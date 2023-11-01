~ 33 %

En ce moment, le France le pool gratuit compte 19 IP fonctionnelles principalement réparties entre Lauterbourg et Paris, hébergé par Contabo et OVH. La latence médiane est d’environ 1000 ms et la disponibilité sur la dernière heure est de 66%. Cela suffit pour un test rapide ou un script ponctuel, mais lors de notre dernier test horaire, seules ~33% des requêtes de scraping habituelles ont abouti — et cette proportion diminue chaque heure, généralement sous les 10 % en 24 heures, car ces IP gratuites cessent rapidement de fonctionner.