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قائمة بروكسي مجاني

قائمة بروكسيات الهند المجانية

قائمة مباشرة ومُتحقَّق منها بانتظام من بروكسيات الهند العامة للاختبار والاستعلامات لمرة واحدة ومسارات التطوير.

الحالة16 متصل
حُدّث2 س مضت
المنطقةآسيا

بروكسيات الهند المباشرة
تُحدَّث كل 15 دقيقة

بروكسيات الهند عامة مجانية، نتحقّق منها بانتظام من حيث السرعة ووقت التشغيل. انسخ عنوان IP واحدًا أو صدّر القائمة الحالية — دون تسجيل.

البروتوكول
إخفاء الهوية
المنفذ
آخر فحص
16 متصل·تحتاج المزيد؟ →
219.65.73.80:80
IP : المنفذ الدرجة البروتوكولاتإخفاء الهويةالمدينةالسرعة وقت التشغيل آخر فحص إجراء
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
نخبةعالمي
500 Mbps
99.97%
الآن
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219.65.73.80:80
TATA Communications formerly· 694 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
مجهول
2.59 Mbps
100.0%
1 س مضت
219.65.73.81:80
TATA Communications formerly· 975 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
مجهول
1.85 Mbps
100.0%
1 س مضت
64.227.186.105:1080
DigitalOcean, LLC· 734 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةBengaluru
2.45 Mbps
71.4%
1 س مضت
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
3.66 Mbps
85.5%
1 س مضت
161.118.162.56:3129
Oracle Corporation· 5978 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةMumbai
301 Kbps
100.0%
3 س مضت
168.144.72.32:1080
DigitalOcean, LLC· 724 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةBengaluru
2.49 Mbps
34.6%
1 س مضت
103.51.223.133:8080
Galaxynet Connections Private· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.35 Mbps
99.6%
2 يومًا
117.236.124.168:3128
National Internet Backbone· 552 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
3.26 Mbps
53.0%
2 س مضت
103.231.78.36:80
CtrlS· 875 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.06 Mbps
63.2%
15 س مضت
139.59.1.14:8080
DigitalOcean, LLC· 1437 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافBengaluru
1.25 Mbps
46.8%
1 س مضت
103.21.54.61:3128
Khetan Cable Network· 459 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافIndore
3.92 Mbps
14.0%
19 س مضت
156.67.110.124:10808
Contabo Asia Private· 5749 ms		8
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافMumbai
313 Kbps
53.7%
1 س مضت
52.140.40.92:80
Microsoft Corporation· 3163 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافChennai
569 Kbps
30.9%
4 س مضت
27.116.41.156:8470
RailTel Corporation of· 4018 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
448 Kbps
24.6%
5 س مضت
103.48.70.200:83
Country Online Services· 4437 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافHyderabad
406 Kbps
17.4%
1 س مضت
35.207.215.104:8899
Google LLC· 6664 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
مجهولMumbai
270 Kbps
12.3%
5 س مضت
عرض 15 من 16

لقطة مجموعة بروكسيالهند

ما الموجود حالياً في مجمع الهند الحي — حسب البروتوكول وإخفاء الهوية والموقع والمضيف.

تكوين التجمع

حُدّث 100 دقائق مضت· 16 عنوان IP نشط في الهند
حسب البروتوكول
HTTP16
HTTPS0
SOCKS415
SOCKS514
حسب إخفاء الهوية
نخبة3
مجهول3
شفاف10
لم يُختبر0
حسب المدينة
Bengaluru3
Mumbai3
Chennai1
Hyderabad1
متوسط زمن الوصول: 1330 msمتوسط وقت التشغيل: 57%أسرع بروكسي: 459 ms

أبرز مزوّدي الاستضافة

المضيفون الممثَّلون حاليًا في المجمّع النشط لـ الهند
1DigitalOcean319%
2National Internet Backbone213%
3TATA Communications formerly V…213%
4Contabo Asia Private16%
5Country Online Services PVT16%
6CtrlS16%

بروكسيات مميزة لأحمال العملالجادة

شبكات فرعية وASN مملوكة من FineProxy. ادفع لكل IP، لا لكل غيغابايت. تفعيل فوري مع ضمان استرداد خلال 24 ساعة.

  • 99.97% طلبات ناجحة إلى هدفك عبر كل المواقع
  • حتى 500 Mbps على كل IP
  • البروتوكولات المدعومة: نقطة نهاية HTTP وHTTPS وSOCKS4 وSOCKS5 وUDP
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ما الذي تحصل عليه في 1,000 طلب

معدل الاستجابات الناجحة في مهمة استخراج بيانات ويب نموذجية — بروكسيات الجدول أعلاه مقابل مجمع FineProxy المميّز.

مجاني
29%
290 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

المجاني مقابل FineProxy — مقارنةصريحة

مقارنة جنباً إلى جنب بين المجمع الحي أعلاه وعرض FineProxy المميّز. أرقام عمود «Free» مأخوذة مباشرة من اللقطة الحية.

المعياربروكسيات الهند المجانية مجانيFineProxy Premium مميز
حجم التجمع16عنوان IP (نشط)85,000+عناوين IP في أكثر من 30 موقعًا
متوسط وقت التشغيل57%99.97%SLA
معدل الاستجابات الناجحة(لكل 1,000 طلب)~29%(290 / 1000)99.7%(997 / 1000)
متوسط زمن الوصول1330ms< 30 ms
الإنتاجية لكل IP< 2 Mbps (مشترك)حتى 500 Mbps
اتصالات متزامنة1–5 (غالبًا محظور)من 1,500 (حسب الخطة)
البروتوكولات المدعومةHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
ضمان إخفاء الهويةمختلط: نخبة, مجهول, شفافإخفاء كامل فقط — بدون تسريب IP أو DNS
نوع IPبروكسي مركز بيانات عام + سكني شفافمركز بيانات، وASN ونطاقات فرعية مملوكة
المصادقة× لا شيء — يمكن لأي كان الاستخدام✓ قائمة عناوين IP المسموح بها + اسم المستخدم/كلمة المرور
جلسات ثابتة× لا✓ حتى 15 دقيقة (خطط دوّارة)
سياسة تدوير IPكل ساعة (تدور القائمة بالكامل)عناوين IP مستقرة — تحديث عند الطلب (كل 8 أيام)
خطر الحظر من الموقع المستهدفعالٍ — عناوين IP عامة ويُساء استخدامها كثيراًمنخفض — سمعة نظيفة وشبكات فرعية مملوكة
خطر MITM خبيثممكن — البروكسيات المفتوحة قد تتنصّت على الحركة✓ لا شيء — بنيتك التحتية المخصصة
الدعملا يوجددردشة مباشرة وبريد إلكتروني ونظام تذاكر على مدار الساعة مع مهندسين
السجلات والامتثاللا يوجدسجلات وفواتير وعقود (B2B)
الأنسباختبارات لمرة واحدة وتعلّم ونصوص هوايةاستخراج بيانات الويب، التحقق من الإعلانات، SEO، SMM، أبحاث السوق، بوتات الأحذية
التكلفة$0من $0.07 لكل IP / شهرياً

حاليًا الهند يضم المجمع المجاني 16 IP عامل موزّعة غالباً على Bengaluru و Mumbai, تستضيفها DigitalOcean و National Internet Backbone. متوسط زمن الوصول حوالي 1330 ms ووقت التشغيل خلال الساعة الماضية هو 57%. يكفي هذا لاختبار سريع أو سكربت لمرة واحدة، لكن في آخر قياس ساعي لدينا لم ينجح سوى ~29% من طلبات استخراج بيانات الويب النموذجية عادت ناجحة — ويتراجع هذا النصيب مع كل ساعة، وغالباً يهبط دون 10% خلال 24 ساعة لأن عناوين IP المجانية هذه تتوقف سريعاً.

استخدم القائمة المجانية إذا

تتعلّم كيف تعمل البروكسيات، أو تجري فحوصات يدوية لمرة واحدة، أو تختبر نقطة نهاية واحدة حيث تُقبل 5–10 محاولات إعادة.

استخدم FineProxy Premium إذا

تستخرج البيانات باستمرار، أو تراقب صفحات SERP، أو تدير حملات إعلانية، أو تشغّل أي حمل إنتاجي ينهار عند معدل فشل > 5%.

إعداد الوكلاء لمدة 48 ساعة← عرض الأسعار
كم مرة تُحدَّث هذه القائمة، ومن أين تأتي عناوين IP الهندية هذه؟

نُعيد فحص القائمة كل 15 دقيقة — السرعة ووقت التشغيل واستجابة البروتوكول — لكنها بروكسيات عامة مفتوحة مجمّعة من مصادر مفتوحة، وليست خوادم تحت سيطرتنا. لا نشغّلها، ولا نضمن وقت التشغيل، ولا نجمع سجلات منها. البروكسيات المجانية تتبدّل بسرعة: تختفي العناوين أو تُحظر أو تتوقف عن الاستجابة دون إنذار. اعتبرها مجموعة انطلاق لاختبار الشيفرة، أو عمليات البحث لمرة واحدة، أو التحقق السريع من استجابة موقع لحركة قادمة من الهند. وأي مهمة يجب أن تواصل العمل طوال الليل تحتاج إلىمجموعة مدفوعة— فهذه العناوين غير مصممة للأحمال المستمرة.

هل تتعامل بروكسيات IN المجانية مع Flipkart وMyntra وAmazon.in وOlx India أو 99acres؟

يدير Flipkart (المملوك لـ Walmart، ومنصة التجارة الإلكترونية الأولى في الهند) نظام Akamai Bot Manager إضافة إلى كشف شذوذ داخلي من Flipkart — فنطاقات مراكز البيانات تثير علامات فورية. وتشترك Myntra (قطاع الأزياء، وهي أيضاً ضمن مجموعة Flipkart) في المكدس نفسه مع فحوصات أشد على نقاط الحجم/المخزون. ويطبّق Amazon.in مكدس مكافحة البوتات العالمي لـ Amazon. أما Olx India وQuikr فيستخدمان Cloudflare مع حدود معدل لكل IP. وتنشر 99acres وMagicbricks (العقارات) بصمة الجلسة إضافة إلى سقوف معدل تعاقب التصفح السريع. وللاستخراج المستمر من أي منها، استخدم بروكسي مركز بيانات من شبكة فرعية مملوكة —مجموعة DC الهندية من FineProxy— إذ تتعامل مع صفحات المنتجات والإعلانات الفردية بترويسات صحيحة (Accept-Language: en-IN أو hi-IN، وINR cookie). أما القائمة المجانية فتكفي لعمليات البحث عن الأسعار لمرة واحدة، وفحص العرض، وسحب البيانات المفتوحة من نقاط data.gov.in.

تهيمن Reliance Jio على الاتصالات المتنقلة في الهند — فهل يؤثر ذلك على تنوع عناوين IP؟

بشكل كبير. أطلقت Jio خدمتها عام 2016 بـ 4G مجاني وأعادت تشكيل سوق الاتصالات الهندي بالكامل — وبحلول 2026 تحمل نحو 470M مشتركاً، أكثر من Airtel وVi (Vodafone-Idea) مجتمعتين. ويخرج جزء هائل من حركة الجوال الهندية عبر مجموعات CGNAT التابعة لـ Jio (ملايين المشتركين خلف مجموعة صغيرة نسبياً من عناوين IP العامة). النتيجة العملية: عناوين IP الآتية من Jio في القوائم المجانية تحمل حملاً هائلاً لمستخدمين مشتركين، ما يعني ضوضاء سمعة أساسية عالية جداً لدى أنظمة مكافحة الاحتيال، وفي الوقت نفسه أن المواقع الهندية مضبوطة جيداً لتوقّع أنماط CGNAT الكثيفة من هذا المشغّل. أما عناوين ISP الاستهلاكية من BSNL وMTNL وHathway وACT وJioFiber فهي أندر في قوائم البروكسي المجانية، لكنها تُقرأ أقرب إلى حركة "single-user" في تقييم مكافحة البوتات.

لدى الهند 22 لغة رسمية — فهل يهم Accept-Language عند استخراج بيانات الويب؟

بالنسبة لمعظم المواقع التجارية الكبرى، لا — فـ Flipkart وMyntra وAmazon.in وOLX India تعتمد الإنجليزية افتراضياً بغض النظر عن Accept-Language في الطلبات غير الهندية. وتُدعم الهندية (hi-IN) على معظم منصات المستهلك بواجهات موازية؛ أما اللغات الإقليمية (التاميلية والتيلوغوية والماراثية والبنغالية والكنادية والغوجاراتية والماليالامية والبنجابية وغيرها) فتتزايد على منصات المصارف والحكومة وJio. أرسل Accept-Language: en-IN,en;q=0.9,hi-IN;q=0.8 كقيمة افتراضية عملية. وحيث تهم اللغات الإقليمية: مواقع الأخبار المحلية (Dainik Jagran بالهندية، وDaily Thanthi بالتاميلية، وغيرها) — أرسل رمز اللغة المحدد؛ وتقدّم الخدمات الحكومية على india.gov.in أكثر من 12 صيغة لغوية؛ وكذلك شبكات الإعلان التي تستهدف جماهير إقليمية. أما التسعير بالـ INR فهو متطابق عبر جميع الصيغ اللغوية.

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أربع تقييمات عملاء ذات صلة من مجموعتنا الموثَّقة، مع روابط إلى مصادرها الأصلية.

2011نقدّم بروكسي منذ

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