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無料プロキシリスト

アジアの無料プロキシリスト

テスト、単発の検索、開発ワークフローに使える、定期検証済みの公開アジアプロキシの最新リストです。

ステータス48 オンライン
更新済み2 時間前
地域アジア

稼働中のアジアプロキシ
15分ごとに更新

速度と稼働状況を定期的に検証している、アジアの無料公開プロキシです。IPを1件コピーすることも、最新リストをエクスポートすることもできます。登録は不要です。

プロトコル
匿名性
ポート
最終確認
48 オンライン·さらに必要ですか？ →
47.91.104.88:3128
IP : ポート スコア プロトコル匿名性都市速度 稼働率 最終確認 操作
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
エリート世界各国
500 Mbps
99.97%
たった今
購入
47.91.104.88:3128
Alibaba (US) Technology· 498 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートUnited Arab Emirates · Dubai
3.61 Mbps
100.0%
1 時間前
8.213.151.128:3128
Alibaba (US) Technology· 759 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートSouth Korea · Seoul
2.37 Mbps
100.0%
1 時間前
113.204.79.230:9091
CHINA UNICOM China169· 914 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートChina
1.97 Mbps
99.9%
1 時間前
61.158.175.38:9002
CHINA UNICOM China169· 1612 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートChina
1.12 Mbps
100.0%
1 時間前
103.65.237.92:5678
PT Berkah Solusi· 1614 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートIndonesia
1.11 Mbps
96.8%
1 時間前
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型India
3.66 Mbps
85.5%
1 時間前
153.0.171.163:8085
CHINA UNICOM China169· 6730 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートChina
267 Kbps
100.0%
1 時間前
129.226.93.232:80
Tencent Building, Kejizhongyi· 542 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Singapore · Singapore
3.32 Mbps
97.0%
1 時間前
97.74.87.226:80
GoDaddy.com, LLC· 599 ms		26
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Singapore · Singapore
3.00 Mbps
87.2%
1 時間前
31.43.179.246:80
Cloudflare London, LLC· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Kazakhstan
1.27 Mbps
99.9%
1 時間前
31.43.179.96:80
Cloudflare London, LLC· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Kazakhstan
1.28 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.35:80
Cloudflare London, LLC· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Kazakhstan
1.24 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.211:80
Cloudflare London, LLC· 1436 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Kazakhstan
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.67:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Kazakhstan
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.41:80
Cloudflare London, LLC· 1216 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Kazakhstan
1.48 Mbps
100.0%
1 時間前
115.127.31.66:8080
BRACNet Limited· 1143 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Bangladesh · Dhaka
1.57 Mbps
99.7%
1 時間前
31.43.179.210:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Kazakhstan
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.107:80
Cloudflare London, LLC· 1453 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Kazakhstan
1.24 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.97:80
Cloudflare London, LLC· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Kazakhstan
1.38 Mbps
100.0%
1 時間前
181.214.1.84:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型United Arab Emirates
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.184:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Kazakhstan
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.103:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Kazakhstan
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.149:80
Cloudflare London, LLC· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Kazakhstan
1.33 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.158:80
Cloudflare London, LLC· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Kazakhstan
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.94:80
Cloudflare London, LLC· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Kazakhstan
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.136:80
Cloudflare London, LLC· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Kazakhstan
1.34 Mbps
99.7%
1 時間前
31.43.179.134:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Kazakhstan
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.242:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Kazakhstan
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.251:80
Cloudflare London, LLC· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Kazakhstan
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
183.110.216.159:8090
Korea Telecom· 687 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
匿名South Korea
2.62 Mbps
31.2%
1 時間前
31.43.179.220:80
Cloudflare London, LLC· 1785 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Kazakhstan
1.01 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.31:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Kazakhstan
1.18 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.36:80
Cloudflare London, LLC· 1573 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Kazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.92:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Kazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.56:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Kazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.93:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Kazakhstan
1.12 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.217:80
Cloudflare London, LLC· 1577 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Kazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.90:80
Cloudflare London, LLC· 1583 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Kazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.57:80
Cloudflare London, LLC· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Kazakhstan
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.126:80
Cloudflare London, LLC· 1648 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Kazakhstan
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.76:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Kazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.228:80
Cloudflare London, LLC· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Kazakhstan
1.17 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.132:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Kazakhstan
877 Kbps
100.0%
1 時間前
8.210.93.183:8213
Alibaba (US) Technology· 1593 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Hong Kong · Hong Kong
1.13 Mbps
82.5%
1 時間前
128.199.202.122:8080
DigitalOcean, LLC· 1345 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Singapore · Singapore
1.34 Mbps
46.8%
1 時間前
220.158.232.118:1080
ISP/IXP IN CAMBODIA· 2138 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Cambodia
842 Kbps
53.4%
1 時間前
141.147.146.174:1080
Oracle Corporation· 1839 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Japan · Osaka
979 Kbps
17.3%
1 時間前
36.89.212.252:8080
PT Telekomunikasi Indonesia· 5114 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Indonesia · Central Jakarta
352 Kbps
10.0%
1 時間前
表示中 15 ／ 48

アジアプロキシプールの概要

現在利用可能なアジアプールの内訳を、プロトコル、匿名性、所在地、ホスト別に表示します。

プール構成

更新済み 100 分前· 48 有効なIP数： アジア
プロトコル別
HTTP46
HTTPS0
SOCKS412
SOCKS514
匿名性別
エリート6
匿名1
透過型41
未テスト0
都市別
Singapore3
Central Jakarta1
Dhaka1
Dubai1
遅延の中央値: 1422 ms平均稼働率: 92%最速プロキシ: 492 ms

主要ホスティングプロバイダー

アジアのライブプールに現在含まれるホスト
1Cloudflare London3267%
2Alibaba Cloud36%
3CHINA UNICOM China169 Backbone36%
4BRACNet12%
5DigitalOcean12%
6GoDaddy.com12%

本格的なワークロード向けのプレミアムプロキシ

FineProxyが所有するサブネットとASNを使用。GB単位ではなくIP単位の料金です。即時開通し、24時間返金保証が付いています。

  • 99.97% 全ロケーションから対象へのリクエスト成功数
  • 各IPで最大500 Mbps
  • 対応プロトコル：HTTP、HTTPSエンドポイント、SOCKS4、SOCKS5、UDP
料金を見る →
1,000リクエストで得られるもの

一般的なスクレイピング処理のレスポンス成功率 — 上記の表のプロキシとFineProxyプレミアムプールを比較。

無料
46%
460 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

無料プロキシとFineProxyを率直に比較

上記の稼働中プールとFineProxyのプレミアムサービスを並べて比較しています。「無料」列の数値は、稼働状況の最新スナップショットから直接取得したものです。

パラメーター無料アジアプロキシ 無料FineProxy Premium プレミアム
プール規模48IP（稼働中）85,000+30以上の拠点のIP
平均稼働率92%99.97%SLA
リクエスト成功率（1,000リクエストあたり）~46%(460 / 1000)99.7%(997 / 1000)
遅延の中央値1422ms< 30 ms
IPあたりのスループット< 2 Mbps（共有）最大500 Mbps
同時接続数1～5（頻繁にブロック）1,500件〜（プランにより異なります）
対応プロトコルHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
匿名性を保証混在: エリート, 匿名, 透過型エリートのみ — IP / DNS漏れなし
IPタイプ公開データセンター＋透過型レジデンシャルデータセンター、自社所有のASNとサブネット
認証× なし — 誰でも利用可能✓ IP許可リスト + ログイン名/パスワード
固定セッション× なし✓ 最大15分（ローテーティングプラン）
IPローテーションポリシー1時間ごと（リスト全体をローテーション）安定したIP — オンデマンドで更新可能（8日ごと）
対象サイトでBANされるリスク高 — IPが公開され、悪用されることも多い低い — 良好なレピュテーション、自社所有サブネット
悪意あるMITMのリスク可能です — オープンプロキシは通信を傍受できます✓ なし — お客様専用のインフラ
サポートなしエンジニアによる24時間365日のライブチャット、メール、チケットサポート
ログとコンプライアンスなしログ、請求書、契約書（B2B）
最適な用途単発テスト、学習、趣味のスクリプトスクレイピング、広告検証、SEO、SMM、市場調査、スニーカーボット
コスト$0IP 1個あたり月額$0.07から

現在、 アジア 無料プールには 48 稼働中のIP 主に以下に分散： SingaporeCentral Jakarta, ホスト元： Cloudflare LondonAlibaba Cloud. 遅延の中央値は約 1422 ms 、過去1時間の稼働率は 92%. 簡単なテストや単発スクリプトには十分ですが、直近1時間のベンチマークではわずか ~46% の一般的なスクレイピングリクエストが成功しました。ただし、無料IPはすぐに利用できなくなるため、成功率は時間とともに低下し続け、通常24時間以内に10%未満になります。

無料リストがおすすめ：

プロキシの仕組みを学ぶ場合、単発の手動チェックを行う場合、または5～10回の再試行を許容できる単一エンドポイントをテストする場合に適しています。

FineProxy Premiumがおすすめ：

継続的なスクレイピング、SERP監視、広告キャンペーン管理、または失敗率が5%を超えると支障が出る本番ワークロードに最適です。

プロキシを48時間で構成料金を見る →
無料のアジアプロキシリストはどのくらいの頻度で更新されますか？

公開プールは15分ごとに再構築し、検証しています。これらのサーバーは独立した第三者が運用しているため、検証の合間に利用状況が変わる場合があります。

アジアのプロキシが1件もオンラインでない場合はどうなりますか？

このページは常時公開され、元のプールを継続的に確認します。次回の更新で稼働中のプロキシが見つかると自動的に追加されます。一時的な件数に基づいてページが作成・削除されることはありません。

無料のアジアプロキシは何に使えますか？

公開プロキシは、使い捨てのテスト、単発の公開情報検索、地域別レスポンスの確認に適しています。パスワード、決済情報、その他の機密データを不明な公開サーバー経由で送信しないでください。

マネージドプロキシプールを使用すべきケースは？

自動化、認証済みセッション、継続的なトラフィックなど、安定した稼働率、サポート、管理されたインフラが必要なワークフローには、マネージドプールをご利用ください。利用可能な構成は次のページで比較できます： 料金ページ.

その他の国の無料プロキシ

別の常設国ページを選択してください。ライブプールの件数はサイト更新のたびに更新されます。

プレミアムな性能、 お客様による検証済み。

検証済みレビューの中から関連性の高い4件を、元の掲載先へのリンク付きで紹介します。

2011プロキシ提供開始：

高負荷時の速度

信頼できる高速なプロキシサービスを探している方には、FineProxyを強くおすすめします。優れた性能、幅広い機能、予算に優しい料金を備えており、プロにも一般ユーザーにも有力な選択肢です。

Syed MaliSaasHub, 2年以上前英語から翻訳ソース

最近FineProxyのユーザーになり、とても満足しています。仕事でプロキシを使っており、大量のスレッドを扱うことが多いのですが、FineProxyなしでは不可能です。速度はほとんど変わりません。このサービスにはSUPER MIXとFOR EXPERTSという2つのパッケージがあります。私は5500 IPのSUPER MIXを使っています。プロキシの数が多く、価格が安いことが長所です。操作パネルも使いやすいです。

Anastasia UtkachovaFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

サポート

総合的に見て、これまで利用した中で最高のプロバイダーの一つです。停止しているプロキシはほとんどなく、24/7のサポートもあります。この調子で頑張ってください！！

steliosvastardosNorton Safe Web, 今年英語から翻訳ソース

FineProxyはビジネス要件に応える優れたソリューションです。プロキシは高速で信頼性が高く、数多くのロケーションで利用できます。手頃な料金に加え、対応が早く知識豊富なカスタマーサポートチームを備えています。高品質なプロキシサービスを必要とする方には素晴らしい選択肢です。

W3sazzadDieg, 2年以上前英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー