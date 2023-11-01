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Ücretsiz Birleşik Krallık proxy listesi

Test, tek seferlik sorgular ve geliştirme iş akışları için herkese açık Birleşik Krallık proxy'lerinin canlı, düzenli doğrulanan listesi.

Durum418 çevrimiçi
Güncellendi2 sa önce
BölgeAvrupa

Canlı Birleşik Krallık proxy'leri
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185.238.228.71:80
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ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ElitDünya geneli
500 Mbps
99.97%
Az önce
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185.238.228.71:80
Cloudflare London, LLC· 26 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
9.00 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.41:80
Cloudflare London, LLC· 52 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
9.00 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.10:80
Cloudflare London, LLC· 216 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
8.33 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.80:80
Cloudflare London, LLC· 228 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
7.89 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.216:80
Cloudflare London, LLC· 239 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
7.53 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.49:80
Cloudflare London, LLC· 440 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
4.09 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.4:80
Cloudflare London, LLC· 432 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
4.17 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.81:80
Cloudflare London, LLC· 553 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
3.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.99:80
Cloudflare London, LLC· 630 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.86 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.165:80
Cloudflare London, LLC· 627 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
2.87 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.75:80
Cloudflare London, LLC· 567 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
3.17 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.12:80
Cloudflare London, LLC· 564 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
3.19 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.153:80
Cloudflare London, LLC· 626 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
2.88 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.249:80
Cloudflare London, LLC· 619 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
2.91 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.58:80
Cloudflare London, LLC· 570 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
3.16 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.23:80
Cloudflare London, LLC· 676 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.66 Mbps
99.8%
1 sa önce
164.38.155.57:80
Cloudflare London, LLC· 667 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.70 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.95:80
Cloudflare London, LLC· 651 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
2.77 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.87:80
Cloudflare London, LLC· 649 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.77 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.64:80
Cloudflare London, LLC· 689 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
2.61 Mbps
100.0%
1 sa önce
157.245.40.90:3128
DigitalOcean, LLC· 106 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafSlough
9.00 Mbps
28.4%
4 sa önce
185.238.228.108:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.53:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.16:80
Cloudflare London, LLC· 1254 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.44 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.112:80
Cloudflare London, LLC· 1457 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.24 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.7:80
Cloudflare London, LLC· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.211:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.36:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.159:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.15:80
Cloudflare London, LLC· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.33 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.76:80
Cloudflare London, LLC· 1370 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.31 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.48:80
Cloudflare London, LLC· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.30 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.93:80
Cloudflare London, LLC· 1384 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.30 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.133:80
Cloudflare London, LLC· 1375 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.31 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.70:80
Cloudflare London, LLC· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.33 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.99:80
Cloudflare London, LLC· 1375 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.31 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.128:80
Cloudflare London, LLC· 1376 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.31 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.73:80
Cloudflare London, LLC· 1384 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.30 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.150:80
Cloudflare London, LLC· 1375 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.31 Mbps
99.8%
1 sa önce
185.238.228.203:80
Cloudflare London, LLC· 1146 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.57 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.247:80
Cloudflare London, LLC· 1461 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.23 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.96:80
Cloudflare London, LLC· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.89:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.141:80
Cloudflare London, LLC· 1451 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.24 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.72:80
Cloudflare London, LLC· 1402 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.28 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.118:80
Cloudflare London, LLC· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.67:80
Cloudflare London, LLC· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.94:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.45:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.35:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.154:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.6:80
Cloudflare London, LLC· 1318 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.37 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.73:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.138:80
Cloudflare London, LLC· 1309 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.38 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.193.30.210:80
Cloudflare London, LLC· 1373 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.31 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.123:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.63:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.246:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.53:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.48 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.57:80
Cloudflare London, LLC· 1196 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.50 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.158:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.46:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.27:80
Cloudflare London, LLC· 1200 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.50 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.24:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.89:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.35:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.95:80
Cloudflare London, LLC· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.84:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.53 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.106:80
Cloudflare London, LLC· 1177 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.53 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.40:80
Cloudflare London, LLC· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.27 Mbps
99.9%
1 sa önce
185.238.228.181:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.25:80
Cloudflare London, LLC· 1477 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.22 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.54:80
Cloudflare London, LLC· 1467 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.23 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.97:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.26:80
Cloudflare London, LLC· 1118 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.61 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.84:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.39:80
Cloudflare London, LLC· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.27 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.134:80
Cloudflare London, LLC· 1076 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.67 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.47:80
Cloudflare London, LLC· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.54 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.60:80
Cloudflare London, LLC· 1308 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.38 Mbps
99.8%
1 sa önce
185.238.228.217:80
Cloudflare London, LLC· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.21:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.109:80
Cloudflare London, LLC· 1261 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.43 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.30:80
Cloudflare London, LLC· 1251 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.44 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.8:80
Cloudflare London, LLC· 1355 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.33 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.42:80
Cloudflare London, LLC· 1307 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.38 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.166:80
Cloudflare London, LLC· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.3:80
Cloudflare London, LLC· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.56 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.183:80
Cloudflare London, LLC· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.46 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.229:80
Cloudflare London, LLC· 1176 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.53 Mbps
98.8%
1 sa önce
185.238.228.22:80
Cloudflare London, LLC· 1164 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.55 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.42:80
Cloudflare London, LLC· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.56 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.59:80
Cloudflare London, LLC· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.46 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.111:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.26:80
Cloudflare London, LLC· 1256 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.43 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.32:80
Cloudflare London, LLC· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.82:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.48:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.166:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.36 Mbps
99.9%
1 sa önce
164.38.155.54:80
Cloudflare London, LLC· 1159 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.55 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.212:80
Cloudflare London, LLC· 1211 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.49 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.238:80
Cloudflare London, LLC· 1363 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.32 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.224:80
Cloudflare London, LLC· 1408 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.28 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.29:80
Cloudflare London, LLC· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.29 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.18:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.78:80
Cloudflare London, LLC· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.54 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.18:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.78:80
Cloudflare London, LLC· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.54 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.1:80
Cloudflare London, LLC· 1388 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.30 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.152:80
Cloudflare London, LLC· 1131 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.59 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.79:80
Cloudflare London, LLC· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.26 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.145:80
Cloudflare London, LLC· 1394 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.29 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.52:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.240:80
Cloudflare London, LLC· 1462 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.23 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.16:80
Cloudflare London, LLC· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.65:80
Cloudflare London, LLC· 1439 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.244:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.136:80
Cloudflare London, LLC· 1423 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.26 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.126:80
Cloudflare London, LLC· 1424 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.26 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.86:80
Cloudflare London, LLC· 1364 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.32 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.2:80
Cloudflare London, LLC· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.31:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.19:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.38 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.9:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.33:80
Cloudflare London, LLC· 1260 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.43 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.32:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.140:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.160:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.208:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.37 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.70:80
Cloudflare London, LLC· 1363 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.32 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.61:80
Cloudflare London, LLC· 1403 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.28 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.50:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.64:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.76:80
Cloudflare London, LLC· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.44 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.89:80
Cloudflare London, LLC· 1242 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.86:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.91:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.219:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.190:80
Cloudflare London, LLC· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.96:80
Cloudflare London, LLC· 1439 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.119:80
Cloudflare London, LLC· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.26 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.104:80
Cloudflare London, LLC· 1403 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.28 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.32:80
Cloudflare London, LLC· 1402 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.28 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.88:80
Cloudflare London, LLC· 1398 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.29 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.170:80
Cloudflare London, LLC· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.30 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.171:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.185:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.87:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.72:80
Cloudflare London, LLC· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.83:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.135:80
Cloudflare London, LLC· 1309 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.38 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.102:80
Cloudflare London, LLC· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.43 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.215:80
Cloudflare London, LLC· 1252 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.44 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.182:80
Cloudflare London, LLC· 1198 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.50 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.5:80
Cloudflare London, LLC· 1195 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.51 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.82:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.53 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.60:80
Cloudflare London, LLC· 1186 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.52 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.207:80
Cloudflare London, LLC· 1186 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.52 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.67:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.53 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.137:80
Cloudflare London, LLC· 1192 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.51 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.46:80
Cloudflare London, LLC· 1191 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.51 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.17:80
Cloudflare London, LLC· 1455 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.24 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.124:80
Cloudflare London, LLC· 1434 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.29:80
Cloudflare London, LLC· 1488 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.21 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.93:80
Cloudflare London, LLC· 1394 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.29 Mbps
98.3%
1 sa önce
185.238.228.220:80
Cloudflare London, LLC· 1602 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.12 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.43:80
Cloudflare London, LLC· 1835 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
981 Kbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.75:80
Cloudflare London, LLC· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.08 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.243:80
Cloudflare London, LLC· 1642 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.10 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.101:80
Cloudflare London, LLC· 1666 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.08 Mbps
98.6%
1 sa önce
164.38.155.58:80
Cloudflare London, LLC· 1621 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.43:80
Cloudflare London, LLC· 1626 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.71:80
Cloudflare London, LLC· 1812 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
993 Kbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.218:80
Cloudflare London, LLC· 1889 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
953 Kbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.59:80
Cloudflare London, LLC· 1923 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
936 Kbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.251:80
Cloudflare London, LLC· 1821 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
988 Kbps
100.0%
1 sa önce
164.38.155.30:80
Cloudflare London, LLC· 1717 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.05 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.139:80
Cloudflare London, LLC· 1787 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.01 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.213:80
Cloudflare London, LLC· 1600 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.13 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.68:80
Cloudflare London, LLC· 1743 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.03 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.87:80
Cloudflare London, LLC· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.09 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.172:80
Cloudflare London, LLC· 1992 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
904 Kbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.33:80
Cloudflare London, LLC· 1886 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
954 Kbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.0:80
Cloudflare London, LLC· 1959 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
919 Kbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.239:80
Cloudflare London, LLC· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.17 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.193.30.192:80
Cloudflare London, LLC· 1550 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.16 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.163:80
Cloudflare London, LLC· 1518 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.19 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.11:80
Cloudflare London, LLC· 1514 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.19 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.199:80
Cloudflare London, LLC· 1570 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.15 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.16:80
Cloudflare London, LLC· 1558 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.16 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.35:80
Cloudflare London, LLC· 1568 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.15 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.69:80
Cloudflare London, LLC· 1571 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.15 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.37:80
Cloudflare London, LLC· 1805 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
997 Kbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.53:80
Cloudflare London, LLC· 1581 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.14 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.44:80
Cloudflare London, LLC· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.08 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.69:80
Cloudflare London, LLC· 1625 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.170.166.42:80
Cloudflare London, LLC· 1501 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.20 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.214:80
Cloudflare London, LLC· 1527 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.18 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.222:80
Cloudflare London, LLC· 1989 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
905 Kbps
100.0%
1 sa önce
185.238.228.221:80
Cloudflare London, LLC· 1732 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafLondon
1.04 Mbps
100.0%
1 sa önce
Gösterilen 15 arasında 418

Birleşik Krallık proxy havuzuözeti

Canlı Birleşik Krallık havuzunda şu anda neler var — protokol, anonimlik, konum ve ana makineye göre.

Havuz bileşimi

Güncellendi 100 dakika önce· 418 aktif IP — Birleşik Krallık
Protokole göre
HTTP200
HTTPS0
SOCKS41
SOCKS51
Anonimliğe göre
Elit0
Anonim0
Şeffaf200
Test edilmedi0
Şehre göre
London120
Slough1
Medyan gecikme: 1304 msOrtalama çalışma süresi: 100%En hızlı proxy: 26 ms

Başlıca barındırma sağlayıcıları

Canlı Birleşik Krallık havuzunda şu anda temsil edilen barındırıcılar
1Cloudflare London19948%
2DigitalOcean10%

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FineProxy
99.7%
997 / 1000

Ücretsiz ve FineProxy — Dürüstkarşılaştırma

Yukarıdaki canlı havuz ile FineProxy'nin premium teklifinin yan yana karşılaştırması. «Ücretsiz» sütunundaki sayılar doğrudan canlı anlık görüntüden gelir.

ParametreÜcretsiz Birleşik Krallık proxy'leri ÜCRETSİZFineProxy Premium PREMIUM
Havuz boyutu418Aktif IP'ler85,000+30'dan fazla konumda IP
Ortalama çalışma süresi100%99.97%SLA
Başarılı yanıt oranı(1,000 istek başına)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Medyan gecikme1304ms< 30 ms
IP başına aktarım< 2 Mbps (paylaşımlı)500 Mbps'ye kadar
Eşzamanlı bağlantılar1–5 (sıkça engellenir)1,500'den itibaren (plana bağlı)
Desteklenen protokollerHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Anonimlik güvencesiŞeffafYalnızca yüksek anonimlik — IP veya DNS sızıntısı yok
IP türüGenel veri merkezi + şeffaf konutVeri merkezi, kendi ASN ve alt ağlar
Kimlik doğrulama× Yok — herkes kullanabilir✓ İzin verilen IP listesi + kullanıcı adı/şifre
Yapışkan oturumlar× Yok✓ 15 dakikaya kadar (dönen planlar)
IP dönüş politikasıSaatlik (listenin tamamı döner)Kararlı IP'ler — isteğe bağlı yenileme (her 8 günde)
Hedef site tarafından yasaklanma riskiYüksek — IP'ler herkese açık, sıkça kötüye kullanılırDüşük — temiz itibar, kendi alt ağlarımız
Kötü niyetli MITM riskiOlası — açık proxy'ler trafiği dinleyebilir✓ Yok — size özel altyapı
DestekYokMühendislerle 7/24 canlı sohbet, e-posta ve destek talebi sistemi
Günlükler ve uyumlulukYokGünlükler, faturalar, sözleşmeler (B2B)
En uygunTek seferlik test, öğrenme, hobi betikleriWeb veri kazıma, reklam doğrulama, SEO, SMM, pazar araştırması, sneaker botlar
Maliyet$0$0.07 / IP / ay'dan itibaren

Şu anda Birleşik Krallık ücretsiz havuzunda 418 çalışan IP var çoğunlukla şu konumlarda London ve Slough, şu sağlayıcılarca barındırılıyor: Cloudflare London ve DigitalOcean. Medyan gecikme yaklaşık 1304 ms ve son saatteki çalışma süresi 100%. Hızlı bir test veya tek seferlik bir betik için yeterlidir; ancak son saatlik kıyaslamamızda yalnızca ~50% tipik web veri kazıma isteği başarılı döndü — ve bu pay her geçen saat düşmeye devam ediyor; bu ücretsiz IP'ler hızla devre dışı kaldığı için genellikle 24 saat içinde 10% altına iner.

Ücretsiz listeyi şu durumda kullanın

Proxy'lerin nasıl çalıştığını öğreniyor, tek seferlik manuel kontroller yapıyor veya 5–10 yeniden denemenin kabul edildiği tek bir uç noktayı test ediyorsunuz.

FineProxy Premium'u şu durumda kullanın

Sürekli web veri kazıması yapıyor, SERP'leri izliyor, reklam kampanyaları yönetiyor veya > 5% başarısızlık oranında bozulan herhangi bir üretim iş yükü çalıştırıyorsunuz.

Proxy’leri 48 saat için yapılandırFiyatlandırmayı görüntüleyin →
Ücretsiz Birleşik Krallık proxy listesi ne sıklıkla güncellenir?

Genel havuzu her 15 dakikada bir yeniden oluşturup doğrularız. Bu sunucular bağımsız üçüncü taraflarca işletildiği için kontroller arasında kullanılabilirlik değişebilir.

Hiç Birleşik Krallık proxy'si çevrimiçi olmadığında ne olur?

Sayfa erişilebilir kalır ve kaynak havuzunu kontrol etmeye devam eder. Sonraki yenilemede çalışan bir proxy belirdiğinde otomatik olarak eklenir; sayfa geçici bir sayıya göre oluşturulmaz veya kaldırılmaz.

Ücretsiz Birleşik Krallık proxy'lerini ne için kullanabilirim?

Genel proxy'ler geçici testler, tek seferlik herkese açık sorgular ve yerelleştirilmiş yanıtları kontrol etmek için uygundur. Parolaları, ödeme bilgilerini veya diğer hassas verileri tanımadığınız genel bir sunucu üzerinden göndermeyin.

Yönetilen bir proxy havuzunu ne zaman kullanmalıyım?

Otomasyon, kimliği doğrulanmış oturumlar, sürekli trafik veya öngörülebilir çalışma süresi, destek ve kontrollü altyapı gerektiren her iş akışı için yönetilen bir havuz kullanın. Kullanılabilir yapılandırmaları şurada karşılaştırın: fiyatlandırma sayfası.

Diğer ülkelerde ücretsizproxy’ler

Başka bir kalıcı ülke sayfası seçin. Canlı havuz sayıları her site güncellemesinde yenilenir.

Üstün performans, müşterilerce doğrulanmış.

Doğrulanmış yorum havuzumuzdan, orijinal kaynaklarına bağlı dört ilgili müşteri yorumu.

2011yılından beri proxy hizmeti

Yük altında hız

Bu VPN gerçekten hızlı ve küçük reklamlar fark edilmiyor bile.

David RichardFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

Güzel bir hizmet; proxy’ler çok hızlı, destek çok hızlı, IP havuzu temiz ve büyük. Tüm arkadaşlarıma ve size tavsiye etmek istiyorum!

lake joiTrustpilot, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Destek

FineProxy’ye bayılıyorum, hızı harika. Otomasyon araçlarında, web kazımada ve gezinmek için kullanıyorum; bağlantılar kararlı ve hız çok iyi, bağlantı asla kopmuyor ve IP’ler engellenmiyor. Tekrar tekrar satın alacağım; destek ekibi gerçekten harika ve zamanında yanıt veriyor.

7heGoatCR7Dieg, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

FineProxy.org’u kullanıyorum ve hizmetlerinden çok etkilendim. Proxy’ler güvenilir, hızlı ve güvenli; bu da onları verimli proxy çözümlerine ihtiyaç duyan herkes için mükemmel bir seçenek hâline getiriyor. Fiyatlandırma makul ve destek ekibi her zaman yardımsever. Kaliteli proxy arayan herkese FineProxy.org’u şiddetle tavsiye ederim.

kubarozak2006Norton Safe Web, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

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