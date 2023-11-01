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Kostenlose Proxy-Liste

Kostenlose Proxy-Liste für Asien

Eine aktuelle, regelmäßig geprüfte Liste öffentlicher Asien-Proxys für Tests, einmalige Lookups und Entwicklungs-Workflows.

Status48 online
Aktualisiert2 Std. her
RegionAsien

Live-Asien-Proxys
alle 15 Minuten aktualisiert

Kostenlose öffentliche Asien-Proxys, regelmäßig von uns auf Geschwindigkeit und Uptime geprüft. Kopieren Sie eine einzelne IP oder exportieren Sie die aktuelle Liste — ohne Registrierung.

Protokoll
Anonymität
Port
Letzter Check
48 online·Mehr benötigt? →
47.91.104.88:3128
IP : Portnummer Score ProtokolleAnonymitätStadtSpeed Uptime Letzter Check Aktion
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Hohe AnonymitätWeltweit
500 Mbps
99.97%
Gerade eben
Kaufen
47.91.104.88:3128
Alibaba (US) Technology· 498 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätUnited Arab Emirates · Dubai
3.61 Mbps
100.0%
1 Std. her
8.213.151.128:3128
Alibaba (US) Technology· 759 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätSouth Korea · Seoul
2.37 Mbps
100.0%
1 Std. her
113.204.79.230:9091
CHINA UNICOM China169· 914 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätChina
1.97 Mbps
99.9%
1 Std. her
61.158.175.38:9002
CHINA UNICOM China169· 1612 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätChina
1.12 Mbps
100.0%
1 Std. her
103.65.237.92:5678
PT Berkah Solusi· 1614 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätIndonesia
1.11 Mbps
96.8%
1 Std. her
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentIndia
3.66 Mbps
85.5%
1 Std. her
153.0.171.163:8085
CHINA UNICOM China169· 6730 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätChina
267 Kbps
100.0%
1 Std. her
129.226.93.232:80
Tencent Building, Kejizhongyi· 542 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentSingapore · Singapore
3.32 Mbps
97.0%
1 Std. her
97.74.87.226:80
GoDaddy.com, LLC· 599 ms		26
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentSingapore · Singapore
3.00 Mbps
87.2%
1 Std. her
31.43.179.246:80
Cloudflare London, LLC· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKazakhstan
1.27 Mbps
99.9%
1 Std. her
31.43.179.96:80
Cloudflare London, LLC· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKazakhstan
1.28 Mbps
100.0%
1 Std. her
31.43.179.35:80
Cloudflare London, LLC· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKazakhstan
1.24 Mbps
100.0%
1 Std. her
31.43.179.211:80
Cloudflare London, LLC· 1436 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKazakhstan
1.25 Mbps
100.0%
1 Std. her
31.43.179.67:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKazakhstan
1.41 Mbps
100.0%
1 Std. her
31.43.179.41:80
Cloudflare London, LLC· 1216 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKazakhstan
1.48 Mbps
100.0%
1 Std. her
115.127.31.66:8080
BRACNet Limited· 1143 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentBangladesh · Dhaka
1.57 Mbps
99.7%
1 Std. her
31.43.179.210:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKazakhstan
1.45 Mbps
100.0%
1 Std. her
31.43.179.107:80
Cloudflare London, LLC· 1453 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKazakhstan
1.24 Mbps
100.0%
1 Std. her
31.43.179.97:80
Cloudflare London, LLC· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKazakhstan
1.38 Mbps
100.0%
1 Std. her
181.214.1.84:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentUnited Arab Emirates
1.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
31.43.179.184:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKazakhstan
1.41 Mbps
100.0%
1 Std. her
31.43.179.103:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKazakhstan
1.36 Mbps
100.0%
1 Std. her
31.43.179.149:80
Cloudflare London, LLC· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKazakhstan
1.33 Mbps
100.0%
1 Std. her
31.43.179.158:80
Cloudflare London, LLC· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKazakhstan
1.34 Mbps
100.0%
1 Std. her
31.43.179.94:80
Cloudflare London, LLC· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKazakhstan
1.34 Mbps
100.0%
1 Std. her
31.43.179.136:80
Cloudflare London, LLC· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKazakhstan
1.34 Mbps
99.7%
1 Std. her
31.43.179.134:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKazakhstan
1.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
31.43.179.242:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKazakhstan
1.42 Mbps
100.0%
1 Std. her
31.43.179.251:80
Cloudflare London, LLC· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKazakhstan
1.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
183.110.216.159:8090
Korea Telecom· 687 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonymSouth Korea
2.62 Mbps
31.2%
1 Std. her
31.43.179.220:80
Cloudflare London, LLC· 1785 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKazakhstan
1.01 Mbps
100.0%
1 Std. her
31.43.179.31:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKazakhstan
1.18 Mbps
100.0%
1 Std. her
31.43.179.36:80
Cloudflare London, LLC· 1573 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
1 Std. her
31.43.179.92:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
1 Std. her
31.43.179.56:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
1 Std. her
31.43.179.93:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKazakhstan
1.12 Mbps
100.0%
1 Std. her
31.43.179.217:80
Cloudflare London, LLC· 1577 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
1 Std. her
31.43.179.90:80
Cloudflare London, LLC· 1583 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKazakhstan
1.14 Mbps
100.0%
1 Std. her
31.43.179.57:80
Cloudflare London, LLC· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKazakhstan
1.09 Mbps
100.0%
1 Std. her
31.43.179.126:80
Cloudflare London, LLC· 1648 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKazakhstan
1.09 Mbps
100.0%
1 Std. her
31.43.179.76:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKazakhstan
1.11 Mbps
100.0%
1 Std. her
31.43.179.228:80
Cloudflare London, LLC· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKazakhstan
1.17 Mbps
100.0%
1 Std. her
31.43.179.132:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKazakhstan
877 Kbps
100.0%
1 Std. her
8.210.93.183:8213
Alibaba (US) Technology· 1593 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentHong Kong · Hong Kong
1.13 Mbps
82.5%
1 Std. her
128.199.202.122:8080
DigitalOcean, LLC· 1345 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentSingapore · Singapore
1.34 Mbps
46.8%
1 Std. her
220.158.232.118:1080
ISP/IXP IN CAMBODIA· 2138 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentCambodia
842 Kbps
53.4%
1 Std. her
141.147.146.174:1080
Oracle Corporation· 1839 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentJapan · Osaka
979 Kbps
17.3%
1 Std. her
36.89.212.252:8080
PT Telekomunikasi Indonesia· 5114 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentIndonesia · Central Jakarta
352 Kbps
10.0%
1 Std. her
Anzeige 15 von 48

Snapshot desAsien-Proxy-Pools

Was sich gerade im Live-Asien-Pool befindet — nach Protokoll, Anonymität, Standort und Host.

Pool-Zusammensetzung

Aktualisiert 100 Minuten zuvor· 48 aktive IPs in Asien
Nach Protokoll
HTTP46
HTTPS0
SOCKS412
SOCKS514
Nach Anonymität
Hohe Anonymität6
Anonym1
Transparent41
Nicht getestet0
Nach Stadt
Singapore3
Central Jakarta1
Dhaka1
Dubai1
Mediane Latenz: 1422 msDurchschnittliche Uptime: 92%Schnellster Proxy: 492 ms

Wichtigste Hosting-Anbieter

Hosts, die derzeit im aktiven Asien-Pool vertreten sind
1Cloudflare London3267%
2Alibaba Cloud36%
3CHINA UNICOM China169 Backbone36%
4BRACNet12%
5DigitalOcean12%
6GoDaddy.com12%

Premium-Proxys für produktiveWorkloads

Eigene Subnetze und ASN von FineProxy. Abrechnung pro IP, nicht pro Gigabyte. Sofortige Aktivierung mit 24-Stunden-Geld-zurück-Garantie.

  • 99,97 % erfolgreiche Requests zu Ihrem Ziel über alle Standorte
  • Bis zu 500 Mbps auf jeder IP
  • Unterstützte Protokolle: HTTP, HTTPS Endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Preise ansehen →
Was Sie bei 1.000 Requests erhalten

Erfolgsrate bei einem typischen Scraping-Job — Proxys aus der Tabelle oben vs. der FineProxy-Premium-Pool.

Kostenlos
46%
460 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Kostenlos vs. FineProxy — ehrlicherVergleich

Direktvergleich des Live-Pools oben mit dem FineProxy-Premium-Angebot. Die Zahlen in der Spalte «Kostenlos» stammen direkt aus dem Live-Snapshot.

ParameterKostenlose Asien-Proxys KOSTENLOSFineProxy Premium PREMIUM
Poolgröße48aktive IP-Adressen85,000+IP-Adressen an mehr als 30 Standorten
Durchschnittliche Uptime92%99.97%SLA
Erfolgreiche Response-Rate(pro 1.000 Requests)~46%(460 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Mediane Latenz1422ms< 30 ms
Durchsatz pro IP< 2 Mbps (geteilt)bis zu 500 Mbps
Gleichzeitige Verbindungen1–5 (oft blockiert)ab 1.500 (tarifabhängig)
Unterstützte ProtokolleHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
AnonymitätsgarantieGemischt: Hohe Anonymität, Anonym, TransparentNur hohe Anonymität — keine IP- oder DNS-Leaks
IP-TypÖffentliches Datacenter + transparente ResidentialDatacenter, eigene ASN & Subnetze
Authentifizierung× Keine — jeder kann sie nutzen✓ IP-Whitelist + Login/Passwort
Sticky Sessions× Nein✓ Bis zu 15 Min. (Rotating-Tarife)
IP-RotationspolitikStündlich (die gesamte Liste rotiert)Stabile IPs — Refresh auf Abruf (alle 8 Tage)
Risiko einer Sperre durch die ZielsiteHoch — IPs sind öffentlich und oft missbrauchtNiedrig — saubere Reputation, eigene Subnetze
Risiko eines bösartigen MITMMöglich — offene Proxys können Traffic mitlesen✓ Keines — Ihre dedizierte Infrastruktur
SupportKeiner24/7 Live-Chat, E-Mail und Ticket-System mit Engineers
Logs & ComplianceKeineLogs, Rechnungen, Verträge (B2B)
Am besten fürEinmalige Tests, Lernen, Hobby-SkripteScraping, Ad Verification, SEO, SMM, Marktforschung, Sneaker-Bots
Kosten0 $ab 0,07 $ pro IP / Monat

Aktuell hat der Asien kostenlose Pool 48 funktionierende IPs überwiegend verteilt auf Singapore und Central Jakarta, gehostet von Cloudflare London und Alibaba Cloud. Die mediane Latenz liegt bei etwa 1422 ms und die Uptime der letzten Stunde beträgt 92%. Das reicht für einen schnellen Test oder ein einmaliges Skript, aber in unserem letzten stündlichen Benchmark kamen nur ~46% typischer Scraping-Requests erfolgreich zurück — und dieser Anteil sinkt mit jeder Stunde weiter, meist unter 10 % innerhalb von 24 Stunden, weil diese kostenlosen IPs schnell ausfallen.

Nutzen Sie die kostenlose Liste, wenn

Sie lernen, wie Proxys funktionieren, einmalige manuelle Checks machen oder einen einzelnen Endpoint testen, bei dem 5–10 Retries akzeptabel sind.

Nutzen Sie FineProxy Premium, wenn

Sie kontinuierlich scrapen, SERPs überwachen, Kampagnen steuern oder einen Produktions-Workload betreiben, der bei > 5 % Fehlerrate bricht.

Proxys für 48 Stunden konfigurierenPreise ansehen →
Wie oft wird die kostenlose Asien-Proxy-Liste aktualisiert?

Wir bauen den öffentlichen Pool alle 15 Minuten neu auf und prüfen ihn. Die Verfügbarkeit kann sich zwischen den Checks ändern, weil diese Server von unabhängigen Dritten betrieben werden.

Was passiert, wenn keine Asien-Proxys online sind?

Die Seite bleibt verfügbar und prüft den Quell-Pool weiter. Sobald im nächsten Refresh ein funktionierender Proxy erscheint, wird er automatisch ergänzt; die Seite wird nicht aufgrund einer temporären Zahl erstellt oder entfernt.

Wofür kann ich kostenlose Asien-Proxys nutzen?

Öffentliche Proxys eignen sich für einmalige Tests, öffentliche Lookups und die Prüfung lokalisierter Antworten. Senden Sie keine Passwörter, Zahlungsdaten oder andere sensible Informationen über einen unbekannten öffentlichen Server.

Wann sollte ich stattdessen einen verwalteten Proxy-Pool nutzen?

Nutzen Sie einen verwalteten Pool für Automatisierung, authentifizierte Sessions, dauerhaften Traffic oder jeden Workflow, der vorhersehbare Uptime, Support und kontrollierte Infrastruktur braucht. Vergleichen Sie verfügbare Konfigurationen auf der Preisseite.

Kostenlose Proxys in anderenLändern

Wählen Sie eine andere permanente Länderseite. Live-Pool-Zahlen werden bei jedem Site-Update aktualisiert.

Premium-Performance, von Kunden bestätigt.

Vier relevante Kundenbewertungen aus unserem verifizierten Bewertungs-Pool, jeweils mit Originalquelle.

2011liefert Proxys seit

Geschwindigkeit unter Last

Ich empfehle FineProxy sehr für jeden, der einen zuverlässigen und schnellen Proxy-Dienst sucht. Mit seiner ausgezeichneten Leistung, der breiten Palette an Funktionen und dem budgetfreundlichen Preis ist es eine Top-Wahl für Profis und Gelegenheitsnutzer gleichermaßen.

Syed MaliSaasHub, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Kürzlich wurde ich Benutzer von FineProxy und bin sehr zufrieden. Ich nutze einen Proxy für die Arbeit, ich muss oft mit großen Threads arbeiten, aber ohne FineProxy ist das unmöglich. Die Geschwindigkeit ändert sich praktisch nicht. In diesem Service gibt es 2 Pakete: SUPER MIX und FÜR EXPERTEN. Ich nutze SUPER MIX mit 5500 IP. Sein Vorteil liegt in vielen Proxys und günstigem Preis. Ein zugängliches Bedienfeld.

Anastasia UtkachovaInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Support

Insgesamt einer der besten Anbieter, mit denen ich gearbeitet habe, fast keine Ausfälle bei den Proxies und 24/7 Support. Macht weiter so!!

steliosvastardosNorton Safe Web, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

FineProxy ist eine ausgezeichnete Lösung für geschäftliche Anforderungen. Die Proxys sind schnell, zuverlässig und an zahlreichen Standorten verfügbar. Es bietet erschwingliche Preise und ein reaktionsschnelles, kompetentes Kundensupport-Team. Eine ausgezeichnete Wahl für alle, die qualitativ hochwertige Proxy-Dienstleistungen benötigen.

W3sazzadDieg, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

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