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قائمة بروكسي مجاني

قائمة بروكسي الصين المجانية

قائمة مباشرة ومُتحقَّق منها بانتظام من بروكسيات الصين العامة للاختبار والاستعلامات لمرة واحدة ومسارات التطوير.

الحالة46 متصل
حُدّث2 س مضت
المنطقةآسيا

بروكسيات الصين المباشرة
تُحدَّث كل 15 دقيقة

بروكسيات الصين عامة مجانية، نتحقّق منها بانتظام من حيث السرعة ووقت التشغيل. انسخ عنوان IP واحدًا أو صدّر القائمة الحالية — دون تسجيل.

البروتوكول
إخفاء الهوية
المنفذ
آخر فحص
46 متصل·تحتاج المزيد؟ →
203.19.38.114:1080
IP : المنفذ الدرجة البروتوكولاتإخفاء الهويةالمدينةالسرعة وقت التشغيل آخر فحص إجراء
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
نخبةعالمي
500 Mbps
99.97%
الآن
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203.19.38.114:1080
CTGNet· 450 ms		76
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
4.00 Mbps
100.0%
1 س مضت
113.204.79.230:9091
CHINA UNICOM China169· 914 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
1.97 Mbps
99.9%
1 س مضت
122.246.112.107:7890
Chinanet· 817 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
2.20 Mbps
90.9%
1 س مضت
47.95.206.224:45074
Hangzhou Alibaba Advertising· 1021 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةBeijing
1.76 Mbps
100.0%
4 س مضت
47.95.206.224:45056
Hangzhou Alibaba Advertising· 1118 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةBeijing
1.61 Mbps
100.0%
1 يومًا
125.34.218.175:10909
China Unicom Beijing· 1354 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةBeijing
1.33 Mbps
100.0%
17 س مضت
47.95.206.224:45094
Hangzhou Alibaba Advertising· 1079 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةBeijing
1.67 Mbps
91.0%
4 س مضت
120.232.115.57:17981
China Mobile Communications· 1587 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
1.13 Mbps
99.8%
1 س مضت
61.158.175.38:9002
CHINA UNICOM China169· 1612 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
1.12 Mbps
100.0%
1 س مضت
47.95.206.224:45248
Hangzhou Alibaba Advertising· 1380 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةBeijing
1.30 Mbps
84.6%
2 س مضت
47.95.206.224:45078
Hangzhou Alibaba Advertising· 808 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةBeijing
2.23 Mbps
66.2%
6 س مضت
27.185.218.213:17981
Shijiazhuang IDC network,· 1505 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
1.20 Mbps
94.7%
1 س مضت
47.95.206.224:45180
Hangzhou Alibaba Advertising· 814 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةBeijing
2.21 Mbps
62.1%
1 يومًا
120.232.115.170:17981
China Mobile Communications· 1569 ms		36
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
1.15 Mbps
92.2%
1 س مضت
47.95.206.224:45184
Hangzhou Alibaba Advertising· 1810 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةBeijing
994 Kbps
85.3%
4 س مضت
119.188.131.55:17981
CHINA UNICOM China169· 2028 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
888 Kbps
99.9%
1 س مضت
47.95.206.224:45208
Hangzhou Alibaba Advertising· 2284 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةBeijing
788 Kbps
100.0%
2 س مضت
47.95.206.224:45211
Hangzhou Alibaba Advertising· 1927 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةBeijing
934 Kbps
82.6%
1 يومًا
153.0.171.163:8085
CHINA UNICOM China169· 6730 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
267 Kbps
100.0%
1 س مضت
47.95.206.224:45091
Hangzhou Alibaba Advertising· 1621 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةBeijing
1.11 Mbps
78.0%
3 س مضت
47.95.206.224:45022
Hangzhou Alibaba Advertising· 1892 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةBeijing
951 Kbps
79.5%
3 س مضت
47.95.206.224:45165
Hangzhou Alibaba Advertising· 3289 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةBeijing
547 Kbps
91.0%
1 يومًا
47.95.206.224:45062
Hangzhou Alibaba Advertising· 4201 ms		26
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةBeijing
428 Kbps
84.4%
2 س مضت
116.196.150.180:17981
Jinhua Weian InfoTech· 1730 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
1.04 Mbps
61.8%
1 س مضت
114.242.9.56:3128
China Unicom Beijing· 581 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافBeijing
3.10 Mbps
82.0%
6 س مضت
47.95.206.224:45122
Hangzhou Alibaba Advertising· 3225 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةBeijing
558 Kbps
69.0%
2 س مضت
101.206.186.99:8080
CHINA UNICOM China169· 3013 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
597 Kbps
62.8%
1 س مضت
47.95.206.224:45143
Hangzhou Alibaba Advertising· 1323 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةBeijing
1.36 Mbps
38.0%
4 س مضت
39.106.170.168:8080
Hangzhou Alibaba Advertising· 1873 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافBeijing
961 Kbps
96.3%
1 يومًا
47.95.206.224:45060
Hangzhou Alibaba Advertising· 3344 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةBeijing
538 Kbps
52.8%
4 س مضت
47.95.206.224:45128
Hangzhou Alibaba Advertising· 1816 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةBeijing
991 Kbps
40.9%
4 س مضت
47.95.206.224:45030
Hangzhou Alibaba Advertising· 3862 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةBeijing
466 Kbps
52.6%
4 س مضت
101.251.204.174:8080
China Unicom Beijing· 3085 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
583 Kbps
100.0%
1 س مضت
47.95.206.224:45034
Hangzhou Alibaba Advertising· 3002 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةBeijing
600 Kbps
49.1%
2 يومًا
183.215.23.242:9091
China Mobile communications· 3131 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
575 Kbps
99.5%
1 س مضت
47.95.206.224:45220
Hangzhou Alibaba Advertising· 3224 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةBeijing
558 Kbps
43.9%
4 س مضت
103.213.97.78:80
AS Number for· 6570 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
274 Kbps
81.6%
1 يومًا
223.85.21.195:8080
The Internet Data· 5911 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
305 Kbps
75.3%
1 س مضت
47.95.206.224:45054
Hangzhou Alibaba Advertising· 1548 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةBeijing
1.16 Mbps
20.9%
4 س مضت
47.95.206.224:45157
Hangzhou Alibaba Advertising· 1709 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةBeijing
1.05 Mbps
10.0%
4 س مضت
47.95.206.224:45110
Hangzhou Alibaba Advertising· 2899 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةBeijing
621 Kbps
17.3%
1 يومًا
14.103.201.137:3128
China Telecom (Group)· 2622 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
686 Kbps
20.5%
2 س مضت
221.217.54.222:9000
China Unicom Beijing· 1552 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافBeijing
1.16 Mbps
14.3%
2 س مضت
47.95.206.224:45028
Hangzhou Alibaba Advertising· 2660 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةBeijing
677 Kbps
10.0%
4 س مضت
47.95.206.224:45160
Hangzhou Alibaba Advertising· 3725 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافBeijing
483 Kbps
25.3%
14 س مضت
47.95.206.224:45079
Hangzhou Alibaba Advertising· 2898 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةBeijing
621 Kbps
10.0%
2 يومًا
عرض 15 من 46

لقطة مجموعة بروكسيالصين

ما الموجود حالياً في مجمع الصين الحي — حسب البروتوكول وإخفاء الهوية والموقع والمضيف.

تكوين التجمع

حُدّث 100 دقائق مضت· 46 عنوان IP نشط في الصين
حسب البروتوكول
HTTP46
HTTPS0
SOCKS442
SOCKS542
حسب إخفاء الهوية
نخبة37
مجهول0
شفاف9
لم يُختبر0
حسب المدينة
Beijing30
متوسط زمن الوصول: 1873 msمتوسط وقت التشغيل: 70%أسرع بروكسي: 450 ms

أبرز مزوّدي الاستضافة

المضيفون الممثَّلون حاليًا في المجمّع النشط لـ الصين
1Hangzhou Alibaba Advertising2759%
2CHINA UNICOM China169 Backbone511%
3China Unicom Beijing Province49%
4China Mobile Communications Gr…24%
5AS Number for CHINANET jiangsu…12%
6China Mobile communications co…12%

بروكسيات مميزة لأحمال العملالجادة

شبكات فرعية وASN مملوكة من FineProxy. ادفع لكل IP، لا لكل غيغابايت. تفعيل فوري مع ضمان استرداد خلال 24 ساعة.

  • 99.97% طلبات ناجحة إلى هدفك عبر كل المواقع
  • حتى 500 Mbps على كل IP
  • البروتوكولات المدعومة: نقطة نهاية HTTP وHTTPS وSOCKS4 وSOCKS5 وUDP
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ما الذي تحصل عليه في 1,000 طلب

معدل الاستجابات الناجحة في مهمة استخراج بيانات ويب نموذجية — بروكسيات الجدول أعلاه مقابل مجمع FineProxy المميّز.

مجاني
35%
350 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

المجاني مقابل FineProxy — مقارنةصريحة

مقارنة جنباً إلى جنب بين المجمع الحي أعلاه وعرض FineProxy المميّز. أرقام عمود «Free» مأخوذة مباشرة من اللقطة الحية.

المعياربروكسيات الصين المجانية مجانيFineProxy Premium مميز
حجم التجمع46عنوان IP (نشط)85,000+عناوين IP في أكثر من 30 موقعًا
متوسط وقت التشغيل70%99.97%SLA
معدل الاستجابات الناجحة(لكل 1,000 طلب)~35%(350 / 1000)99.7%(997 / 1000)
متوسط زمن الوصول1873ms< 30 ms
الإنتاجية لكل IP< 2 Mbps (مشترك)حتى 500 Mbps
اتصالات متزامنة1–5 (غالبًا محظور)من 1,500 (حسب الخطة)
البروتوكولات المدعومةHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
ضمان إخفاء الهويةمختلط: نخبة, شفافإخفاء كامل فقط — بدون تسريب IP أو DNS
نوع IPبروكسي مركز بيانات عام + سكني شفافمركز بيانات، وASN ونطاقات فرعية مملوكة
المصادقة× لا شيء — يمكن لأي كان الاستخدام✓ قائمة عناوين IP المسموح بها + اسم المستخدم/كلمة المرور
جلسات ثابتة× لا✓ حتى 15 دقيقة (خطط دوّارة)
سياسة تدوير IPكل ساعة (تدور القائمة بالكامل)عناوين IP مستقرة — تحديث عند الطلب (كل 8 أيام)
خطر الحظر من الموقع المستهدفعالٍ — عناوين IP عامة ويُساء استخدامها كثيراًمنخفض — سمعة نظيفة وشبكات فرعية مملوكة
خطر MITM خبيثممكن — البروكسيات المفتوحة قد تتنصّت على الحركة✓ لا شيء — بنيتك التحتية المخصصة
الدعملا يوجددردشة مباشرة وبريد إلكتروني ونظام تذاكر على مدار الساعة مع مهندسين
السجلات والامتثاللا يوجدسجلات وفواتير وعقود (B2B)
الأنسباختبارات لمرة واحدة وتعلّم ونصوص هوايةاستخراج بيانات الويب، التحقق من الإعلانات، SEO، SMM، أبحاث السوق، بوتات الأحذية
التكلفة$0من $0.07 لكل IP / شهرياً

حاليًا الصين يضم المجمع المجاني 46 IP عامل موزّعة غالباً على Beijing, تستضيفها Hangzhou Alibaba Advertising و CHINA UNICOM China169 Backbone. متوسط زمن الوصول حوالي 1873 ms ووقت التشغيل خلال الساعة الماضية هو 70%. يكفي هذا لاختبار سريع أو سكربت لمرة واحدة، لكن في آخر قياس ساعي لدينا لم ينجح سوى ~35% من طلبات استخراج بيانات الويب النموذجية عادت ناجحة — ويتراجع هذا النصيب مع كل ساعة، وغالباً يهبط دون 10% خلال 24 ساعة لأن عناوين IP المجانية هذه تتوقف سريعاً.

استخدم القائمة المجانية إذا

تتعلّم كيف تعمل البروكسيات، أو تجري فحوصات يدوية لمرة واحدة، أو تختبر نقطة نهاية واحدة حيث تُقبل 5–10 محاولات إعادة.

استخدم FineProxy Premium إذا

تستخرج البيانات باستمرار، أو تراقب صفحات SERP، أو تدير حملات إعلانية، أو تشغّل أي حمل إنتاجي ينهار عند معدل فشل > 5%.

إعداد الوكلاء لمدة 48 ساعة← عرض الأسعار
كم مرة تُحدَّث قائمة بروكسي الصين المجاني؟

نعيد بناء المجمع العام والتحقق منه كل 15 دقيقة. قد تتغيّر التوفّر بين الفحوصات لأن هذه الخوادم يشغّلها أطراف ثالثة مستقلة.

ماذا يحدث عندما لا يكون أي بروكسي من الصين متصلاً؟

تبقى الصفحة متاحة وتواصل فحص المجمع المصدر. وما إن يظهر بروكسي عامل في التحديث التالي يُضاف تلقائياً؛ لا تُنشأ الصفحة ولا تُحذف بناءً على عدد مؤقت.

ما استخدامات بروكسيات الصين المجانية؟

تناسب البروكسيات العامة الاختبارات المؤقتة، والاستعلامات العامة لمرة واحدة، والتحقق من الاستجابات المحلية. لا تُرسل كلمات المرور أو بيانات الدفع أو أي معلومات حسّاسة عبر خادم عام مجهول.

متى ينبغي استخدام مجمع بروكسي مُدار بدلاً من ذلك؟

استخدم مجمعاً مُداراً للأتمتة أو الجلسات المصادَق عليها أو الحركة المستمرة أو أي سير عمل يحتاج وقت تشغيل متوقع ودعاً وبنية تحتية مضبوطة. قارن الإعدادات المتاحة في صفحة التسعير.

بروكسيات مجانية في دولأخرى

اختر صفحة دولة دائمة أخرى. تُحدَّث أعداد المجمع الحي مع كل تحديث للموقع.

أداء متميّز، موثّق من العملاء.

أربع تقييمات عملاء ذات صلة من مجموعتنا الموثَّقة، مع روابط إلى مصادرها الأصلية.

2011نقدّم بروكسي منذ

السرعة تحت الحمل

الوكلاء السريعون، كانوا متوترين بعض الشيء مع بعض حزم زمن الوصول وما شابه ذلك ولكن تم حلها بسرعة، سأفكر في التجديد نظرًا لوجود خصم على هذا وحالات الاستخدام المشابهة مثل التخريد وغيرها

Binasol V.Trustpilot, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

لقد استخدمت هذا الموقع مؤخرًا، وأنا راضٍ جدًا عن خدمتهم. الوكلاء سريعون وموثوقون وسهل الإعداد. دعم العملاء لديهم سريع الاستجابة ومفيد، مما يجعل العملية برمتها سلسة. موصى به للغاية لأي شخص يحتاج إلى حلول وكيل عالية الجودة!

Jakubالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

الدعم

لقد كنت عميلاً منذ عامين ولم تخذلني هذه الخدمة أبدًا، ظلت الجودة كما هي منذ ذلك الحين، الموظفون طيبون للغاية ويدعمون دائمًا، نشيطون جدًا، موصى به للغاية 😀

CralosDieg, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

يوفر FineProxy.Org خدمات وكيل متميزة بسرعة ممتازة ووقت تشغيل موثوق ودعم عملاء سريع الاستجابة. خدماتهم بأسعار معقولة ويمكن الاعتماد عليها!

konkea208Norton Safe Web, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء