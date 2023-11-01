Momenteel heeft Verenigd Koninkrijk een gratis pool met 418 werkende IP’s voornamelijk verspreid over London en Slough, gehost door Cloudflare London en DigitalOcean. De mediane latentie is ongeveer 1304 ms en de uptime in het afgelopen uur is 100%. Dit volstaat voor een snelle test of een eenmalig script, maar bij onze laatste uurlijkse benchmark was slechts ~50% van de typische scrapingaanvragen was succesvol — en dat aandeel daalt elk uur, doorgaans tot minder dan 10% binnen 24 uur omdat deze gratis IP’s snel uitvallen.

Gebruik de gratis lijst als U leert hoe proxy’s werken, voert eenmalige controles uit of test één eindpunt waarbij 5–10 pogingen acceptabel zijn. Gebruik FineProxy Premium als U scrapet continu, bewaakt SERP’s, beheert advertentiecampagnes of draait productiewerk dat niet tegen meer dan 5% fouten kan.