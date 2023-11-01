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Lista proxy gratuita

Lista de proxies gratuitas Asia

Una lista en vivo y regularmente validada de proxies públicos Asia para pruebas, búsquedas únicas y flujos de trabajo de desarrollo.

Estado48 en línea
Actualizado2 h
RegiónAsia

Proxies Asia en vivo
Actualizado cada 15 minutos

Proxies públicos gratuitos Asia, validados regularmente por nosotros para la velocidad y el tiempo de funcionamiento. Copiar una sola IP o exportar la lista actual — no se requiere registro.

Protocolo
Anonimato
Puerto
Último control
48 en línea·¿Necesita más? →
47.91.104.88:3128
IP : Puerto Puntuación ProtocolosAnonimatoCiudadVelocidad Tiempo de actividad Último control Medidas adoptadas
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ÉliteMundial
500 Mbps
99.97%
Ahora mismo
Comprar
47.91.104.88:3128
Alibaba (US) Technology· 498 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteUnited Arab Emirates · Dubai
3.61 Mbps
100.0%
1 h
8.213.151.128:3128
Alibaba (US) Technology· 759 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteSouth Korea · Seoul
2.37 Mbps
100.0%
1 h
113.204.79.230:9091
CHINA UNICOM China169· 914 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteChina
1.97 Mbps
99.9%
1 h
61.158.175.38:9002
CHINA UNICOM China169· 1612 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteChina
1.12 Mbps
100.0%
1 h
103.65.237.92:5678
PT Berkah Solusi· 1614 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteIndonesia
1.11 Mbps
96.8%
1 h
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIndia
3.66 Mbps
85.5%
1 h
153.0.171.163:8085
CHINA UNICOM China169· 6730 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteChina
267 Kbps
100.0%
1 h
129.226.93.232:80
Tencent Building, Kejizhongyi· 542 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteSingapore · Singapore
3.32 Mbps
97.0%
1 h
97.74.87.226:80
GoDaddy.com, LLC· 599 ms		26
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteSingapore · Singapore
3.00 Mbps
87.2%
1 h
31.43.179.246:80
Cloudflare London, LLC· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKazakhstan
1.27 Mbps
99.9%
1 h
31.43.179.96:80
Cloudflare London, LLC· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKazakhstan
1.28 Mbps
100.0%
1 h
31.43.179.35:80
Cloudflare London, LLC· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKazakhstan
1.24 Mbps
100.0%
1 h
31.43.179.211:80
Cloudflare London, LLC· 1436 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKazakhstan
1.25 Mbps
100.0%
1 h
31.43.179.67:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKazakhstan
1.41 Mbps
100.0%
1 h
31.43.179.41:80
Cloudflare London, LLC· 1216 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKazakhstan
1.48 Mbps
100.0%
1 h
115.127.31.66:8080
BRACNet Limited· 1143 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteBangladesh · Dhaka
1.57 Mbps
99.7%
1 h
31.43.179.210:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKazakhstan
1.45 Mbps
100.0%
1 h
31.43.179.107:80
Cloudflare London, LLC· 1453 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKazakhstan
1.24 Mbps
100.0%
1 h
31.43.179.97:80
Cloudflare London, LLC· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKazakhstan
1.38 Mbps
100.0%
1 h
181.214.1.84:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Arab Emirates
1.40 Mbps
100.0%
1 h
31.43.179.184:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKazakhstan
1.41 Mbps
100.0%
1 h
31.43.179.103:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKazakhstan
1.36 Mbps
100.0%
1 h
31.43.179.149:80
Cloudflare London, LLC· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKazakhstan
1.33 Mbps
100.0%
1 h
31.43.179.158:80
Cloudflare London, LLC· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKazakhstan
1.34 Mbps
100.0%
1 h
31.43.179.94:80
Cloudflare London, LLC· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKazakhstan
1.34 Mbps
100.0%
1 h
31.43.179.136:80
Cloudflare London, LLC· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKazakhstan
1.34 Mbps
99.7%
1 h
31.43.179.134:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKazakhstan
1.40 Mbps
100.0%
1 h
31.43.179.242:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKazakhstan
1.42 Mbps
100.0%
1 h
31.43.179.251:80
Cloudflare London, LLC· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKazakhstan
1.40 Mbps
100.0%
1 h
183.110.216.159:8090
Korea Telecom· 687 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnónimoSouth Korea
2.62 Mbps
31.2%
1 h
31.43.179.220:80
Cloudflare London, LLC· 1785 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKazakhstan
1.01 Mbps
100.0%
1 h
31.43.179.31:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKazakhstan
1.18 Mbps
100.0%
1 h
31.43.179.36:80
Cloudflare London, LLC· 1573 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
1 h
31.43.179.92:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
1 h
31.43.179.56:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
1 h
31.43.179.93:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKazakhstan
1.12 Mbps
100.0%
1 h
31.43.179.217:80
Cloudflare London, LLC· 1577 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
1 h
31.43.179.90:80
Cloudflare London, LLC· 1583 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
1 h
31.43.179.57:80
Cloudflare London, LLC· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKazakhstan
1.09 Mbps
100.0%
1 h
31.43.179.126:80
Cloudflare London, LLC· 1648 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKazakhstan
1.09 Mbps
100.0%
1 h
31.43.179.76:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
1 h
31.43.179.228:80
Cloudflare London, LLC· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKazakhstan
1.17 Mbps
100.0%
1 h
31.43.179.132:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKazakhstan
877 Kbps
100.0%
1 h
8.210.93.183:8213
Alibaba (US) Technology· 1593 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteHong Kong · Hong Kong
1.13 Mbps
82.5%
1 h
128.199.202.122:8080
DigitalOcean, LLC· 1345 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteSingapore · Singapore
1.34 Mbps
46.8%
1 h
220.158.232.118:1080
ISP/IXP IN CAMBODIA· 2138 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCambodia
842 Kbps
53.4%
1 h
141.147.146.174:1080
Oracle Corporation· 1839 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteJapan · Osaka
979 Kbps
17.3%
1 h
36.89.212.252:8080
PT Telekomunikasi Indonesia· 5114 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIndonesia · Central Jakarta
352 Kbps
10.0%
1 h
Mostrando 15 de 48

Instantánea del pool de proxies deAsia

Lo que hay actualmente dentro del pool Asia en vivo — por protocolo, anonimato, ubicación y host.

Composición del pool

Actualizado 100 minutos atrás· 48 IPs activos en Asia
Por protocolo
HTTP46
HTTPS0
SOCKS412
SOCKS514
Por anonimato
Élite6
Anónimo1
Transparente41
No probado0
Por ciudad
Singapore3
Central Jakarta1
Dhaka1
Dubai1
Latencia media: 1422 msTiempo medio de actividad: 92%Proxy más rápido: 492 ms

Principales proveedores de alojamiento

Proveedores actualmente representados en el pool activo de Asia
1Cloudflare London3267%
2Alibaba Cloud36%
3CHINA UNICOM China169 Backbone36%
4BRACNet12%
5DigitalOcean12%
6GoDaddy.com12%

Proximos de primas para cargas de trabajograves

Subredes propiedad y ASN de FineProxy. Paga por IP, no por gigabyte. Activación instantánea con garantía de devolución de dinero de 24 horas.

  • 99.97% solicitudes exitosas a su objetivo en cada ubicación
  • Hasta 500 Mbps en cada IP
  • Protocolos compatibles: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Lo que obtienes en 1.000 solicitudes

Tasa de respuesta exitosa en un trabajo típico de scraping — proxies de la tabla anterior vs. el pool premium FineProxy.

Gratis
46%
460 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Proxies gratuitos frente a FineProxy — Comparaciónhonesta

Comparación directa entre el pool activo anterior y la oferta premium de FineProxy. Los datos de la columna «Gratis» proceden directamente de la instantánea en tiempo real.

ParámetroProxies Asia gratis GRATISFineProxy Premium PREMIUM
Tamaño del pool48IPs activas85,000+IPs en más de 30 ubicaciones
Tiempo medio de actividad92%99.97%SLA
Tasa de respuesta satisfactoria(por 1.000 solicitudes)~46%(460 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Latencia media1422ms< 30 ms
Producción por IP< 2 Mbps (compartido)hasta 500 Mbps
Conexiones concurrentes1-5 (a menudo bloqueado)de 1.500 (dependiendo del plan)
Protocolos apoyadosHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Garantía de anonimatoMixto: Élite, Anónimo, TransparenteSolo élite — sin fugas de IP ni DNS
Tipo IPCentro de datos público + residencial transparenteCentro de datos, propiedad de ASN y subredes
Autenticación× Ninguno — nadie puede usar✓ Lista blanca IP + contraseña/login
Sesiones adhesivas× No✓ Hasta 15 min (planes rotativos)
Política de rotación IPHoras (toda la lista rota)IP estables: refresca a la demanda (cada 8 días)
Riesgo de ser prohibido por el sitio objetivoAltas: las IP son públicas, a menudo abusadasBaja reputación, subredes de propiedad
Riesgo de MITM maliciosoPosible: los proxies abiertos pueden interceptar el tráfico✓ Ninguno: su infraestructura dedicada
ApoyoNinguno24/7 chat en vivo, correo electrónico y sistema de entradas con ingenieros
Registros y cumplimientoNingunoRegistros, facturas y contratos (B2B)
Mejor paraPruebas únicas, aprendizaje, scripts de pasatiemposScraping, verificación de anuncios, SEO, SMM, investigación de mercado, bots de zapatillas
Costo$0de 0,07 dólares por IP / mes

Ahora mismo el Asia el pool gratuito tiene 48 IPs de trabajo se extienden principalmente a través de Singapore y Central Jakarta, hospedado por Cloudflare London y Alibaba Cloud. Latencia media está alrededor 1422 ms y tiempo de actividad en la última hora es 92%. Esto es suficiente para una pruebe rápida o un guión único, pero en nuestro último punto de referencia por hora sólo ~46% de las solicitudes habituales de scraping se completaron correctamente; esta proporción disminuye con cada hora y suele caer por debajo del 10 % en 24 horas, ya que estas IP gratuitas dejan de responder con rapidez.

Utilice la lista gratuita si

Usted está aprendiendo cómo funcionan los proxies, haciendo comprobaciones manuales de una sola toma, o probando un único punto final donde 5-10 retrocesos son aceptables.

Utilice FineProxy Premium si

Usted raspa continuamente, monitorea SERPs, administra campañas publicitarias o ejecuta cualquier carga de trabajo de producción que se rompa a una tasa de fracaso de > 5%.

Configurar proxies por 48 horasVéase precios →
¿Con qué frecuencia se actualiza la lista de proxies gratuita Asia?

Reconstruimos y validamos el pool público cada 15 minutos. La disponibilidad puede cambiar entre comprobaciones porque estos servidores son operados por terceros independientes.

¿Qué sucede cuando no hay Asia proxyes en línea?

La página sigue disponible y continúa revisando el grupo de fuentes. Tan pronto como aparece un proxy de trabajo en el siguiente refrescamiento, se añade automáticamente; la página nunca se crea ni se elimina en base a un conteo temporal.

¿Para qué puedo utilizar proxies Asia gratis?

Los proxies públicos son adecuados para pruebas desechables, búsquedas públicas únicas y la verificación de respuestas localizadas. No envíe contraseñas, detalles de pago u otros datos sensibles a través de un servidor público desconocido.

¿Cuándo debo usar un grupo proxy gestionado?

Utilice un grupo gestionado para automatizar, autenticar sesiones, mantener el tráfico o cualquier flujo de trabajo que necesite tiempo de funcionamiento, soporte e infraestructura controlada predecibles.página de precios.

Proxies gratuitos en otrospaíses

Elija la página permanente de otro país. El número de proxies del pool activo se actualiza con cada actualización del sitio.

Rendimiento superior, verificado por los clientes.

Cuatro reseñas relevantes de nuestros clientes de nuestra lista de opiniones verificadas, vinculadas a sus fuentes originales.

2011servir a proxies desde

Velocidad bajo carga

Recomiendo altamente FineProxy para cualquier persona que busque un servicio proxy fiable y rápido. Con su excelente rendimiento, amplia gama de características, y precios económicos, es una opción ideal para profesionales y usuarios casuales por igual.

Syed MaliSaasHub, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Recientemente me convertí en un usuario de FineProxy y muy satisfecho. Uso un proxy para trabajar, a menudo tengo que trabajar con hilos grandes, pero sin un FineProxy es imposible. La velocidad prácticamente no cambia. En este servicio hay 2 paquetes: SUPER MIX y PARA EXPERTOS. Uso SUPER MIX en 5500 IP. Su ventaja es en muchos proxy y precio barato. Un panel de control accesible.

Anastasia UtkachovaPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

Apoyo

En general, es uno de los mejores proveedores con los que he trabajado: casi ningún proxy deja de funcionar y ofrecen soporte 24/7. ¡Sigan así!

steliosvastardosNorton Safe Web, Este añoTraducido del inglésFuente

FineProxy es una excelente solución para los requisitos de negocio. Los proxies son rápidos, fiables y están disponibles en numerosas ubicaciones. Ofrece precios asequibles y un equipo de atención al cliente con capacidad de respuesta y conocimientos. Una gran opción para cualquier persona que necesite servicios proxy de calidad.

W3sazzadDieg, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

Todos los comentarios de clientes