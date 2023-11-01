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免费代理列表

免费印度代理列表

定期验证的实时印度公共代理列表，适用于测试、一次性查询和开发工作流。

状态16 在线
已更新2 小时前
地区亚洲

实时印度代理
每 15 分钟更新

免费的印度公共代理，由我们定期验证速度和可用率。可复制单个 IP 或导出当前列表，无需注册。

协议
匿名性
端口
最后检查
16 在线·需要更多？ →
219.65.73.80:80
IP : 端口 评分 协议匿名性城市速度 可用率 最后检查 操作
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
精英全球
500 Mbps
99.97%
刚刚
购买
219.65.73.80:80
TATA Communications formerly· 694 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
匿名
2.59 Mbps
100.0%
1 小时前
219.65.73.81:80
TATA Communications formerly· 975 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
匿名
1.85 Mbps
100.0%
1 小时前
64.227.186.105:1080
DigitalOcean, LLC· 734 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Bengaluru
2.45 Mbps
71.4%
1 小时前
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
3.66 Mbps
85.5%
1 小时前
161.118.162.56:3129
Oracle Corporation· 5978 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Mumbai
301 Kbps
100.0%
3 小时前
168.144.72.32:1080
DigitalOcean, LLC· 724 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Bengaluru
2.49 Mbps
34.6%
1 小时前
103.51.223.133:8080
Galaxynet Connections Private· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.35 Mbps
99.6%
2 天前
117.236.124.168:3128
National Internet Backbone· 552 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
3.26 Mbps
53.0%
2 小时前
103.231.78.36:80
CtrlS· 875 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
2.06 Mbps
63.2%
15 小时前
139.59.1.14:8080
DigitalOcean, LLC· 1437 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Bengaluru
1.25 Mbps
46.8%
1 小时前
103.21.54.61:3128
Khetan Cable Network· 459 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Indore
3.92 Mbps
14.0%
19 小时前
156.67.110.124:10808
Contabo Asia Private· 5749 ms		8
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Mumbai
313 Kbps
53.7%
1 小时前
52.140.40.92:80
Microsoft Corporation· 3163 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Chennai
569 Kbps
30.9%
4 小时前
27.116.41.156:8470
RailTel Corporation of· 4018 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
448 Kbps
24.6%
5 小时前
103.48.70.200:83
Country Online Services· 4437 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Hyderabad
406 Kbps
17.4%
1 小时前
35.207.215.104:8899
Google LLC· 6664 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
匿名Mumbai
270 Kbps
12.3%
5 小时前
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印度代理池概况

当前实时印度代理池的构成 — 按协议、匿名性、位置和主机分类。

代理池构成

已更新 100 分钟前· 16 个活跃 IP，位于 印度
按协议
HTTP16
HTTPS0
SOCKS415
SOCKS514
按匿名性
精英3
匿名3
透明10
未测试0
按城市
Bengaluru3
Mumbai3
Chennai1
Hyderabad1
延迟中位数: 1330 ms平均可用率: 57%最快代理: 459 ms

主要托管服务商

当前在实时印度代理池中出现的托管服务商
1DigitalOcean319%
2National Internet Backbone213%
3TATA Communications formerly V…213%
4Contabo Asia Private16%
5Country Online Services PVT16%
6CtrlS16%

适用于重要工作负载的高级代理

FineProxy 自有子网和 ASN。按 IP 而非按 GB 付费。即时激活，并提供 24 小时退款保证。

  • 99.97% 在所有位置向目标发出的成功请求
  • 每个 IP 最多 500 Mbps
  • 支持的协议：HTTP, HTTPS 端点, SOCKS4, SOCKS5, UDP
查看价格 →
1,000 次请求的结果

常规抓取任务的成功响应率 — 对比上表代理与 FineProxy 高级代理池。

免费
29%
290 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

免费代理与 FineProxy —客观对比

并列比较上方实时代理池与 FineProxy 高级服务。“免费”列中的数据直接来自实时快照。

参数免费印度代理 FREEFineProxy Premium PREMIUM
代理池规模16个实时 IP85,000+个 IP，覆盖 30 多个位置
平均可用率57%99.97%SLA
成功响应率（每 1,000 次请求）~29%(290 / 1000)99.7%(997 / 1000)
延迟中位数1330ms< 30 ms
每个 IP 吞吐量< 2 Mbps（共享）最高 500 Mbps
并发连接1–5（经常被封锁）1,500 起（取决于套餐）
支持的协议HTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
匿名保证混合: 高匿, 匿名, 透明仅高匿代理 — 无 IP 或 DNS 泄漏
IP 类型公共数据中心 + 透明住宅代理数据中心、自有 ASN 和子网
认证× 无 — 任何人均可使用✓ IP 白名单 + 用户名/密码
粘性会话× No✓ 最长 15 分钟（轮换套餐）
IP 轮换策略每小时（整个列表轮换）稳定 IP — 可按需刷新（每 8 天）
被目标网站封禁的风险高 — IP 公开且常被滥用低 — 信誉良好，自有子网
恶意中间人攻击风险可能 — 开放代理可能嗅探流量✓ 无 — 您的独享基础设施
支持全天候在线聊天、电子邮件和工程师工单支持
日志与合规日志、发票、合同（B2B）
最适合一次性测试、学习和业余脚本数据抓取、广告验证、SEO、SMM、市场研究、球鞋机器人
成本$0每个 IP 每月 $0.07 起

当前 印度 免费代理池包含 16 个可用 IP 主要分布于 BengaluruMumbai, 托管方 DigitalOceanNational Internet Backbone. 延迟中位数约为 1330 ms ，过去一小时的可用率为 57%. 这足以用于快速测试或一次性脚本，但在最近一次每小时基准测试中，只有 ~29% 的常规抓取请求成功返回。随着免费 IP 快速失效，该比例会逐小时下降，通常在 24 小时内降至 10% 以下。

以下情况使用免费列表

您正在学习代理原理、执行一次性手动检查，或测试允许重试 5–10 次的单个端点。

以下情况使用 FineProxy Premium

您需要持续抓取、监控 SERP、管理广告活动，或运行无法接受超过 5% 失败率的生产工作负载。

配置 48 小时代理查看价格 →
列表多久更新一次？这些印度 IP 从哪里来？

我们每 15 分钟重新检查一次列表——速度、在线率、协议响应——但这些是从公开来源汇总的公共开放代理，并不是我们控制的服务器。我们不运营它们，无法保证在线率，也不收集它们的日志。免费代理变化很快：IP 会在没有任何预兆的情况下消失、被封锁或停止响应。请把它们当作起步代理池，用于代码测试、一次性查询，或快速检查网站对来自印度的流量如何响应。任何需要整夜稳定运行的任务都应该放到付费代理池——这些 IP 不适合持续负载。

免费印度代理能用于 Flipkart、Myntra、Amazon.in、OLX India 或 99acres 吗？

Flipkart（Walmart 旗下，印度第一大电商）使用 Akamai Bot Manager 以及自有的异常检测——数据中心 IP 段会被立即标记。Myntra（时尚垂直平台，同属 Flipkart 集团）使用相同的技术栈，并对尺码和库存接口检查更严格。Amazon.in 使用 Amazon 全球统一的反爬系统。OLX India 和 Quikr 使用 Cloudflare，并按 IP 限制请求频率。99acres 和 Magicbricks（房地产）采用会话指纹和频率上限，快速翻页会被惩罚。要持续抓取其中任何一个网站，使用自有子网的数据中心代理——FineProxy 印度数据中心代理池——在正确的请求头（Accept-Language: en-IN 或 hi-IN，INR Cookie）下可以处理单个商品或列表页面。免费列表适合一次性查价、渲染检查以及从 data.gov.in 接口获取开放数据。

Reliance Jio 在印度移动网络中占主导地位——这会影响 IP 多样性吗？

影响很大。Jio 于 2016 年以免费 4G 进入市场，重塑了整个印度电信市场——到 2026 年约有 4.7 亿用户，超过 Airtel 和 Vi（Vodafone-Idea）的总和。印度很大一部分移动流量通过 Jio 的 CGNAT 池出口（数百万用户共用相对较少的公网 IP）。实际影响：免费列表中来自 Jio 的 IP 承载着大量共享用户流量，因此在反欺诈系统中的基础信誉噪声非常高；但印度网站也早已适应这家运营商的大规模 CGNAT 模式。BSNL、MTNL、Hathway、ACT、JioFiber 宽带等家庭宽带运营商的 IP 在免费代理列表中较少见，但在反爬评分中更像“单一用户”流量。

印度有 22 种官方语言——抓取时 Accept-Language 重要吗？

对大多数大型商业网站来说并不重要——对于非印地语请求，Flipkart、Myntra、Amazon.in、OLX India 无论 Accept-Language 如何都默认显示英语。大多数消费类平台都以并行界面支持印地语（hi-IN）；地区语言（泰米尔语、泰卢固语、马拉地语、孟加拉语、卡纳达语、古吉拉特语、马拉雅拉姆语、旁遮普语等）在银行、政府和 Jio 平台上也越来越常见。实用的默认值是 Accept-Language: en-IN,en;q=0.9,hi-IN;q=0.8。地区语言真正重要的场景：本地语言新闻网站（印地语的 Dainik Jagran、泰米尔语的 Daily Thanthi 等）——请发送具体的语言代码；india.gov.in 上的政府服务提供 12 种以上语言版本；面向地区受众的广告网络。各语言版本的 INR 价格相同。

其他国家/地区的免费代理

选择其他固定国家/地区页面。每次网站更新时都会刷新实时代理池数量。

高级代理性能， 经客户验证。

来自已验证评价池的四条相关客户评价，并链接到原始来源。

2011提供代理服务始于

负载下速度

我在代理服务上花过很多钱…… 这是我用过价格和性价比最好的服务之一。代理适用于许多服务，速度快、可靠、稳定，而且线程数不限。唯一不喜欢的是没有地理位置控制，无法选择代理所在的国家。仅此而已。

dvdsvFineProxy 内部平台译自英语来源

我已经用了FineProxy.org好几个月了，对服务非常满意。连接速度令人印象深刻，我从未遇到过停机问题。他们在全球范围内拥有丰富的代理地点，让我无论身处何地都能安全且匿名地访问互联网。

nabeel6294Norton Safe Web, 2 年多前译自英语来源

支持

我做了很久的客户，从未被这家服务提供者失望过。如此出色的服务和支持。

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这绝对是我用过的快的代理！我访问受限内容完全没有问题，连接也非常稳定。而且他们的客服响应非常迅速。绝对值得投资！

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