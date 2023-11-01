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Gratis proxylijst

Gratis proxylijst voor China

Een actuele, regelmatig gecontroleerde lijst met openbare proxy’s uit China voor tests, eenmalige raadplegingen en ontwikkelworkflows.

Status46 online
Bijgewerkt2 u geleden
RegionAzië

Actieve proxy’s uit China
elke 15 minuten bijgewerkt

Gratis openbare proxy’s uit China, regelmatig door ons gecontroleerd op snelheid en uptime. Kopieer één IP of exporteer de actuele lijst — registratie is niet nodig.

Protocol
Anonimiteit
Poort
Laatste controle
46 online·Meer nodig? →
203.19.38.114:1080
IP : poort Score ProtocollenAnonimiteitPlaatsSnelheid Uptime Laatste controle Actie
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteWereldwijd
500 Mbps
99.97%
Zojuist
Kopen
203.19.38.114:1080
CTGNet· 450 ms		76
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
4.00 Mbps
100.0%
1 u geleden
113.204.79.230:9091
CHINA UNICOM China169· 914 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.97 Mbps
99.9%
1 u geleden
122.246.112.107:7890
Chinanet· 817 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.20 Mbps
90.9%
1 u geleden
47.95.206.224:45074
Hangzhou Alibaba Advertising· 1021 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
1.76 Mbps
100.0%
4 u geleden
47.95.206.224:45056
Hangzhou Alibaba Advertising· 1118 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
1.61 Mbps
100.0%
1 d geleden
125.34.218.175:10909
China Unicom Beijing· 1354 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
1.33 Mbps
100.0%
17 u geleden
47.95.206.224:45094
Hangzhou Alibaba Advertising· 1079 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
1.67 Mbps
91.0%
4 u geleden
120.232.115.57:17981
China Mobile Communications· 1587 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.13 Mbps
99.8%
1 u geleden
61.158.175.38:9002
CHINA UNICOM China169· 1612 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.12 Mbps
100.0%
1 u geleden
47.95.206.224:45248
Hangzhou Alibaba Advertising· 1380 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
1.30 Mbps
84.6%
2 u geleden
47.95.206.224:45078
Hangzhou Alibaba Advertising· 808 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
2.23 Mbps
66.2%
6 u geleden
27.185.218.213:17981
Shijiazhuang IDC network,· 1505 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.20 Mbps
94.7%
1 u geleden
47.95.206.224:45180
Hangzhou Alibaba Advertising· 814 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
2.21 Mbps
62.1%
1 d geleden
120.232.115.170:17981
China Mobile Communications· 1569 ms		36
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.15 Mbps
92.2%
1 u geleden
47.95.206.224:45184
Hangzhou Alibaba Advertising· 1810 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
994 Kbps
85.3%
4 u geleden
119.188.131.55:17981
CHINA UNICOM China169· 2028 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
888 Kbps
99.9%
1 u geleden
47.95.206.224:45208
Hangzhou Alibaba Advertising· 2284 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
788 Kbps
100.0%
2 u geleden
47.95.206.224:45211
Hangzhou Alibaba Advertising· 1927 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
934 Kbps
82.6%
1 d geleden
153.0.171.163:8085
CHINA UNICOM China169· 6730 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
267 Kbps
100.0%
1 u geleden
47.95.206.224:45091
Hangzhou Alibaba Advertising· 1621 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
1.11 Mbps
78.0%
3 u geleden
47.95.206.224:45022
Hangzhou Alibaba Advertising· 1892 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
951 Kbps
79.5%
3 u geleden
47.95.206.224:45165
Hangzhou Alibaba Advertising· 3289 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
547 Kbps
91.0%
1 d geleden
47.95.206.224:45062
Hangzhou Alibaba Advertising· 4201 ms		26
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
428 Kbps
84.4%
2 u geleden
116.196.150.180:17981
Jinhua Weian InfoTech· 1730 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.04 Mbps
61.8%
1 u geleden
114.242.9.56:3128
China Unicom Beijing· 581 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantBeijing
3.10 Mbps
82.0%
6 u geleden
47.95.206.224:45122
Hangzhou Alibaba Advertising· 3225 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
558 Kbps
69.0%
2 u geleden
101.206.186.99:8080
CHINA UNICOM China169· 3013 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
597 Kbps
62.8%
1 u geleden
47.95.206.224:45143
Hangzhou Alibaba Advertising· 1323 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
1.36 Mbps
38.0%
4 u geleden
39.106.170.168:8080
Hangzhou Alibaba Advertising· 1873 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantBeijing
961 Kbps
96.3%
1 d geleden
47.95.206.224:45060
Hangzhou Alibaba Advertising· 3344 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
538 Kbps
52.8%
4 u geleden
47.95.206.224:45128
Hangzhou Alibaba Advertising· 1816 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
991 Kbps
40.9%
4 u geleden
47.95.206.224:45030
Hangzhou Alibaba Advertising· 3862 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
466 Kbps
52.6%
4 u geleden
101.251.204.174:8080
China Unicom Beijing· 3085 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
583 Kbps
100.0%
1 u geleden
47.95.206.224:45034
Hangzhou Alibaba Advertising· 3002 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
600 Kbps
49.1%
2 d geleden
183.215.23.242:9091
China Mobile communications· 3131 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
575 Kbps
99.5%
1 u geleden
47.95.206.224:45220
Hangzhou Alibaba Advertising· 3224 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
558 Kbps
43.9%
4 u geleden
103.213.97.78:80
AS Number for· 6570 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
274 Kbps
81.6%
1 d geleden
223.85.21.195:8080
The Internet Data· 5911 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
305 Kbps
75.3%
1 u geleden
47.95.206.224:45054
Hangzhou Alibaba Advertising· 1548 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
1.16 Mbps
20.9%
4 u geleden
47.95.206.224:45157
Hangzhou Alibaba Advertising· 1709 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
1.05 Mbps
10.0%
4 u geleden
47.95.206.224:45110
Hangzhou Alibaba Advertising· 2899 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
621 Kbps
17.3%
1 d geleden
14.103.201.137:3128
China Telecom (Group)· 2622 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
686 Kbps
20.5%
2 u geleden
221.217.54.222:9000
China Unicom Beijing· 1552 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantBeijing
1.16 Mbps
14.3%
2 u geleden
47.95.206.224:45028
Hangzhou Alibaba Advertising· 2660 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
677 Kbps
10.0%
4 u geleden
47.95.206.224:45160
Hangzhou Alibaba Advertising· 3725 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantBeijing
483 Kbps
25.3%
14 u geleden
47.95.206.224:45079
Hangzhou Alibaba Advertising· 2898 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
621 Kbps
10.0%
2 d geleden
Weergegeven 15 van 46

Momentopname van de proxypool voorChina

Wat momenteel in de actieve pool voor China zit — op protocol, anonimiteit, locatie en host.

Samenstelling van pool

Bijgewerkt 100 min geleden· 46 actieve IP’s in China
Op protocol
HTTP46
HTTPS0
SOCKS442
SOCKS542
Op anonimiteit
Elite37
Anoniem0
Transparant9
Niet getest0
Op plaats
Beijing30
Mediane latentie: 1873 msGemiddelde uptime: 70%Snelste proxy: 450 ms

Belangrijkste hostingproviders

Hosts die momenteel in de actieve pool voor China voorkomen
1Hangzhou Alibaba Advertising2759%
2CHINA UNICOM China169 Backbone511%
3China Unicom Beijing Province49%
4China Mobile Communications Gr…24%
5AS Number for CHINANET jiangsu…12%
6China Mobile communications co…12%

Premium proxy’s voor veeleisendeworkloads

Eigen subnetten en ASN van FineProxy. Betaal per IP, niet per gigabyte. Directe activering met 24 uur geld-terug-garantie.

  • 99.97% geslaagde aanvragen naar uw doel vanuit elke locatie
  • Tot 500 Mbps op elk IP
  • Ondersteunde protocollen: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Resultaten bij 1.000 aanvragen

Percentage geslaagde antwoorden bij een typische scrapingtaak — proxy’s uit de tabel tegenover de premium pool van FineProxy.

Gratis
35%
350 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Gratis versus FineProxy — eerlijkevergelijking

Vergelijking van de actieve pool hierboven met het premium aanbod van FineProxy. De cijfers in de kolom ‘Gratis’ komen rechtstreeks uit de actuele momentopname.

ParameterGratis proxy’s uit China FREEFineProxy Premium PREMIUM
Poolomvang46IP’s (actief)85,000+IP’s op meer dan 30 locaties
Gemiddelde uptime70%99.97%SLA
Percentage geslaagde antwoorden(per 1,000 requests)~35%(350 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Mediane latentie1873ms< 30 ms
Doorvoer per IP< 2 Mbps (gedeeld)tot 500 Mbps
Gelijktijdige verbindingen1–5 (vaak geblokkeerd)vanaf 1.500 (afhankelijk van abonnement)
Ondersteunde protocollenHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
AnonimiteitsgarantieGemengd: Elite, TransparantAlleen elite — geen IP- of DNS-lekken
IP-typeOpenbaar datacenter + transparant residentieelDatacenter, eigen ASN en subnetten
Authenticatie× Geen — iedereen kan deze gebruiken✓ IP-toelatingslijst + gebruikersnaam/wachtwoord
Persistente sessies× No✓ Tot 15 min (roterende abonnementen)
IP-rotatiebeleidElk uur (volledige lijst roteert)Stabiele IP’s — vernieuwing op aanvraag (elke 8 dagen)
Risico op blokkering door doelsiteHoog — IP’s zijn openbaar en vaak misbruiktLaag — goede reputatie, eigen subnetten
Risico op kwaadwillende MITMMogelijk — open proxy’s kunnen verkeer onderscheppen✓ Geen — uw dedicated infrastructuur
OndersteuningGeen24/7 livechat, e-mail en ticketsysteem met engineers
Logboeken en complianceGeenLogboeken, facturen en contracten (B2B)
Ideaal voorEenmalige tests, leren en hobbyscriptsScraping, advertentieverificatie, SEO, SMM, marktonderzoek en sneakerbots
Kosten$0vanaf $ 0,07 per IP/maand

Momenteel heeft China een gratis pool met 46 werkende IP’s voornamelijk verspreid over Beijing, gehost door Hangzhou Alibaba Advertising en CHINA UNICOM China169 Backbone. De mediane latentie is ongeveer 1873 ms en de uptime in het afgelopen uur is 70%. Dit volstaat voor een snelle test of een eenmalig script, maar bij onze laatste uurlijkse benchmark was slechts ~35% van de typische scrapingaanvragen was succesvol — en dat aandeel daalt elk uur, doorgaans tot minder dan 10% binnen 24 uur omdat deze gratis IP’s snel uitvallen.

Gebruik de gratis lijst als

U leert hoe proxy’s werken, voert eenmalige controles uit of test één eindpunt waarbij 5–10 pogingen acceptabel zijn.

Gebruik FineProxy Premium als

U scrapet continu, bewaakt SERP’s, beheert advertentiecampagnes of draait productiewerk dat niet tegen meer dan 5% fouten kan.

Proxy’s voor 48 uur configurerenPrijzen bekijken →
Hoe vaak wordt de gratis proxylijst voor China bijgewerkt?

We bouwen en controleren de openbare pool elke 15 minuten opnieuw. De beschikbaarheid kan tussentijds veranderen omdat onafhankelijke derden deze servers beheren.

Wat gebeurt er als er geen proxy’s uit China online zijn?

De pagina blijft beschikbaar en controleert de bronpool. Zodra bij een volgende vernieuwing een werkende proxy verschijnt, wordt deze automatisch toegevoegd.

Waarvoor kan ik gratis proxy’s uit China gebruiken?

Openbare proxy’s zijn geschikt voor tijdelijke tests, eenmalige openbare raadplegingen en controle van lokale antwoorden. Verstuur geen wachtwoorden, betaalgegevens of andere gevoelige informatie via een onbekende openbare server.

Wanneer kan ik beter een beheerde proxypool gebruiken?

Gebruik een beheerde pool voor automatisering, geauthenticeerde sessies, continu verkeer of workflows die voorspelbare uptime, ondersteuning en gecontroleerde infrastructuur vereisen. Vergelijk configuraties op de prijzenpagina.

Gratis proxy’s in anderelanden

Kies een andere permanente landpagina. De aantallen in de actieve pool worden bij elke site-update vernieuwd.

Premium prestaties, geverifieerd door klanten.

Vier relevante klantbeoordelingen uit onze geverifieerde pool, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Snelheid onder belasting

Snelle proxies, waren een beetje jiterrish met een aantal latency pakketten en soortgelijke maar het werd snel opgelost, zou ik denken van vernieuwing als er een korting voor deze en soortgelijke usecases zoals sloop en andere

Binasol V.Trustpilot, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Ik heb onlangs deze website gebruikt, en ik ben erg tevreden met hun service. De proxies zijn snel, betrouwbaar en eenvoudig op te zetten. Hun klantenondersteuning is responsief en behulpzaam, waardoor het hele proces glad. Zeer aanbevolen voor iedereen die kwaliteit proxy-oplossingen nodig heeft!

JakubIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Ondersteuning

Ik heb een klant sinds enkele jaren en deze service nooit gefaald me , de kwaliteit bleef hetzelfde sindsdien , personeel is zo vriendelijk en mooie ondersteuning altijd , zeer actief , sterk aanbevolen .

CralosDieg, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

FineProxy.Org biedt uitstekende proxy services met uitstekende snelheid, betrouwbare uptime en responsieve klantenondersteuning. Hun diensten zijn betaalbaar en betrouwbaar!

konkea208Norton Safe Web, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

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