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Ücretsiz proxy listesi

Ücretsiz Fransa proxy listesi

Test, tek seferlik sorgular ve geliştirme iş akışları için herkese açık Fransa proxy'lerinin canlı, düzenli doğrulanan listesi.

Durum19 çevrimiçi
Güncellendi2 sa önce
BölgeAvrupa

Canlı Fransa proxy'leri
Her 15 dakikada güncellenir

Hız ve çalışma süresi için düzenli doğruladığımız ücretsiz genel Fransa proxy'leri. Tek bir IP kopyalayın veya güncel listeyi dışa aktarın — kayıt gerekmez.

Protokol
Anonimlik
Port
Son kontrol
19 çevrimiçi·Daha fazlası mı? →
213.176.73.106:8080
IP : Port Puan ProtokollerAnonimlikŞehirHız Çalışma süresi Son kontrol İşlem
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ElitDünya geneli
500 Mbps
99.97%
Az önce
Satın alın
213.176.73.106:8080
Serv.host Group Ltd· 357 ms		80
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitParis
5.04 Mbps
100.0%
18 sa önce
109.205.182.143:1088
Contabo GmbH· 335 ms		72
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitLauterbourg
5.37 Mbps
83.5%
1 sa önce
195.154.107.228:3128
Scaleway SAS· 966 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitParis
1.86 Mbps
100.0%
1 sa önce
144.91.121.61:1088
Contabo GmbH· 649 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitLauterbourg
2.77 Mbps
83.6%
1 sa önce
37.187.74.125:80
OVH SAS· 119 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
9.00 Mbps
99.5%
1 sa önce
31.59.234.26:40001
ARYK SAS· 1021 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitAmiens
1.76 Mbps
100.0%
1 sa önce
144.91.111.48:1088
Contabo GmbH· 788 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitLauterbourg
2.28 Mbps
80.1%
1 sa önce
109.199.119.160:80
Contabo GmbH· 1000 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitLauterbourg
1.80 Mbps
97.5%
1 sa önce
37.59.125.131:8888
OVH SAS· 1292 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.39 Mbps
97.9%
1 sa önce
109.123.251.109:1080
Contabo GmbH· 550 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitLauterbourg
3.27 Mbps
60.7%
1 sa önce
206.245.131.160:80
Baxet Group Inc.· 919 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafParis
1.96 Mbps
100.0%
1 sa önce
194.163.175.167:40001
Contabo GmbH· 4222 ms		21
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitLauterbourg
426 Kbps
67.8%
1 sa önce
207.180.254.198:8080
Contabo GmbH· 5262 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitLauterbourg
342 Kbps
45.9%
1 sa önce
194.163.175.167:40000
Contabo GmbH· 4106 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitLauterbourg
438 Kbps
36.7%
1 sa önce
37.187.109.70:10111
OVH SAS· 703 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.56 Mbps
31.4%
2 sa önce
217.182.195.221:30000
OVH SAS· 1440 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.25 Mbps
14.9%
2 sa önce
213.199.48.89:80
Contabo GmbH· 4117 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitLauterbourg
437 Kbps
20.0%
7 sa önce
92.204.190.100:8080
velia.net Internetdienste GmbH· 6098 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitStrasbourg
295 Kbps
13.9%
1 sa önce
51.38.120.110:10006
OVH SAS· 2988 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
602 Kbps
13.2%
3 sa önce
Gösterilen 15 arasında 19

Fransa proxy havuzuözeti

Canlı Fransa havuzunda şu anda neler var — protokol, anonimlik, konum ve ana makineye göre.

Havuz bileşimi

Güncellendi 100 dakika önce· 19 aktif IP — Fransa
Protokole göre
HTTP19
HTTPS0
SOCKS419
SOCKS519
Anonimliğe göre
Elit16
Anonim0
Şeffaf3
Test edilmedi0
Şehre göre
Lauterbourg9
Paris3
Amiens1
Strasbourg1
Medyan gecikme: 1000 msOrtalama çalışma süresi: 66%En hızlı proxy: 119 ms

Başlıca barındırma sağlayıcıları

Canlı Fransa havuzunda şu anda temsil edilen barındırıcılar
1Contabo947%
2OVH526%
3ARYK15%
4Baxet15%
5Scaleway15%
6Serv.host15%

Ciddi iş yükleri için premiumproxy’ler

FineProxy’nin sahip olduğu alt ağlar ve ASN. Gigabayt başına değil, IP başına ödeyin. 24 saatlik para iade garantisiyle anında aktivasyon.

  • 99.97% her konumda hedefinize giden başarılı istekler
  • Her IP'de 500 Mbps değere kadar
  • Desteklenen protokoller: HTTP, HTTPS uç noktası, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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1,000 istekte neler alırsınız

Tipik bir web veri kazıma işinde başarılı yanıt oranı — yukarıdaki tablodaki proxy'ler ile FineProxy premium havuzu karşılaştırması.

Ücretsiz
33%
330 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Ücretsiz ve FineProxy — Dürüstkarşılaştırma

Yukarıdaki canlı havuz ile FineProxy'nin premium teklifinin yan yana karşılaştırması. «Ücretsiz» sütunundaki sayılar doğrudan canlı anlık görüntüden gelir.

ParametreÜcretsiz Fransa proxy'leri ÜCRETSİZFineProxy Premium PREMIUM
Havuz boyutu19Aktif IP'ler85,000+30'dan fazla konumda IP
Ortalama çalışma süresi66%99.97%SLA
Başarılı yanıt oranı(1,000 istek başına)~33%(330 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Medyan gecikme1000ms< 30 ms
IP başına aktarım< 2 Mbps (paylaşımlı)500 Mbps'ye kadar
Eşzamanlı bağlantılar1–5 (sıkça engellenir)1,500'den itibaren (plana bağlı)
Desteklenen protokollerHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Anonimlik güvencesiKarışık: Yüksek anonimlik, ŞeffafYalnızca yüksek anonimlik — IP veya DNS sızıntısı yok
IP türüGenel veri merkezi + şeffaf konutVeri merkezi, kendi ASN ve alt ağlar
Kimlik doğrulama× Yok — herkes kullanabilir✓ İzin verilen IP listesi + kullanıcı adı/şifre
Yapışkan oturumlar× Yok✓ 15 dakikaya kadar (dönen planlar)
IP dönüş politikasıSaatlik (listenin tamamı döner)Kararlı IP'ler — isteğe bağlı yenileme (her 8 günde)
Hedef site tarafından yasaklanma riskiYüksek — IP'ler herkese açık, sıkça kötüye kullanılırDüşük — temiz itibar, kendi alt ağlarımız
Kötü niyetli MITM riskiOlası — açık proxy'ler trafiği dinleyebilir✓ Yok — size özel altyapı
DestekYokMühendislerle 7/24 canlı sohbet, e-posta ve destek talebi sistemi
Günlükler ve uyumlulukYokGünlükler, faturalar, sözleşmeler (B2B)
En uygunTek seferlik test, öğrenme, hobi betikleriWeb veri kazıma, reklam doğrulama, SEO, SMM, pazar araştırması, sneaker botlar
Maliyet$0$0.07 / IP / ay'dan itibaren

Şu anda Fransa ücretsiz havuzunda 19 çalışan IP var çoğunlukla şu konumlarda Lauterbourg ve Paris, şu sağlayıcılarca barındırılıyor: Contabo ve OVH. Medyan gecikme yaklaşık 1000 ms ve son saatteki çalışma süresi 66%. Hızlı bir test veya tek seferlik bir betik için yeterlidir; ancak son saatlik kıyaslamamızda yalnızca ~33% tipik web veri kazıma isteği başarılı döndü — ve bu pay her geçen saat düşmeye devam ediyor; bu ücretsiz IP'ler hızla devre dışı kaldığı için genellikle 24 saat içinde 10% altına iner.

Ücretsiz listeyi şu durumda kullanın

Proxy'lerin nasıl çalıştığını öğreniyor, tek seferlik manuel kontroller yapıyor veya 5–10 yeniden denemenin kabul edildiği tek bir uç noktayı test ediyorsunuz.

FineProxy Premium'u şu durumda kullanın

Sürekli web veri kazıması yapıyor, SERP'leri izliyor, reklam kampanyaları yönetiyor veya > 5% başarısızlık oranında bozulan herhangi bir üretim iş yükü çalıştırıyorsunuz.

Proxy’leri 48 saat için yapılandırFiyatlandırmayı görüntüleyin →
Ücretsiz Fransa proxy listesi ne sıklıkla güncellenir?

Genel havuzu her 15 dakikada bir yeniden oluşturup doğrularız. Bu sunucular bağımsız üçüncü taraflarca işletildiği için kontroller arasında kullanılabilirlik değişebilir.

Hiç Fransa proxy'si çevrimiçi olmadığında ne olur?

Sayfa erişilebilir kalır ve kaynak havuzunu kontrol etmeye devam eder. Sonraki yenilemede çalışan bir proxy belirdiğinde otomatik olarak eklenir; sayfa geçici bir sayıya göre oluşturulmaz veya kaldırılmaz.

Ücretsiz Fransa proxy'lerini ne için kullanabilirim?

Genel proxy'ler geçici testler, tek seferlik herkese açık sorgular ve yerelleştirilmiş yanıtları kontrol etmek için uygundur. Parolaları, ödeme bilgilerini veya diğer hassas verileri tanımadığınız genel bir sunucu üzerinden göndermeyin.

Yönetilen bir proxy havuzunu ne zaman kullanmalıyım?

Otomasyon, kimliği doğrulanmış oturumlar, sürekli trafik veya öngörülebilir çalışma süresi, destek ve kontrollü altyapı gerektiren her iş akışı için yönetilen bir havuz kullanın. Kullanılabilir yapılandırmaları şurada karşılaştırın: fiyatlandırma sayfası.

Diğer ülkelerde ücretsizproxy’ler

Başka bir kalıcı ülke sayfası seçin. Canlı havuz sayıları her site güncellemesinde yenilenir.

Üstün performans, müşterilerce doğrulanmış.

Doğrulanmış yorum havuzumuzdan, orijinal kaynaklarına bağlı dört ilgili müşteri yorumu.

2011yılından beri proxy hizmeti

Yük altında hız

FineProxy hizmeti açıkçası oldukça iyi — hızlı destek ve birçok farklı konum sunuyor. Bu hizmetin tek olumsuz yanı, 600 proxy isteği sınırı. Bu bazı kişiler için yeterli değil; daha fazlasını istiyorlar ama şirket, “Politikamız bu.” diyor.

kristina1999SaasHub, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

İnternet işim çok özel. Bir keresinde, kusursuz çalışan bir süreç olmadan çıkmaza gireceğimi fark ettim. Kalite, güvenilirlik ve fiyat meselesini aynı anda çözmek zor. Uzun arayışların ardından kendim için en iyi seçeneği buldum. Exclusive paket bana kusursuz biçimde uyan bir şey. Çalışma hızı ve talep üzerine her an destek. Başka koşulları kabul etmezdim. Bu kadar çok adres için fiyat oldukça makul. 5 aylık iş birliği boyunca FineProxy’nin güvenilirliğine ve sadakatine ikna oldum.

Juriy DivovFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

Destek

Proxy’yi 2 ay kullandım ve tamamen memnunum; IP’ler temiz, engellenmiyor ve destek iyi. Aynı anda birden fazla hesabı yönetmek için son derece uygun!

phuongheocon98Norton Safe Web, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Fineproxy, geniş IP ve konum seçenekleriyle düzgün bir proxy hizmeti sunuyor. Ancak bağlantı hızları zaman zaman tutarsız olabiliyor ve desteğin yanıtı beklenenden daha yavaş gelebiliyor. Hizmet temel görevler için uygun olsa da daha yüksek beklentileri veya özel gereksinimleri olan kullanıcıların ihtiyaçlarını tam olarak karşılamayabilir. Fiyatlandırma rekabetçi fakat profesyonel veya yoğun kullanım için bu hizmete güvenenler açısından performans daha istikrarlı olabilirdi.

Charles BrownDieg, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

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