جديد! |استدعاء API واحد وبيانات نظيفة. بلا حاجة لأدوات استخراج.← احصل على 10,000 توكن مجاني

قائمة بروكسي مجاني

قائمة بروكسي آسيا المجانية

قائمة مباشرة ومُتحقَّق منها بانتظام من بروكسيات آسيا العامة للاختبار والاستعلامات لمرة واحدة ومسارات التطوير.

الحالة48 متصل
حُدّث2 س مضت
المنطقةآسيا

بروكسيات آسيا المباشرة
تُحدَّث كل 15 دقيقة

بروكسيات آسيا عامة مجانية، نتحقّق منها بانتظام من حيث السرعة ووقت التشغيل. انسخ عنوان IP واحدًا أو صدّر القائمة الحالية — دون تسجيل.

البروتوكول
إخفاء الهوية
المنفذ
آخر فحص
48 متصل·تحتاج المزيد؟ →
47.91.104.88:3128
IP : المنفذ الدرجة البروتوكولاتإخفاء الهويةالمدينةالسرعة وقت التشغيل آخر فحص إجراء
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
نخبةعالمي
500 Mbps
99.97%
الآن
اشترِ
47.91.104.88:3128
Alibaba (US) Technology· 498 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةUnited Arab Emirates · Dubai
3.61 Mbps
100.0%
1 س مضت
8.213.151.128:3128
Alibaba (US) Technology· 759 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةSouth Korea · Seoul
2.37 Mbps
100.0%
1 س مضت
113.204.79.230:9091
CHINA UNICOM China169· 914 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةChina
1.97 Mbps
99.9%
1 س مضت
61.158.175.38:9002
CHINA UNICOM China169· 1612 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةChina
1.12 Mbps
100.0%
1 س مضت
103.65.237.92:5678
PT Berkah Solusi· 1614 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةIndonesia
1.11 Mbps
96.8%
1 س مضت
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافIndia
3.66 Mbps
85.5%
1 س مضت
153.0.171.163:8085
CHINA UNICOM China169· 6730 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةChina
267 Kbps
100.0%
1 س مضت
129.226.93.232:80
Tencent Building, Kejizhongyi· 542 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافSingapore · Singapore
3.32 Mbps
97.0%
1 س مضت
97.74.87.226:80
GoDaddy.com, LLC· 599 ms		26
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافSingapore · Singapore
3.00 Mbps
87.2%
1 س مضت
31.43.179.246:80
Cloudflare London, LLC· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافKazakhstan
1.27 Mbps
99.9%
1 س مضت
31.43.179.96:80
Cloudflare London, LLC· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافKazakhstan
1.28 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.35:80
Cloudflare London, LLC· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافKazakhstan
1.24 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.211:80
Cloudflare London, LLC· 1436 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافKazakhstan
1.25 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.67:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافKazakhstan
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.41:80
Cloudflare London, LLC· 1216 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافKazakhstan
1.48 Mbps
100.0%
1 س مضت
115.127.31.66:8080
BRACNet Limited· 1143 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافBangladesh · Dhaka
1.57 Mbps
99.7%
1 س مضت
31.43.179.210:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافKazakhstan
1.45 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.107:80
Cloudflare London, LLC· 1453 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافKazakhstan
1.24 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.97:80
Cloudflare London, LLC· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافKazakhstan
1.38 Mbps
100.0%
1 س مضت
181.214.1.84:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited Arab Emirates
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.184:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافKazakhstan
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.103:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافKazakhstan
1.36 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.149:80
Cloudflare London, LLC· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافKazakhstan
1.33 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.158:80
Cloudflare London, LLC· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافKazakhstan
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.94:80
Cloudflare London, LLC· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافKazakhstan
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.136:80
Cloudflare London, LLC· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافKazakhstan
1.34 Mbps
99.7%
1 س مضت
31.43.179.134:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافKazakhstan
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.242:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافKazakhstan
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.251:80
Cloudflare London, LLC· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافKazakhstan
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
183.110.216.159:8090
Korea Telecom· 687 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
مجهولSouth Korea
2.62 Mbps
31.2%
1 س مضت
31.43.179.220:80
Cloudflare London, LLC· 1785 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافKazakhstan
1.01 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.31:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافKazakhstan
1.18 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.36:80
Cloudflare London, LLC· 1573 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافKazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.92:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافKazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.56:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافKazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.93:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافKazakhstan
1.12 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.217:80
Cloudflare London, LLC· 1577 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافKazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.90:80
Cloudflare London, LLC· 1583 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافKazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.57:80
Cloudflare London, LLC· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافKazakhstan
1.09 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.126:80
Cloudflare London, LLC· 1648 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافKazakhstan
1.09 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.76:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافKazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.228:80
Cloudflare London, LLC· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافKazakhstan
1.17 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.132:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافKazakhstan
877 Kbps
100.0%
1 س مضت
8.210.93.183:8213
Alibaba (US) Technology· 1593 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافHong Kong · Hong Kong
1.13 Mbps
82.5%
1 س مضت
128.199.202.122:8080
DigitalOcean, LLC· 1345 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافSingapore · Singapore
1.34 Mbps
46.8%
1 س مضت
220.158.232.118:1080
ISP/IXP IN CAMBODIA· 2138 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCambodia
842 Kbps
53.4%
1 س مضت
141.147.146.174:1080
Oracle Corporation· 1839 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافJapan · Osaka
979 Kbps
17.3%
1 س مضت
36.89.212.252:8080
PT Telekomunikasi Indonesia· 5114 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافIndonesia · Central Jakarta
352 Kbps
10.0%
1 س مضت
عرض 15 من 48

لقطة مجموعة بروكسيآسيا

ما الموجود حالياً في مجمع آسيا الحي — حسب البروتوكول وإخفاء الهوية والموقع والمضيف.

تكوين التجمع

حُدّث 100 دقائق مضت· 48 عنوان IP نشط في آسيا
حسب البروتوكول
HTTP46
HTTPS0
SOCKS412
SOCKS514
حسب إخفاء الهوية
نخبة6
مجهول1
شفاف41
لم يُختبر0
حسب المدينة
Singapore3
Central Jakarta1
Dhaka1
Dubai1
متوسط زمن الوصول: 1422 msمتوسط وقت التشغيل: 92%أسرع بروكسي: 492 ms

أبرز مزوّدي الاستضافة

المضيفون الممثَّلون حاليًا في المجمّع النشط لـ آسيا
1Cloudflare London3267%
2Alibaba Cloud36%
3CHINA UNICOM China169 Backbone36%
4BRACNet12%
5DigitalOcean12%
6GoDaddy.com12%

بروكسيات مميزة لأحمال العملالجادة

شبكات فرعية وASN مملوكة من FineProxy. ادفع لكل IP، لا لكل غيغابايت. تفعيل فوري مع ضمان استرداد خلال 24 ساعة.

  • 99.97% طلبات ناجحة إلى هدفك عبر كل المواقع
  • حتى 500 Mbps على كل IP
  • البروتوكولات المدعومة: نقطة نهاية HTTP وHTTPS وSOCKS4 وSOCKS5 وUDP
← عرض الأسعار
ما الذي تحصل عليه في 1,000 طلب

معدل الاستجابات الناجحة في مهمة استخراج بيانات ويب نموذجية — بروكسيات الجدول أعلاه مقابل مجمع FineProxy المميّز.

مجاني
46%
460 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

المجاني مقابل FineProxy — مقارنةصريحة

مقارنة جنباً إلى جنب بين المجمع الحي أعلاه وعرض FineProxy المميّز. أرقام عمود «Free» مأخوذة مباشرة من اللقطة الحية.

المعياربروكسيات آسيا المجانية مجانيFineProxy Premium مميز
حجم التجمع48عنوان IP (نشط)85,000+عناوين IP في أكثر من 30 موقعًا
متوسط وقت التشغيل92%99.97%SLA
معدل الاستجابات الناجحة(لكل 1,000 طلب)~46%(460 / 1000)99.7%(997 / 1000)
متوسط زمن الوصول1422ms< 30 ms
الإنتاجية لكل IP< 2 Mbps (مشترك)حتى 500 Mbps
اتصالات متزامنة1–5 (غالبًا محظور)من 1,500 (حسب الخطة)
البروتوكولات المدعومةHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
ضمان إخفاء الهويةمختلط: نخبة, مجهول, شفافإخفاء كامل فقط — بدون تسريب IP أو DNS
نوع IPبروكسي مركز بيانات عام + سكني شفافمركز بيانات، وASN ونطاقات فرعية مملوكة
المصادقة× لا شيء — يمكن لأي كان الاستخدام✓ قائمة عناوين IP المسموح بها + اسم المستخدم/كلمة المرور
جلسات ثابتة× لا✓ حتى 15 دقيقة (خطط دوّارة)
سياسة تدوير IPكل ساعة (تدور القائمة بالكامل)عناوين IP مستقرة — تحديث عند الطلب (كل 8 أيام)
خطر الحظر من الموقع المستهدفعالٍ — عناوين IP عامة ويُساء استخدامها كثيراًمنخفض — سمعة نظيفة وشبكات فرعية مملوكة
خطر MITM خبيثممكن — البروكسيات المفتوحة قد تتنصّت على الحركة✓ لا شيء — بنيتك التحتية المخصصة
الدعملا يوجددردشة مباشرة وبريد إلكتروني ونظام تذاكر على مدار الساعة مع مهندسين
السجلات والامتثاللا يوجدسجلات وفواتير وعقود (B2B)
الأنسباختبارات لمرة واحدة وتعلّم ونصوص هوايةاستخراج بيانات الويب، التحقق من الإعلانات، SEO، SMM، أبحاث السوق، بوتات الأحذية
التكلفة$0من $0.07 لكل IP / شهرياً

حاليًا آسيا يضم المجمع المجاني 48 IP عامل موزّعة غالباً على Singapore و Central Jakarta, تستضيفها Cloudflare London و Alibaba Cloud. متوسط زمن الوصول حوالي 1422 ms ووقت التشغيل خلال الساعة الماضية هو 92%. يكفي هذا لاختبار سريع أو سكربت لمرة واحدة، لكن في آخر قياس ساعي لدينا لم ينجح سوى ~46% من طلبات استخراج بيانات الويب النموذجية عادت ناجحة — ويتراجع هذا النصيب مع كل ساعة، وغالباً يهبط دون 10% خلال 24 ساعة لأن عناوين IP المجانية هذه تتوقف سريعاً.

استخدم القائمة المجانية إذا

تتعلّم كيف تعمل البروكسيات، أو تجري فحوصات يدوية لمرة واحدة، أو تختبر نقطة نهاية واحدة حيث تُقبل 5–10 محاولات إعادة.

استخدم FineProxy Premium إذا

تستخرج البيانات باستمرار، أو تراقب صفحات SERP، أو تدير حملات إعلانية، أو تشغّل أي حمل إنتاجي ينهار عند معدل فشل > 5%.

إعداد الوكلاء لمدة 48 ساعة← عرض الأسعار
كم مرة تُحدَّث قائمة بروكسي آسيا المجاني؟

نعيد بناء المجمع العام والتحقق منه كل 15 دقيقة. قد تتغيّر التوفّر بين الفحوصات لأن هذه الخوادم يشغّلها أطراف ثالثة مستقلة.

ماذا يحدث عندما لا يكون أي بروكسي من آسيا متصلاً؟

تبقى الصفحة متاحة وتواصل فحص المجمع المصدر. وما إن يظهر بروكسي عامل في التحديث التالي يُضاف تلقائياً؛ لا تُنشأ الصفحة ولا تُحذف بناءً على عدد مؤقت.

ما استخدامات بروكسيات آسيا المجانية؟

تناسب البروكسيات العامة الاختبارات المؤقتة، والاستعلامات العامة لمرة واحدة، والتحقق من الاستجابات المحلية. لا تُرسل كلمات المرور أو بيانات الدفع أو أي معلومات حسّاسة عبر خادم عام مجهول.

متى ينبغي استخدام مجمع بروكسي مُدار بدلاً من ذلك؟

استخدم مجمعاً مُداراً للأتمتة أو الجلسات المصادَق عليها أو الحركة المستمرة أو أي سير عمل يحتاج وقت تشغيل متوقع ودعاً وبنية تحتية مضبوطة. قارن الإعدادات المتاحة في صفحة التسعير.

بروكسيات مجانية في دولأخرى

اختر صفحة دولة دائمة أخرى. تُحدَّث أعداد المجمع الحي مع كل تحديث للموقع.

أداء متميّز، موثّق من العملاء.

أربع تقييمات عملاء ذات صلة من مجموعتنا الموثَّقة، مع روابط إلى مصادرها الأصلية.

2011نقدّم بروكسي منذ

السرعة تحت الحمل

أوصي بشدة بـ Fineproxy لأي شخص يبحث عن خدمة وكيل موثوقة وسريعة. بفضل أدائه الممتاز، ومجموعة واسعة من الميزات، وأسعار مناسبة للميزانية، فهو الخيار الأفضل للمحترفين والمستخدمين العاديين على حدٍ سواء.

Syed MaliSaasHub, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

لقد أصبحت مؤخرًا مستخدمًا لـ Fineproxy وأنا راضٍ جدًا. أستخدم وكيلًا للعمل، وغالبًا ما أضطر إلى العمل مع سلاسل رسائل كبيرة، ولكن بدون وكيل جيد يكون الأمر مستحيلًا. السرعة عمليا لا تتغير. يوجد في هذه الخدمة باقات 2: SUPER MIX و FOR EXPERTS. أستخدم SUPER MIX على 5500 IP. ميزتها هي في العديد من الوكيل ورخيصة الثمن. لوحة تحكم يمكن الوصول إليها.

Anastasia Utkachovaالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

الدعم

بشكل عام، أحد أفضل مقدمي الخدمة الذين عملوا بدون أي وكلاء تقريبًا ودعم 24/7. استمر!!

steliosvastardosNorton Safe Web, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

FineProxy هو حل ممتاز لمتطلبات العمل. الوكلاء سريعون وموثوقون ومتوفرون عبر العديد من المواقع. إنه يقدم أسعارًا معقولة وفريق دعم عملاء سريع الاستجابة وواسع المعرفة. خيار رائع لأي شخص يحتاج إلى خدمات وكيل عالية الجودة.

W3sazzadDieg, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء