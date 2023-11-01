NOVITÀ! |Una sola chiamata API, dati puliti in risposta. Nessuno scraper necessario.Ottieni 10.000 token gratuiti →

Lista di proxy gratuiti

Lista di proxy gratuiti in Asia

Una lista attiva e convalidata regolarmente di proxy pubblici in Asia per test, ricerche una tantum e workflow di sviluppo.

Stato48 online
Aggiornato2 h fa
RegioneAsia

Proxy attivi in Asia
Aggiornati ogni 15 minuti

Proxy pubblici gratuiti in Asia, convalidati regolarmente per velocità e uptime. Copiate un singolo IP o esportate la lista corrente, senza registrarvi.

Protocollo
Anonimato
Porta
Ultimo controllo
48 online·Ve ne servono altri? →
47.91.104.88:3128
IP : Porta Punteggio ProtocolliAnonimatoCittàVelocità Uptime Ultimo controllo Azione
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteTutto il mondo
500 Mbps
99.97%
Adesso
Acquista
47.91.104.88:3128
Alibaba (US) Technology· 498 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited Arab Emirates · Dubai
3.61 Mbps
100.0%
1 h fa
8.213.151.128:3128
Alibaba (US) Technology· 759 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteSouth Korea · Seoul
2.37 Mbps
100.0%
1 h fa
113.204.79.230:9091
CHINA UNICOM China169· 914 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteChina
1.97 Mbps
99.9%
1 h fa
61.158.175.38:9002
CHINA UNICOM China169· 1612 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteChina
1.12 Mbps
100.0%
1 h fa
103.65.237.92:5678
PT Berkah Solusi· 1614 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteIndonesia
1.11 Mbps
96.8%
1 h fa
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteIndia
3.66 Mbps
85.5%
1 h fa
153.0.171.163:8085
CHINA UNICOM China169· 6730 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteChina
267 Kbps
100.0%
1 h fa
129.226.93.232:80
Tencent Building, Kejizhongyi· 542 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteSingapore · Singapore
3.32 Mbps
97.0%
1 h fa
97.74.87.226:80
GoDaddy.com, LLC· 599 ms		26
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteSingapore · Singapore
3.00 Mbps
87.2%
1 h fa
31.43.179.246:80
Cloudflare London, LLC· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteKazakhstan
1.27 Mbps
99.9%
1 h fa
31.43.179.96:80
Cloudflare London, LLC· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteKazakhstan
1.28 Mbps
100.0%
1 h fa
31.43.179.35:80
Cloudflare London, LLC· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteKazakhstan
1.24 Mbps
100.0%
1 h fa
31.43.179.211:80
Cloudflare London, LLC· 1436 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteKazakhstan
1.25 Mbps
100.0%
1 h fa
31.43.179.67:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteKazakhstan
1.41 Mbps
100.0%
1 h fa
31.43.179.41:80
Cloudflare London, LLC· 1216 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteKazakhstan
1.48 Mbps
100.0%
1 h fa
115.127.31.66:8080
BRACNet Limited· 1143 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteBangladesh · Dhaka
1.57 Mbps
99.7%
1 h fa
31.43.179.210:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteKazakhstan
1.45 Mbps
100.0%
1 h fa
31.43.179.107:80
Cloudflare London, LLC· 1453 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteKazakhstan
1.24 Mbps
100.0%
1 h fa
31.43.179.97:80
Cloudflare London, LLC· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteKazakhstan
1.38 Mbps
100.0%
1 h fa
181.214.1.84:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited Arab Emirates
1.40 Mbps
100.0%
1 h fa
31.43.179.184:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteKazakhstan
1.41 Mbps
100.0%
1 h fa
31.43.179.103:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteKazakhstan
1.36 Mbps
100.0%
1 h fa
31.43.179.149:80
Cloudflare London, LLC· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteKazakhstan
1.33 Mbps
100.0%
1 h fa
31.43.179.158:80
Cloudflare London, LLC· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteKazakhstan
1.34 Mbps
100.0%
1 h fa
31.43.179.94:80
Cloudflare London, LLC· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteKazakhstan
1.34 Mbps
100.0%
1 h fa
31.43.179.136:80
Cloudflare London, LLC· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteKazakhstan
1.34 Mbps
99.7%
1 h fa
31.43.179.134:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteKazakhstan
1.40 Mbps
100.0%
1 h fa
31.43.179.242:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteKazakhstan
1.42 Mbps
100.0%
1 h fa
31.43.179.251:80
Cloudflare London, LLC· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteKazakhstan
1.40 Mbps
100.0%
1 h fa
183.110.216.159:8090
Korea Telecom· 687 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonimoSouth Korea
2.62 Mbps
31.2%
1 h fa
31.43.179.220:80
Cloudflare London, LLC· 1785 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteKazakhstan
1.01 Mbps
100.0%
1 h fa
31.43.179.31:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteKazakhstan
1.18 Mbps
100.0%
1 h fa
31.43.179.36:80
Cloudflare London, LLC· 1573 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteKazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
1 h fa
31.43.179.92:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteKazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
1 h fa
31.43.179.56:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteKazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
1 h fa
31.43.179.93:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteKazakhstan
1.12 Mbps
100.0%
1 h fa
31.43.179.217:80
Cloudflare London, LLC· 1577 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteKazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
1 h fa
31.43.179.90:80
Cloudflare London, LLC· 1583 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteKazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
1 h fa
31.43.179.57:80
Cloudflare London, LLC· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteKazakhstan
1.09 Mbps
100.0%
1 h fa
31.43.179.126:80
Cloudflare London, LLC· 1648 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteKazakhstan
1.09 Mbps
100.0%
1 h fa
31.43.179.76:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteKazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
1 h fa
31.43.179.228:80
Cloudflare London, LLC· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteKazakhstan
1.17 Mbps
100.0%
1 h fa
31.43.179.132:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteKazakhstan
877 Kbps
100.0%
1 h fa
8.210.93.183:8213
Alibaba (US) Technology· 1593 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteHong Kong · Hong Kong
1.13 Mbps
82.5%
1 h fa
128.199.202.122:8080
DigitalOcean, LLC· 1345 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteSingapore · Singapore
1.34 Mbps
46.8%
1 h fa
220.158.232.118:1080
ISP/IXP IN CAMBODIA· 2138 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCambodia
842 Kbps
53.4%
1 h fa
141.147.146.174:1080
Oracle Corporation· 1839 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteJapan · Osaka
979 Kbps
17.3%
1 h fa
36.89.212.252:8080
PT Telekomunikasi Indonesia· 5114 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteIndonesia · Central Jakarta
352 Kbps
10.0%
1 h fa
Visualizzazione 15 di 48

Snapshot del pool proxy inAsia

La composizione attuale del pool attivo in Asia, suddivisa per protocollo, anonimato, posizione e host.

Composizione del pool

Aggiornato 100 minuti fa· 48 IP attivi in Asia
Per protocollo
HTTP46
HTTPS0
SOCKS412
SOCKS514
Per anonimato
Elite6
Anonimo1
Trasparente41
Non testato0
Per città
Singapore3
Central Jakarta1
Dhaka1
Dubai1
Latenza mediana: 1422 msUptime medio: 92%Proxy più veloce: 492 ms

Principali provider di hosting

Host attualmente presenti nel pool attivo di Asia
1Cloudflare London3267%
2Alibaba Cloud36%
3CHINA UNICOM China169 Backbone36%
4BRACNet12%
5DigitalOcean12%
6GoDaddy.com12%

Proxy premium per carichi di lavoroprofessionali

Subnet e ASN di proprietà FineProxy. Pagate per IP, non per gigabyte. Attivazione immediata e garanzia di rimborso entro 24 ore.

  • 99.97% richieste riuscite verso il target in ogni posizione
  • Fino a 500 Mbps per ogni IP
  • Protocolli supportati: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Vedi prezzi →
Risultati su 1.000 richieste

Tasso di risposta riuscita in un tipico processo di scraping: proxy della tabella precedente rispetto al pool premium FineProxy.

Gratis
46%
460 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Gratis o FineProxy — Confrontotrasparente

Confronto diretto tra il pool attivo riportato sopra e l’offerta premium FineProxy. I dati nella colonna «Gratis» provengono direttamente dallo snapshot live.

ParametroProxy gratuiti in Asia GRATISFineProxy Premium PREMIUM
Dimensione del pool48IP (attivi)85,000+IP in oltre 30 località
Uptime medio92%99.97%SLA
Tasso di risposta riuscita(ogni 1.000 richieste)~46%(460 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Latenza mediana1422ms< 30 ms
Throughput per IP< 2 Mbps (condiviso)fino a 500 Mbps
Connessioni simultanee1–5 (spesso bloccate)da 1.500 (dipende dal piano)
Protocolli supportatiHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Garanzia di anonimatoMisto: Elite, Anonimo, TrasparenteSolo elite — nessuna fuga di IP / DNS
Tipo di IPDatacenter pubblico + residential trasparenteDatacenter, ASN e subnet di proprietà
Autenticazione× Nessuna — utilizzabile da chiunque✓ Allowlist IP + login/password
Sticky session× No✓ Fino a 15 min (piani rotating)
Regole di rotazione IPOgni ora (ruota l’intera lista)IP stabili — aggiornamento su richiesta (ogni 8 giorni)
Rischio di blocco dal sito targetAlto — gli IP sono pubblici e spesso usati impropriamenteBasso — reputazione pulita e subnet di proprietà
Rischio di MITM dannosoPossibile — i proxy aperti possono intercettare il traffico✓ Nessuno — infrastruttura dedicata
AssistenzaNessunaChat live 24/7, email e ticket con gli ingegneri
Log e conformitàNessunoLog, fatture e contratti (B2B)
Ideale perTest una tantum, apprendimento, script personaliScraping, ad verification, SEO, SMM, ricerche di mercato, sneaker bot
Costo$0da $0,07 per IP / mese

Attualmente il Asia pool gratuito contiene 48 IP funzionanti distribuiti principalmente tra Singapore e Central Jakarta, ospitati da Cloudflare London e Alibaba Cloud. La latenza mediana è di circa 1422 ms e l’uptime nell’ultima ora è 92%. È sufficiente per un test rapido o uno script una tantum, ma nell’ultimo benchmark orario solo ~46% delle tipiche richieste di scraping ha avuto successo. La percentuale continua a diminuire ogni ora e di solito scende sotto il 10% entro 24 ore, perché questi IP gratuiti smettono rapidamente di funzionare.

Utilizzate la lista gratuita se

state imparando come funzionano i proxy, eseguite controlli manuali una tantum o testate un singolo endpoint per cui sono accettabili 5–10 tentativi.

Utilizzate FineProxy Premium se

eseguite scraping continuo, monitorate le SERP, gestite campagne pubblicitarie o qualsiasi workload di produzione che non tollera un tasso di errore superiore al 5%.

Configura i proxy per 48 oreVedi prezzi →
Con quale frequenza viene aggiornata la lista gratuita di proxy in Asia?

Ricostruiamo e convalidiamo il pool pubblico ogni 15 minuti. La disponibilità può cambiare tra un controllo e l’altro perché questi server sono gestiti da terzi indipendenti.

Cosa accade quando nessun proxy in Asia è online?

La pagina resta disponibile e continua a controllare il pool sorgente. Non appena appare un proxy funzionante, viene aggiunto automaticamente; la pagina non viene mai creata o rimossa in base a un conteggio temporaneo.

Per cosa posso utilizzare i proxy gratuiti in Asia?

I proxy pubblici sono adatti a test temporanei, ricerche pubbliche una tantum e verifica delle risposte localizzate. Non inviate password, dati di pagamento o altre informazioni sensibili tramite un server pubblico sconosciuto.

Quando è preferibile utilizzare un pool proxy gestito?

Utilizzate un pool gestito per automazione, sessioni autenticate, traffico continuativo o qualsiasi workflow che richieda uptime prevedibile, assistenza e infrastruttura controllata. Confrontate le configurazioni disponibili nella pagina dei prezzi.

Proxy gratuiti in altriPaesi

Scegliete la pagina permanente di un altro Paese. Il numero di proxy nel pool viene aggiornato a ogni aggiornamento del sito.

Prestazioni premium, verificate dai clienti.

Quattro recensioni pertinenti dal nostro pool verificato, collegate alle fonti originali.

2011fornitura di proxy dal

Velocità sotto carico

Consiglio vivamente FineProxy a chi cerca un servizio proxy affidabile e veloce. Grazie alle prestazioni eccellenti, all'ampia gamma di funzionalità e ai prezzi convenienti, è una scelta di primo piano sia per i professionisti sia per gli utenti occasionali.

Syed MaliSaasHub, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Di recente sono diventata cliente FineProxy e ne sono molto soddisfatta. Uso un proxy per lavoro e spesso devo gestire molti thread, cosa impossibile senza FineProxy. La velocità praticamente non cambia. Il servizio offre 2 pacchetti: SUPER MIX e FOR EXPERTS. Uso SUPER MIX con 5.500 IP. Il vantaggio è l'elevato numero di proxy a un prezzo basso. Il pannello di controllo è accessibile.

Anastasia UtkachovaPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Assistenza

Nel complesso è uno dei migliori fornitori con cui abbia lavorato: quasi nessun proxy inattivo e assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Continuate così!!

steliosvastardosNorton Safe Web, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

FineProxy è un'ottima soluzione per le esigenze aziendali. I proxy sono veloci, affidabili e disponibili in numerose località. Offre prezzi accessibili e un team di assistenza clienti reattivo e competente. Un'ottima scelta per chi necessita di servizi proxy di qualità.

W3sazzadDieg, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

Tutte le recensioni dei clienti