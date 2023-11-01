قائمة بروكسيات الهند المجانية

يدير Flipkart (المملوك لـ Walmart، ومنصة التجارة الإلكترونية الأولى في الهند) نظام Akamai Bot Manager إضافة إلى كشف شذوذ داخلي من Flipkart — فنطاقات مراكز البيانات تثير علامات فورية. وتشترك Myntra (قطاع الأزياء، وهي أيضاً ضمن مجموعة Flipkart) في المكدس نفسه مع فحوصات أشد على نقاط الحجم/المخزون. ويطبّق Amazon.in مكدس مكافحة البوتات العالمي لـ Amazon. أما Olx India وQuikr فيستخدمان Cloudflare مع حدود معدل لكل IP. وتنشر 99acres وMagicbricks (العقارات) بصمة الجلسة إضافة إلى سقوف معدل تعاقب التصفح السريع. وللاستخراج المستمر من أي منها، استخدم بروكسي مركز بيانات من شبكة فرعية مملوكة —مجموعة DC الهندية من FineProxy— إذ تتعامل مع صفحات المنتجات والإعلانات الفردية بترويسات صحيحة (Accept-Language: en-IN أو hi-IN، وINR cookie). أما القائمة المجانية فتكفي لعمليات البحث عن الأسعار لمرة واحدة، وفحص العرض، وسحب البيانات المفتوحة من نقاط data.gov.in.