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Senarai proksi percuma

Senarai proksi percuma Perancis

Senarai proksi awam Perancis secara langsung yang disahkan berkala untuk ujian, carian sekali guna dan aliran kerja pembangunan.

Status19 dalam talian
Dikemas kini2 jam lalu
RantauEropah

Proksi Perancis Langsung
Dikemas Kini Setiap 15 Minit

Proksi awam Perancis percuma yang kami sahkan secara berkala untuk kelajuan dan masa operasi. Salin satu IP atau eksport senarai semasa — pendaftaran tidak diperlukan.

Protokol
Tahap tanpa nama
Port
Semakan terakhir
19 dalam talian·Perlukan lagi? →
213.176.73.106:8080
IP : Port Skor ProtocolsTahap tanpa namaBandarKelajuan Masa operasi Semakan terakhir Tindakan
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ElitSeluruh dunia
500 Mbps
99.97%
Sebentar tadi
Beli
213.176.73.106:8080
Serv.host Group Ltd· 357 ms		80
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitParis
5.04 Mbps
100.0%
18 h ago
109.205.182.143:1088
Contabo GmbH· 335 ms		72
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitLauterbourg
5.37 Mbps
83.5%
1 h ago
195.154.107.228:3128
Scaleway SAS· 966 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitParis
1.86 Mbps
100.0%
1 h ago
144.91.121.61:1088
Contabo GmbH· 649 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitLauterbourg
2.77 Mbps
83.6%
1 h ago
37.187.74.125:80
OVH SAS· 119 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
9.00 Mbps
99.5%
1 h ago
31.59.234.26:40001
ARYK SAS· 1021 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitAmiens
1.76 Mbps
100.0%
1 h ago
144.91.111.48:1088
Contabo GmbH· 788 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitLauterbourg
2.28 Mbps
80.1%
1 h ago
109.199.119.160:80
Contabo GmbH· 1000 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitLauterbourg
1.80 Mbps
97.5%
1 h ago
37.59.125.131:8888
OVH SAS· 1292 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.39 Mbps
97.9%
1 h ago
109.123.251.109:1080
Contabo GmbH· 550 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitLauterbourg
3.27 Mbps
60.7%
1 h ago
206.245.131.160:80
Baxet Group Inc.· 919 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusParis
1.96 Mbps
100.0%
1 h ago
194.163.175.167:40001
Contabo GmbH· 4222 ms		21
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitLauterbourg
426 Kbps
67.8%
1 h ago
207.180.254.198:8080
Contabo GmbH· 5262 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitLauterbourg
342 Kbps
45.9%
1 h ago
194.163.175.167:40000
Contabo GmbH· 4106 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitLauterbourg
438 Kbps
36.7%
1 h ago
37.187.109.70:10111
OVH SAS· 703 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
2.56 Mbps
31.4%
2 h ago
217.182.195.221:30000
OVH SAS· 1440 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.25 Mbps
14.9%
2 h ago
213.199.48.89:80
Contabo GmbH· 4117 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitLauterbourg
437 Kbps
20.0%
7 h ago
92.204.190.100:8080
velia.net Internetdienste GmbH· 6098 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitStrasbourg
295 Kbps
13.9%
1 h ago
51.38.120.110:10006
OVH SAS· 2988 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
602 Kbps
13.2%
3 h ago
Menunjukkan 15 of 19

Petikan kumpulan proksiPerancis

Kandungan semasa kumpulan langsung Perancis — mengikut protokol, tahap tanpa nama, lokasi dan hos.

Komposisi kumpulan

Dikemas kini 100 minit yang lalu· 19 IP aktif di Perancis
Mengikut protokol
HTTP19
HTTPS0
SOCKS419
SOCKS519
Mengikut tahap tanpa nama
Elit16
Tanpa nama0
Telus3
Belum diuji0
Mengikut bandar
Lauterbourg9
Paris3
Amiens1
Strasbourg1
Kependaman median: 1000 msPurata masa operasi: 66%Proksi terpantas: 119 ms

Penyedia pengehosan utama

Hos yang kini terdapat dalam kolam aktif Perancis
1Contabo947%
2OVH526%
3ARYK15%
4Baxet15%
5Scaleway15%
6Serv.host15%

Proksi premium untuk beban kerjaserius

Subnet dan ASN milik FineProxy. Bayar per IP, bukan per gigabait. Pengaktifan segera dengan jaminan wang dikembalikan 24 jam.

  • 99.97% permintaan berjaya kepada sasaran anda di semua lokasi
  • Sehingga 500 Mbps pada setiap IP
  • Protokol disokong: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Lihat harga →
Hasil bagi 1,000 permintaan

Kadar respons berjaya untuk tugas pengikisan biasa — proksi daripada jadual di atas berbanding kumpulan premium FineProxy.

Percuma
33%
330 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Percuma berbanding FineProxy — perbandingantelus

Perbandingan sebelah menyebelah antara kumpulan langsung di atas dengan tawaran premium FineProxy. Angka dalam lajur «Percuma» diambil terus daripada petikan langsung.

ParameterProksi percuma Perancis PERCUMAFineProxy Premium PREMIUM
Saiz kumpulan19IP (aktif)85,000+IP di 30+ lokasi
Purata masa operasi66%99.97%SLA
Kadar respons berjaya(per 1,000 permintaan)~33%(330 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Kependaman median1000ms< 30 ms
Daya pemprosesan per IP< 2 Mbps (dikongsi)sehingga 500 Mbps
Sambungan serentak1–5 (sering disekat)daripada 1,500 (bergantung pada pelan)
Protokol disokongHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Jaminan tanpa namaCampuran: Elit, TelusElit sahaja — tiada kebocoran IP / DNS
Jenis IPPusat data awam + kediaman telusPusat data, ASN & subnet milik sendiri
Pengesahan× Tiada — sesiapa sahaja boleh menggunakan✓ Senarai IP dibenarkan + log masuk/kata laluan
Sesi melekat× Tiada✓ Sehingga 15 min (pelan berputar)
Dasar putaran IPSetiap jam (seluruh senarai berputar)IP stabil — segarkan atas permintaan (setiap 8 hari)
Risiko disekat oleh laman sasaranTinggi — IP bersifat awam dan sering disalahgunakanRendah — reputasi bersih, subnet milik sendiri
Risiko MITM berniat jahatMungkin — proksi terbuka boleh mengintip trafik✓ Tiada — infrastruktur khusus anda
SokonganTiadaSembang langsung, e-mel & sistem tiket bersama jurutera 24/7
Log & pematuhanTiadaLog, invois, kontrak (B2B)
Terbaik untukUjian sekali sahaja, pembelajaran, skrip hobiPengikisan, pengesahan iklan, SEO, SMM, penyelidikan pasaran, bot kasut
Kos$0daripada $0.07 per IP / bulan

Pada masa ini, Perancis kumpulan percuma mempunyai 19 IP yang berfungsi yang kebanyakannya tersebar di Lauterbourg dan Paris, dan dihoskan oleh Contabo dan OVH. Kependaman median adalah sekitar 1000 ms dan masa operasi sepanjang sejam lalu ialah 66%. Ini mencukupi untuk ujian pantas atau skrip sekali guna, tetapi dalam penanda aras sejam terakhir kami hanya ~33% daripada permintaan pengikisan biasa berjaya — dan peratusan itu terus menurun setiap jam, lazimnya jatuh di bawah 10% dalam masa 24 jam kerana IP percuma ini cepat tidak aktif.

Gunakan senarai percuma jika

Anda sedang mempelajari cara proksi berfungsi, melakukan pemeriksaan manual sekali guna atau menguji satu titik akhir yang membenarkan 5–10 percubaan semula.

Gunakan FineProxy Premium jika

Anda mengikis secara berterusan, memantau SERP, mengurus kempen iklan atau menjalankan beban kerja produksi yang terganggu apabila kadar kegagalan melebihi 5%.

Konfigurasikan proksi untuk 48 jamLihat harga →
Berapa kerap senarai proksi percuma Perancis dikemas kini?

Kami membina semula dan mengesahkan kumpulan awam setiap 15 minit. Ketersediaan boleh berubah antara pemeriksaan kerana pelayan ini dikendalikan oleh pihak ketiga bebas.

Apakah yang berlaku apabila tiada proksi Perancis dalam talian?

Halaman ini kekal tersedia dan terus memeriksa kumpulan sumber. Sebaik sahaja proksi yang berfungsi muncul dalam penyegaran seterusnya, ia ditambahkan secara automatik; halaman tidak pernah diwujudkan atau dibuang berdasarkan bilangan sementara.

Untuk apakah proksi percuma Perancis boleh digunakan?

Proksi awam sesuai untuk ujian sementara, carian awam sekali guna dan pemeriksaan respons setempat. Jangan hantar kata laluan, butiran pembayaran atau data sensitif lain melalui pelayan awam yang tidak dikenali.

Bilakah saya patut menggunakan kumpulan proksi terurus?

Gunakan kumpulan terurus untuk automasi, sesi disahkan, trafik berterusan atau aliran kerja yang memerlukan masa operasi boleh dijangka, sokongan dan infrastruktur terkawal. Bandingkan konfigurasi yang tersedia pada halaman harga.

Proksi percuma di negaralain

Pilih halaman negara kekal yang lain. Bilangan kumpulan langsung disegarkan pada setiap kemas kini laman.

Prestasi premium, disahkan oleh pelanggan.

Empat ulasan pelanggan berkaitan daripada kumpulan ulasan kami yang disahkan, dengan pautan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Kelajuan semasa beban tinggi

Kerja FineProxy sangat baik dan menyokong orang dengan cepat dan banyak tempat yang berbeza. Satu - satunya peluang untuk melalui kerja ini ialah permintaan proxy 600. Bagi sesetengah orang, hal ini tidak cukup; mereka ingin lebih banyak, tetapi perusahaan itu berkata, “Inilah kepolitikan kami.

kristina1999SaasHub, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Perniagaan Internet saya sangat spesifik. Setelah saya sedar bahawa saya tidak akan berbuat demikian. Sudah mengenai sifat, keyakinan dan harga tidak mudah untuk menyelesaikan sesuatu. Selepas berjalan lama, saya mendapat pilihan yang terbaik bagi diri sendiri. Paket itu memang sesuatu yang menyebabkan saya sempurna. Kecepatan kerja dan sokongan pada masa apa pun, dengan keperluan. Saya tidak setuju dengan situasi lain. Sesetengah alamat sebegini merupakan harga yang cukup. Selama bulan - bulan bekerjasama, saya yakin bahawa FineProxy dipercayai dan setia.

Juriy DivovPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Sokongan

Proxy yang digunakan untuk bulan - bulan 2 dan berpuas hati, bersih, IP, tidak terpencil, dan sokongan yang baik. Sesuai untuk mengatur banyak akun pada masa yang sama!

phuongheocon98Norton Safe Web, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Fineproxy menawarkan penyelia proxy yang dipilih dengan lebih banyak tempat dan tempat. Namun, ada kalanya, kecepatan pergi boleh berlaku, dan reaksinya dapat lebih lemah daripada yang dijangkakan. Walaupun kerja penyebaran sesuai untuk kerja asas, dia mungkin tidak memenuhi keperluan penggunaan yang lebih tinggi atau keperluan spesifik. Semasa bersatu padu, mereka yang bergantung padanya akan lebih stabil untuk menggunakannya untuk berusaha berpegang teguh.

Charles BrownDieg, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

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