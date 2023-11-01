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Gratis proxylijst

Gratis proxylijst voor Duitsland

Een actuele, regelmatig gecontroleerde lijst met openbare proxy’s uit Duitsland voor tests, eenmalige raadplegingen en ontwikkelworkflows.

Status26 online
Bijgewerkt2 u geleden
RegionEuropa

Actieve proxy’s uit Duitsland
elke 15 minuten bijgewerkt

Gratis openbare proxy’s uit Duitsland, regelmatig door ons gecontroleerd op snelheid en uptime. Kopieer één IP of exporteer de actuele lijst — registratie is niet nodig.

Protocol
Anonimiteit
Poort
Laatste controle
26 online·Meer nodig? →
141.98.153.86:80
IP : poort Score ProtocollenAnonimiteitPlaatsSnelheid Uptime Laatste controle Actie
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteWereldwijd
500 Mbps
99.97%
Zojuist
Kopen
141.98.153.86:80
Contabo GmbH· 192 ms		96
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteKarlsruhe
9.00 Mbps
100.0%
1 u geleden
91.107.179.68:10809
Hetzner Online GmbH· 481 ms		67
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFalkenstein
3.74 Mbps
86.6%
1 u geleden
103.237.102.191:11111
Zenlayer Inc· 815 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFrankfurt am Main
2.21 Mbps
100.0%
1 u geleden
37.114.41.103:3128
SMARTNET Germany GmbH· 824 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.18 Mbps
91.9%
1 u geleden
116.202.108.111:3128
Hetzner Online GmbH· 101 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantFalkenstein
9.00 Mbps
99.8%
1 d geleden
47.91.65.23:3128
Alibaba (US) Technology· 1368 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFrankfurt am Main
1.32 Mbps
99.9%
1 u geleden
80.74.54.148:3128
Deutsche Glasfaser Wholesale· 889 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnoniemSonsbeck
2.02 Mbps
100.0%
1 u geleden
161.35.70.249:80
DigitalOcean, LLC· 820 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantFrankfurt am Main
2.19 Mbps
100.0%
1 u geleden
49.13.22.249:10803
Hetzner Online GmbH· 1491 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFalkenstein
1.21 Mbps
55.3%
1 u geleden
212.227.215.109:8128
IONOS SE· 658 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.74 Mbps
31.2%
2 u geleden
206.81.30.79:3128
DigitalOcean, LLC· 105 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantFrankfurt am Main
9.00 Mbps
19.5%
1 d geleden
157.90.10.50:80
Hetzner Online GmbH· 1006 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantFalkenstein
1.79 Mbps
98.7%
1 u geleden
5.42.127.131:80
Timeweb, LLP· 1153 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantFrankfurt am Main
1.56 Mbps
99.8%
1 u geleden
5.75.133.113:10803
Hetzner Online GmbH· 5098 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteNuremberg
353 Kbps
63.3%
1 u geleden
5.75.133.113:10812
Hetzner Online GmbH· 1573 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteNuremberg
1.14 Mbps
48.7%
1 u geleden
5.75.133.113:10807
Hetzner Online GmbH· 2833 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteNuremberg
635 Kbps
55.4%
1 u geleden
193.58.122.93:8118
Play2go International Limited· 401 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantFrankfurt am Main
4.49 Mbps
23.3%
1 u geleden
144.76.61.252:3128
Hetzner Online GmbH· 2993 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFalkenstein
601 Kbps
50.5%
1 u geleden
49.13.22.249:10807
Hetzner Online GmbH· 546 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFalkenstein
3.30 Mbps
11.3%
1 u geleden
64.188.71.169:3128
Senko Digital LLC· 1706 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantFrankfurt am Main
1.05 Mbps
72.2%
1 u geleden
72.56.122.5:3128
Timeweb, LLP· 560 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnoniemFrankfurt am Main
3.21 Mbps
10.0%
1 u geleden
43.131.47.181:6666
Tencent Building, Kejizhongyi· 6387 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantFrankfurt am Main
282 Kbps
45.6%
1 u geleden
176.94.224.86:8080
Vodafone GmbH· 729 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantHennef (Sieg)
2.47 Mbps
10.0%
6 u geleden
144.76.61.252:1080
Hetzner Online GmbH· 5178 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantFalkenstein
348 Kbps
24.1%
1 u geleden
167.86.86.221:9050
Contabo GmbH· 3001 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantNuremberg
600 Kbps
13.1%
5 u geleden
193.30.123.172:3128
netcup GmbH· 4237 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantNuremberg
425 Kbps
20.2%
7 u geleden
Weergegeven 15 van 26

Momentopname van de proxypool voorDuitsland

Wat momenteel in de actieve pool voor Duitsland zit — op protocol, anonimiteit, locatie en host.

Samenstelling van pool

Bijgewerkt 100 min geleden· 26 actieve IP’s in Duitsland
Op protocol
HTTP24
HTTPS0
SOCKS422
SOCKS523
Op anonimiteit
Elite12
Anoniem2
Transparant12
Niet getest0
Op plaats
Frankfurt am Main9
Falkenstein7
Nuremberg5
Hennef (Sieg)1
Mediane latentie: 1006 msGemiddelde uptime: 59%Snelste proxy: 101 ms

Belangrijkste hostingproviders

Hosts die momenteel in de actieve pool voor Duitsland voorkomen
1Hetzner1038%
2Contabo28%
3DigitalOcean28%
4Timeweb28%
5Alibaba Cloud14%
6Deutsche Glasfaser Wholesale14%

Premium proxy’s voor veeleisendeworkloads

Eigen subnetten en ASN van FineProxy. Betaal per IP, niet per gigabyte. Directe activering met 24 uur geld-terug-garantie.

  • 99.97% geslaagde aanvragen naar uw doel vanuit elke locatie
  • Tot 500 Mbps op elk IP
  • Ondersteunde protocollen: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Resultaten bij 1.000 aanvragen

Percentage geslaagde antwoorden bij een typische scrapingtaak — proxy’s uit de tabel tegenover de premium pool van FineProxy.

Gratis
30%
300 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Gratis versus FineProxy — eerlijkevergelijking

Vergelijking van de actieve pool hierboven met het premium aanbod van FineProxy. De cijfers in de kolom ‘Gratis’ komen rechtstreeks uit de actuele momentopname.

ParameterGratis proxy’s uit Duitsland FREEFineProxy Premium PREMIUM
Poolomvang26IP’s (actief)85,000+IP’s op meer dan 30 locaties
Gemiddelde uptime59%99.97%SLA
Percentage geslaagde antwoorden(per 1,000 requests)~30%(300 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Mediane latentie1006ms< 30 ms
Doorvoer per IP< 2 Mbps (gedeeld)tot 500 Mbps
Gelijktijdige verbindingen1–5 (vaak geblokkeerd)vanaf 1.500 (afhankelijk van abonnement)
Ondersteunde protocollenHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
AnonimiteitsgarantieGemengd: Elite, Anoniem, TransparantAlleen elite — geen IP- of DNS-lekken
IP-typeOpenbaar datacenter + transparant residentieelDatacenter, eigen ASN en subnetten
Authenticatie× Geen — iedereen kan deze gebruiken✓ IP-toelatingslijst + gebruikersnaam/wachtwoord
Persistente sessies× No✓ Tot 15 min (roterende abonnementen)
IP-rotatiebeleidElk uur (volledige lijst roteert)Stabiele IP’s — vernieuwing op aanvraag (elke 8 dagen)
Risico op blokkering door doelsiteHoog — IP’s zijn openbaar en vaak misbruiktLaag — goede reputatie, eigen subnetten
Risico op kwaadwillende MITMMogelijk — open proxy’s kunnen verkeer onderscheppen✓ Geen — uw dedicated infrastructuur
OndersteuningGeen24/7 livechat, e-mail en ticketsysteem met engineers
Logboeken en complianceGeenLogboeken, facturen en contracten (B2B)
Ideaal voorEenmalige tests, leren en hobbyscriptsScraping, advertentieverificatie, SEO, SMM, marktonderzoek en sneakerbots
Kosten$0vanaf $ 0,07 per IP/maand

Momenteel heeft Duitsland een gratis pool met 26 werkende IP’s voornamelijk verspreid over Frankfurt am Main en Falkenstein, gehost door Hetzner en Contabo. De mediane latentie is ongeveer 1006 ms en de uptime in het afgelopen uur is 59%. Dit volstaat voor een snelle test of een eenmalig script, maar bij onze laatste uurlijkse benchmark was slechts ~30% van de typische scrapingaanvragen was succesvol — en dat aandeel daalt elk uur, doorgaans tot minder dan 10% binnen 24 uur omdat deze gratis IP’s snel uitvallen.

Gebruik de gratis lijst als

U leert hoe proxy’s werken, voert eenmalige controles uit of test één eindpunt waarbij 5–10 pogingen acceptabel zijn.

Gebruik FineProxy Premium als

U scrapet continu, bewaakt SERP’s, beheert advertentiecampagnes of draait productiewerk dat niet tegen meer dan 5% fouten kan.

Proxy’s voor 48 uur configurerenPrijzen bekijken →
Hoe vaak wordt de gratis proxylijst voor Duitsland bijgewerkt?

We bouwen en controleren de openbare pool elke 15 minuten opnieuw. De beschikbaarheid kan tussentijds veranderen omdat onafhankelijke derden deze servers beheren.

Wat gebeurt er als er geen proxy’s uit Duitsland online zijn?

De pagina blijft beschikbaar en controleert de bronpool. Zodra bij een volgende vernieuwing een werkende proxy verschijnt, wordt deze automatisch toegevoegd.

Waarvoor kan ik gratis proxy’s uit Duitsland gebruiken?

Openbare proxy’s zijn geschikt voor tijdelijke tests, eenmalige openbare raadplegingen en controle van lokale antwoorden. Verstuur geen wachtwoorden, betaalgegevens of andere gevoelige informatie via een onbekende openbare server.

Wanneer kan ik beter een beheerde proxypool gebruiken?

Gebruik een beheerde pool voor automatisering, geauthenticeerde sessies, continu verkeer of workflows die voorspelbare uptime, ondersteuning en gecontroleerde infrastructuur vereisen. Vergelijk configuraties op de prijzenpagina.

Gratis proxy’s in anderelanden

Kies een andere permanente landpagina. De aantallen in de actieve pool worden bij elke site-update vernieuwd.

Premium prestaties, geverifieerd door klanten.

Vier relevante klantbeoordelingen uit onze geverifieerde pool, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Snelheid onder belasting

Ik heb de proxy van deze site geprobeerd, ik vond het leuk, de snelheid is uitstekend. De kwaliteit is zeer goed, ik heb het al 2 maanden en er zijn geen problemen op alle. Snel helpt om de problemen op te lossen! Dank u, indien nodig zal ik het weer gebruiken, de prijs is uitstekend)

Александр СамсоновIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Ik gebruik FineProxy al enkele maanden, en over het algemeen is mijn ervaring positief. De proxy snelheden zijn consistent en de verscheidenheid aan proxy locaties die beschikbaar zijn helpt me toegang te krijgen tot geo-beperkte inhoud soepel. Het opzetten van de proxy's was eenvoudig, en hun klantenservice team is responsief en behulpzaam wanneer ik hulp nodig had.

AmirSaasHub, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Ondersteuning

verbazingwekkende proxy provider met 24/7 behulpzame ondersteuning

steliosDieg, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Ik hou van FineProxy proxies, zijn echt snel en niet detecteerbaar. Ik heb het gebruikt op automatisering tools zoals keyword tools, en voor het schrapen van tools, zijn zoals game changer, de klantenondersteuning is top notch wanneer u hulp nodig hebt ze zijn 24/7 beschikbaar om ur probleem op te lossen, de kwaliteit van proxies zijn gewoon geweldig.

asdjkakarNorton Safe Web, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

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