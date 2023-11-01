Kostenlose Proxy-Liste für China

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|IP : Portnummer ▾
|Score ▾
|Protokolle
|Anonymität
|Stadt
|Speed ▾
|Uptime ▾
|Letzter Check ▾
|Aktion
PREMIUM FineProxy PremiumASN: FineProxy · 50 ms
|100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
|Hohe Anonymität
|Weltweit
500 Mbps
99.97%
|Gerade eben
203.19.38.114:1080CTGNet· 450 ms
|76
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Hohe Anonymität
|—
4.00 Mbps
100.0%
|1 Std. her
ProtokolleHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymitätHohe Anonymität
Stadt—
Speed4.00 Mbps
Uptime100.0%
Letzter Check1 Std. her
113.204.79.230:9091CHINA UNICOM China169· 914 ms
|54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Hohe Anonymität
|—
1.97 Mbps
99.9%
|1 Std. her
ProtokolleHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymitätHohe Anonymität
Stadt—
Speed1.97 Mbps
Uptime99.9%
Letzter Check1 Std. her
122.246.112.107:7890Chinanet· 817 ms
|51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Hohe Anonymität
|—
2.20 Mbps
90.9%
|1 Std. her
ProtokolleHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymitätHohe Anonymität
Stadt—
Speed2.20 Mbps
Uptime90.9%
Letzter Check1 Std. her
47.95.206.224:45074Hangzhou Alibaba Advertising· 1021 ms
|47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Hohe Anonymität
|Beijing
1.76 Mbps
100.0%
|4 Std. her
ProtokolleHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymitätHohe Anonymität
StadtBeijing
Speed1.76 Mbps
Uptime100.0%
Letzter Check4 Std. her
47.95.206.224:45056Hangzhou Alibaba Advertising· 1118 ms
|47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Hohe Anonymität
|Beijing
1.61 Mbps
100.0%
|1 T. her
ProtokolleHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymitätHohe Anonymität
StadtBeijing
Speed1.61 Mbps
Uptime100.0%
Letzter Check1 T. her
125.34.218.175:10909China Unicom Beijing· 1354 ms
|46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Hohe Anonymität
|Beijing
1.33 Mbps
100.0%
|17 Std. her
ProtokolleHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymitätHohe Anonymität
StadtBeijing
Speed1.33 Mbps
Uptime100.0%
Letzter Check17 Std. her
47.95.206.224:45094Hangzhou Alibaba Advertising· 1079 ms
|43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Hohe Anonymität
|Beijing
1.67 Mbps
91.0%
|4 Std. her
ProtokolleHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymitätHohe Anonymität
StadtBeijing
Speed1.67 Mbps
Uptime91.0%
Letzter Check4 Std. her
120.232.115.57:17981China Mobile Communications· 1587 ms
|39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Hohe Anonymität
|—
1.13 Mbps
99.8%
|1 Std. her
ProtokolleHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymitätHohe Anonymität
Stadt—
Speed1.13 Mbps
Uptime99.8%
Letzter Check1 Std. her
61.158.175.38:9002CHINA UNICOM China169· 1612 ms
|39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Hohe Anonymität
|—
1.12 Mbps
100.0%
|1 Std. her
ProtokolleHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymitätHohe Anonymität
Stadt—
Speed1.12 Mbps
Uptime100.0%
Letzter Check1 Std. her
47.95.206.224:45248Hangzhou Alibaba Advertising· 1380 ms
|39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Hohe Anonymität
|Beijing
1.30 Mbps
84.6%
|2 Std. her
ProtokolleHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymitätHohe Anonymität
StadtBeijing
Speed1.30 Mbps
Uptime84.6%
Letzter Check2 Std. her
47.95.206.224:45078Hangzhou Alibaba Advertising· 808 ms
|39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Hohe Anonymität
|Beijing
2.23 Mbps
66.2%
|6 Std. her
ProtokolleHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymitätHohe Anonymität
StadtBeijing
Speed2.23 Mbps
Uptime66.2%
Letzter Check6 Std. her
27.185.218.213:17981Shijiazhuang IDC network,· 1505 ms
|37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Hohe Anonymität
|—
1.20 Mbps
94.7%
|1 Std. her
ProtokolleHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymitätHohe Anonymität
Stadt—
Speed1.20 Mbps
Uptime94.7%
Letzter Check1 Std. her
47.95.206.224:45180Hangzhou Alibaba Advertising· 814 ms
|37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Hohe Anonymität
|Beijing
2.21 Mbps
62.1%
|1 T. her
ProtokolleHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymitätHohe Anonymität
StadtBeijing
Speed2.21 Mbps
Uptime62.1%
Letzter Check1 T. her
120.232.115.170:17981China Mobile Communications· 1569 ms
|36
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Hohe Anonymität
|—
1.15 Mbps
92.2%
|1 Std. her
ProtokolleHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymitätHohe Anonymität
Stadt—
Speed1.15 Mbps
Uptime92.2%
Letzter Check1 Std. her
47.95.206.224:45184Hangzhou Alibaba Advertising· 1810 ms
|33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Hohe Anonymität
|Beijing
994 Kbps
85.3%
|4 Std. her
ProtokolleHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymitätHohe Anonymität
StadtBeijing
Speed994 Kbps
Uptime85.3%
Letzter Check4 Std. her
119.188.131.55:17981CHINA UNICOM China169· 2028 ms
|32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Hohe Anonymität
|—
888 Kbps
99.9%
|1 Std. her
ProtokolleHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymitätHohe Anonymität
Stadt—
Speed888 Kbps
Uptime99.9%
Letzter Check1 Std. her
47.95.206.224:45208Hangzhou Alibaba Advertising· 2284 ms
|32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Hohe Anonymität
|Beijing
788 Kbps
100.0%
|2 Std. her
ProtokolleHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymitätHohe Anonymität
StadtBeijing
Speed788 Kbps
Uptime100.0%
Letzter Check2 Std. her
47.95.206.224:45211Hangzhou Alibaba Advertising· 1927 ms
|32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Hohe Anonymität
|Beijing
934 Kbps
82.6%
|1 T. her
ProtokolleHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymitätHohe Anonymität
StadtBeijing
Speed934 Kbps
Uptime82.6%
Letzter Check1 T. her
153.0.171.163:8085CHINA UNICOM China169· 6730 ms
|31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Hohe Anonymität
|—
267 Kbps
100.0%
|1 Std. her
ProtokolleHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymitätHohe Anonymität
Stadt—
Speed267 Kbps
Uptime100.0%
Letzter Check1 Std. her
47.95.206.224:45091Hangzhou Alibaba Advertising· 1621 ms
|31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Hohe Anonymität
|Beijing
1.11 Mbps
78.0%
|3 Std. her
ProtokolleHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymitätHohe Anonymität
StadtBeijing
Speed1.11 Mbps
Uptime78.0%
Letzter Check3 Std. her
47.95.206.224:45022Hangzhou Alibaba Advertising· 1892 ms
|31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Hohe Anonymität
|Beijing
951 Kbps
79.5%
|3 Std. her
ProtokolleHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymitätHohe Anonymität
StadtBeijing
Speed951 Kbps
Uptime79.5%
Letzter Check3 Std. her
47.95.206.224:45165Hangzhou Alibaba Advertising· 3289 ms
|28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Hohe Anonymität
|Beijing
547 Kbps
91.0%
|1 T. her
ProtokolleHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymitätHohe Anonymität
StadtBeijing
Speed547 Kbps
Uptime91.0%
Letzter Check1 T. her
47.95.206.224:45062Hangzhou Alibaba Advertising· 4201 ms
|26
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Hohe Anonymität
|Beijing
428 Kbps
84.4%
|2 Std. her
ProtokolleHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymitätHohe Anonymität
StadtBeijing
Speed428 Kbps
Uptime84.4%
Letzter Check2 Std. her
116.196.150.180:17981Jinhua Weian InfoTech· 1730 ms
|25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Hohe Anonymität
|—
1.04 Mbps
61.8%
|1 Std. her
ProtokolleHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymitätHohe Anonymität
Stadt—
Speed1.04 Mbps
Uptime61.8%
Letzter Check1 Std. her
114.242.9.56:3128China Unicom Beijing· 581 ms
|25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Transparent
|Beijing
3.10 Mbps
82.0%
|6 Std. her
ProtokolleHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymitätTransparent
StadtBeijing
Speed3.10 Mbps
Uptime82.0%
Letzter Check6 Std. her
47.95.206.224:45122Hangzhou Alibaba Advertising· 3225 ms
|22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Hohe Anonymität
|Beijing
558 Kbps
69.0%
|2 Std. her
ProtokolleHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymitätHohe Anonymität
StadtBeijing
Speed558 Kbps
Uptime69.0%
Letzter Check2 Std. her
101.206.186.99:8080CHINA UNICOM China169· 3013 ms
|20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Hohe Anonymität
|—
597 Kbps
62.8%
|1 Std. her
ProtokolleHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymitätHohe Anonymität
Stadt—
Speed597 Kbps
Uptime62.8%
Letzter Check1 Std. her
47.95.206.224:45143Hangzhou Alibaba Advertising· 1323 ms
|20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Hohe Anonymität
|Beijing
1.36 Mbps
38.0%
|4 Std. her
ProtokolleHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymitätHohe Anonymität
StadtBeijing
Speed1.36 Mbps
Uptime38.0%
Letzter Check4 Std. her
39.106.170.168:8080Hangzhou Alibaba Advertising· 1873 ms
|18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Transparent
|Beijing
961 Kbps
96.3%
|1 T. her
ProtokolleHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymitätTransparent
StadtBeijing
Speed961 Kbps
Uptime96.3%
Letzter Check1 T. her
47.95.206.224:45060Hangzhou Alibaba Advertising· 3344 ms
|17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Hohe Anonymität
|Beijing
538 Kbps
52.8%
|4 Std. her
ProtokolleHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymitätHohe Anonymität
StadtBeijing
Speed538 Kbps
Uptime52.8%
Letzter Check4 Std. her
47.95.206.224:45128Hangzhou Alibaba Advertising· 1816 ms
|17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Hohe Anonymität
|Beijing
991 Kbps
40.9%
|4 Std. her
ProtokolleHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymitätHohe Anonymität
StadtBeijing
Speed991 Kbps
Uptime40.9%
Letzter Check4 Std. her
47.95.206.224:45030Hangzhou Alibaba Advertising· 3862 ms
|17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Hohe Anonymität
|Beijing
466 Kbps
52.6%
|4 Std. her
ProtokolleHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymitätHohe Anonymität
StadtBeijing
Speed466 Kbps
Uptime52.6%
Letzter Check4 Std. her
101.251.204.174:8080China Unicom Beijing· 3085 ms
|16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Transparent
|—
583 Kbps
100.0%
|1 Std. her
ProtokolleHTTP
AnonymitätTransparent
Stadt—
Speed583 Kbps
Uptime100.0%
Letzter Check1 Std. her
47.95.206.224:45034Hangzhou Alibaba Advertising· 3002 ms
|16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Hohe Anonymität
|Beijing
600 Kbps
49.1%
|2 T. her
ProtokolleHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymitätHohe Anonymität
StadtBeijing
Speed600 Kbps
Uptime49.1%
Letzter Check2 T. her
183.215.23.242:9091China Mobile communications· 3131 ms
|15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Transparent
|—
575 Kbps
99.5%
|1 Std. her
ProtokolleHTTP
AnonymitätTransparent
Stadt—
Speed575 Kbps
Uptime99.5%
Letzter Check1 Std. her
47.95.206.224:45220Hangzhou Alibaba Advertising· 3224 ms
|14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Hohe Anonymität
|Beijing
558 Kbps
43.9%
|4 Std. her
ProtokolleHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymitätHohe Anonymität
StadtBeijing
Speed558 Kbps
Uptime43.9%
Letzter Check4 Std. her
103.213.97.78:80AS Number for· 6570 ms
|13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Transparent
|—
274 Kbps
81.6%
|1 T. her
ProtokolleHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymitätTransparent
Stadt—
Speed274 Kbps
Uptime81.6%
Letzter Check1 T. her
223.85.21.195:8080The Internet Data· 5911 ms
|12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Transparent
|—
305 Kbps
75.3%
|1 Std. her
ProtokolleHTTP
AnonymitätTransparent
Stadt—
Speed305 Kbps
Uptime75.3%
Letzter Check1 Std. her
47.95.206.224:45054Hangzhou Alibaba Advertising· 1548 ms
|10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Hohe Anonymität
|Beijing
1.16 Mbps
20.9%
|4 Std. her
ProtokolleHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymitätHohe Anonymität
StadtBeijing
Speed1.16 Mbps
Uptime20.9%
Letzter Check4 Std. her
47.95.206.224:45157Hangzhou Alibaba Advertising· 1709 ms
|6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Hohe Anonymität
|Beijing
1.05 Mbps
10.0%
|4 Std. her
ProtokolleHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymitätHohe Anonymität
StadtBeijing
Speed1.05 Mbps
Uptime10.0%
Letzter Check4 Std. her
47.95.206.224:45110Hangzhou Alibaba Advertising· 2899 ms
|6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Hohe Anonymität
|Beijing
621 Kbps
17.3%
|1 T. her
ProtokolleHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymitätHohe Anonymität
StadtBeijing
Speed621 Kbps
Uptime17.3%
Letzter Check1 T. her
14.103.201.137:3128China Telecom (Group)· 2622 ms
|4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Transparent
|—
686 Kbps
20.5%
|2 Std. her
ProtokolleHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymitätTransparent
Stadt—
Speed686 Kbps
Uptime20.5%
Letzter Check2 Std. her
221.217.54.222:9000China Unicom Beijing· 1552 ms
|4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Transparent
|Beijing
1.16 Mbps
14.3%
|2 Std. her
ProtokolleHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymitätTransparent
StadtBeijing
Speed1.16 Mbps
Uptime14.3%
Letzter Check2 Std. her
47.95.206.224:45028Hangzhou Alibaba Advertising· 2660 ms
|4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Hohe Anonymität
|Beijing
677 Kbps
10.0%
|4 Std. her
ProtokolleHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymitätHohe Anonymität
StadtBeijing
Speed677 Kbps
Uptime10.0%
Letzter Check4 Std. her
47.95.206.224:45160Hangzhou Alibaba Advertising· 3725 ms
|4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Transparent
|Beijing
483 Kbps
25.3%
|14 Std. her
ProtokolleHTTP
AnonymitätTransparent
StadtBeijing
Speed483 Kbps
Uptime25.3%
Letzter Check14 Std. her
47.95.206.224:45079Hangzhou Alibaba Advertising· 2898 ms
|4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Hohe Anonymität
|Beijing
621 Kbps
10.0%
|2 T. her
ProtokolleHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymitätHohe Anonymität
StadtBeijing
Speed621 Kbps
Uptime10.0%
Letzter Check2 T. her
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