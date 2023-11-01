BAHARU! |Satu panggilan API, data bersih diterima. Pengikis tidak diperlukan.Dapatkan 10,000 token percuma →

Senarai proksi percuma

Senarai proksi percuma Asia

Senarai proksi awam Asia secara langsung yang disahkan berkala untuk ujian, carian sekali guna dan aliran kerja pembangunan.

Status48 dalam talian
Dikemas kini2 jam lalu
RantauAsia

Proksi Asia Langsung
Dikemas Kini Setiap 15 Minit

Proksi awam Asia percuma yang kami sahkan secara berkala untuk kelajuan dan masa operasi. Salin satu IP atau eksport senarai semasa — pendaftaran tidak diperlukan.

Protokol
Tahap tanpa nama
Port
Semakan terakhir
48 dalam talian·Perlukan lagi? →
47.91.104.88:3128
IP : Port Skor ProtocolsTahap tanpa namaBandarKelajuan Masa operasi Semakan terakhir Tindakan
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ElitSeluruh dunia
500 Mbps
99.97%
Sebentar tadi
Beli
47.91.104.88:3128
Alibaba (US) Technology· 498 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitUnited Arab Emirates · Dubai
3.61 Mbps
100.0%
1 h ago
8.213.151.128:3128
Alibaba (US) Technology· 759 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitSouth Korea · Seoul
2.37 Mbps
100.0%
1 h ago
113.204.79.230:9091
CHINA UNICOM China169· 914 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitChina
1.97 Mbps
99.9%
1 h ago
61.158.175.38:9002
CHINA UNICOM China169· 1612 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitChina
1.12 Mbps
100.0%
1 h ago
103.65.237.92:5678
PT Berkah Solusi· 1614 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitIndonesia
1.11 Mbps
96.8%
1 h ago
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusIndia
3.66 Mbps
85.5%
1 h ago
153.0.171.163:8085
CHINA UNICOM China169· 6730 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitChina
267 Kbps
100.0%
1 h ago
129.226.93.232:80
Tencent Building, Kejizhongyi· 542 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusSingapore · Singapore
3.32 Mbps
97.0%
1 h ago
97.74.87.226:80
GoDaddy.com, LLC· 599 ms		26
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusSingapore · Singapore
3.00 Mbps
87.2%
1 h ago
31.43.179.246:80
Cloudflare London, LLC· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusKazakhstan
1.27 Mbps
99.9%
1 h ago
31.43.179.96:80
Cloudflare London, LLC· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusKazakhstan
1.28 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.35:80
Cloudflare London, LLC· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusKazakhstan
1.24 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.211:80
Cloudflare London, LLC· 1436 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusKazakhstan
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.67:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusKazakhstan
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.41:80
Cloudflare London, LLC· 1216 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusKazakhstan
1.48 Mbps
100.0%
1 h ago
115.127.31.66:8080
BRACNet Limited· 1143 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusBangladesh · Dhaka
1.57 Mbps
99.7%
1 h ago
31.43.179.210:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusKazakhstan
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.107:80
Cloudflare London, LLC· 1453 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusKazakhstan
1.24 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.97:80
Cloudflare London, LLC· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusKazakhstan
1.38 Mbps
100.0%
1 h ago
181.214.1.84:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusUnited Arab Emirates
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.184:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusKazakhstan
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.103:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusKazakhstan
1.36 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.149:80
Cloudflare London, LLC· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusKazakhstan
1.33 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.158:80
Cloudflare London, LLC· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusKazakhstan
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.94:80
Cloudflare London, LLC· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusKazakhstan
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.136:80
Cloudflare London, LLC· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusKazakhstan
1.34 Mbps
99.7%
1 h ago
31.43.179.134:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusKazakhstan
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.242:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusKazakhstan
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.251:80
Cloudflare London, LLC· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusKazakhstan
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
183.110.216.159:8090
Korea Telecom· 687 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Tanpa namaSouth Korea
2.62 Mbps
31.2%
1 h ago
31.43.179.220:80
Cloudflare London, LLC· 1785 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusKazakhstan
1.01 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.31:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusKazakhstan
1.18 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.36:80
Cloudflare London, LLC· 1573 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusKazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.92:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusKazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.56:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusKazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.93:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusKazakhstan
1.12 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.217:80
Cloudflare London, LLC· 1577 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusKazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.90:80
Cloudflare London, LLC· 1583 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusKazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.57:80
Cloudflare London, LLC· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusKazakhstan
1.09 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.126:80
Cloudflare London, LLC· 1648 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusKazakhstan
1.09 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.76:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusKazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.228:80
Cloudflare London, LLC· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusKazakhstan
1.17 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.132:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusKazakhstan
877 Kbps
100.0%
1 h ago
8.210.93.183:8213
Alibaba (US) Technology· 1593 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusHong Kong · Hong Kong
1.13 Mbps
82.5%
1 h ago
128.199.202.122:8080
DigitalOcean, LLC· 1345 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusSingapore · Singapore
1.34 Mbps
46.8%
1 h ago
220.158.232.118:1080
ISP/IXP IN CAMBODIA· 2138 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusCambodia
842 Kbps
53.4%
1 h ago
141.147.146.174:1080
Oracle Corporation· 1839 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusJapan · Osaka
979 Kbps
17.3%
1 h ago
36.89.212.252:8080
PT Telekomunikasi Indonesia· 5114 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusIndonesia · Central Jakarta
352 Kbps
10.0%
1 h ago
Menunjukkan 15 of 48

Petikan kumpulan proksiAsia

Kandungan semasa kumpulan langsung Asia — mengikut protokol, tahap tanpa nama, lokasi dan hos.

Komposisi kumpulan

Dikemas kini 100 minit yang lalu· 48 IP aktif di Asia
Mengikut protokol
HTTP46
HTTPS0
SOCKS412
SOCKS514
Mengikut tahap tanpa nama
Elit6
Tanpa nama1
Telus41
Belum diuji0
Mengikut bandar
Singapore3
Central Jakarta1
Dhaka1
Dubai1
Kependaman median: 1422 msPurata masa operasi: 92%Proksi terpantas: 492 ms

Penyedia pengehosan utama

Hos yang kini terdapat dalam kolam aktif Asia
1Cloudflare London3267%
2Alibaba Cloud36%
3CHINA UNICOM China169 Backbone36%
4BRACNet12%
5DigitalOcean12%
6GoDaddy.com12%

Proksi premium untuk beban kerjaserius

Subnet dan ASN milik FineProxy. Bayar per IP, bukan per gigabait. Pengaktifan segera dengan jaminan wang dikembalikan 24 jam.

  • 99.97% permintaan berjaya kepada sasaran anda di semua lokasi
  • Sehingga 500 Mbps pada setiap IP
  • Protokol disokong: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Lihat harga →
Hasil bagi 1,000 permintaan

Kadar respons berjaya untuk tugas pengikisan biasa — proksi daripada jadual di atas berbanding kumpulan premium FineProxy.

Percuma
46%
460 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Percuma berbanding FineProxy — perbandingantelus

Perbandingan sebelah menyebelah antara kumpulan langsung di atas dengan tawaran premium FineProxy. Angka dalam lajur «Percuma» diambil terus daripada petikan langsung.

ParameterProksi percuma Asia PERCUMAFineProxy Premium PREMIUM
Saiz kumpulan48IP (aktif)85,000+IP di 30+ lokasi
Purata masa operasi92%99.97%SLA
Kadar respons berjaya(per 1,000 permintaan)~46%(460 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Kependaman median1422ms< 30 ms
Daya pemprosesan per IP< 2 Mbps (dikongsi)sehingga 500 Mbps
Sambungan serentak1–5 (sering disekat)daripada 1,500 (bergantung pada pelan)
Protokol disokongHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Jaminan tanpa namaCampuran: Elit, Tanpa nama, TelusElit sahaja — tiada kebocoran IP / DNS
Jenis IPPusat data awam + kediaman telusPusat data, ASN & subnet milik sendiri
Pengesahan× Tiada — sesiapa sahaja boleh menggunakan✓ Senarai IP dibenarkan + log masuk/kata laluan
Sesi melekat× Tiada✓ Sehingga 15 min (pelan berputar)
Dasar putaran IPSetiap jam (seluruh senarai berputar)IP stabil — segarkan atas permintaan (setiap 8 hari)
Risiko disekat oleh laman sasaranTinggi — IP bersifat awam dan sering disalahgunakanRendah — reputasi bersih, subnet milik sendiri
Risiko MITM berniat jahatMungkin — proksi terbuka boleh mengintip trafik✓ Tiada — infrastruktur khusus anda
SokonganTiadaSembang langsung, e-mel & sistem tiket bersama jurutera 24/7
Log & pematuhanTiadaLog, invois, kontrak (B2B)
Terbaik untukUjian sekali sahaja, pembelajaran, skrip hobiPengikisan, pengesahan iklan, SEO, SMM, penyelidikan pasaran, bot kasut
Kos$0daripada $0.07 per IP / bulan

Pada masa ini, Asia kumpulan percuma mempunyai 48 IP yang berfungsi yang kebanyakannya tersebar di Singapore dan Central Jakarta, dan dihoskan oleh Cloudflare London dan Alibaba Cloud. Kependaman median adalah sekitar 1422 ms dan masa operasi sepanjang sejam lalu ialah 92%. Ini mencukupi untuk ujian pantas atau skrip sekali guna, tetapi dalam penanda aras sejam terakhir kami hanya ~46% daripada permintaan pengikisan biasa berjaya — dan peratusan itu terus menurun setiap jam, lazimnya jatuh di bawah 10% dalam masa 24 jam kerana IP percuma ini cepat tidak aktif.

Gunakan senarai percuma jika

Anda sedang mempelajari cara proksi berfungsi, melakukan pemeriksaan manual sekali guna atau menguji satu titik akhir yang membenarkan 5–10 percubaan semula.

Gunakan FineProxy Premium jika

Anda mengikis secara berterusan, memantau SERP, mengurus kempen iklan atau menjalankan beban kerja produksi yang terganggu apabila kadar kegagalan melebihi 5%.

Konfigurasikan proksi untuk 48 jamLihat harga →
Berapa kerap senarai proksi percuma Asia dikemas kini?

Kami membina semula dan mengesahkan kumpulan awam setiap 15 minit. Ketersediaan boleh berubah antara pemeriksaan kerana pelayan ini dikendalikan oleh pihak ketiga bebas.

Apakah yang berlaku apabila tiada proksi Asia dalam talian?

Halaman ini kekal tersedia dan terus memeriksa kumpulan sumber. Sebaik sahaja proksi yang berfungsi muncul dalam penyegaran seterusnya, ia ditambahkan secara automatik; halaman tidak pernah diwujudkan atau dibuang berdasarkan bilangan sementara.

Untuk apakah proksi percuma Asia boleh digunakan?

Proksi awam sesuai untuk ujian sementara, carian awam sekali guna dan pemeriksaan respons setempat. Jangan hantar kata laluan, butiran pembayaran atau data sensitif lain melalui pelayan awam yang tidak dikenali.

Bilakah saya patut menggunakan kumpulan proksi terurus?

Gunakan kumpulan terurus untuk automasi, sesi disahkan, trafik berterusan atau aliran kerja yang memerlukan masa operasi boleh dijangka, sokongan dan infrastruktur terkawal. Bandingkan konfigurasi yang tersedia pada halaman harga.

Proksi percuma di negaralain

Pilih halaman negara kekal yang lain. Bilangan kumpulan langsung disegarkan pada setiap kemas kini laman.

Prestasi premium, disahkan oleh pelanggan.

Empat ulasan pelanggan berkaitan daripada kumpulan ulasan kami yang disahkan, dengan pautan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Kelajuan semasa beban tinggi

Saya sangat menggalakkan Fineproxy untuk mencari penyebaran yang dipercayai dan cepat. Dengan berkesan yang bagus, pelbagai perkara, dan harta wang yang berbayar, hal ini adalah pilihan yang paling penting bagi ahli keluarga dan penggunaan yang tidak bermoral.

Syed MaliSaasHub, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Saya baru - baru ini menjadi pengguna Fineproxy dan sangat puas. Saya menggunakan proxy untuk bekerja, tetapi saya perlu bekerja dengan khawatan besar, tetapi tanpa fineproxy tidak mungkin. Kecepatannya tidak berubah. Pak 2: SUPER MIX dan KEPADA EXPERT. Saya menggunakan SUPER MIX pada 5500 IP. Kebanyakannya merupakan harga proxy dan murah. Panel kendali yang dapat disediakan.

Anastasia UtkachovaPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Sokongan

kebanyakan satu pemberi ive yang terbaik bekerja dengan hampir tidak ada proxy dan sokongan 24/7. bertahanlah!

steliosvastardosNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

FineProxy merupakan penyelesaian yang bagus bagi syarat perdagangan. Proxy - proksi ini terdapat dengan cepat, dipercayai, dan terdapat di banyak tempat. Adakah kita perlu berusaha untuk memastikan bahawa kita tidak dapat bercakap dengan pemain? Semua orang yang memerlukan kerja proxy yang kualiti.

W3sazzadDieg, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan