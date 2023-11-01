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Gratis proxylijst

Gratis proxylijst voor Japan

Een actuele, regelmatig gecontroleerde lijst met openbare proxy’s uit Japan voor tests, eenmalige raadplegingen en ontwikkelworkflows.

Status1 online
Bijgewerkt2 u geleden
RegionAzië

Actieve proxy’s uit Japan
elke 15 minuten bijgewerkt

Gratis openbare proxy’s uit Japan, regelmatig door ons gecontroleerd op snelheid en uptime. Kopieer één IP of exporteer de actuele lijst — registratie is niet nodig.

Protocol
Anonimiteit
Poort
Laatste controle
1 online·Meer nodig? →
141.147.146.174:1080
IP : poort Score ProtocollenAnonimiteitPlaatsSnelheid Uptime Laatste controle Actie
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteWereldwijd
500 Mbps
99.97%
Zojuist
Kopen
141.147.146.174:1080
Oracle Corporation· 1839 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOsaka
979 Kbps
17.3%
1 u geleden
Weergegeven 1 van 1

Momentopname van de proxypool voorJapan

Wat momenteel in de actieve pool voor Japan zit — op protocol, anonimiteit, locatie en host.

Samenstelling van pool

Bijgewerkt 100 min geleden· 1 actieve IP’s in Japan
Op protocol
HTTP0
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS51
Op anonimiteit
Elite0
Anoniem0
Transparant1
Niet getest0
Op plaats
Osaka1
Mediane latentie: 1839 msGemiddelde uptime: 17%Snelste proxy: 1839 ms

Belangrijkste hostingproviders

Hosts die momenteel in de actieve pool voor Japan voorkomen
1Oracle Corporation1100%

Premium proxy’s voor veeleisendeworkloads

Eigen subnetten en ASN van FineProxy. Betaal per IP, niet per gigabyte. Directe activering met 24 uur geld-terug-garantie.

  • 99.97% geslaagde aanvragen naar uw doel vanuit elke locatie
  • Tot 500 Mbps op elk IP
  • Ondersteunde protocollen: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Resultaten bij 1.000 aanvragen

Percentage geslaagde antwoorden bij een typische scrapingtaak — proxy’s uit de tabel tegenover de premium pool van FineProxy.

Gratis
9%
90 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Gratis versus FineProxy — eerlijkevergelijking

Vergelijking van de actieve pool hierboven met het premium aanbod van FineProxy. De cijfers in de kolom ‘Gratis’ komen rechtstreeks uit de actuele momentopname.

ParameterGratis proxy’s uit Japan FREEFineProxy Premium PREMIUM
Poolomvang1IP’s (actief)85,000+IP’s op meer dan 30 locaties
Gemiddelde uptime17%99.97%SLA
Percentage geslaagde antwoorden(per 1,000 requests)~9%(90 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Mediane latentie1839ms< 30 ms
Doorvoer per IP< 2 Mbps (gedeeld)tot 500 Mbps
Gelijktijdige verbindingen1–5 (vaak geblokkeerd)vanaf 1.500 (afhankelijk van abonnement)
Ondersteunde protocollenSOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
AnonimiteitsgarantieTransparantAlleen elite — geen IP- of DNS-lekken
IP-typeOpenbaar datacenter + transparant residentieelDatacenter, eigen ASN en subnetten
Authenticatie× Geen — iedereen kan deze gebruiken✓ IP-toelatingslijst + gebruikersnaam/wachtwoord
Persistente sessies× No✓ Tot 15 min (roterende abonnementen)
IP-rotatiebeleidElk uur (volledige lijst roteert)Stabiele IP’s — vernieuwing op aanvraag (elke 8 dagen)
Risico op blokkering door doelsiteHoog — IP’s zijn openbaar en vaak misbruiktLaag — goede reputatie, eigen subnetten
Risico op kwaadwillende MITMMogelijk — open proxy’s kunnen verkeer onderscheppen✓ Geen — uw dedicated infrastructuur
OndersteuningGeen24/7 livechat, e-mail en ticketsysteem met engineers
Logboeken en complianceGeenLogboeken, facturen en contracten (B2B)
Ideaal voorEenmalige tests, leren en hobbyscriptsScraping, advertentieverificatie, SEO, SMM, marktonderzoek en sneakerbots
Kosten$0vanaf $ 0,07 per IP/maand

Momenteel heeft Japan een gratis pool met 1 werkende IP’s voornamelijk verspreid over Osaka, gehost door Oracle Corporation. De mediane latentie is ongeveer 1839 ms en de uptime in het afgelopen uur is 17%. Dit volstaat voor een snelle test of een eenmalig script, maar bij onze laatste uurlijkse benchmark was slechts ~9% van de typische scrapingaanvragen was succesvol — en dat aandeel daalt elk uur, doorgaans tot minder dan 10% binnen 24 uur omdat deze gratis IP’s snel uitvallen.

Gebruik de gratis lijst als

U leert hoe proxy’s werken, voert eenmalige controles uit of test één eindpunt waarbij 5–10 pogingen acceptabel zijn.

Gebruik FineProxy Premium als

U scrapet continu, bewaakt SERP’s, beheert advertentiecampagnes of draait productiewerk dat niet tegen meer dan 5% fouten kan.

Proxy’s voor 48 uur configurerenPrijzen bekijken →
Hoe vaak wordt de gratis proxylijst voor Japan bijgewerkt?

We bouwen en controleren de openbare pool elke 15 minuten opnieuw. De beschikbaarheid kan tussentijds veranderen omdat onafhankelijke derden deze servers beheren.

Wat gebeurt er als er geen proxy’s uit Japan online zijn?

De pagina blijft beschikbaar en controleert de bronpool. Zodra bij een volgende vernieuwing een werkende proxy verschijnt, wordt deze automatisch toegevoegd.

Waarvoor kan ik gratis proxy’s uit Japan gebruiken?

Openbare proxy’s zijn geschikt voor tijdelijke tests, eenmalige openbare raadplegingen en controle van lokale antwoorden. Verstuur geen wachtwoorden, betaalgegevens of andere gevoelige informatie via een onbekende openbare server.

Wanneer kan ik beter een beheerde proxypool gebruiken?

Gebruik een beheerde pool voor automatisering, geauthenticeerde sessies, continu verkeer of workflows die voorspelbare uptime, ondersteuning en gecontroleerde infrastructuur vereisen. Vergelijk configuraties op de prijzenpagina.

Gratis proxy’s in anderelanden

Kies een andere permanente landpagina. De aantallen in de actieve pool worden bij elke site-update vernieuwd.

Premium prestaties, geverifieerd door klanten.

Vier relevante klantbeoordelingen uit onze geverifieerde pool, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Snelheid onder belasting

FineProxy zijn een game-changer voor mijn dagelijkse taken. Geen gedoe, geen vertraging, en tonnen van IP-variëteit om mee te werken. Ik heb geprobeerd gratis degenen voor, maar deze service daadwerkelijk levert de consistentie die ik nodig had. Totaal tevreden.

hammadIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Absoluut onder de indruk! De snelheden zijn ongelooflijk, zodat ik naadloos kan bladeren en streamen. De gebruikersinterface is intuïtief, waardoor het gemakkelijk is om van servers te wisselen. Als je een betrouwbare en snelle proxy nodig hebt, is dit degene om voor te gaan!.

Nadeem KhanTrustpilot, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Ondersteuning

Betrouwbare proxy service met snelle snelheden, uitstekende uptime en veilige verbindingen. Eenvoudige installatie, geweldige klantenservice en consistente prestaties maken het ideaal voor professioneel gebruik.

vafej39555SaasHub, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Ik heb gebruik gemaakt van fineproxy.org, en ik ben zeer onder de indruk van hun service. De proxies zijn betrouwbaar, snel en veilig, waardoor het een uitstekende keuze voor iedereen die behoefte heeft aan efficiënte proxy oplossingen. De prijs is redelijk, en het ondersteuningsteam is altijd behulpzaam. Ik beveel fineproxy.org aan iedereen op zoek naar kwaliteit proxies.

kubarozak2006Norton Safe Web, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

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