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Kostenlose Proxy-Liste

Kostenlose Proxy-Liste für China

Eine aktuelle, regelmäßig geprüfte Liste öffentlicher China-Proxys für Tests, einmalige Lookups und Entwicklungs-Workflows.

Status46 online
Aktualisiert2 Std. her
RegionAsien

Live-China-Proxys
alle 15 Minuten aktualisiert

Kostenlose öffentliche China-Proxys, regelmäßig von uns auf Geschwindigkeit und Uptime geprüft. Kopieren Sie eine einzelne IP oder exportieren Sie die aktuelle Liste — ohne Registrierung.

Protokoll
Anonymität
Port
Letzter Check
46 online·Mehr benötigt? →
203.19.38.114:1080
IP : Portnummer Score ProtokolleAnonymitätStadtSpeed Uptime Letzter Check Aktion
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Hohe AnonymitätWeltweit
500 Mbps
99.97%
Gerade eben
Kaufen
203.19.38.114:1080
CTGNet· 450 ms		76
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
4.00 Mbps
100.0%
1 Std. her
113.204.79.230:9091
CHINA UNICOM China169· 914 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
1.97 Mbps
99.9%
1 Std. her
122.246.112.107:7890
Chinanet· 817 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
2.20 Mbps
90.9%
1 Std. her
47.95.206.224:45074
Hangzhou Alibaba Advertising· 1021 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätBeijing
1.76 Mbps
100.0%
4 Std. her
47.95.206.224:45056
Hangzhou Alibaba Advertising· 1118 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätBeijing
1.61 Mbps
100.0%
1 T. her
125.34.218.175:10909
China Unicom Beijing· 1354 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätBeijing
1.33 Mbps
100.0%
17 Std. her
47.95.206.224:45094
Hangzhou Alibaba Advertising· 1079 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätBeijing
1.67 Mbps
91.0%
4 Std. her
120.232.115.57:17981
China Mobile Communications· 1587 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
1.13 Mbps
99.8%
1 Std. her
61.158.175.38:9002
CHINA UNICOM China169· 1612 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
1.12 Mbps
100.0%
1 Std. her
47.95.206.224:45248
Hangzhou Alibaba Advertising· 1380 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätBeijing
1.30 Mbps
84.6%
2 Std. her
47.95.206.224:45078
Hangzhou Alibaba Advertising· 808 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätBeijing
2.23 Mbps
66.2%
6 Std. her
27.185.218.213:17981
Shijiazhuang IDC network,· 1505 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
1.20 Mbps
94.7%
1 Std. her
47.95.206.224:45180
Hangzhou Alibaba Advertising· 814 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätBeijing
2.21 Mbps
62.1%
1 T. her
120.232.115.170:17981
China Mobile Communications· 1569 ms		36
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
1.15 Mbps
92.2%
1 Std. her
47.95.206.224:45184
Hangzhou Alibaba Advertising· 1810 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätBeijing
994 Kbps
85.3%
4 Std. her
119.188.131.55:17981
CHINA UNICOM China169· 2028 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
888 Kbps
99.9%
1 Std. her
47.95.206.224:45208
Hangzhou Alibaba Advertising· 2284 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätBeijing
788 Kbps
100.0%
2 Std. her
47.95.206.224:45211
Hangzhou Alibaba Advertising· 1927 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätBeijing
934 Kbps
82.6%
1 T. her
153.0.171.163:8085
CHINA UNICOM China169· 6730 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
267 Kbps
100.0%
1 Std. her
47.95.206.224:45091
Hangzhou Alibaba Advertising· 1621 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätBeijing
1.11 Mbps
78.0%
3 Std. her
47.95.206.224:45022
Hangzhou Alibaba Advertising· 1892 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätBeijing
951 Kbps
79.5%
3 Std. her
47.95.206.224:45165
Hangzhou Alibaba Advertising· 3289 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätBeijing
547 Kbps
91.0%
1 T. her
47.95.206.224:45062
Hangzhou Alibaba Advertising· 4201 ms		26
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätBeijing
428 Kbps
84.4%
2 Std. her
116.196.150.180:17981
Jinhua Weian InfoTech· 1730 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
1.04 Mbps
61.8%
1 Std. her
114.242.9.56:3128
China Unicom Beijing· 581 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentBeijing
3.10 Mbps
82.0%
6 Std. her
47.95.206.224:45122
Hangzhou Alibaba Advertising· 3225 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätBeijing
558 Kbps
69.0%
2 Std. her
101.206.186.99:8080
CHINA UNICOM China169· 3013 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
597 Kbps
62.8%
1 Std. her
47.95.206.224:45143
Hangzhou Alibaba Advertising· 1323 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätBeijing
1.36 Mbps
38.0%
4 Std. her
39.106.170.168:8080
Hangzhou Alibaba Advertising· 1873 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentBeijing
961 Kbps
96.3%
1 T. her
47.95.206.224:45060
Hangzhou Alibaba Advertising· 3344 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätBeijing
538 Kbps
52.8%
4 Std. her
47.95.206.224:45128
Hangzhou Alibaba Advertising· 1816 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätBeijing
991 Kbps
40.9%
4 Std. her
47.95.206.224:45030
Hangzhou Alibaba Advertising· 3862 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätBeijing
466 Kbps
52.6%
4 Std. her
101.251.204.174:8080
China Unicom Beijing· 3085 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
583 Kbps
100.0%
1 Std. her
47.95.206.224:45034
Hangzhou Alibaba Advertising· 3002 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätBeijing
600 Kbps
49.1%
2 T. her
183.215.23.242:9091
China Mobile communications· 3131 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
575 Kbps
99.5%
1 Std. her
47.95.206.224:45220
Hangzhou Alibaba Advertising· 3224 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätBeijing
558 Kbps
43.9%
4 Std. her
103.213.97.78:80
AS Number for· 6570 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
274 Kbps
81.6%
1 T. her
223.85.21.195:8080
The Internet Data· 5911 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
305 Kbps
75.3%
1 Std. her
47.95.206.224:45054
Hangzhou Alibaba Advertising· 1548 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätBeijing
1.16 Mbps
20.9%
4 Std. her
47.95.206.224:45157
Hangzhou Alibaba Advertising· 1709 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätBeijing
1.05 Mbps
10.0%
4 Std. her
47.95.206.224:45110
Hangzhou Alibaba Advertising· 2899 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätBeijing
621 Kbps
17.3%
1 T. her
14.103.201.137:3128
China Telecom (Group)· 2622 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
686 Kbps
20.5%
2 Std. her
221.217.54.222:9000
China Unicom Beijing· 1552 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentBeijing
1.16 Mbps
14.3%
2 Std. her
47.95.206.224:45028
Hangzhou Alibaba Advertising· 2660 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätBeijing
677 Kbps
10.0%
4 Std. her
47.95.206.224:45160
Hangzhou Alibaba Advertising· 3725 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentBeijing
483 Kbps
25.3%
14 Std. her
47.95.206.224:45079
Hangzhou Alibaba Advertising· 2898 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätBeijing
621 Kbps
10.0%
2 T. her
Anzeige 15 von 46

Snapshot desChina-Proxy-Pools

Was sich gerade im Live-China-Pool befindet — nach Protokoll, Anonymität, Standort und Host.

Pool-Zusammensetzung

Aktualisiert 100 Minuten zuvor· 46 aktive IPs in China
Nach Protokoll
HTTP46
HTTPS0
SOCKS442
SOCKS542
Nach Anonymität
Hohe Anonymität37
Anonym0
Transparent9
Nicht getestet0
Nach Stadt
Beijing30
Mediane Latenz: 1873 msDurchschnittliche Uptime: 70%Schnellster Proxy: 450 ms

Wichtigste Hosting-Anbieter

Hosts, die derzeit im aktiven China-Pool vertreten sind
1Hangzhou Alibaba Advertising2759%
2CHINA UNICOM China169 Backbone511%
3China Unicom Beijing Province49%
4China Mobile Communications Gr…24%
5AS Number for CHINANET jiangsu…12%
6China Mobile communications co…12%

Premium-Proxys für produktiveWorkloads

Eigene Subnetze und ASN von FineProxy. Abrechnung pro IP, nicht pro Gigabyte. Sofortige Aktivierung mit 24-Stunden-Geld-zurück-Garantie.

  • 99,97 % erfolgreiche Requests zu Ihrem Ziel über alle Standorte
  • Bis zu 500 Mbps auf jeder IP
  • Unterstützte Protokolle: HTTP, HTTPS Endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Preise ansehen →
Was Sie bei 1.000 Requests erhalten

Erfolgsrate bei einem typischen Scraping-Job — Proxys aus der Tabelle oben vs. der FineProxy-Premium-Pool.

Kostenlos
35%
350 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Kostenlos vs. FineProxy — ehrlicherVergleich

Direktvergleich des Live-Pools oben mit dem FineProxy-Premium-Angebot. Die Zahlen in der Spalte «Kostenlos» stammen direkt aus dem Live-Snapshot.

ParameterKostenlose China-Proxys KOSTENLOSFineProxy Premium PREMIUM
Poolgröße46aktive IP-Adressen85,000+IP-Adressen an mehr als 30 Standorten
Durchschnittliche Uptime70%99.97%SLA
Erfolgreiche Response-Rate(pro 1.000 Requests)~35%(350 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Mediane Latenz1873ms< 30 ms
Durchsatz pro IP< 2 Mbps (geteilt)bis zu 500 Mbps
Gleichzeitige Verbindungen1–5 (oft blockiert)ab 1.500 (tarifabhängig)
Unterstützte ProtokolleHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
AnonymitätsgarantieGemischt: Hohe Anonymität, TransparentNur hohe Anonymität — keine IP- oder DNS-Leaks
IP-TypÖffentliches Datacenter + transparente ResidentialDatacenter, eigene ASN & Subnetze
Authentifizierung× Keine — jeder kann sie nutzen✓ IP-Whitelist + Login/Passwort
Sticky Sessions× Nein✓ Bis zu 15 Min. (Rotating-Tarife)
IP-RotationspolitikStündlich (die gesamte Liste rotiert)Stabile IPs — Refresh auf Abruf (alle 8 Tage)
Risiko einer Sperre durch die ZielsiteHoch — IPs sind öffentlich und oft missbrauchtNiedrig — saubere Reputation, eigene Subnetze
Risiko eines bösartigen MITMMöglich — offene Proxys können Traffic mitlesen✓ Keines — Ihre dedizierte Infrastruktur
SupportKeiner24/7 Live-Chat, E-Mail und Ticket-System mit Engineers
Logs & ComplianceKeineLogs, Rechnungen, Verträge (B2B)
Am besten fürEinmalige Tests, Lernen, Hobby-SkripteScraping, Ad Verification, SEO, SMM, Marktforschung, Sneaker-Bots
Kosten0 $ab 0,07 $ pro IP / Monat

Aktuell hat der China kostenlose Pool 46 funktionierende IPs überwiegend verteilt auf Beijing, gehostet von Hangzhou Alibaba Advertising und CHINA UNICOM China169 Backbone. Die mediane Latenz liegt bei etwa 1873 ms und die Uptime der letzten Stunde beträgt 70%. Das reicht für einen schnellen Test oder ein einmaliges Skript, aber in unserem letzten stündlichen Benchmark kamen nur ~35% typischer Scraping-Requests erfolgreich zurück — und dieser Anteil sinkt mit jeder Stunde weiter, meist unter 10 % innerhalb von 24 Stunden, weil diese kostenlosen IPs schnell ausfallen.

Nutzen Sie die kostenlose Liste, wenn

Sie lernen, wie Proxys funktionieren, einmalige manuelle Checks machen oder einen einzelnen Endpoint testen, bei dem 5–10 Retries akzeptabel sind.

Nutzen Sie FineProxy Premium, wenn

Sie kontinuierlich scrapen, SERPs überwachen, Kampagnen steuern oder einen Produktions-Workload betreiben, der bei > 5 % Fehlerrate bricht.

Proxys für 48 Stunden konfigurierenPreise ansehen →
Wie oft wird die kostenlose China-Proxy-Liste aktualisiert?

Wir bauen den öffentlichen Pool alle 15 Minuten neu auf und prüfen ihn. Die Verfügbarkeit kann sich zwischen den Checks ändern, weil diese Server von unabhängigen Dritten betrieben werden.

Was passiert, wenn keine China-Proxys online sind?

Die Seite bleibt verfügbar und prüft den Quell-Pool weiter. Sobald im nächsten Refresh ein funktionierender Proxy erscheint, wird er automatisch ergänzt; die Seite wird nicht aufgrund einer temporären Zahl erstellt oder entfernt.

Wofür kann ich kostenlose China-Proxys nutzen?

Öffentliche Proxys eignen sich für einmalige Tests, öffentliche Lookups und die Prüfung lokalisierter Antworten. Senden Sie keine Passwörter, Zahlungsdaten oder andere sensible Informationen über einen unbekannten öffentlichen Server.

Wann sollte ich stattdessen einen verwalteten Proxy-Pool nutzen?

Nutzen Sie einen verwalteten Pool für Automatisierung, authentifizierte Sessions, dauerhaften Traffic oder jeden Workflow, der vorhersehbare Uptime, Support und kontrollierte Infrastruktur braucht. Vergleichen Sie verfügbare Konfigurationen auf der Preisseite.

Kostenlose Proxys in anderenLändern

Wählen Sie eine andere permanente Länderseite. Live-Pool-Zahlen werden bei jedem Site-Update aktualisiert.

Premium-Performance, von Kunden bestätigt.

Vier relevante Kundenbewertungen aus unserem verifizierten Bewertungs-Pool, jeweils mit Originalquelle.

2011liefert Proxys seit

Geschwindigkeit unter Last

Schnelle Proxys, waren ein bisschen ruckelig mit einigen Latenzpaketen und Ähnlichem, aber es wurde schnell gelöst. Ich würde darüber nachdenken, zu verlängern, da es einen Rabatt für diesen und ähnliche Anwendungsfälle wie Scraping und andere gibt.

Binasol V.Trustpilot, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Ich habe kürzlich diese Website genutzt und bin sehr zufrieden mit ihrem Service. Die Proxies sind schnell, zuverlässig und einfach einzurichten. Ihr Kundensupport ist reaktionsschnell und hilfsbereit, was den gesamten Prozess reibungslos macht. Sehr empfehlenswert für jeden, der hochwertige Proxy-Lösungen benötigt!

JakubInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Support

Ich bin seit ein paar Jahren Kunde und dieser Service hat mich nie im Stich gelassen, die Qualität ist seitdem gleich geblieben, das Personal ist immer so freundlich und hilfsbereit, sehr aktiv, sehr empfehlenswert 😀

CralosDieg, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

FineProxy.Org bietet herausragende Proxy-Dienste mit hervorragender Geschwindigkeit, zuverlässiger Betriebszeit und reaktionsschnellem Kundensupport. Ihre Dienste sind erschwinglich und zuverlässig!

konkea208Norton Safe Web, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

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