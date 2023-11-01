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Ücretsiz proxy listesi

Ücretsiz Asya proxy listesi

Test, tek seferlik sorgular ve geliştirme iş akışları için herkese açık Asya proxy'lerinin canlı, düzenli doğrulanan listesi.

Durum48 çevrimiçi
Güncellendi2 sa önce
BölgeAsya

Canlı Asya proxy'leri
Her 15 dakikada güncellenir

Hız ve çalışma süresi için düzenli doğruladığımız ücretsiz genel Asya proxy'leri. Tek bir IP kopyalayın veya güncel listeyi dışa aktarın — kayıt gerekmez.

Protokol
Anonimlik
Port
Son kontrol
48 çevrimiçi·Daha fazlası mı? →
47.91.104.88:3128
IP : Port Puan ProtokollerAnonimlikŞehirHız Çalışma süresi Son kontrol İşlem
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ElitDünya geneli
500 Mbps
99.97%
Az önce
Satın alın
47.91.104.88:3128
Alibaba (US) Technology· 498 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitUnited Arab Emirates · Dubai
3.61 Mbps
100.0%
1 sa önce
8.213.151.128:3128
Alibaba (US) Technology· 759 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitSouth Korea · Seoul
2.37 Mbps
100.0%
1 sa önce
113.204.79.230:9091
CHINA UNICOM China169· 914 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitChina
1.97 Mbps
99.9%
1 sa önce
61.158.175.38:9002
CHINA UNICOM China169· 1612 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitChina
1.12 Mbps
100.0%
1 sa önce
103.65.237.92:5678
PT Berkah Solusi· 1614 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitIndonesia
1.11 Mbps
96.8%
1 sa önce
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafIndia
3.66 Mbps
85.5%
1 sa önce
153.0.171.163:8085
CHINA UNICOM China169· 6730 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitChina
267 Kbps
100.0%
1 sa önce
129.226.93.232:80
Tencent Building, Kejizhongyi· 542 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafSingapore · Singapore
3.32 Mbps
97.0%
1 sa önce
97.74.87.226:80
GoDaddy.com, LLC· 599 ms		26
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafSingapore · Singapore
3.00 Mbps
87.2%
1 sa önce
31.43.179.246:80
Cloudflare London, LLC· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafKazakhstan
1.27 Mbps
99.9%
1 sa önce
31.43.179.96:80
Cloudflare London, LLC· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafKazakhstan
1.28 Mbps
100.0%
1 sa önce
31.43.179.35:80
Cloudflare London, LLC· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafKazakhstan
1.24 Mbps
100.0%
1 sa önce
31.43.179.211:80
Cloudflare London, LLC· 1436 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafKazakhstan
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
31.43.179.67:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafKazakhstan
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
31.43.179.41:80
Cloudflare London, LLC· 1216 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafKazakhstan
1.48 Mbps
100.0%
1 sa önce
115.127.31.66:8080
BRACNet Limited· 1143 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafBangladesh · Dhaka
1.57 Mbps
99.7%
1 sa önce
31.43.179.210:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafKazakhstan
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
31.43.179.107:80
Cloudflare London, LLC· 1453 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafKazakhstan
1.24 Mbps
100.0%
1 sa önce
31.43.179.97:80
Cloudflare London, LLC· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafKazakhstan
1.38 Mbps
100.0%
1 sa önce
181.214.1.84:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafUnited Arab Emirates
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
31.43.179.184:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafKazakhstan
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
31.43.179.103:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafKazakhstan
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
31.43.179.149:80
Cloudflare London, LLC· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafKazakhstan
1.33 Mbps
100.0%
1 sa önce
31.43.179.158:80
Cloudflare London, LLC· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafKazakhstan
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
31.43.179.94:80
Cloudflare London, LLC· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafKazakhstan
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
31.43.179.136:80
Cloudflare London, LLC· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafKazakhstan
1.34 Mbps
99.7%
1 sa önce
31.43.179.134:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafKazakhstan
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
31.43.179.242:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafKazakhstan
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
31.43.179.251:80
Cloudflare London, LLC· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafKazakhstan
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
183.110.216.159:8090
Korea Telecom· 687 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonimSouth Korea
2.62 Mbps
31.2%
1 sa önce
31.43.179.220:80
Cloudflare London, LLC· 1785 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafKazakhstan
1.01 Mbps
100.0%
1 sa önce
31.43.179.31:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafKazakhstan
1.18 Mbps
100.0%
1 sa önce
31.43.179.36:80
Cloudflare London, LLC· 1573 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafKazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
1 sa önce
31.43.179.92:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafKazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
31.43.179.56:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafKazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
31.43.179.93:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafKazakhstan
1.12 Mbps
100.0%
1 sa önce
31.43.179.217:80
Cloudflare London, LLC· 1577 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafKazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
1 sa önce
31.43.179.90:80
Cloudflare London, LLC· 1583 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafKazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
1 sa önce
31.43.179.57:80
Cloudflare London, LLC· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafKazakhstan
1.09 Mbps
100.0%
1 sa önce
31.43.179.126:80
Cloudflare London, LLC· 1648 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafKazakhstan
1.09 Mbps
100.0%
1 sa önce
31.43.179.76:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafKazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
31.43.179.228:80
Cloudflare London, LLC· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafKazakhstan
1.17 Mbps
100.0%
1 sa önce
31.43.179.132:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafKazakhstan
877 Kbps
100.0%
1 sa önce
8.210.93.183:8213
Alibaba (US) Technology· 1593 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafHong Kong · Hong Kong
1.13 Mbps
82.5%
1 sa önce
128.199.202.122:8080
DigitalOcean, LLC· 1345 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafSingapore · Singapore
1.34 Mbps
46.8%
1 sa önce
220.158.232.118:1080
ISP/IXP IN CAMBODIA· 2138 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafCambodia
842 Kbps
53.4%
1 sa önce
141.147.146.174:1080
Oracle Corporation· 1839 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafJapan · Osaka
979 Kbps
17.3%
1 sa önce
36.89.212.252:8080
PT Telekomunikasi Indonesia· 5114 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafIndonesia · Central Jakarta
352 Kbps
10.0%
1 sa önce
Gösterilen 15 arasında 48

Asya proxy havuzuözeti

Canlı Asya havuzunda şu anda neler var — protokol, anonimlik, konum ve ana makineye göre.

Havuz bileşimi

Güncellendi 100 dakika önce· 48 aktif IP — Asya
Protokole göre
HTTP46
HTTPS0
SOCKS412
SOCKS514
Anonimliğe göre
Elit6
Anonim1
Şeffaf41
Test edilmedi0
Şehre göre
Singapore3
Central Jakarta1
Dhaka1
Dubai1
Medyan gecikme: 1422 msOrtalama çalışma süresi: 92%En hızlı proxy: 492 ms

Başlıca barındırma sağlayıcıları

Canlı Asya havuzunda şu anda temsil edilen barındırıcılar
1Cloudflare London3267%
2Alibaba Cloud36%
3CHINA UNICOM China169 Backbone36%
4BRACNet12%
5DigitalOcean12%
6GoDaddy.com12%

Ciddi iş yükleri için premiumproxy’ler

FineProxy’nin sahip olduğu alt ağlar ve ASN. Gigabayt başına değil, IP başına ödeyin. 24 saatlik para iade garantisiyle anında aktivasyon.

  • 99.97% her konumda hedefinize giden başarılı istekler
  • Her IP'de 500 Mbps değere kadar
  • Desteklenen protokoller: HTTP, HTTPS uç noktası, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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1,000 istekte neler alırsınız

Tipik bir web veri kazıma işinde başarılı yanıt oranı — yukarıdaki tablodaki proxy'ler ile FineProxy premium havuzu karşılaştırması.

Ücretsiz
46%
460 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Ücretsiz ve FineProxy — Dürüstkarşılaştırma

Yukarıdaki canlı havuz ile FineProxy'nin premium teklifinin yan yana karşılaştırması. «Ücretsiz» sütunundaki sayılar doğrudan canlı anlık görüntüden gelir.

ParametreÜcretsiz Asya proxy'leri ÜCRETSİZFineProxy Premium PREMIUM
Havuz boyutu48Aktif IP'ler85,000+30'dan fazla konumda IP
Ortalama çalışma süresi92%99.97%SLA
Başarılı yanıt oranı(1,000 istek başına)~46%(460 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Medyan gecikme1422ms< 30 ms
IP başına aktarım< 2 Mbps (paylaşımlı)500 Mbps'ye kadar
Eşzamanlı bağlantılar1–5 (sıkça engellenir)1,500'den itibaren (plana bağlı)
Desteklenen protokollerHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Anonimlik güvencesiKarışık: Yüksek anonimlik, Anonim, ŞeffafYalnızca yüksek anonimlik — IP veya DNS sızıntısı yok
IP türüGenel veri merkezi + şeffaf konutVeri merkezi, kendi ASN ve alt ağlar
Kimlik doğrulama× Yok — herkes kullanabilir✓ İzin verilen IP listesi + kullanıcı adı/şifre
Yapışkan oturumlar× Yok✓ 15 dakikaya kadar (dönen planlar)
IP dönüş politikasıSaatlik (listenin tamamı döner)Kararlı IP'ler — isteğe bağlı yenileme (her 8 günde)
Hedef site tarafından yasaklanma riskiYüksek — IP'ler herkese açık, sıkça kötüye kullanılırDüşük — temiz itibar, kendi alt ağlarımız
Kötü niyetli MITM riskiOlası — açık proxy'ler trafiği dinleyebilir✓ Yok — size özel altyapı
DestekYokMühendislerle 7/24 canlı sohbet, e-posta ve destek talebi sistemi
Günlükler ve uyumlulukYokGünlükler, faturalar, sözleşmeler (B2B)
En uygunTek seferlik test, öğrenme, hobi betikleriWeb veri kazıma, reklam doğrulama, SEO, SMM, pazar araştırması, sneaker botlar
Maliyet$0$0.07 / IP / ay'dan itibaren

Şu anda Asya ücretsiz havuzunda 48 çalışan IP var çoğunlukla şu konumlarda Singapore ve Central Jakarta, şu sağlayıcılarca barındırılıyor: Cloudflare London ve Alibaba Cloud. Medyan gecikme yaklaşık 1422 ms ve son saatteki çalışma süresi 92%. Hızlı bir test veya tek seferlik bir betik için yeterlidir; ancak son saatlik kıyaslamamızda yalnızca ~46% tipik web veri kazıma isteği başarılı döndü — ve bu pay her geçen saat düşmeye devam ediyor; bu ücretsiz IP'ler hızla devre dışı kaldığı için genellikle 24 saat içinde 10% altına iner.

Ücretsiz listeyi şu durumda kullanın

Proxy'lerin nasıl çalıştığını öğreniyor, tek seferlik manuel kontroller yapıyor veya 5–10 yeniden denemenin kabul edildiği tek bir uç noktayı test ediyorsunuz.

FineProxy Premium'u şu durumda kullanın

Sürekli web veri kazıması yapıyor, SERP'leri izliyor, reklam kampanyaları yönetiyor veya > 5% başarısızlık oranında bozulan herhangi bir üretim iş yükü çalıştırıyorsunuz.

Proxy’leri 48 saat için yapılandırFiyatlandırmayı görüntüleyin →
Ücretsiz Asya proxy listesi ne sıklıkla güncellenir?

Genel havuzu her 15 dakikada bir yeniden oluşturup doğrularız. Bu sunucular bağımsız üçüncü taraflarca işletildiği için kontroller arasında kullanılabilirlik değişebilir.

Hiç Asya proxy'si çevrimiçi olmadığında ne olur?

Sayfa erişilebilir kalır ve kaynak havuzunu kontrol etmeye devam eder. Sonraki yenilemede çalışan bir proxy belirdiğinde otomatik olarak eklenir; sayfa geçici bir sayıya göre oluşturulmaz veya kaldırılmaz.

Ücretsiz Asya proxy'lerini ne için kullanabilirim?

Genel proxy'ler geçici testler, tek seferlik herkese açık sorgular ve yerelleştirilmiş yanıtları kontrol etmek için uygundur. Parolaları, ödeme bilgilerini veya diğer hassas verileri tanımadığınız genel bir sunucu üzerinden göndermeyin.

Yönetilen bir proxy havuzunu ne zaman kullanmalıyım?

Otomasyon, kimliği doğrulanmış oturumlar, sürekli trafik veya öngörülebilir çalışma süresi, destek ve kontrollü altyapı gerektiren her iş akışı için yönetilen bir havuz kullanın. Kullanılabilir yapılandırmaları şurada karşılaştırın: fiyatlandırma sayfası.

Diğer ülkelerde ücretsizproxy’ler

Başka bir kalıcı ülke sayfası seçin. Canlı havuz sayıları her site güncellemesinde yenilenir.

Üstün performans, müşterilerce doğrulanmış.

Doğrulanmış yorum havuzumuzdan, orijinal kaynaklarına bağlı dört ilgili müşteri yorumu.

2011yılından beri proxy hizmeti

Yük altında hız

Güvenilir ve hızlı bir proxy hizmeti arayan herkese FineProxy’yi şiddetle tavsiye ederim. Mükemmel performansı, geniş özellik yelpazesi ve bütçe dostu fiyatlandırmasıyla hem profesyoneller hem de sıradan kullanıcılar için en iyi seçeneklerden biri.

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W3sazzadDieg, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

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