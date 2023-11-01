NEU! |Ein API-Call, saubere Daten zurück. Keine Scraper nötig.10.000 Tokens gratis →

Kostenlose Proxy-Liste

Kostenlose Proxy-Liste für Japan

Eine aktuelle, regelmäßig geprüfte Liste öffentlicher Japan-Proxys für Tests, einmalige Lookups und Entwicklungs-Workflows.

Status1 online
Aktualisiert2 Std. her
RegionAsien

Live-Japan-Proxys
alle 15 Minuten aktualisiert

Kostenlose öffentliche Japan-Proxys, regelmäßig von uns auf Geschwindigkeit und Uptime geprüft. Kopieren Sie eine einzelne IP oder exportieren Sie die aktuelle Liste — ohne Registrierung.

Protokoll
Anonymität
Port
Letzter Check
1 online·Mehr benötigt? →
141.147.146.174:1080
IP : Portnummer Score ProtokolleAnonymitätStadtSpeed Uptime Letzter Check Aktion
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Hohe AnonymitätWeltweit
500 Mbps
99.97%
Gerade eben
Kaufen
141.147.146.174:1080
Oracle Corporation· 1839 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOsaka
979 Kbps
17.3%
1 Std. her
Anzeige 1 von 1

Snapshot desJapan-Proxy-Pools

Was sich gerade im Live-Japan-Pool befindet — nach Protokoll, Anonymität, Standort und Host.

Pool-Zusammensetzung

Aktualisiert 100 Minuten zuvor· 1 aktive IPs in Japan
Nach Protokoll
HTTP0
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS51
Nach Anonymität
Hohe Anonymität0
Anonym0
Transparent1
Nicht getestet0
Nach Stadt
Osaka1
Mediane Latenz: 1839 msDurchschnittliche Uptime: 17%Schnellster Proxy: 1839 ms

Wichtigste Hosting-Anbieter

Hosts, die derzeit im aktiven Japan-Pool vertreten sind
1Oracle Corporation1100%

Premium-Proxys für produktiveWorkloads

Eigene Subnetze und ASN von FineProxy. Abrechnung pro IP, nicht pro Gigabyte. Sofortige Aktivierung mit 24-Stunden-Geld-zurück-Garantie.

  • 99,97 % erfolgreiche Requests zu Ihrem Ziel über alle Standorte
  • Bis zu 500 Mbps auf jeder IP
  • Unterstützte Protokolle: HTTP, HTTPS Endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Preise ansehen →
Was Sie bei 1.000 Requests erhalten

Erfolgsrate bei einem typischen Scraping-Job — Proxys aus der Tabelle oben vs. der FineProxy-Premium-Pool.

Kostenlos
9%
90 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Kostenlos vs. FineProxy — ehrlicherVergleich

Direktvergleich des Live-Pools oben mit dem FineProxy-Premium-Angebot. Die Zahlen in der Spalte «Kostenlos» stammen direkt aus dem Live-Snapshot.

ParameterKostenlose Japan-Proxys KOSTENLOSFineProxy Premium PREMIUM
Poolgröße1aktive IP-Adressen85,000+IP-Adressen an mehr als 30 Standorten
Durchschnittliche Uptime17%99.97%SLA
Erfolgreiche Response-Rate(pro 1.000 Requests)~9%(90 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Mediane Latenz1839ms< 30 ms
Durchsatz pro IP< 2 Mbps (geteilt)bis zu 500 Mbps
Gleichzeitige Verbindungen1–5 (oft blockiert)ab 1.500 (tarifabhängig)
Unterstützte ProtokolleSOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
AnonymitätsgarantieTransparentNur hohe Anonymität — keine IP- oder DNS-Leaks
IP-TypÖffentliches Datacenter + transparente ResidentialDatacenter, eigene ASN & Subnetze
Authentifizierung× Keine — jeder kann sie nutzen✓ IP-Whitelist + Login/Passwort
Sticky Sessions× Nein✓ Bis zu 15 Min. (Rotating-Tarife)
IP-RotationspolitikStündlich (die gesamte Liste rotiert)Stabile IPs — Refresh auf Abruf (alle 8 Tage)
Risiko einer Sperre durch die ZielsiteHoch — IPs sind öffentlich und oft missbrauchtNiedrig — saubere Reputation, eigene Subnetze
Risiko eines bösartigen MITMMöglich — offene Proxys können Traffic mitlesen✓ Keines — Ihre dedizierte Infrastruktur
SupportKeiner24/7 Live-Chat, E-Mail und Ticket-System mit Engineers
Logs & ComplianceKeineLogs, Rechnungen, Verträge (B2B)
Am besten fürEinmalige Tests, Lernen, Hobby-SkripteScraping, Ad Verification, SEO, SMM, Marktforschung, Sneaker-Bots
Kosten0 $ab 0,07 $ pro IP / Monat

Aktuell hat der Japan kostenlose Pool 1 funktionierende IPs überwiegend verteilt auf Osaka, gehostet von Oracle Corporation. Die mediane Latenz liegt bei etwa 1839 ms und die Uptime der letzten Stunde beträgt 17%. Das reicht für einen schnellen Test oder ein einmaliges Skript, aber in unserem letzten stündlichen Benchmark kamen nur ~9% typischer Scraping-Requests erfolgreich zurück — und dieser Anteil sinkt mit jeder Stunde weiter, meist unter 10 % innerhalb von 24 Stunden, weil diese kostenlosen IPs schnell ausfallen.

Nutzen Sie die kostenlose Liste, wenn

Sie lernen, wie Proxys funktionieren, einmalige manuelle Checks machen oder einen einzelnen Endpoint testen, bei dem 5–10 Retries akzeptabel sind.

Nutzen Sie FineProxy Premium, wenn

Sie kontinuierlich scrapen, SERPs überwachen, Kampagnen steuern oder einen Produktions-Workload betreiben, der bei > 5 % Fehlerrate bricht.

Proxys für 48 Stunden konfigurierenPreise ansehen →
Wie oft wird die kostenlose Japan-Proxy-Liste aktualisiert?

Wir bauen den öffentlichen Pool alle 15 Minuten neu auf und prüfen ihn. Die Verfügbarkeit kann sich zwischen den Checks ändern, weil diese Server von unabhängigen Dritten betrieben werden.

Was passiert, wenn keine Japan-Proxys online sind?

Die Seite bleibt verfügbar und prüft den Quell-Pool weiter. Sobald im nächsten Refresh ein funktionierender Proxy erscheint, wird er automatisch ergänzt; die Seite wird nicht aufgrund einer temporären Zahl erstellt oder entfernt.

Wofür kann ich kostenlose Japan-Proxys nutzen?

Öffentliche Proxys eignen sich für einmalige Tests, öffentliche Lookups und die Prüfung lokalisierter Antworten. Senden Sie keine Passwörter, Zahlungsdaten oder andere sensible Informationen über einen unbekannten öffentlichen Server.

Wann sollte ich stattdessen einen verwalteten Proxy-Pool nutzen?

Nutzen Sie einen verwalteten Pool für Automatisierung, authentifizierte Sessions, dauerhaften Traffic oder jeden Workflow, der vorhersehbare Uptime, Support und kontrollierte Infrastruktur braucht. Vergleichen Sie verfügbare Konfigurationen auf der Preisseite.

Kostenlose Proxys in anderenLändern

Wählen Sie eine andere permanente Länderseite. Live-Pool-Zahlen werden bei jedem Site-Update aktualisiert.

Premium-Performance, von Kunden bestätigt.

Vier relevante Kundenbewertungen aus unserem verifizierten Bewertungs-Pool, jeweils mit Originalquelle.

2011liefert Proxys seit

Geschwindigkeit unter Last

FineProxy war ein echter Wendepunkt für meine täglichen Aufgaben. Kein Ärger, kein Verzögern, und eine Vielzahl von IPs, mit denen man arbeiten kann. Ich habe vorher kostenlose ausprobiert, aber dieser Service liefert tatsächlich die Konsistenz, die ich brauchte. Absolut zufrieden.

hammadInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Absolut beeindruckt! Die Geschwindigkeiten sind unglaublich und ermöglichen es mir, nahtlos zu surfen und zu streamen. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv und macht es einfach, Server zu wechseln. Wenn Sie einen zuverlässigen und schnellen Proxy benötigen, ist dies der richtige.

Nadeem KhanTrustpilot, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Support

Zuverlässiger Proxy-Dienst mit schnellen Geschwindigkeiten, ausgezeichneter Betriebszeit und sicheren Verbindungen. Einfache Einrichtung, großartiger Kundensupport und konstante Leistung machen ihn ideal für den professionellen Einsatz.

vafej39555SaasHub, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Ich benutze FineProxy.org und bin sehr beeindruckt von ihrem Service. Die Proxies sind zuverlässig, schnell und sicher, was sie zu einer ausgezeichneten Wahl für jeden macht, der effiziente Proxy-Lösungen benötigt. Die Preise sind angemessen, und das Support-Team ist immer hilfsbereit. Ich empfehle FineProxy.org jedem, der nach hochwertigen Proxies sucht.

kubarozak2006Norton Safe Web, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

Alle Kundenbewertungen