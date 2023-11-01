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Lista darmowych proxy

Lista darmowych proxy — Azja

Aktualna, regularnie weryfikowana lista publicznych proxy z Azja do testów, jednorazowych zapytań i pracy deweloperskiej.

Status48 online
Zaktualizowano2 godz. temu
RegionAzja

Działające proxy
Azja · aktualizacja co 15 minut

Darmowe publiczne proxy z Azja, regularnie sprawdzane pod kątem szybkości i uptime’u. Skopiuj pojedyncze IP lub wyeksportuj aktualną listę — bez rejestracji.

Protokół
Anonimowość
Port
Ostatnie sprawdzenie
48 online·Potrzebujesz więcej? →
47.91.104.88:3128
IP : Port Wynik ProtokołyAnonimowośćMiastoSzybkość Uptime Ostatnie sprawdzenie Działanie
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteNa całym świecie
500 Mbps
99.97%
Przed chwilą
Kup
47.91.104.88:3128
Alibaba (US) Technology· 498 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited Arab Emirates · Dubai
3.61 Mbps
100.0%
1 godz. temu
8.213.151.128:3128
Alibaba (US) Technology· 759 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteSouth Korea · Seoul
2.37 Mbps
100.0%
1 godz. temu
113.204.79.230:9091
CHINA UNICOM China169· 914 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteChina
1.97 Mbps
99.9%
1 godz. temu
61.158.175.38:9002
CHINA UNICOM China169· 1612 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteChina
1.12 Mbps
100.0%
1 godz. temu
103.65.237.92:5678
PT Berkah Solusi· 1614 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteIndonesia
1.11 Mbps
96.8%
1 godz. temu
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneIndia
3.66 Mbps
85.5%
1 godz. temu
153.0.171.163:8085
CHINA UNICOM China169· 6730 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteChina
267 Kbps
100.0%
1 godz. temu
129.226.93.232:80
Tencent Building, Kejizhongyi· 542 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneSingapore · Singapore
3.32 Mbps
97.0%
1 godz. temu
97.74.87.226:80
GoDaddy.com, LLC· 599 ms		26
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneSingapore · Singapore
3.00 Mbps
87.2%
1 godz. temu
31.43.179.246:80
Cloudflare London, LLC· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneKazakhstan
1.27 Mbps
99.9%
1 godz. temu
31.43.179.96:80
Cloudflare London, LLC· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneKazakhstan
1.28 Mbps
100.0%
1 godz. temu
31.43.179.35:80
Cloudflare London, LLC· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneKazakhstan
1.24 Mbps
100.0%
1 godz. temu
31.43.179.211:80
Cloudflare London, LLC· 1436 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneKazakhstan
1.25 Mbps
100.0%
1 godz. temu
31.43.179.67:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneKazakhstan
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
31.43.179.41:80
Cloudflare London, LLC· 1216 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneKazakhstan
1.48 Mbps
100.0%
1 godz. temu
115.127.31.66:8080
BRACNet Limited· 1143 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneBangladesh · Dhaka
1.57 Mbps
99.7%
1 godz. temu
31.43.179.210:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneKazakhstan
1.45 Mbps
100.0%
1 godz. temu
31.43.179.107:80
Cloudflare London, LLC· 1453 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneKazakhstan
1.24 Mbps
100.0%
1 godz. temu
31.43.179.97:80
Cloudflare London, LLC· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneKazakhstan
1.38 Mbps
100.0%
1 godz. temu
181.214.1.84:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited Arab Emirates
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
31.43.179.184:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneKazakhstan
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
31.43.179.103:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneKazakhstan
1.36 Mbps
100.0%
1 godz. temu
31.43.179.149:80
Cloudflare London, LLC· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneKazakhstan
1.33 Mbps
100.0%
1 godz. temu
31.43.179.158:80
Cloudflare London, LLC· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneKazakhstan
1.34 Mbps
100.0%
1 godz. temu
31.43.179.94:80
Cloudflare London, LLC· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneKazakhstan
1.34 Mbps
100.0%
1 godz. temu
31.43.179.136:80
Cloudflare London, LLC· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneKazakhstan
1.34 Mbps
99.7%
1 godz. temu
31.43.179.134:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneKazakhstan
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
31.43.179.242:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneKazakhstan
1.42 Mbps
100.0%
1 godz. temu
31.43.179.251:80
Cloudflare London, LLC· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneKazakhstan
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
183.110.216.159:8090
Korea Telecom· 687 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonimoweSouth Korea
2.62 Mbps
31.2%
1 godz. temu
31.43.179.220:80
Cloudflare London, LLC· 1785 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneKazakhstan
1.01 Mbps
100.0%
1 godz. temu
31.43.179.31:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneKazakhstan
1.18 Mbps
100.0%
1 godz. temu
31.43.179.36:80
Cloudflare London, LLC· 1573 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneKazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
1 godz. temu
31.43.179.92:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneKazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
1 godz. temu
31.43.179.56:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneKazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
1 godz. temu
31.43.179.93:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneKazakhstan
1.12 Mbps
100.0%
1 godz. temu
31.43.179.217:80
Cloudflare London, LLC· 1577 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneKazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
1 godz. temu
31.43.179.90:80
Cloudflare London, LLC· 1583 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneKazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
1 godz. temu
31.43.179.57:80
Cloudflare London, LLC· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneKazakhstan
1.09 Mbps
100.0%
1 godz. temu
31.43.179.126:80
Cloudflare London, LLC· 1648 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneKazakhstan
1.09 Mbps
100.0%
1 godz. temu
31.43.179.76:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneKazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
1 godz. temu
31.43.179.228:80
Cloudflare London, LLC· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneKazakhstan
1.17 Mbps
100.0%
1 godz. temu
31.43.179.132:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneKazakhstan
877 Kbps
100.0%
1 godz. temu
8.210.93.183:8213
Alibaba (US) Technology· 1593 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneHong Kong · Hong Kong
1.13 Mbps
82.5%
1 godz. temu
128.199.202.122:8080
DigitalOcean, LLC· 1345 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneSingapore · Singapore
1.34 Mbps
46.8%
1 godz. temu
220.158.232.118:1080
ISP/IXP IN CAMBODIA· 2138 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCambodia
842 Kbps
53.4%
1 godz. temu
141.147.146.174:1080
Oracle Corporation· 1839 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneJapan · Osaka
979 Kbps
17.3%
1 godz. temu
36.89.212.252:8080
PT Telekomunikasi Indonesia· 5114 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneIndonesia · Central Jakarta
352 Kbps
10.0%
1 godz. temu
Wyświetlanie 15 z 48

Przegląd puli proxy —Azja

Aktualna zawartość puli Azja — według protokołu, anonimowości, lokalizacji i hosta.

Skład puli

Zaktualizowano 100 min temu· 48 aktywnych IP w Azja
Wg protokołu
HTTP46
HTTPS0
SOCKS412
SOCKS514
Według anonimowości
Elite6
Anonimowe1
Transparentne41
Nie testowano0
Według miasta
Singapore3
Central Jakarta1
Dhaka1
Dubai1
Mediana opóźnienia: 1422 msŚredni uptime: 92%Najszybsze proxy: 492 ms

Najwięksi dostawcy hostingu

Hosty obecnie dostępne w aktywnej puli Azja
1Cloudflare London3267%
2Alibaba Cloud36%
3CHINA UNICOM China169 Backbone36%
4BRACNet12%
5DigitalOcean12%
6GoDaddy.com12%

Proxy premium do poważnychobciążeń

Własne podsieci i ASN FineProxy. Płacisz za IP, a nie za gigabajt. Natychmiastowa aktywacja i 24-godzinna gwarancja zwrotu pieniędzy.

  • 99.97% udanych żądań do celu we wszystkich lokalizacjach
  • Do 500 Mbps na każdym IP
  • Obsługiwane protokoły: HTTP, endpoint HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Co otrzymujesz przy 1 000 zapytań

Odsetek udanych odpowiedzi w typowym zadaniu scrapingowym — proxy z powyższej tabeli vs. pula premium FineProxy.

Darmowe
46%
460 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Darmowe vs FineProxy — uczciweporównanie

Bezpośrednie porównanie powyższej aktywnej puli z ofertą premium FineProxy. Dane w kolumnie „Darmowe” pochodzą z aktualnego zrzutu.

ParametrDarmowe proxy — Azja FREEFineProxy Premium PREMIUM
Rozmiar puli48Aktywne adresy IP85,000+Adresy IP w ponad 30 lokalizacjach
Średni uptime92%99.97%SLA
Wskaźnik udanych odpowiedzi(na 1 000 zapytań)~46%(460 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Mediana opóźnienia1422ms< 30 ms
Przepustowość na IP< 2 Mbps (współdzielone)do 500 Mbps
Jednoczesne połączenia1–5 (często blokowane)od 1 500 (zależnie od planu)
Obsługiwane protokołyHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Gwarancja anonimowościMieszane: Wysoka anonimowość, Anonimowe, TransparentneTylko wysoka anonimowość — bez wycieków IP ani DNS
Typ IPPubliczne datacenter + transparentne rezydenckieDatacenter, własny ASN i podsieci
Uwierzytelnianie× Brak — każdy może korzystać✓ Lista dozwolonych IP + login/hasło
Sesje sticky× Nie✓ Do 15 min (plany rotacyjne)
Zasady rotacji IPCo godzinę (rotuje cała lista)Stabilne IP — odświeżanie na żądanie (co 8 dni)
Ryzyko blokady przez witrynę docelowąWysokie — IP są publiczne i często nadużywaneNiskie — dobra reputacja, własne podsieci
Ryzyko złośliwego ataku MITMMożliwe — otwarte proxy mogą przechwytywać ruch✓ Brak — Twoja dedykowana infrastruktura
WsparcieBrakCzat na żywo 24/7, e-mail i zgłoszenia obsługiwane przez inżynierów
Logi i zgodnośćBrakLogi, faktury i umowy (B2B)
Najlepsze doJednorazowe testy, nauka i skrypty hobbystyczneScraping, weryfikacja reklam, SEO, SMM, badania rynku, boty zakupowe
Koszt$0od $0.07 za IP / miesiąc

Obecnie Azja darmowa pula zawiera 48 działających IP rozłożonych głównie między Singapore i Central Jakarta, hostowane przez Cloudflare London i Alibaba Cloud. Mediana opóźnienia wynosi około 1422 ms a uptime w ostatniej godzinie wynosi 92%. To wystarczy do szybkiego testu lub jednorazowego skryptu, ale w naszym ostatnim godzinnym benchmarku tylko ~46% typowych żądań scrapingowych zakończyło się powodzeniem — a odsetek ten spada z każdą godziną i zwykle w ciągu 24 godzin maleje poniżej 10%, ponieważ darmowe IP szybko przestają działać.

Skorzystaj z darmowej listy, jeśli

Uczysz się działania proxy, wykonujesz jednorazowe kontrole ręczne albo testujesz pojedynczy endpoint, dla którego dopuszczalne jest 5–10 ponowień.

Wybierz FineProxy Premium, jeśli

Prowadzisz ciągły scraping, monitorujesz SERP, zarządzasz kampaniami reklamowymi lub obsługujesz zadanie produkcyjne, które nie toleruje wskaźnika błędów powyżej 5%.

Skonfiguruj proxy na 48 godzinZobacz cennik →
Jak często aktualizowana jest lista darmowych proxy z Azja?

Odbudowujemy i weryfikujemy publiczną pulę co 15 minut. Dostępność może zmieniać się między kontrolami, ponieważ serwery są obsługiwane przez niezależne podmioty zewnętrzne.

Co się dzieje, gdy żadne proxy z Azja nie jest online?

Strona pozostaje dostępna i nadal sprawdza pulę źródłową. Gdy podczas kolejnego odświeżenia pojawi się działające proxy, zostanie dodane automatycznie. Strona nie jest tworzona ani usuwana na podstawie chwilowej liczby proxy.

Do czego mogę używać darmowych proxy z Azja?

Publiczne proxy nadają się do jednorazowych testów, publicznych zapytań i sprawdzania odpowiedzi lokalizowanych. Nie przesyłaj haseł, danych płatniczych ani innych poufnych informacji przez nieznany publiczny serwer.

Kiedy lepiej wybrać zarządzaną pulę proxy?

Używaj zarządzanej puli do automatyzacji, uwierzytelnionych sesji, ciągłego ruchu i każdego zadania wymagającego przewidywalnego uptime’u, wsparcia oraz kontrolowanej infrastruktury. Porównaj dostępne konfiguracje na stronie z cennikiem.

Darmowe proxy w innychkrajach

Wybierz stronę innego kraju. Liczebność aktywnych pul jest odświeżana przy każdej aktualizacji serwisu.

Wydajność premium, potwierdzona przez klientów.

Cztery powiązane opinie klientów z naszej zweryfikowanej puli, z odnośnikami do oryginalnych źródeł.

2011świadczymy usługi proxy od

Szybkość pod obciążeniem

FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.

NiskoniskiDieg, W ubiegłym rokuŹródło

Gorąco polecam Fineproxy każdemu, kto szuka niezawodnej i szybkiej usługi proxy. Dzięki doskonałej wydajności, szerokiemu zakresowi funkcji i przystępnym cenom, jest to najlepszy wybór zarówno dla profesjonalistów, jak i zwykłych użytkowników.

Syed MaliSaasHub, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

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Jestem bardzo zadowolony z usług Fineproxy. Ich sieć proxy jest duża i potężna, zapewnia stabilne i szybkie połączenie. Strona jest łatwa w nawigacji, a wsparcie techniczne jest responsywne i pomocne. To solidny wybór dla tych, którzy chcą zabezpieczyć swoje przeglądanie lub obejść ograniczenia geograficzne.

ammar ghezaliWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Ogólnie jeden z najlepszych dostawców, z którymi pracowałem, prawie żadnych niedziałających proxy i wsparcie 24/7. Tak trzymaj!!

steliosvastardosNorton Safe Web, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

Wszystkie opinie klientów