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Tasuta puhverserverite loend

Tasuta Aasia puhverserverite loend

Reaalajas ja regulaarselt kontrollitav avalike Aasia puhverserverite loend testimiseks, ühekordseteks päringuteks ja arendustöövoogudeks.

Status48 võrgus
Uuendatud2 t tagasi
PiirkondAasia

Aktiivsed Aasia puhverserverid
uuendatakse iga 15 minuti järel

Tasuta avalikud Aasia puhverserverid, mille kiirust ja tööaega regulaarselt kontrollime. Kopeerige üks IP või eksportige praegune loend — registreerimine pole vajalik.

Protokoll
Anonüümsus
Port
Viimane kontroll
48 võrgus·Kas vajate rohkem? →
47.91.104.88:3128
IP : port Hinne ProtokollidAnonüümsusLinnKiirus Tööaeg Viimane kontroll Toiming
PREMIUM FineProxy tasuline teenus
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteÜle maailma
500 Mbps
99.97%
Äsja
Osta
47.91.104.88:3128
Alibaba (US) Technology· 498 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited Arab Emirates · Dubai
3.61 Mbps
100.0%
1 t tagasi
8.213.151.128:3128
Alibaba (US) Technology· 759 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteSouth Korea · Seoul
2.37 Mbps
100.0%
1 t tagasi
113.204.79.230:9091
CHINA UNICOM China169· 914 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteChina
1.97 Mbps
99.9%
1 t tagasi
61.158.175.38:9002
CHINA UNICOM China169· 1612 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteChina
1.12 Mbps
100.0%
1 t tagasi
103.65.237.92:5678
PT Berkah Solusi· 1614 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteIndonesia
1.11 Mbps
96.8%
1 t tagasi
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIndia
3.66 Mbps
85.5%
1 t tagasi
153.0.171.163:8085
CHINA UNICOM China169· 6730 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteChina
267 Kbps
100.0%
1 t tagasi
129.226.93.232:80
Tencent Building, Kejizhongyi· 542 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevSingapore · Singapore
3.32 Mbps
97.0%
1 t tagasi
97.74.87.226:80
GoDaddy.com, LLC· 599 ms		26
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevSingapore · Singapore
3.00 Mbps
87.2%
1 t tagasi
31.43.179.246:80
Cloudflare London, LLC· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKazakhstan
1.27 Mbps
99.9%
1 t tagasi
31.43.179.96:80
Cloudflare London, LLC· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKazakhstan
1.28 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.35:80
Cloudflare London, LLC· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKazakhstan
1.24 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.211:80
Cloudflare London, LLC· 1436 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKazakhstan
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.67:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKazakhstan
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.41:80
Cloudflare London, LLC· 1216 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKazakhstan
1.48 Mbps
100.0%
1 t tagasi
115.127.31.66:8080
BRACNet Limited· 1143 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevBangladesh · Dhaka
1.57 Mbps
99.7%
1 t tagasi
31.43.179.210:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKazakhstan
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.107:80
Cloudflare London, LLC· 1453 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKazakhstan
1.24 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.97:80
Cloudflare London, LLC· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKazakhstan
1.38 Mbps
100.0%
1 t tagasi
181.214.1.84:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Arab Emirates
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.184:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKazakhstan
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.103:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKazakhstan
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.149:80
Cloudflare London, LLC· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKazakhstan
1.33 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.158:80
Cloudflare London, LLC· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKazakhstan
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.94:80
Cloudflare London, LLC· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKazakhstan
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.136:80
Cloudflare London, LLC· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKazakhstan
1.34 Mbps
99.7%
1 t tagasi
31.43.179.134:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKazakhstan
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.242:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKazakhstan
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.251:80
Cloudflare London, LLC· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKazakhstan
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
183.110.216.159:8090
Korea Telecom· 687 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonüümsedSouth Korea
2.62 Mbps
31.2%
1 t tagasi
31.43.179.220:80
Cloudflare London, LLC· 1785 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKazakhstan
1.01 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.31:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKazakhstan
1.18 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.36:80
Cloudflare London, LLC· 1573 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.92:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.56:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.93:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKazakhstan
1.12 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.217:80
Cloudflare London, LLC· 1577 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.90:80
Cloudflare London, LLC· 1583 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.57:80
Cloudflare London, LLC· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKazakhstan
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.126:80
Cloudflare London, LLC· 1648 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKazakhstan
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.76:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.228:80
Cloudflare London, LLC· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKazakhstan
1.17 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.132:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKazakhstan
877 Kbps
100.0%
1 t tagasi
8.210.93.183:8213
Alibaba (US) Technology· 1593 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevHong Kong · Hong Kong
1.13 Mbps
82.5%
1 t tagasi
128.199.202.122:8080
DigitalOcean, LLC· 1345 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevSingapore · Singapore
1.34 Mbps
46.8%
1 t tagasi
220.158.232.118:1080
ISP/IXP IN CAMBODIA· 2138 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCambodia
842 Kbps
53.4%
1 t tagasi
141.147.146.174:1080
Oracle Corporation· 1839 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevJapan · Osaka
979 Kbps
17.3%
1 t tagasi
36.89.212.252:8080
PT Telekomunikasi Indonesia· 5114 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIndonesia · Central Jakarta
352 Kbps
10.0%
1 t tagasi
Kuvatakse 15 of 48

Aasia puhverserveripargiülevaade

Mis on praegu Aasia reaalajas pargis — protokolli, anonüümsuse, asukoha ja majutaja järgi.

Pargi koosseis

Uuendatud 100 minutit tagasi· 48 aktiivset IP-d asukohas Aasia
Protokolli järgi
HTTP46
HTTPS0
SOCKS412
SOCKS514
Anonüümsuse järgi
Elite6
Anonüümsed1
Läbipaistev41
Testimata0
Linna järgi
Singapore3
Central Jakarta1
Dhaka1
Dubai1
Mediaanlatentsus: 1422 msKeskmine tööaeg: 92%Kiireim puhverserver: 492 ms

Peamised hostinguteenuse pakkujad

Hostid, kes on praegu esindatud Aasia aktiivses poolis
1Cloudflare London3267%
2Alibaba Cloud36%
3CHINA UNICOM China169 Backbone36%
4BRACNet12%
5DigitalOcean12%
6GoDaddy.com12%

Tasulised puhverserverid nõudlike töökoormustejaoks

FineProxy enda alamvõrgud ja ASN. Maksate IP, mitte gigabaidi eest. Kohene aktiveerimine ja 24-tunnine raha tagastamise garantii.

  • 99.97% edukaid päringuid teie sihtmärgile kõigis asukohtades
  • Kuni 500 Mbps iga IP kohta
  • Toetatud protokollid: HTTP, HTTPS-i lõpp-punkt, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Vaata hindu →
Mida saate 1000 päringu puhul

Tüüpilise veebikraapimise edukate vastuste määr — ülaltoodud tabeli puhverserverid võrreldes FineProxy tasulise pargiga.

Tasuta
46%
460 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Tasuta vs. FineProxy — ausvõrdlus

Ülaltoodud aktiivse pargi ja FineProxy tasulise teenuse kõrvutav võrdlus. Veeru „Tasuta” arvud pärinevad otse reaalajas ülevaatest.

ParameeterTasuta puhverserverid: Aasia TASUTAFineProxy tasuline teenus TASULINE
Pargi suurus48IP-d (aktiivsed)85,000+IP-d enam kui 30 asukohas
Keskmine tööaeg92%99.97%SLA
Edukate vastuste määr(1000 päringu kohta)~46%(460 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Mediaanlatentsus1422ms< 30 ms
Läbilaskevõime IP kohta< 2 Mbit/s (jagatud)kuni 500 Mbit/s
Samaaegsed ühendused1–5 (sageli blokeeritud)alates 1500 (sõltub paketist)
Toetatud protokollidHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Anonüümsuse garantiiSegatud: Elite, Anonüümsed, LäbipaistevAinult eliit — IP/DNS-lekkeid pole
IP tüüpAvalik andmekeskus + läbipaistev kodukasutaja IPAndmekeskus, meie enda ASN ja alamvõrgud
Autentimine× Puudub — kasutada võib igaüks✓ Lubatud IP-de loend + kasutajanimi/parool
Püsiseansid× No✓ Kuni 15 min (vahelduvad paketid)
IP vahetamise reegelIga tund (kogu loend vahetub)Stabiilsed IP-d — värskendamine nõudmisel (iga 8 päeva järel)
Sihtsaidil blokeerimise ohtKõrge — IP-d on avalikud ja sageli kuritarvitatudMadal — puhas maine ja meie enda alamvõrgud
Pahatahtliku vahendusründe ohtVõimalik — avatud puhverserverid võivad liiklust pealt kuulata✓ Puudub — teie eraldatud taristu
TugiPuudubÖöpäevaringne reaalajavestlus, e-post ja tugipäringud inseneridega
Logid ja nõuetele vastavusPuudubLogid, arved ja lepingud (B2B)
Sobib kõige pareminiÜhekordne testimine, õppimine ja hobiskriptidVeebikraapimine, reklaamide kontroll, SEO, SMM, turu-uuringud ja sneaker-bot'id
Maksumus$0alates 0,07 $ IP kohta kuus

Praegu on Aasia tasuta pargis 48 töötavat IP-d jaotunud peamiselt piirkondades Singapore ja Central Jakarta, majutajad Cloudflare London ja Alibaba Cloud. Mediaanlatentsus on umbes 1422 ms ning viimase tunni tööaeg on 92%. Sellest piisab kiireks testiks või ühekordseks skriptiks, kuid meie viimases tunnises võrdlustestis õnnestus vaid ~46% tüüpilistest kraapimispäringutest — ja see osakaal väheneb iga tunniga, langedes 24 tunni jooksul tavaliselt alla 10%, sest need tasuta IP-d kaovad kiiresti.

Kasutage tasuta loendit, kui

Õpite, kuidas puhverserverid töötavad, teete ühekordseid käsitsi kontrolle või testite üksikut lõpp-punkti, kus 5–10 kordust on vastuvõetav.

Kasutage FineProxy tasulist teenust, kui

kraabite pidevalt veebi, jälgite SERP-e, haldate reklaamikampaaniaid või käitate tootmistöökoormust, mis ei talu üle 5% tõrkemäära.

Seadista proksid 48 tunniksVaata hindu →
Kui sageli tasuta Aasia puhverserverite loendit uuendatakse?

Koostame ja kontrollime avalikku parki iga 15 minuti järel. Saadavus võib kontrollide vahel muutuda, sest neid servereid haldavad sõltumatud kolmandad osapooled.

Mis juhtub, kui ükski Aasia puhverserver pole võrgus?

Leht jääb kättesaadavaks ja jätkab lähtepargi kontrollimist. Niipea kui järgmisel värskendamisel ilmub töötav puhverserver, lisatakse see automaatselt; lehte ei looda ega eemaldata ajutise arvu põhjal.

Milleks saab tasuta Aasia puhverservereid kasutada?

Avalikud puhverserverid sobivad ajutiseks testimiseks, ühekordseteks avalikeks päringuteks ja lokaliseeritud vastuste kontrollimiseks. Ärge saatke tundmatu avaliku serveri kaudu paroole, makseandmeid ega muid tundlikke andmeid.

Millal tuleks kasutada hallatavat puhverserveriparki?

Kasutage hallatavat parki automatiseerimiseks, autenditud seanssideks, pidevaks liikluseks või töövoogudeks, mis vajavad prognoositavat tööaega, tuge ja kontrollitud taristut. Võrrelge saadaolevaid seadistusi hinnalehel.

Tasuta puhverserverid teistesriikides

Valige mõni muu püsiv riigileht. Aktiivse pargi arvud värskendatakse saidi iga uuenduse ajal.

Tasulise teenuse jõudlus, mida kinnitavad kliendid.

Neli asjakohast kliendiarvustust meie kinnitatud arvustuste kogumist koos algallika linkidega.

2011puhverservereid alates

Kiirus koormuse all

Soovitan väga FineProxy'i kõigile, kes otsivad usaldusväärset ja kiiret proxy teenust. Selle suurepärase tulemuslikkuse, laiaulatuslike funktsioonide ja eelarve-õbralike hindadega on see professionaalidele ja juhuslikele kasutajatele parim valik.

Syed MaliSaasHub, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Hakkasin hiljuti FineProxy kasutajaks ja olen väga rahul. Kasutan puhverservereid tööks ning pean sageli töötama suure hulga lõimedega, kuid ilma FineProxyta oleks see võimatu. Kiirus praktiliselt ei muutu. Teenusel on 2 paketti: SUPER MIX ja FOR EXPERTS. Kasutan SUPER MIXi 5500 IP-aadressiga. Selle eelised on suur puhverserverite valik ja odav hind. Juhtpaneel on hõlpsasti kasutatav.

Anastasia UtkachovaFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Tugi

Üldiselt üks parimaid teenusepakkujaid, kellega olen töötanud, on peaaegu ilma proxy'ideta ja 24/7 toetus. Jätke seda edasi!!

steliosvastardosNorton Safe Web, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

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W3sazzadDieg, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

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