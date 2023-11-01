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Gratis proxylijst

Gratis proxylijst voor Verenigd Koninkrijk

Een actuele, regelmatig gecontroleerde lijst met openbare proxy’s uit Verenigd Koninkrijk voor tests, eenmalige raadplegingen en ontwikkelworkflows.

Status418 online
Bijgewerkt2 u geleden
RegionEuropa

Actieve proxy’s uit Verenigd Koninkrijk
elke 15 minuten bijgewerkt

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Protocol
Anonimiteit
Poort
Laatste controle
418 online·Meer nodig? →
185.238.228.71:80
IP : poort Score ProtocollenAnonimiteitPlaatsSnelheid Uptime Laatste controle Actie
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteWereldwijd
500 Mbps
99.97%
Zojuist
Kopen
185.238.228.71:80
Cloudflare London, LLC· 26 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
9.00 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.41:80
Cloudflare London, LLC· 52 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
9.00 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.10:80
Cloudflare London, LLC· 216 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
8.33 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.80:80
Cloudflare London, LLC· 228 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
7.89 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.216:80
Cloudflare London, LLC· 239 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
7.53 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.49:80
Cloudflare London, LLC· 440 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
4.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.4:80
Cloudflare London, LLC· 432 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
4.17 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.81:80
Cloudflare London, LLC· 553 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
3.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.99:80
Cloudflare London, LLC· 630 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
2.86 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.165:80
Cloudflare London, LLC· 627 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
2.87 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.75:80
Cloudflare London, LLC· 567 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
3.17 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.12:80
Cloudflare London, LLC· 564 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
3.19 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.153:80
Cloudflare London, LLC· 626 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
2.88 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.249:80
Cloudflare London, LLC· 619 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
2.91 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.58:80
Cloudflare London, LLC· 570 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
3.16 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.23:80
Cloudflare London, LLC· 676 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
2.66 Mbps
99.8%
1 u geleden
164.38.155.57:80
Cloudflare London, LLC· 667 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
2.70 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.95:80
Cloudflare London, LLC· 651 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
2.77 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.87:80
Cloudflare London, LLC· 649 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
2.77 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.64:80
Cloudflare London, LLC· 689 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
2.61 Mbps
100.0%
1 u geleden
157.245.40.90:3128
DigitalOcean, LLC· 106 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantSlough
9.00 Mbps
28.4%
4 u geleden
185.238.228.108:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.53:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.16:80
Cloudflare London, LLC· 1254 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.44 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.112:80
Cloudflare London, LLC· 1457 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.24 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.7:80
Cloudflare London, LLC· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.211:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.36:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.159:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.15:80
Cloudflare London, LLC· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.33 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.76:80
Cloudflare London, LLC· 1370 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.31 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.48:80
Cloudflare London, LLC· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.30 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.93:80
Cloudflare London, LLC· 1384 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.30 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.133:80
Cloudflare London, LLC· 1375 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.31 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.70:80
Cloudflare London, LLC· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.33 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.99:80
Cloudflare London, LLC· 1375 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.31 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.128:80
Cloudflare London, LLC· 1376 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.31 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.73:80
Cloudflare London, LLC· 1384 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.30 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.150:80
Cloudflare London, LLC· 1375 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.31 Mbps
99.8%
1 u geleden
185.238.228.203:80
Cloudflare London, LLC· 1146 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.57 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.247:80
Cloudflare London, LLC· 1461 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.23 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.96:80
Cloudflare London, LLC· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.89:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.141:80
Cloudflare London, LLC· 1451 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.24 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.72:80
Cloudflare London, LLC· 1402 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.28 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.118:80
Cloudflare London, LLC· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.67:80
Cloudflare London, LLC· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.94:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.45:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.35:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.154:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.6:80
Cloudflare London, LLC· 1318 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.37 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.73:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.138:80
Cloudflare London, LLC· 1309 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.38 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.193.30.210:80
Cloudflare London, LLC· 1373 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.31 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.123:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.63:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.246:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.53:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.48 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.57:80
Cloudflare London, LLC· 1196 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.50 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.158:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.46:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.27:80
Cloudflare London, LLC· 1200 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.50 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.24:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.89:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.35:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.95:80
Cloudflare London, LLC· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.84:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.53 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.106:80
Cloudflare London, LLC· 1177 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.53 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.40:80
Cloudflare London, LLC· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.27 Mbps
99.9%
1 u geleden
185.238.228.181:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.25:80
Cloudflare London, LLC· 1477 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.22 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.54:80
Cloudflare London, LLC· 1467 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.23 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.97:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.26:80
Cloudflare London, LLC· 1118 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.61 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.84:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.39:80
Cloudflare London, LLC· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.27 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.134:80
Cloudflare London, LLC· 1076 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.67 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.47:80
Cloudflare London, LLC· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.54 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.60:80
Cloudflare London, LLC· 1308 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.38 Mbps
99.8%
1 u geleden
185.238.228.217:80
Cloudflare London, LLC· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.21:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.109:80
Cloudflare London, LLC· 1261 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.43 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.30:80
Cloudflare London, LLC· 1251 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.44 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.8:80
Cloudflare London, LLC· 1355 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.33 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.42:80
Cloudflare London, LLC· 1307 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.38 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.166:80
Cloudflare London, LLC· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.3:80
Cloudflare London, LLC· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.56 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.183:80
Cloudflare London, LLC· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.46 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.229:80
Cloudflare London, LLC· 1176 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.53 Mbps
98.8%
1 u geleden
185.238.228.22:80
Cloudflare London, LLC· 1164 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.55 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.42:80
Cloudflare London, LLC· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.56 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.59:80
Cloudflare London, LLC· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.46 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.111:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.26:80
Cloudflare London, LLC· 1256 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.43 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.32:80
Cloudflare London, LLC· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.82:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.48:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.166:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.36 Mbps
99.9%
1 u geleden
164.38.155.54:80
Cloudflare London, LLC· 1159 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.55 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.212:80
Cloudflare London, LLC· 1211 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.49 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.238:80
Cloudflare London, LLC· 1363 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.32 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.224:80
Cloudflare London, LLC· 1408 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.28 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.29:80
Cloudflare London, LLC· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.29 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.18:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.78:80
Cloudflare London, LLC· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.54 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.18:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.78:80
Cloudflare London, LLC· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.54 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.1:80
Cloudflare London, LLC· 1388 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.30 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.152:80
Cloudflare London, LLC· 1131 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.59 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.79:80
Cloudflare London, LLC· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.26 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.145:80
Cloudflare London, LLC· 1394 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.29 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.52:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.240:80
Cloudflare London, LLC· 1462 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.23 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.16:80
Cloudflare London, LLC· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.65:80
Cloudflare London, LLC· 1439 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.244:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.136:80
Cloudflare London, LLC· 1423 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.26 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.126:80
Cloudflare London, LLC· 1424 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.26 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.86:80
Cloudflare London, LLC· 1364 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.32 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.2:80
Cloudflare London, LLC· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.31:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.19:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.38 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.9:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.33:80
Cloudflare London, LLC· 1260 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.43 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.32:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.140:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.160:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.208:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.37 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.70:80
Cloudflare London, LLC· 1363 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.32 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.61:80
Cloudflare London, LLC· 1403 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.28 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.50:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.64:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.76:80
Cloudflare London, LLC· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.44 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.89:80
Cloudflare London, LLC· 1242 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.86:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.91:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.219:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.190:80
Cloudflare London, LLC· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.96:80
Cloudflare London, LLC· 1439 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.119:80
Cloudflare London, LLC· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.26 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.104:80
Cloudflare London, LLC· 1403 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.28 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.32:80
Cloudflare London, LLC· 1402 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.28 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.88:80
Cloudflare London, LLC· 1398 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.29 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.170:80
Cloudflare London, LLC· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.30 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.171:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.185:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.87:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.72:80
Cloudflare London, LLC· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.83:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.135:80
Cloudflare London, LLC· 1309 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.38 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.102:80
Cloudflare London, LLC· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.43 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.215:80
Cloudflare London, LLC· 1252 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.44 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.182:80
Cloudflare London, LLC· 1198 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.50 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.5:80
Cloudflare London, LLC· 1195 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.51 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.82:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.53 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.60:80
Cloudflare London, LLC· 1186 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.52 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.207:80
Cloudflare London, LLC· 1186 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.52 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.67:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.53 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.137:80
Cloudflare London, LLC· 1192 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.51 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.46:80
Cloudflare London, LLC· 1191 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.51 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.17:80
Cloudflare London, LLC· 1455 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.24 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.124:80
Cloudflare London, LLC· 1434 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.29:80
Cloudflare London, LLC· 1488 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.21 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.93:80
Cloudflare London, LLC· 1394 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.29 Mbps
98.3%
1 u geleden
185.238.228.220:80
Cloudflare London, LLC· 1602 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.12 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.43:80
Cloudflare London, LLC· 1835 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
981 Kbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.75:80
Cloudflare London, LLC· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.08 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.243:80
Cloudflare London, LLC· 1642 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.10 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.101:80
Cloudflare London, LLC· 1666 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.08 Mbps
98.6%
1 u geleden
164.38.155.58:80
Cloudflare London, LLC· 1621 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.43:80
Cloudflare London, LLC· 1626 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.71:80
Cloudflare London, LLC· 1812 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
993 Kbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.218:80
Cloudflare London, LLC· 1889 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
953 Kbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.59:80
Cloudflare London, LLC· 1923 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
936 Kbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.251:80
Cloudflare London, LLC· 1821 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
988 Kbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.30:80
Cloudflare London, LLC· 1717 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.05 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.139:80
Cloudflare London, LLC· 1787 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.01 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.213:80
Cloudflare London, LLC· 1600 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.13 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.68:80
Cloudflare London, LLC· 1743 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.03 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.87:80
Cloudflare London, LLC· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.172:80
Cloudflare London, LLC· 1992 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
904 Kbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.33:80
Cloudflare London, LLC· 1886 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
954 Kbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.0:80
Cloudflare London, LLC· 1959 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
919 Kbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.239:80
Cloudflare London, LLC· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.17 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.193.30.192:80
Cloudflare London, LLC· 1550 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.16 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.163:80
Cloudflare London, LLC· 1518 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.19 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.11:80
Cloudflare London, LLC· 1514 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.19 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.199:80
Cloudflare London, LLC· 1570 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.15 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.16:80
Cloudflare London, LLC· 1558 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.16 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.35:80
Cloudflare London, LLC· 1568 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.15 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.69:80
Cloudflare London, LLC· 1571 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.15 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.37:80
Cloudflare London, LLC· 1805 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
997 Kbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.53:80
Cloudflare London, LLC· 1581 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.14 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.44:80
Cloudflare London, LLC· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.08 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.69:80
Cloudflare London, LLC· 1625 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.42:80
Cloudflare London, LLC· 1501 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.20 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.214:80
Cloudflare London, LLC· 1527 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.18 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.222:80
Cloudflare London, LLC· 1989 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
905 Kbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.221:80
Cloudflare London, LLC· 1732 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLondon
1.04 Mbps
100.0%
1 u geleden
Weergegeven 15 van 418

Momentopname van de proxypool voor VerenigdKoninkrijk

Wat momenteel in de actieve pool voor Verenigd Koninkrijk zit — op protocol, anonimiteit, locatie en host.

Samenstelling van pool

Bijgewerkt 100 min geleden· 418 actieve IP’s in Verenigd Koninkrijk
Op protocol
HTTP200
HTTPS0
SOCKS41
SOCKS51
Op anonimiteit
Elite0
Anoniem0
Transparant200
Niet getest0
Op plaats
London120
Slough1
Mediane latentie: 1304 msGemiddelde uptime: 100%Snelste proxy: 26 ms

Belangrijkste hostingproviders

Hosts die momenteel in de actieve pool voor Verenigd Koninkrijk voorkomen
1Cloudflare London19948%
2DigitalOcean10%

Premium proxy’s voor veeleisendeworkloads

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Percentage geslaagde antwoorden bij een typische scrapingtaak — proxy’s uit de tabel tegenover de premium pool van FineProxy.

Gratis
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Gratis versus FineProxy — eerlijkevergelijking

Vergelijking van de actieve pool hierboven met het premium aanbod van FineProxy. De cijfers in de kolom ‘Gratis’ komen rechtstreeks uit de actuele momentopname.

ParameterGratis proxy’s uit Verenigd Koninkrijk FREEFineProxy Premium PREMIUM
Poolomvang418IP’s (actief)85,000+IP’s op meer dan 30 locaties
Gemiddelde uptime100%99.97%SLA
Percentage geslaagde antwoorden(per 1,000 requests)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Mediane latentie1304ms< 30 ms
Doorvoer per IP< 2 Mbps (gedeeld)tot 500 Mbps
Gelijktijdige verbindingen1–5 (vaak geblokkeerd)vanaf 1.500 (afhankelijk van abonnement)
Ondersteunde protocollenHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
AnonimiteitsgarantieTransparantAlleen elite — geen IP- of DNS-lekken
IP-typeOpenbaar datacenter + transparant residentieelDatacenter, eigen ASN en subnetten
Authenticatie× Geen — iedereen kan deze gebruiken✓ IP-toelatingslijst + gebruikersnaam/wachtwoord
Persistente sessies× No✓ Tot 15 min (roterende abonnementen)
IP-rotatiebeleidElk uur (volledige lijst roteert)Stabiele IP’s — vernieuwing op aanvraag (elke 8 dagen)
Risico op blokkering door doelsiteHoog — IP’s zijn openbaar en vaak misbruiktLaag — goede reputatie, eigen subnetten
Risico op kwaadwillende MITMMogelijk — open proxy’s kunnen verkeer onderscheppen✓ Geen — uw dedicated infrastructuur
OndersteuningGeen24/7 livechat, e-mail en ticketsysteem met engineers
Logboeken en complianceGeenLogboeken, facturen en contracten (B2B)
Ideaal voorEenmalige tests, leren en hobbyscriptsScraping, advertentieverificatie, SEO, SMM, marktonderzoek en sneakerbots
Kosten$0vanaf $ 0,07 per IP/maand

Momenteel heeft Verenigd Koninkrijk een gratis pool met 418 werkende IP’s voornamelijk verspreid over London en Slough, gehost door Cloudflare London en DigitalOcean. De mediane latentie is ongeveer 1304 ms en de uptime in het afgelopen uur is 100%. Dit volstaat voor een snelle test of een eenmalig script, maar bij onze laatste uurlijkse benchmark was slechts ~50% van de typische scrapingaanvragen was succesvol — en dat aandeel daalt elk uur, doorgaans tot minder dan 10% binnen 24 uur omdat deze gratis IP’s snel uitvallen.

Gebruik de gratis lijst als

U leert hoe proxy’s werken, voert eenmalige controles uit of test één eindpunt waarbij 5–10 pogingen acceptabel zijn.

Gebruik FineProxy Premium als

U scrapet continu, bewaakt SERP’s, beheert advertentiecampagnes of draait productiewerk dat niet tegen meer dan 5% fouten kan.

Proxy’s voor 48 uur configurerenPrijzen bekijken →
Hoe vaak wordt de gratis proxylijst voor Verenigd Koninkrijk bijgewerkt?

We bouwen en controleren de openbare pool elke 15 minuten opnieuw. De beschikbaarheid kan tussentijds veranderen omdat onafhankelijke derden deze servers beheren.

Wat gebeurt er als er geen proxy’s uit Verenigd Koninkrijk online zijn?

De pagina blijft beschikbaar en controleert de bronpool. Zodra bij een volgende vernieuwing een werkende proxy verschijnt, wordt deze automatisch toegevoegd.

Waarvoor kan ik gratis proxy’s uit Verenigd Koninkrijk gebruiken?

Openbare proxy’s zijn geschikt voor tijdelijke tests, eenmalige openbare raadplegingen en controle van lokale antwoorden. Verstuur geen wachtwoorden, betaalgegevens of andere gevoelige informatie via een onbekende openbare server.

Wanneer kan ik beter een beheerde proxypool gebruiken?

Gebruik een beheerde pool voor automatisering, geauthenticeerde sessies, continu verkeer of workflows die voorspelbare uptime, ondersteuning en gecontroleerde infrastructuur vereisen. Vergelijk configuraties op de prijzenpagina.

Gratis proxy’s in anderelanden

Kies een andere permanente landpagina. De aantallen in de actieve pool worden bij elke site-update vernieuwd.

Premium prestaties, geverifieerd door klanten.

Vier relevante klantbeoordelingen uit onze geverifieerde pool, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Snelheid onder belasting

Deze vpn is echt snel en de kleine advertenties zijn niet eens merkbaar.

David RichardIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Goede service, zeer snelle proxy’s en zeer snelle ondersteuning, met een schone en grote IP-pool. Ik wil de service aan al mijn vrienden en ook aan u aanbevelen!

lake joiTrustpilot, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Ondersteuning

Ik hou van FineProxy de snelheid is geweldig ik gebruik het op automatiseringstools, webscrapping en voor het browsen, de verbinding zijn stabiel en de snelheid is zeer goed, nooit loskoppelen en niet verboden ips, ik zal het kopen opnieuw en opnieuw, de ondersteuning team is echt geweldig antwoord op tijd

7heGoatCR7Dieg, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Ik heb gebruik gemaakt van fineproxy.org, en ik ben zeer onder de indruk van hun service. De proxies zijn betrouwbaar, snel en veilig, waardoor het een uitstekende keuze voor iedereen die behoefte heeft aan efficiënte proxy oplossingen. De prijs is redelijk, en het ondersteuningsteam is altijd behulpzaam. Ik beveel fineproxy.org aan iedereen op zoek naar kwaliteit proxies.

kubarozak2006Norton Safe Web, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

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