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Senarai proksi percuma

Senarai proksi percuma Jerman

Senarai proksi awam Jerman secara langsung yang disahkan berkala untuk ujian, carian sekali guna dan aliran kerja pembangunan.

Status26 dalam talian
Dikemas kini2 jam lalu
RantauEropah

Proksi Jerman Langsung
Dikemas Kini Setiap 15 Minit

Proksi awam Jerman percuma yang kami sahkan secara berkala untuk kelajuan dan masa operasi. Salin satu IP atau eksport senarai semasa — pendaftaran tidak diperlukan.

Protokol
Tahap tanpa nama
Port
Semakan terakhir
26 dalam talian·Perlukan lagi? →
141.98.153.86:80
IP : Port Skor ProtocolsTahap tanpa namaBandarKelajuan Masa operasi Semakan terakhir Tindakan
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ElitSeluruh dunia
500 Mbps
99.97%
Sebentar tadi
Beli
141.98.153.86:80
Contabo GmbH· 192 ms		96
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitKarlsruhe
9.00 Mbps
100.0%
1 h ago
91.107.179.68:10809
Hetzner Online GmbH· 481 ms		67
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitFalkenstein
3.74 Mbps
86.6%
1 h ago
103.237.102.191:11111
Zenlayer Inc· 815 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitFrankfurt am Main
2.21 Mbps
100.0%
1 h ago
37.114.41.103:3128
SMARTNET Germany GmbH· 824 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
2.18 Mbps
91.9%
1 h ago
116.202.108.111:3128
Hetzner Online GmbH· 101 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusFalkenstein
9.00 Mbps
99.8%
1 hari lalu
47.91.65.23:3128
Alibaba (US) Technology· 1368 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitFrankfurt am Main
1.32 Mbps
99.9%
1 h ago
80.74.54.148:3128
Deutsche Glasfaser Wholesale· 889 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Tanpa namaSonsbeck
2.02 Mbps
100.0%
1 h ago
161.35.70.249:80
DigitalOcean, LLC· 820 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusFrankfurt am Main
2.19 Mbps
100.0%
1 h ago
49.13.22.249:10803
Hetzner Online GmbH· 1491 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitFalkenstein
1.21 Mbps
55.3%
1 h ago
212.227.215.109:8128
IONOS SE· 658 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
2.74 Mbps
31.2%
2 h ago
206.81.30.79:3128
DigitalOcean, LLC· 105 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusFrankfurt am Main
9.00 Mbps
19.5%
1 hari lalu
157.90.10.50:80
Hetzner Online GmbH· 1006 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusFalkenstein
1.79 Mbps
98.7%
1 h ago
5.42.127.131:80
Timeweb, LLP· 1153 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusFrankfurt am Main
1.56 Mbps
99.8%
1 h ago
5.75.133.113:10803
Hetzner Online GmbH· 5098 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitNuremberg
353 Kbps
63.3%
1 h ago
5.75.133.113:10812
Hetzner Online GmbH· 1573 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitNuremberg
1.14 Mbps
48.7%
1 h ago
5.75.133.113:10807
Hetzner Online GmbH· 2833 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitNuremberg
635 Kbps
55.4%
1 h ago
193.58.122.93:8118
Play2go International Limited· 401 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusFrankfurt am Main
4.49 Mbps
23.3%
1 h ago
144.76.61.252:3128
Hetzner Online GmbH· 2993 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitFalkenstein
601 Kbps
50.5%
1 h ago
49.13.22.249:10807
Hetzner Online GmbH· 546 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitFalkenstein
3.30 Mbps
11.3%
1 h ago
64.188.71.169:3128
Senko Digital LLC· 1706 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusFrankfurt am Main
1.05 Mbps
72.2%
1 h ago
72.56.122.5:3128
Timeweb, LLP· 560 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Tanpa namaFrankfurt am Main
3.21 Mbps
10.0%
1 h ago
43.131.47.181:6666
Tencent Building, Kejizhongyi· 6387 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusFrankfurt am Main
282 Kbps
45.6%
1 h ago
176.94.224.86:8080
Vodafone GmbH· 729 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusHennef (Sieg)
2.47 Mbps
10.0%
6 h ago
144.76.61.252:1080
Hetzner Online GmbH· 5178 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusFalkenstein
348 Kbps
24.1%
1 h ago
167.86.86.221:9050
Contabo GmbH· 3001 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusNuremberg
600 Kbps
13.1%
5 h ago
193.30.123.172:3128
netcup GmbH· 4237 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusNuremberg
425 Kbps
20.2%
7 h ago
Menunjukkan 15 of 26

Petikan kumpulan proksiJerman

Kandungan semasa kumpulan langsung Jerman — mengikut protokol, tahap tanpa nama, lokasi dan hos.

Komposisi kumpulan

Dikemas kini 100 minit yang lalu· 26 IP aktif di Jerman
Mengikut protokol
HTTP24
HTTPS0
SOCKS422
SOCKS523
Mengikut tahap tanpa nama
Elit12
Tanpa nama2
Telus12
Belum diuji0
Mengikut bandar
Frankfurt am Main9
Falkenstein7
Nuremberg5
Hennef (Sieg)1
Kependaman median: 1006 msPurata masa operasi: 59%Proksi terpantas: 101 ms

Penyedia pengehosan utama

Hos yang kini terdapat dalam kolam aktif Jerman
1Hetzner1038%
2Contabo28%
3DigitalOcean28%
4Timeweb28%
5Alibaba Cloud14%
6Deutsche Glasfaser Wholesale14%

Proksi premium untuk beban kerjaserius

Subnet dan ASN milik FineProxy. Bayar per IP, bukan per gigabait. Pengaktifan segera dengan jaminan wang dikembalikan 24 jam.

  • 99.97% permintaan berjaya kepada sasaran anda di semua lokasi
  • Sehingga 500 Mbps pada setiap IP
  • Protokol disokong: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Lihat harga →
Hasil bagi 1,000 permintaan

Kadar respons berjaya untuk tugas pengikisan biasa — proksi daripada jadual di atas berbanding kumpulan premium FineProxy.

Percuma
30%
300 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Percuma berbanding FineProxy — perbandingantelus

Perbandingan sebelah menyebelah antara kumpulan langsung di atas dengan tawaran premium FineProxy. Angka dalam lajur «Percuma» diambil terus daripada petikan langsung.

ParameterProksi percuma Jerman PERCUMAFineProxy Premium PREMIUM
Saiz kumpulan26IP (aktif)85,000+IP di 30+ lokasi
Purata masa operasi59%99.97%SLA
Kadar respons berjaya(per 1,000 permintaan)~30%(300 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Kependaman median1006ms< 30 ms
Daya pemprosesan per IP< 2 Mbps (dikongsi)sehingga 500 Mbps
Sambungan serentak1–5 (sering disekat)daripada 1,500 (bergantung pada pelan)
Protokol disokongHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Jaminan tanpa namaCampuran: Elit, Tanpa nama, TelusElit sahaja — tiada kebocoran IP / DNS
Jenis IPPusat data awam + kediaman telusPusat data, ASN & subnet milik sendiri
Pengesahan× Tiada — sesiapa sahaja boleh menggunakan✓ Senarai IP dibenarkan + log masuk/kata laluan
Sesi melekat× Tiada✓ Sehingga 15 min (pelan berputar)
Dasar putaran IPSetiap jam (seluruh senarai berputar)IP stabil — segarkan atas permintaan (setiap 8 hari)
Risiko disekat oleh laman sasaranTinggi — IP bersifat awam dan sering disalahgunakanRendah — reputasi bersih, subnet milik sendiri
Risiko MITM berniat jahatMungkin — proksi terbuka boleh mengintip trafik✓ Tiada — infrastruktur khusus anda
SokonganTiadaSembang langsung, e-mel & sistem tiket bersama jurutera 24/7
Log & pematuhanTiadaLog, invois, kontrak (B2B)
Terbaik untukUjian sekali sahaja, pembelajaran, skrip hobiPengikisan, pengesahan iklan, SEO, SMM, penyelidikan pasaran, bot kasut
Kos$0daripada $0.07 per IP / bulan

Pada masa ini, Jerman kumpulan percuma mempunyai 26 IP yang berfungsi yang kebanyakannya tersebar di Frankfurt am Main dan Falkenstein, dan dihoskan oleh Hetzner dan Contabo. Kependaman median adalah sekitar 1006 ms dan masa operasi sepanjang sejam lalu ialah 59%. Ini mencukupi untuk ujian pantas atau skrip sekali guna, tetapi dalam penanda aras sejam terakhir kami hanya ~30% daripada permintaan pengikisan biasa berjaya — dan peratusan itu terus menurun setiap jam, lazimnya jatuh di bawah 10% dalam masa 24 jam kerana IP percuma ini cepat tidak aktif.

Gunakan senarai percuma jika

Anda sedang mempelajari cara proksi berfungsi, melakukan pemeriksaan manual sekali guna atau menguji satu titik akhir yang membenarkan 5–10 percubaan semula.

Gunakan FineProxy Premium jika

Anda mengikis secara berterusan, memantau SERP, mengurus kempen iklan atau menjalankan beban kerja produksi yang terganggu apabila kadar kegagalan melebihi 5%.

Konfigurasikan proksi untuk 48 jamLihat harga →
Berapa kerap senarai proksi percuma Jerman dikemas kini?

Kami membina semula dan mengesahkan kumpulan awam setiap 15 minit. Ketersediaan boleh berubah antara pemeriksaan kerana pelayan ini dikendalikan oleh pihak ketiga bebas.

Apakah yang berlaku apabila tiada proksi Jerman dalam talian?

Halaman ini kekal tersedia dan terus memeriksa kumpulan sumber. Sebaik sahaja proksi yang berfungsi muncul dalam penyegaran seterusnya, ia ditambahkan secara automatik; halaman tidak pernah diwujudkan atau dibuang berdasarkan bilangan sementara.

Untuk apakah proksi percuma Jerman boleh digunakan?

Proksi awam sesuai untuk ujian sementara, carian awam sekali guna dan pemeriksaan respons setempat. Jangan hantar kata laluan, butiran pembayaran atau data sensitif lain melalui pelayan awam yang tidak dikenali.

Bilakah saya patut menggunakan kumpulan proksi terurus?

Gunakan kumpulan terurus untuk automasi, sesi disahkan, trafik berterusan atau aliran kerja yang memerlukan masa operasi boleh dijangka, sokongan dan infrastruktur terkawal. Bandingkan konfigurasi yang tersedia pada halaman harga.

Proksi percuma di negaralain

Pilih halaman negara kekal yang lain. Bilangan kumpulan langsung disegarkan pada setiap kemas kini laman.

Prestasi premium, disahkan oleh pelanggan.

Empat ulasan pelanggan berkaitan daripada kumpulan ulasan kami yang disahkan, dengan pautan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Kelajuan semasa beban tinggi

Saya cuba proxy dari laman web ini — saya suka, kecepatannya sangat bagus. Sifat ini sangat baik, dan saya menggunakannya selama bulan 2 dan tidak ada masalah. Segera membantu menyelesaikan masalah ini! Terima kasih, jika saya perlu menggunakannya lagi, harganya sangat bagus)

Александр СамсоновPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Saya telah menggunakan FineProxy selama beberapa bulan, dan ketinggian saya telah berpengalaman. Kecepatan proxy bersetuju dan tempat proxy yang tersedia membantu saya mencari isi geo-diterbit dengan baik. Semasa saya memerlukan bantuan, tim sokongan pelanggan mereka memang bersabar dan membantu.

AmirSaasHub, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Sokongan

Pemandu proxy yang menakjubkan dengan sokongan yang membantu 24/7

steliosDieg, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

I cinta fineproxy proxy yang sangat cepat dan tidak dapat ditemukan. Saya menggunakannya dalam alat automatisme seperti alat khas, dan untuk mengeluarkan alat permainan, perubahan permainan seperti pemain, sokongan pelanggan itu adalah atas perjumpaan yang terpenting jika anda perlu bantuan itu adalah 24/7 untuk menyelesaikan masalah ur, dan kualitas proxy hanya menakjubkan.

asdjkakarNorton Safe Web, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

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