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Danh sách proxy miễn phí

Danh sách proxy miễn phí Châu Á

Danh sách trực tiếp, được kiểm tra thường xuyên gồm proxy công cộng Châu Á cho thử nghiệm, tra cứu một lần và quy trình phát triển.

Trạng thái48 trực tuyến
Cập nhật2 giờ trước
Khu vựcChâu Á

Proxy Châu Á trực tiếp
cập nhật mỗi 15 phút

Proxy công cộng Châu Á miễn phí, chúng tôi thường xuyên kiểm tra tốc độ và thời gian hoạt động. Sao chép một IP hoặc xuất danh sách hiện tại — không cần đăng ký.

Giao thức
Ẩn danh
Cổng
Kiểm tra gần nhất
48 trực tuyến·Cần thêm? →
47.91.104.88:3128
IP : Cổng Điểm Giao thứcẨn danhThành phốTốc độ Thời gian hoạt động Kiểm tra gần nhất Thao tác
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteToàn cầu
500 Mbps
99.97%
Vừa xong
Mua
47.91.104.88:3128
Alibaba (US) Technology· 498 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited Arab Emirates · Dubai
3.61 Mbps
100.0%
1 giờ trước
8.213.151.128:3128
Alibaba (US) Technology· 759 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteSouth Korea · Seoul
2.37 Mbps
100.0%
1 giờ trước
113.204.79.230:9091
CHINA UNICOM China169· 914 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteChina
1.97 Mbps
99.9%
1 giờ trước
61.158.175.38:9002
CHINA UNICOM China169· 1612 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteChina
1.12 Mbps
100.0%
1 giờ trước
103.65.237.92:5678
PT Berkah Solusi· 1614 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteIndonesia
1.11 Mbps
96.8%
1 giờ trước
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtIndia
3.66 Mbps
85.5%
1 giờ trước
153.0.171.163:8085
CHINA UNICOM China169· 6730 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteChina
267 Kbps
100.0%
1 giờ trước
129.226.93.232:80
Tencent Building, Kejizhongyi· 542 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtSingapore · Singapore
3.32 Mbps
97.0%
1 giờ trước
97.74.87.226:80
GoDaddy.com, LLC· 599 ms		26
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtSingapore · Singapore
3.00 Mbps
87.2%
1 giờ trước
31.43.179.246:80
Cloudflare London, LLC· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtKazakhstan
1.27 Mbps
99.9%
1 giờ trước
31.43.179.96:80
Cloudflare London, LLC· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtKazakhstan
1.28 Mbps
100.0%
1 giờ trước
31.43.179.35:80
Cloudflare London, LLC· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtKazakhstan
1.24 Mbps
100.0%
1 giờ trước
31.43.179.211:80
Cloudflare London, LLC· 1436 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtKazakhstan
1.25 Mbps
100.0%
1 giờ trước
31.43.179.67:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtKazakhstan
1.41 Mbps
100.0%
1 giờ trước
31.43.179.41:80
Cloudflare London, LLC· 1216 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtKazakhstan
1.48 Mbps
100.0%
1 giờ trước
115.127.31.66:8080
BRACNet Limited· 1143 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtBangladesh · Dhaka
1.57 Mbps
99.7%
1 giờ trước
31.43.179.210:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtKazakhstan
1.45 Mbps
100.0%
1 giờ trước
31.43.179.107:80
Cloudflare London, LLC· 1453 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtKazakhstan
1.24 Mbps
100.0%
1 giờ trước
31.43.179.97:80
Cloudflare London, LLC· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtKazakhstan
1.38 Mbps
100.0%
1 giờ trước
181.214.1.84:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtUnited Arab Emirates
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
31.43.179.184:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtKazakhstan
1.41 Mbps
100.0%
1 giờ trước
31.43.179.103:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtKazakhstan
1.36 Mbps
100.0%
1 giờ trước
31.43.179.149:80
Cloudflare London, LLC· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtKazakhstan
1.33 Mbps
100.0%
1 giờ trước
31.43.179.158:80
Cloudflare London, LLC· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtKazakhstan
1.34 Mbps
100.0%
1 giờ trước
31.43.179.94:80
Cloudflare London, LLC· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtKazakhstan
1.34 Mbps
100.0%
1 giờ trước
31.43.179.136:80
Cloudflare London, LLC· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtKazakhstan
1.34 Mbps
99.7%
1 giờ trước
31.43.179.134:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtKazakhstan
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
31.43.179.242:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtKazakhstan
1.42 Mbps
100.0%
1 giờ trước
31.43.179.251:80
Cloudflare London, LLC· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtKazakhstan
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
183.110.216.159:8090
Korea Telecom· 687 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Ẩn danhSouth Korea
2.62 Mbps
31.2%
1 giờ trước
31.43.179.220:80
Cloudflare London, LLC· 1785 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtKazakhstan
1.01 Mbps
100.0%
1 giờ trước
31.43.179.31:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtKazakhstan
1.18 Mbps
100.0%
1 giờ trước
31.43.179.36:80
Cloudflare London, LLC· 1573 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtKazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
1 giờ trước
31.43.179.92:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtKazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
1 giờ trước
31.43.179.56:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtKazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
1 giờ trước
31.43.179.93:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtKazakhstan
1.12 Mbps
100.0%
1 giờ trước
31.43.179.217:80
Cloudflare London, LLC· 1577 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtKazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
1 giờ trước
31.43.179.90:80
Cloudflare London, LLC· 1583 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtKazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
1 giờ trước
31.43.179.57:80
Cloudflare London, LLC· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtKazakhstan
1.09 Mbps
100.0%
1 giờ trước
31.43.179.126:80
Cloudflare London, LLC· 1648 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtKazakhstan
1.09 Mbps
100.0%
1 giờ trước
31.43.179.76:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtKazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
1 giờ trước
31.43.179.228:80
Cloudflare London, LLC· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtKazakhstan
1.17 Mbps
100.0%
1 giờ trước
31.43.179.132:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtKazakhstan
877 Kbps
100.0%
1 giờ trước
8.210.93.183:8213
Alibaba (US) Technology· 1593 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtHong Kong · Hong Kong
1.13 Mbps
82.5%
1 giờ trước
128.199.202.122:8080
DigitalOcean, LLC· 1345 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtSingapore · Singapore
1.34 Mbps
46.8%
1 giờ trước
220.158.232.118:1080
ISP/IXP IN CAMBODIA· 2138 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCambodia
842 Kbps
53.4%
1 giờ trước
141.147.146.174:1080
Oracle Corporation· 1839 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtJapan · Osaka
979 Kbps
17.3%
1 giờ trước
36.89.212.252:8080
PT Telekomunikasi Indonesia· 5114 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtIndonesia · Central Jakarta
352 Kbps
10.0%
1 giờ trước
Hiển thị 15 trên 48

Tổng quan pool proxy ChâuÁ

Hiện có gì trong nhóm Châu Á trực tiếp — theo giao thức, mức ẩn danh, vị trí và máy chủ.

Cấu phần pool

Cập nhật 100 phút trước· 48 IP đang hoạt động tại Châu Á
Theo giao thức
HTTP46
HTTPS0
SOCKS412
SOCKS514
Theo mức ẩn danh
Elite6
Ẩn danh1
Trong suốt41
Chưa kiểm tra0
Theo thành phố
Singapore3
Central Jakarta1
Dhaka1
Dubai1
Độ trễ trung vị: 1422 msThời gian hoạt động trung bình: 92%Proxy nhanh nhất: 492 ms

Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ hàng đầu

Máy chủ hiện có trong nhóm trực tiếp Châu Á
1Cloudflare London3267%
2Alibaba Cloud36%
3CHINA UNICOM China169 Backbone36%
4BRACNet12%
5DigitalOcean12%
6GoDaddy.com12%

Proxy cao cấp cho tác vụnặng

Subnet và ASN do FineProxy sở hữu. Trả theo IP, không theo gigabyte. Kích hoạt ngay với đảm bảo hoàn tiền trong 24 giờ.

  • 99.97% yêu cầu thành công tới đích trên mọi vị trí
  • Tối đa 500 Mbps trên mỗi IP
  • Giao thức hỗ trợ: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Xem giá →
Bạn nhận gì với 1,000 yêu cầu

Tỷ lệ phản hồi thành công trên tác vụ thu thập dữ liệu web điển hình — proxy trong bảng trên so với nhóm cao cấp FineProxy.

Miễn phí
46%
460 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Miễn phí và FineProxy — So sánh thẳngthắn

So sánh cạnh nhau nhóm trực tiếp phía trên với gói cao cấp của FineProxy. Số trong cột «Miễn phí» lấy thẳng từ ảnh chụp trực tiếp.

Thông sốProxy miễn phí Châu Á MIỄN PHÍFineProxy Premium CAO CẤP
Quy mô pool48Địa chỉ IP đang hoạt động85,000+Địa chỉ IP tại hơn 30 vị trí
Thời gian hoạt động trung bình92%99.97%SLA
Tỷ lệ phản hồi thành công(mỗi 1,000 yêu cầu)~46%(460 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Độ trễ trung vị1422ms< 30 ms
Lưu lượng mỗi IP< 2 Mbps (dùng chung)tới 500 Mbps
Kết nối đồng thời1–5 (thường bị chặn)từ 1,500 (tùy gói)
Giao thức hỗ trợHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Bảo đảm ẩn danhHỗn hợp: Ẩn danh cao, Ẩn danh, Trong suốtChỉ ẩn danh cao — không rò rỉ IP hoặc DNS
Loại IPProxy trung tâm dữ liệu công cộng + dân cư trong suốtTrung tâm dữ liệu, ASN và subnet sở hữu
Xác thực× Không — ai cũng dùng được✓ Danh sách IP cho phép + tên đăng nhập/mật khẩu
Phiên cố định× Không✓ Tối đa 15 phút (gói xoay vòng)
Chính sách xoay vòng IPTheo giờ (cả danh sách xoay vòng)IP ổn định — làm mới theo yêu cầu (mỗi 8 ngày)
Nguy cơ bị trang đích cấmCao — IP công khai, thường bị lạm dụngThấp — danh tiếng sạch, subnet sở hữu
Nguy cơ MITM độc hạiCó thể — proxy mở có thể nghe lén lưu lượng✓ Không — hạ tầng riêng của bạn
Hỗ trợKhông cóChat trực tiếp 24/7, email và hệ thống ticket với kỹ sư
Nhật ký & tuân thủKhông cóNhật ký, hóa đơn, hợp đồng (B2B)
Phù hợp nhấtThử nghiệm một lần, học tập, script sở thíchThu thập dữ liệu web, xác minh quảng cáo, SEO, SMM, nghiên cứu thị trường, bot giày
Chi phí$0từ $0.07 mỗi IP / tháng

Hiện tại Châu Á pool miễn phí có 48 IP đang hoạt động phân bố chủ yếu tại SingaporeCentral Jakarta, lưu trữ bởi Cloudflare LondonAlibaba Cloud. Độ trễ trung vị khoảng 1422 ms và thời gian hoạt động trong giờ qua là 92%. Đủ cho kiểm tra nhanh hoặc script dùng một lần, nhưng trong bài đo hàng giờ gần nhất chỉ ~46% yêu cầu thu thập dữ liệu web thông thường thành công — và tỷ lệ này tiếp tục giảm theo từng giờ, thường xuống dưới 10% trong 24 giờ vì các IP miễn phí này nhanh chóng ngừng hoạt động.

Dùng danh sách miễn phí nếu

Bạn đang tìm hiểu cách proxy hoạt động, kiểm tra thủ công một lần, hoặc thử một endpoint mà 5–10 lần thử lại vẫn chấp nhận được.

Dùng FineProxy Premium nếu

Bạn thu thập dữ liệu web liên tục, theo dõi SERP, quản lý chiến dịch quảng cáo hoặc chạy bất kỳ tác vụ vận hành thật nào hỏng khi tỷ lệ lỗi > 5%.

Cấu hình proxy trong 48 giờXem giá →
Danh sách proxy miễn phí Châu Á được cập nhật bao lâu một lần?

Chúng tôi dựng lại và xác thực nhóm công cộng mỗi 15 phút. Tình trạng sẵn có có thể đổi giữa các lần kiểm tra vì các máy chủ này do bên thứ ba độc lập vận hành.

Điều gì xảy ra khi không có proxy Châu Á nào trực tuyến?

Trang vẫn mở và tiếp tục kiểm tra nhóm nguồn. Hễ có proxy hoạt động ở lần làm mới sau, nó được thêm tự động; trang không được tạo hay gỡ theo số đếm tạm thời.

Tôi có thể dùng proxy miễn phí Châu Á để làm gì?

Proxy công cộng phù hợp để kiểm tra dùng một lần, tra cứu công khai lẻ và xem phản hồi theo khu vực. Không gửi mật khẩu, thông tin thanh toán hay dữ liệu nhạy cảm qua máy chủ công cộng không rõ nguồn.

Khi nào nên dùng nhóm proxy được quản lý?

Dùng nhóm được quản lý cho tự động hóa, phiên đã xác thực, lưu lượng liên tục hoặc quy trình cần thời gian hoạt động ổn định, hỗ trợ và hạ tầng kiểm soát được. So sánh các cấu hình có sẵn trên trang bảng giá.

Proxy miễn phí ở các quốc giakhác

Chọn trang quốc gia cố định khác. Số lượng pool trực tiếp được làm mới mỗi lần cập nhật site.

Hiệu năng cao cấp, được khách hàng xác nhận.

Bốn đánh giá khách hàng phù hợp từ pool đã xác minh, liên kết về nguồn gốc.

2011là năm bắt đầu cung cấp proxy

Tốc độ khi tải cao

tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!

Nguyễn Thành NamNền tảng nội bộ FineProxyNguồn

Tôi đặc biệt giới thiệu Fineproxy cho bất kỳ ai đang tìm kiếm dịch vụ proxy nhanh chóng và đáng tin cậy. Với hiệu suất tuyệt vời, nhiều tính năng và mức giá phù hợp với túi tiền, đây là lựa chọn hàng đầu cho cả người dùng chuyên nghiệp và người dùng thông thường.

Syed MaliSaasHub, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Hỗ trợ

Nhìn chung, đây là một trong những nhà cung cấp tốt nhất mà tôi đã làm việc mà hầu như không có proxy và hỗ trợ 24/7. cố lên!!

steliosvastardosNorton Safe Web, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

FineProxy là một giải pháp tuyệt vời cho các yêu cầu kinh doanh. Các proxy nhanh chóng, đáng tin cậy và có sẵn trên nhiều địa điểm. Nó cung cấp giá cả phải chăng và một đội ngũ hỗ trợ khách hàng hiểu biết và nhanh nhạy. Một sự lựa chọn tuyệt vời cho bất cứ ai cần dịch vụ proxy chất lượng.

W3sazzadDieg, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Đánh giá được trích nguyên văn. Khi khách nêu điều chúng tôi có thể trả lời, phản hồi trên nền tảng gốc được hiện kèm theo.

Tất cả đánh giá khách hàng