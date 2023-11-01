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Kostenlose Proxy-Liste

Kostenlose Proxy-Liste für Frankreich

Eine aktuelle, regelmäßig geprüfte Liste öffentlicher Frankreich-Proxys für Tests, einmalige Lookups und Entwicklungs-Workflows.

Status19 online
Aktualisiert2 Std. her
RegionEuropa

Live-Frankreich-Proxys
alle 15 Minuten aktualisiert

Kostenlose öffentliche Frankreich-Proxys, regelmäßig von uns auf Geschwindigkeit und Uptime geprüft. Kopieren Sie eine einzelne IP oder exportieren Sie die aktuelle Liste — ohne Registrierung.

Protokoll
Anonymität
Port
Letzter Check
19 online·Mehr benötigt? →
213.176.73.106:8080
IP : Portnummer Score ProtokolleAnonymitätStadtSpeed Uptime Letzter Check Aktion
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Hohe AnonymitätWeltweit
500 Mbps
99.97%
Gerade eben
Kaufen
213.176.73.106:8080
Serv.host Group Ltd· 357 ms		80
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätParis
5.04 Mbps
100.0%
18 Std. her
109.205.182.143:1088
Contabo GmbH· 335 ms		72
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätLauterbourg
5.37 Mbps
83.5%
1 Std. her
195.154.107.228:3128
Scaleway SAS· 966 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätParis
1.86 Mbps
100.0%
1 Std. her
144.91.121.61:1088
Contabo GmbH· 649 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätLauterbourg
2.77 Mbps
83.6%
1 Std. her
37.187.74.125:80
OVH SAS· 119 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
9.00 Mbps
99.5%
1 Std. her
31.59.234.26:40001
ARYK SAS· 1021 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätAmiens
1.76 Mbps
100.0%
1 Std. her
144.91.111.48:1088
Contabo GmbH· 788 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätLauterbourg
2.28 Mbps
80.1%
1 Std. her
109.199.119.160:80
Contabo GmbH· 1000 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätLauterbourg
1.80 Mbps
97.5%
1 Std. her
37.59.125.131:8888
OVH SAS· 1292 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
1.39 Mbps
97.9%
1 Std. her
109.123.251.109:1080
Contabo GmbH· 550 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätLauterbourg
3.27 Mbps
60.7%
1 Std. her
206.245.131.160:80
Baxet Group Inc.· 919 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentParis
1.96 Mbps
100.0%
1 Std. her
194.163.175.167:40001
Contabo GmbH· 4222 ms		21
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätLauterbourg
426 Kbps
67.8%
1 Std. her
207.180.254.198:8080
Contabo GmbH· 5262 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätLauterbourg
342 Kbps
45.9%
1 Std. her
194.163.175.167:40000
Contabo GmbH· 4106 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätLauterbourg
438 Kbps
36.7%
1 Std. her
37.187.109.70:10111
OVH SAS· 703 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.56 Mbps
31.4%
2 Std. her
217.182.195.221:30000
OVH SAS· 1440 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
1.25 Mbps
14.9%
2 Std. her
213.199.48.89:80
Contabo GmbH· 4117 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätLauterbourg
437 Kbps
20.0%
7 Std. her
92.204.190.100:8080
velia.net Internetdienste GmbH· 6098 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätStrasbourg
295 Kbps
13.9%
1 Std. her
51.38.120.110:10006
OVH SAS· 2988 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
602 Kbps
13.2%
3 Std. her
Anzeige 15 von 19

Snapshot desFrankreich-Proxy-Pools

Was sich gerade im Live-Frankreich-Pool befindet — nach Protokoll, Anonymität, Standort und Host.

Pool-Zusammensetzung

Aktualisiert 100 Minuten zuvor· 19 aktive IPs in Frankreich
Nach Protokoll
HTTP19
HTTPS0
SOCKS419
SOCKS519
Nach Anonymität
Hohe Anonymität16
Anonym0
Transparent3
Nicht getestet0
Nach Stadt
Lauterbourg9
Paris3
Amiens1
Strasbourg1
Mediane Latenz: 1000 msDurchschnittliche Uptime: 66%Schnellster Proxy: 119 ms

Wichtigste Hosting-Anbieter

Hosts, die derzeit im aktiven Frankreich-Pool vertreten sind
1Contabo947%
2OVH526%
3ARYK15%
4Baxet15%
5Scaleway15%
6Serv.host15%

Premium-Proxys für produktiveWorkloads

Eigene Subnetze und ASN von FineProxy. Abrechnung pro IP, nicht pro Gigabyte. Sofortige Aktivierung mit 24-Stunden-Geld-zurück-Garantie.

  • 99,97 % erfolgreiche Requests zu Ihrem Ziel über alle Standorte
  • Bis zu 500 Mbps auf jeder IP
  • Unterstützte Protokolle: HTTP, HTTPS Endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Preise ansehen →
Was Sie bei 1.000 Requests erhalten

Erfolgsrate bei einem typischen Scraping-Job — Proxys aus der Tabelle oben vs. der FineProxy-Premium-Pool.

Kostenlos
33%
330 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Kostenlos vs. FineProxy — ehrlicherVergleich

Direktvergleich des Live-Pools oben mit dem FineProxy-Premium-Angebot. Die Zahlen in der Spalte «Kostenlos» stammen direkt aus dem Live-Snapshot.

ParameterKostenlose Frankreich-Proxys KOSTENLOSFineProxy Premium PREMIUM
Poolgröße19aktive IP-Adressen85,000+IP-Adressen an mehr als 30 Standorten
Durchschnittliche Uptime66%99.97%SLA
Erfolgreiche Response-Rate(pro 1.000 Requests)~33%(330 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Mediane Latenz1000ms< 30 ms
Durchsatz pro IP< 2 Mbps (geteilt)bis zu 500 Mbps
Gleichzeitige Verbindungen1–5 (oft blockiert)ab 1.500 (tarifabhängig)
Unterstützte ProtokolleHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
AnonymitätsgarantieGemischt: Hohe Anonymität, TransparentNur hohe Anonymität — keine IP- oder DNS-Leaks
IP-TypÖffentliches Datacenter + transparente ResidentialDatacenter, eigene ASN & Subnetze
Authentifizierung× Keine — jeder kann sie nutzen✓ IP-Whitelist + Login/Passwort
Sticky Sessions× Nein✓ Bis zu 15 Min. (Rotating-Tarife)
IP-RotationspolitikStündlich (die gesamte Liste rotiert)Stabile IPs — Refresh auf Abruf (alle 8 Tage)
Risiko einer Sperre durch die ZielsiteHoch — IPs sind öffentlich und oft missbrauchtNiedrig — saubere Reputation, eigene Subnetze
Risiko eines bösartigen MITMMöglich — offene Proxys können Traffic mitlesen✓ Keines — Ihre dedizierte Infrastruktur
SupportKeiner24/7 Live-Chat, E-Mail und Ticket-System mit Engineers
Logs & ComplianceKeineLogs, Rechnungen, Verträge (B2B)
Am besten fürEinmalige Tests, Lernen, Hobby-SkripteScraping, Ad Verification, SEO, SMM, Marktforschung, Sneaker-Bots
Kosten0 $ab 0,07 $ pro IP / Monat

Aktuell hat der Frankreich kostenlose Pool 19 funktionierende IPs überwiegend verteilt auf Lauterbourg und Paris, gehostet von Contabo und OVH. Die mediane Latenz liegt bei etwa 1000 ms und die Uptime der letzten Stunde beträgt 66%. Das reicht für einen schnellen Test oder ein einmaliges Skript, aber in unserem letzten stündlichen Benchmark kamen nur ~33% typischer Scraping-Requests erfolgreich zurück — und dieser Anteil sinkt mit jeder Stunde weiter, meist unter 10 % innerhalb von 24 Stunden, weil diese kostenlosen IPs schnell ausfallen.

Nutzen Sie die kostenlose Liste, wenn

Sie lernen, wie Proxys funktionieren, einmalige manuelle Checks machen oder einen einzelnen Endpoint testen, bei dem 5–10 Retries akzeptabel sind.

Nutzen Sie FineProxy Premium, wenn

Sie kontinuierlich scrapen, SERPs überwachen, Kampagnen steuern oder einen Produktions-Workload betreiben, der bei > 5 % Fehlerrate bricht.

Proxys für 48 Stunden konfigurierenPreise ansehen →
Wie oft wird die kostenlose Frankreich-Proxy-Liste aktualisiert?

Wir bauen den öffentlichen Pool alle 15 Minuten neu auf und prüfen ihn. Die Verfügbarkeit kann sich zwischen den Checks ändern, weil diese Server von unabhängigen Dritten betrieben werden.

Was passiert, wenn keine Frankreich-Proxys online sind?

Die Seite bleibt verfügbar und prüft den Quell-Pool weiter. Sobald im nächsten Refresh ein funktionierender Proxy erscheint, wird er automatisch ergänzt; die Seite wird nicht aufgrund einer temporären Zahl erstellt oder entfernt.

Wofür kann ich kostenlose Frankreich-Proxys nutzen?

Öffentliche Proxys eignen sich für einmalige Tests, öffentliche Lookups und die Prüfung lokalisierter Antworten. Senden Sie keine Passwörter, Zahlungsdaten oder andere sensible Informationen über einen unbekannten öffentlichen Server.

Wann sollte ich stattdessen einen verwalteten Proxy-Pool nutzen?

Nutzen Sie einen verwalteten Pool für Automatisierung, authentifizierte Sessions, dauerhaften Traffic oder jeden Workflow, der vorhersehbare Uptime, Support und kontrollierte Infrastruktur braucht. Vergleichen Sie verfügbare Konfigurationen auf der Preisseite.

Kostenlose Proxys in anderenLändern

Wählen Sie eine andere permanente Länderseite. Live-Pool-Zahlen werden bei jedem Site-Update aktualisiert.

Premium-Performance, von Kunden bestätigt.

Vier relevante Kundenbewertungen aus unserem verifizierten Bewertungs-Pool, jeweils mit Originalquelle.

2011liefert Proxys seit

Geschwindigkeit unter Last

Der FineProxy-Dienst ist ehrlich gesagt ziemlich gut — schneller Support und viele verschiedene Standorte. Der einzige Nachteil dieses Dienstes ist das Limit von 600 Proxy-Anfragen. Für manche Menschen ist das nicht genug; sie möchten mehr, aber das Unternehmen sagt: "Das ist unsere Richtlinie."

kristina1999SaasHub, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Mein Internetgeschäft ist sehr spezifisch. Sobald mir klar wurde, dass ich ohne ausgezeichnete Arbeitsprozesse zum Stillstand kommen würde, wurde es entscheidend. Das Thema Qualität, Zuverlässigkeit und Preis gleichzeitig zu lösen, ist schwierig. Nach langen Überlegungen habe ich die beste Option für mich gefunden. Das exklusive Paket ist etwas, das perfekt zu mir passt. Arbeitstempo und Unterstützung jederzeit, auf Abruf. Ich würde anderen Bedingungen nicht zustimmen. Für diese Anzahl von Adressen ist der Preis durchaus angemessen. Nach 5 Monaten Zusammenarbeit war ich von der Zuverlässigkeit und Loyalität von FineProxy überzeugt.

Juriy DivovInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Support

Benutzte den Proxy seit 2 Monaten und bin vollkommen zufrieden, saubere IP, nicht blockiert, guter Support. Sehr geeignet für die Verwaltung mehrerer Konten gleichzeitig!

phuongheocon98Norton Safe Web, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

FineProxy bietet einen ordentlichen Proxy-Dienst mit einer großen Auswahl an IPs und Standorten. Allerdings können die Verbindungsgeschwindigkeiten manchmal inkonsistent sein, und die Reaktionszeit des Supports kann langsamer als erwartet ausfallen. Während der Dienst für grundlegende Aufgaben geeignet ist, erfüllt er möglicherweise nicht vollständig die Bedürfnisse von Nutzern mit höheren Ansprüchen oder speziellen Anforderungen. Die Preise sind wettbewerbsfähig, aber die Leistung könnte stabiler sein für diejenigen, die sich im professionellen oder intensiven Einsatz darauf verlassen.

Charles BrownDieg, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

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