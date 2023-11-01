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Список бесплатных прокси

Бесплатный список прокси Азия

Актуальный, регулярно проверяемый список публичных прокси Азия для тестов, разовых проверок и разработки.

Статус48 онлайн
Обновлено2 ч назад
РегионАзия

Живые прокси Азия
обновление каждые 15 минут

Бесплатные публичные прокси Азия, которые мы регулярно проверяем на скорость и доступность. Скопируйте один IP или экспортируйте текущий список — без регистрации.

Протокол
Анонимность
Порт
Последняя проверка
48 онлайн·Нужно больше? →
47.91.104.88:3128
IP : порт Оценка ПротоколыАнонимностьГородСкорость Доступность Последняя проверка Действие
ПРЕМИУМ Премиум FineProxy
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Высокая анонимностьПо всему миру
500 Mbps
99.97%
только что
Купить
47.91.104.88:3128
Alibaba (US) Technology· 498 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьUnited Arab Emirates · Dubai
3.61 Mbps
100.0%
1 ч назад
8.213.151.128:3128
Alibaba (US) Technology· 759 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьSouth Korea · Seoul
2.37 Mbps
100.0%
1 ч назад
113.204.79.230:9091
CHINA UNICOM China169· 914 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьChina
1.97 Mbps
99.9%
1 ч назад
61.158.175.38:9002
CHINA UNICOM China169· 1612 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьChina
1.12 Mbps
100.0%
1 ч назад
103.65.237.92:5678
PT Berkah Solusi· 1614 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьIndonesia
1.11 Mbps
96.8%
1 ч назад
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйIndia
3.66 Mbps
85.5%
1 ч назад
153.0.171.163:8085
CHINA UNICOM China169· 6730 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьChina
267 Kbps
100.0%
1 ч назад
129.226.93.232:80
Tencent Building, Kejizhongyi· 542 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйSingapore · Singapore
3.32 Mbps
97.0%
1 ч назад
97.74.87.226:80
GoDaddy.com, LLC· 599 ms		26
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйSingapore · Singapore
3.00 Mbps
87.2%
1 ч назад
31.43.179.246:80
Cloudflare London, LLC· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйKazakhstan
1.27 Mbps
99.9%
1 ч назад
31.43.179.96:80
Cloudflare London, LLC· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйKazakhstan
1.28 Mbps
100.0%
1 ч назад
31.43.179.35:80
Cloudflare London, LLC· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйKazakhstan
1.24 Mbps
100.0%
1 ч назад
31.43.179.211:80
Cloudflare London, LLC· 1436 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйKazakhstan
1.25 Mbps
100.0%
1 ч назад
31.43.179.67:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйKazakhstan
1.41 Mbps
100.0%
1 ч назад
31.43.179.41:80
Cloudflare London, LLC· 1216 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйKazakhstan
1.48 Mbps
100.0%
1 ч назад
115.127.31.66:8080
BRACNet Limited· 1143 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйBangladesh · Dhaka
1.57 Mbps
99.7%
1 ч назад
31.43.179.210:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйKazakhstan
1.45 Mbps
100.0%
1 ч назад
31.43.179.107:80
Cloudflare London, LLC· 1453 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйKazakhstan
1.24 Mbps
100.0%
1 ч назад
31.43.179.97:80
Cloudflare London, LLC· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйKazakhstan
1.38 Mbps
100.0%
1 ч назад
181.214.1.84:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйUnited Arab Emirates
1.40 Mbps
100.0%
1 ч назад
31.43.179.184:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйKazakhstan
1.41 Mbps
100.0%
1 ч назад
31.43.179.103:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйKazakhstan
1.36 Mbps
100.0%
1 ч назад
31.43.179.149:80
Cloudflare London, LLC· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйKazakhstan
1.33 Mbps
100.0%
1 ч назад
31.43.179.158:80
Cloudflare London, LLC· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйKazakhstan
1.34 Mbps
100.0%
1 ч назад
31.43.179.94:80
Cloudflare London, LLC· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйKazakhstan
1.34 Mbps
100.0%
1 ч назад
31.43.179.136:80
Cloudflare London, LLC· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйKazakhstan
1.34 Mbps
99.7%
1 ч назад
31.43.179.134:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйKazakhstan
1.40 Mbps
100.0%
1 ч назад
31.43.179.242:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйKazakhstan
1.42 Mbps
100.0%
1 ч назад
31.43.179.251:80
Cloudflare London, LLC· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйKazakhstan
1.40 Mbps
100.0%
1 ч назад
183.110.216.159:8090
Korea Telecom· 687 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
АнонимныйSouth Korea
2.62 Mbps
31.2%
1 ч назад
31.43.179.220:80
Cloudflare London, LLC· 1785 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйKazakhstan
1.01 Mbps
100.0%
1 ч назад
31.43.179.31:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйKazakhstan
1.18 Mbps
100.0%
1 ч назад
31.43.179.36:80
Cloudflare London, LLC· 1573 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйKazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
1 ч назад
31.43.179.92:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйKazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
1 ч назад
31.43.179.56:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйKazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
1 ч назад
31.43.179.93:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйKazakhstan
1.12 Mbps
100.0%
1 ч назад
31.43.179.217:80
Cloudflare London, LLC· 1577 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйKazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
1 ч назад
31.43.179.90:80
Cloudflare London, LLC· 1583 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйKazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
1 ч назад
31.43.179.57:80
Cloudflare London, LLC· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйKazakhstan
1.09 Mbps
100.0%
1 ч назад
31.43.179.126:80
Cloudflare London, LLC· 1648 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйKazakhstan
1.09 Mbps
100.0%
1 ч назад
31.43.179.76:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйKazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
1 ч назад
31.43.179.228:80
Cloudflare London, LLC· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйKazakhstan
1.17 Mbps
100.0%
1 ч назад
31.43.179.132:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйKazakhstan
877 Kbps
100.0%
1 ч назад
8.210.93.183:8213
Alibaba (US) Technology· 1593 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйHong Kong · Hong Kong
1.13 Mbps
82.5%
1 ч назад
128.199.202.122:8080
DigitalOcean, LLC· 1345 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйSingapore · Singapore
1.34 Mbps
46.8%
1 ч назад
220.158.232.118:1080
ISP/IXP IN CAMBODIA· 2138 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйCambodia
842 Kbps
53.4%
1 ч назад
141.147.146.174:1080
Oracle Corporation· 1839 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйJapan · Osaka
979 Kbps
17.3%
1 ч назад
36.89.212.252:8080
PT Telekomunikasi Indonesia· 5114 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйIndonesia · Central Jakarta
352 Kbps
10.0%
1 ч назад
Показано 15 из 48

Снимок пула проксиАзия

Что сейчас в живом пуле Азия — по протоколу, анонимности, локации и хосту.

Состав пула

Обновлено 100 минут назад· 48 активных IP в Азия
По протоколу
HTTP46
HTTPS0
SOCKS412
SOCKS514
По анонимности
Высокая анонимность6
Анонимный1
Прозрачный41
Не проверено0
По городу
Singapore3
Central Jakarta1
Dhaka1
Dubai1
Медианная задержка: 1422 msСредняя доступность: 92%Самый быстрый прокси: 492 ms

Основные хостинг-провайдеры

Хосты, представленные сейчас в активном пуле Азия
1Cloudflare London3267%
2Alibaba Cloud36%
3CHINA UNICOM China169 Backbone36%
4BRACNet12%
5DigitalOcean12%
6GoDaddy.com12%

Премиум-прокси для рабочихнагрузок

Свои подсети и ASN FineProxy. Оплата за IP, не за гигабайт. Мгновенная активация и возврат 24 часа.

  • 99,97 % успешных запросов к цели во всех локациях
  • До 500 Mbps на каждый IP
  • Поддерживаемые протоколы: HTTP, точка подключения HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Что вы получаете на 1 000 запросах

Доля успешных ответов на типичном парсинге — прокси из таблицы выше vs премиум-пул FineProxy.

Бесплатно
46%
460 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Бесплатно vs FineProxy — честноесравнение

Прямое сравнение живого пула выше с премиум-предложением FineProxy. Цифры в колонке «Бесплатно» берутся из живого снимка.

ПараметрБесплатные прокси Азия БЕСПЛАТНОПремиум FineProxy ПРЕМИУМ
Размер пула48Активные IP85,000+IP в более чем 30 локациях
Средняя доступность92%99.97%SLA
Доля успешных ответов(на 1 000 запросов)~46%(460 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Медианная задержка1422ms< 30 ms
Пропускная способность на IP< 2 Mbps (общий)до 500 Mbps
Одновременные соединения1–5 (часто блокируют)от 1 500 (зависит от тарифа)
Поддерживаемые протоколыHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Гарантия анонимностиСмешанный: Высокая анонимность, Анонимный, ПрозрачныйТолько высокая анонимность — без утечек IP и DNS
Тип IPПубличные датацентровые и прозрачные резидентныеДатацентровые, собственные ASN и подсети
Авторизация× Нет — может использовать кто угодно✓ Список разрешённых IP + логин/пароль
Sticky-сессии× Нет✓ До 15 мин (ротационные тарифы)
Политика ротации IPЕжечасно (меняется весь список)Стабильные IP — обновление по запросу (каждые 8 дней)
Риск бана целевым сайтомВысокий — IP публичные и часто злоупотребляютсяНизкий — чистая репутация, свои подсети
Риск вредоносного MITMВозможен — открытые прокси могут читать трафик✓ Нет — ваша выделенная инфраструктура
ПоддержкаНетКруглосуточный онлайн-чат, электронная почта и тикеты с инженерами
Логи и соответствие требованиямНетЛоги, счета, договоры (B2B)
Лучше всего дляРазовые тесты, обучение, любительские скриптыПарсинг, проверка рекламы, SEO, SMM, исследования, боты для покупок
Стоимость0 $от 0,07 $ за IP / месяц

Сейчас Азия бесплатный пул содержит 48 рабочих IP в основном распределены по Singapore и Central Jakarta, хостятся у Cloudflare London и Alibaba Cloud. Медианная задержка около 1422 ms а доступность за последний час 92%. Этого хватает для быстрого теста или разового скрипта, но в последнем часовом бенчмарке только ~46% типичных запросов парсинга завершились успешно — и доля падает каждый час, обычно ниже 10 % за 24 часа, потому что бесплатные IP быстро отмирают.

Берите бесплатный список, если

вы изучаете, как работают прокси, делаете разовые ручные проверки или тестируете одну точку подключения, где допустимы 5–10 повторов.

Выбирайте премиум FineProxy, если

вы непрерывно собираете данные, отслеживаете SERP, проверяете рекламу, ведёте кампании или выполняете производственную задачу, которая не допускает более 5 % ошибок.

Настроить прокси на 48 часовСмотреть цены →
Как часто обновляется бесплатный список прокси Азия?

Мы пересобираем и проверяем публичный пул каждые 15 минут. Доступность может меняться между проверками, потому что эти серверы принадлежат независимым третьим сторонам.

Что будет, если прокси Азия не онлайн?

Страница остаётся доступной и продолжает проверять исходный пул. Как только в следующем обновлении появится рабочий прокси, он добавится автоматически; страница не создаётся и не удаляется из-за временного нуля.

Для чего можно использовать бесплатные прокси Азия?

Публичные прокси подходят для разовых тестов, публичных проверок и проверки локализованных ответов. Не передавайте пароли, платёжные данные и другую чувствительную информацию через неизвестный публичный сервер.

Когда лучше взять управляемый пул прокси?

Берите управляемый пул для автоматизации, авторизованных сессий, постоянного трафика или любой задачи, которой нужны предсказуемая доступность, поддержка и контролируемая инфраструктура. Сравните конфигурации на странице цен.

Бесплатные прокси в другихстранах

Выберите другую постоянную страну. Числа живого пула обновляются при каждом обновлении сайта.

Премиум-производительность, подтверждённая клиентами.

Четыре релевантных отзыва из проверенного пула, каждый со ссылкой на исходную публикацию.

2011отдаём прокси с

Скорость под нагрузкой

Хорошие. качественные прокси. не тормозят. не слетают. хорошо что есть бесплатный тест. за 20 баксов хотелось бы побольше чем пять прокси но и так приемлимо

Константин ЕгоровичВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Отличный сервис! Пользуюсь прокси от fineproxy.org больше месяца — скорость стабильная, перебоев не было. Поддержка отвечает быстро, всегда помогает. Цены вполне адекватные для такого качества.

kirillDieg, В прошлом годуК источнику

Поддержка

Пользуюсь сервисом не так давно. Всего пару месяцев. Честно сказать, другими сервисами я не пользовался, но это и не нужно. Ведь сервис FINEPROXY полностью покрывает все мои потребности в плане прокси серверов. Цены приемлемые, тех поддержка отвечает быстро и конкретно, пару раз обращался – помогли без лишней воды. Достаточно много ГЕО представленно. Единственное, хотелось бы более гибкий выбор количества проксей. А то тысячи штук под мои задачи многовато). В любом случае, сервис рекомендую!

Vlad SaraevDieg, В прошлом годуК источнику

Fineproxy хороший сервис прокси. Пользовался в 2016 году и сейчас понадобились прокси. Зашел на fineproxy и подобрал себе подходящий тариф. Наличие разных тарифов радует, и выборка по странам есть. Топ прокси для определенных задач. Тех.поддержка работает отлично. Сервисом доволен и рекомендую всем. Оплата криптой очень порадовала.

D1smayВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Отзывы цитируем целиком. Если клиент поднял вопрос, на который мы ответили, ответ с исходной площадки показан рядом.

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