NOVO! |Uma chamada de API, dados limpos de volta. Sem precisar de scrapers.Ganhe 10.000 tokens grátis →

Lista de proxies grátis

Lista de proxies grátis de Ásia

Uma lista ativa e validada regularmente de proxies públicos de Ásia para testes, consultas pontuais e fluxos de desenvolvimento.

Estado48 online
Atualizado2 h atrás
RegiãoÁsia

Proxies ativos de Ásia
atualizados a cada 15 minutos

Proxies públicos grátis de Ásia, validados regularmente por nós quanto à velocidade e disponibilidade. Copie um único IP ou exporte a lista atual — sem cadastro.

Protocolo
Anonimato
Porta
Última verificação
48 online·Precisa de mais? →
47.91.104.88:3128
IP : porta Pontuação ProtocolosAnonimatoCidadeVelocidade Disponibilidade Última verificação Ação
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Alto anonimatoMundial
500 Mbps
99.97%
Agora mesmo
Comprar
47.91.104.88:3128
Alibaba (US) Technology· 498 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoUnited Arab Emirates · Dubai
3.61 Mbps
100.0%
1 h atrás
8.213.151.128:3128
Alibaba (US) Technology· 759 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoSouth Korea · Seoul
2.37 Mbps
100.0%
1 h atrás
113.204.79.230:9091
CHINA UNICOM China169· 914 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoChina
1.97 Mbps
99.9%
1 h atrás
61.158.175.38:9002
CHINA UNICOM China169· 1612 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoChina
1.12 Mbps
100.0%
1 h atrás
103.65.237.92:5678
PT Berkah Solusi· 1614 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoIndonesia
1.11 Mbps
96.8%
1 h atrás
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIndia
3.66 Mbps
85.5%
1 h atrás
153.0.171.163:8085
CHINA UNICOM China169· 6730 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoChina
267 Kbps
100.0%
1 h atrás
129.226.93.232:80
Tencent Building, Kejizhongyi· 542 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteSingapore · Singapore
3.32 Mbps
97.0%
1 h atrás
97.74.87.226:80
GoDaddy.com, LLC· 599 ms		26
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteSingapore · Singapore
3.00 Mbps
87.2%
1 h atrás
31.43.179.246:80
Cloudflare London, LLC· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKazakhstan
1.27 Mbps
99.9%
1 h atrás
31.43.179.96:80
Cloudflare London, LLC· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKazakhstan
1.28 Mbps
100.0%
1 h atrás
31.43.179.35:80
Cloudflare London, LLC· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKazakhstan
1.24 Mbps
100.0%
1 h atrás
31.43.179.211:80
Cloudflare London, LLC· 1436 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKazakhstan
1.25 Mbps
100.0%
1 h atrás
31.43.179.67:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKazakhstan
1.41 Mbps
100.0%
1 h atrás
31.43.179.41:80
Cloudflare London, LLC· 1216 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKazakhstan
1.48 Mbps
100.0%
1 h atrás
115.127.31.66:8080
BRACNet Limited· 1143 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteBangladesh · Dhaka
1.57 Mbps
99.7%
1 h atrás
31.43.179.210:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKazakhstan
1.45 Mbps
100.0%
1 h atrás
31.43.179.107:80
Cloudflare London, LLC· 1453 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKazakhstan
1.24 Mbps
100.0%
1 h atrás
31.43.179.97:80
Cloudflare London, LLC· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKazakhstan
1.38 Mbps
100.0%
1 h atrás
181.214.1.84:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteUnited Arab Emirates
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
31.43.179.184:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKazakhstan
1.41 Mbps
100.0%
1 h atrás
31.43.179.103:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKazakhstan
1.36 Mbps
100.0%
1 h atrás
31.43.179.149:80
Cloudflare London, LLC· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKazakhstan
1.33 Mbps
100.0%
1 h atrás
31.43.179.158:80
Cloudflare London, LLC· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKazakhstan
1.34 Mbps
100.0%
1 h atrás
31.43.179.94:80
Cloudflare London, LLC· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKazakhstan
1.34 Mbps
100.0%
1 h atrás
31.43.179.136:80
Cloudflare London, LLC· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKazakhstan
1.34 Mbps
99.7%
1 h atrás
31.43.179.134:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKazakhstan
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
31.43.179.242:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKazakhstan
1.42 Mbps
100.0%
1 h atrás
31.43.179.251:80
Cloudflare London, LLC· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKazakhstan
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
183.110.216.159:8090
Korea Telecom· 687 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnônimoSouth Korea
2.62 Mbps
31.2%
1 h atrás
31.43.179.220:80
Cloudflare London, LLC· 1785 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKazakhstan
1.01 Mbps
100.0%
1 h atrás
31.43.179.31:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKazakhstan
1.18 Mbps
100.0%
1 h atrás
31.43.179.36:80
Cloudflare London, LLC· 1573 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
1 h atrás
31.43.179.92:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
1 h atrás
31.43.179.56:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
1 h atrás
31.43.179.93:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKazakhstan
1.12 Mbps
100.0%
1 h atrás
31.43.179.217:80
Cloudflare London, LLC· 1577 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
1 h atrás
31.43.179.90:80
Cloudflare London, LLC· 1583 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
1 h atrás
31.43.179.57:80
Cloudflare London, LLC· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKazakhstan
1.09 Mbps
100.0%
1 h atrás
31.43.179.126:80
Cloudflare London, LLC· 1648 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKazakhstan
1.09 Mbps
100.0%
1 h atrás
31.43.179.76:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
1 h atrás
31.43.179.228:80
Cloudflare London, LLC· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKazakhstan
1.17 Mbps
100.0%
1 h atrás
31.43.179.132:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKazakhstan
877 Kbps
100.0%
1 h atrás
8.210.93.183:8213
Alibaba (US) Technology· 1593 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteHong Kong · Hong Kong
1.13 Mbps
82.5%
1 h atrás
128.199.202.122:8080
DigitalOcean, LLC· 1345 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteSingapore · Singapore
1.34 Mbps
46.8%
1 h atrás
220.158.232.118:1080
ISP/IXP IN CAMBODIA· 2138 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCambodia
842 Kbps
53.4%
1 h atrás
141.147.146.174:1080
Oracle Corporation· 1839 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteJapan · Osaka
979 Kbps
17.3%
1 h atrás
36.89.212.252:8080
PT Telekomunikasi Indonesia· 5114 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIndonesia · Central Jakarta
352 Kbps
10.0%
1 h atrás
Exibindo 15 de 48

Visão geral do pool de proxies deÁsia

O que há no pool ativo de Ásia — por protocolo, anonimato, localização e host.

Composição do pool

Atualizado 100 min atrás· 48 IPs ativos em Ásia
Por protocolo
HTTP46
HTTPS0
SOCKS412
SOCKS514
Por anonimato
Alto anonimato6
Anônimo1
Transparente41
Não testado0
Por cidade
Singapore3
Central Jakarta1
Dhaka1
Dubai1
Latência mediana: 1422 msDisponibilidade média: 92%Proxy mais rápido: 492 ms

Principais provedores de hospedagem

Hosts atualmente representados no pool ativo de Ásia
1Cloudflare London3267%
2Alibaba Cloud36%
3CHINA UNICOM China169 Backbone36%
4BRACNet12%
5DigitalOcean12%
6GoDaddy.com12%

Proxies premium para cargas de trabalhoimportantes

Sub-redes e ASN próprios da FineProxy. Pague por IP, não por gigabyte. Ativação instantânea com garantia de reembolso em 24 horas.

  • 99.97% solicitações bem-sucedidas ao seu destino em todas as localizações
  • Até 500 Mbps em cada IP
  • Protocolos compatíveis: HTTP, endpoint HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Ver preços →
O que você obtém em 1.000 solicitações

Taxa de respostas bem-sucedidas em uma tarefa típica de scraping — proxies da tabela acima vs. pool premium da FineProxy.

Grátis
46%
460 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Grátis vs. FineProxy — comparaçãotransparente

Comparação lado a lado do pool ativo acima com a oferta premium da FineProxy. Os números da coluna «Grátis» vêm diretamente da visão geral em tempo real.

ParâmetroProxies grátis de Ásia GRÁTISFineProxy Premium PREMIUM
Tamanho do pool48IPs ativos85,000+IPs em mais de 30 localizações
Disponibilidade média92%99.97%SLA
Taxa de respostas bem-sucedidas(por 1.000 solicitações)~46%(460 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Latência mediana1422ms< 30 ms
Vazão por IP< 2 Mbps (compartilhado)até 500 Mbps
Conexões simultâneas1–5 (bloqueados com frequência)a partir de 1.500 (depende do plano)
Protocolos compatíveisHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Garantia de anonimatoMisto: Alto anonimato, Anônimo, TransparenteSomente alto anonimato — sem vazamentos de IP ou DNS
Tipo de IPDatacenter público + residencial transparenteDatacenter, ASN e sub-redes próprios
Autenticação× Nenhuma — qualquer pessoa pode usar✓ Lista de IPs permitidos + login/senha
Sessões persistentes× Não✓ Até 15 min (planos rotativos)
Política de rotação de IPA cada hora (a lista inteira muda)IPs estáveis — atualização sob demanda (a cada 8 dias)
Risco de bloqueio pelo site de destinoAlto — os IPs são públicos e frequentemente usados de forma abusivaBaixo — boa reputação, sub-redes próprias
Risco de ataque MITM maliciosoPossível — proxies abertos podem interceptar o tráfego✓ Nenhuma — sua infraestrutura dedicada
SuporteNenhumaChat ao vivo, e-mail e sistema de chamados com engenheiros, 24 horas por dia
Logs e conformidadeNenhumaLogs, faturas e contratos (B2B)
Ideal paraTestes pontuais, aprendizado e scripts pessoaisScraping, verificação de anúncios, SEO, SMM, pesquisa de mercado e bots de tênis
Custo$0a partir de US$ 0,07 por IP/mês

No momento, o Ásia o pool grátis tem 48 IPs funcionais distribuídos principalmente por Singapore e Central Jakarta, hospedado por Cloudflare London e Alibaba Cloud. A latência mediana é de aproximadamente 1422 ms e a disponibilidade na última hora é de 92%. Isso basta para um teste rápido ou script pontual, mas em nosso último benchmark por hora apenas ~46% das solicitações típicas de scraping tiveram sucesso — e essa parcela continua caindo a cada hora, normalmente para menos de 10% em 24 horas, pois esses IPs grátis deixam de funcionar rapidamente.

Use a lista grátis se

Você está aprendendo como os proxies funcionam, fazendo verificações manuais pontuais ou testando um único endpoint em que 5–10 tentativas são aceitáveis.

Use a FineProxy Premium se

Você faz scraping continuamente, monitora SERPs, gerencia campanhas de anúncios ou executa uma carga de produção que não tolera taxa de falha acima de 5%.

Configurar proxies por 48 horasVer preços →
Com que frequência a lista de proxies grátis de Ásia é atualizada?

Reconstruímos e validamos o pool público a cada 15 minutos. A disponibilidade pode mudar entre as verificações, pois esses servidores são operados por terceiros independentes.

O que acontece quando não há proxies de Ásia online?

A página permanece disponível e continua verificando o pool de origem. Assim que um proxy funcional aparece na próxima atualização, ele é adicionado automaticamente; a página nunca é criada ou removida com base em uma contagem temporária.

Para que posso usar proxies grátis de Ásia?

Proxies públicos são adequados para testes descartáveis, consultas públicas pontuais e verificação de respostas localizadas. Não envie senhas, dados de pagamento ou outras informações confidenciais por um servidor público desconhecido.

Quando devo usar um pool de proxies gerenciado?

Use um pool gerenciado para automação, sessões autenticadas, tráfego contínuo ou qualquer fluxo que exija disponibilidade previsível, suporte e infraestrutura controlada. Compare as configurações disponíveis na página de preços.

Proxies grátis em outrospaíses

Escolha outra página permanente de país. As contagens do pool ativo são atualizadas a cada atualização do site.

Desempenho premium, verificado por clientes.

Quatro avaliações relevantes de clientes do nosso pool verificado, com links para as fontes originais.

2011fornecendo proxies desde

Velocidade sob carga

Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.

rmds901Norton Safe Web, Este anoFonte

Eu recomendo altamente Fineproxy para qualquer pessoa que procura um serviço de proxy confiável e rápido. Com seu excelente desempenho, ampla gama de recursos, e preços orçamento amigável, é uma escolha top para profissionais e usuários ocasionais tanto.

Syed MaliSaasHub, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

Suporte

Estou muito satisfeito com o serviço Fineproxy. Sua rede proxy é grande e poderosa, fornecendo uma conexão estável e rápida. Seu site é fácil de navegar, e o suporte técnico é responsivo e útil. É uma escolha sólida para aqueles que procuram proteger sua navegação ou geo-restrições de bypass.

ammar ghezaliPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

A FineProxy é uma excelente solução para os requisitos comerciais. Os proxies são rápidos, confiáveis e disponíveis em vários locais. Oferece preços acessíveis e uma equipe de suporte ao cliente sensível e bem-estar. Uma ótima escolha para qualquer pessoa que precise de serviços proxy de qualidade.

W3sazzadDieg, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

Todas as avaliações de clientes