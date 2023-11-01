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Lista de proxies grátis

Lista Gratuita de Proxies da Índia

Uma lista ativa e validada regularmente de proxies públicos de Índia para testes, consultas pontuais e fluxos de desenvolvimento.

Estado16 online
Atualizado2 h atrás
RegiãoÁsia

Proxies ativos de Índia
atualizados a cada 15 minutos

Proxies públicos grátis de Índia, validados regularmente por nós quanto à velocidade e disponibilidade. Copie um único IP ou exporte a lista atual — sem cadastro.

Protocolo
Anonimato
Porta
Última verificação
16 online·Precisa de mais? →
219.65.73.80:80
IP : porta Pontuação ProtocolosAnonimatoCidadeVelocidade Disponibilidade Última verificação Ação
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Alto anonimatoMundial
500 Mbps
99.97%
Agora mesmo
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219.65.73.80:80
TATA Communications formerly· 694 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anônimo
2.59 Mbps
100.0%
1 h atrás
219.65.73.81:80
TATA Communications formerly· 975 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anônimo
1.85 Mbps
100.0%
1 h atrás
64.227.186.105:1080
DigitalOcean, LLC· 734 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoBengaluru
2.45 Mbps
71.4%
1 h atrás
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
3.66 Mbps
85.5%
1 h atrás
161.118.162.56:3129
Oracle Corporation· 5978 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoMumbai
301 Kbps
100.0%
3 h atrás
168.144.72.32:1080
DigitalOcean, LLC· 724 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoBengaluru
2.49 Mbps
34.6%
1 h atrás
103.51.223.133:8080
Galaxynet Connections Private· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.35 Mbps
99.6%
2 d atrás
117.236.124.168:3128
National Internet Backbone· 552 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
3.26 Mbps
53.0%
2 h atrás
103.231.78.36:80
CtrlS· 875 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.06 Mbps
63.2%
15 h atrás
139.59.1.14:8080
DigitalOcean, LLC· 1437 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteBengaluru
1.25 Mbps
46.8%
1 h atrás
103.21.54.61:3128
Khetan Cable Network· 459 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIndore
3.92 Mbps
14.0%
19 h atrás
156.67.110.124:10808
Contabo Asia Private· 5749 ms		8
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteMumbai
313 Kbps
53.7%
1 h atrás
52.140.40.92:80
Microsoft Corporation· 3163 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteChennai
569 Kbps
30.9%
4 h atrás
27.116.41.156:8470
RailTel Corporation of· 4018 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
448 Kbps
24.6%
5 h atrás
103.48.70.200:83
Country Online Services· 4437 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteHyderabad
406 Kbps
17.4%
1 h atrás
35.207.215.104:8899
Google LLC· 6664 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnônimoMumbai
270 Kbps
12.3%
5 h atrás
Exibindo 15 de 16

Visão geral do pool de proxies deÍndia

O que há no pool ativo de Índia — por protocolo, anonimato, localização e host.

Composição do pool

Atualizado 100 min atrás· 16 IPs ativos em Índia
Por protocolo
HTTP16
HTTPS0
SOCKS415
SOCKS514
Por anonimato
Alto anonimato3
Anônimo3
Transparente10
Não testado0
Por cidade
Bengaluru3
Mumbai3
Chennai1
Hyderabad1
Latência mediana: 1330 msDisponibilidade média: 57%Proxy mais rápido: 459 ms

Principais provedores de hospedagem

Hosts atualmente representados no pool ativo de Índia
1DigitalOcean319%
2National Internet Backbone213%
3TATA Communications formerly V…213%
4Contabo Asia Private16%
5Country Online Services PVT16%
6CtrlS16%

Proxies premium para cargas de trabalhoimportantes

Sub-redes e ASN próprios da FineProxy. Pague por IP, não por gigabyte. Ativação instantânea com garantia de reembolso em 24 horas.

  • 99.97% solicitações bem-sucedidas ao seu destino em todas as localizações
  • Até 500 Mbps em cada IP
  • Protocolos compatíveis: HTTP, endpoint HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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O que você obtém em 1.000 solicitações

Taxa de respostas bem-sucedidas em uma tarefa típica de scraping — proxies da tabela acima vs. pool premium da FineProxy.

Grátis
29%
290 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Grátis vs. FineProxy — comparaçãotransparente

Comparação lado a lado do pool ativo acima com a oferta premium da FineProxy. Os números da coluna «Grátis» vêm diretamente da visão geral em tempo real.

ParâmetroProxies grátis de Índia GRÁTISFineProxy Premium PREMIUM
Tamanho do pool16IPs ativos85,000+IPs em mais de 30 localizações
Disponibilidade média57%99.97%SLA
Taxa de respostas bem-sucedidas(por 1.000 solicitações)~29%(290 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Latência mediana1330ms< 30 ms
Vazão por IP< 2 Mbps (compartilhado)até 500 Mbps
Conexões simultâneas1–5 (bloqueados com frequência)a partir de 1.500 (depende do plano)
Protocolos compatíveisHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Garantia de anonimatoMisto: Alto anonimato, Anônimo, TransparenteSomente alto anonimato — sem vazamentos de IP ou DNS
Tipo de IPDatacenter público + residencial transparenteDatacenter, ASN e sub-redes próprios
Autenticação× Nenhuma — qualquer pessoa pode usar✓ Lista de IPs permitidos + login/senha
Sessões persistentes× Não✓ Até 15 min (planos rotativos)
Política de rotação de IPA cada hora (a lista inteira muda)IPs estáveis — atualização sob demanda (a cada 8 dias)
Risco de bloqueio pelo site de destinoAlto — os IPs são públicos e frequentemente usados de forma abusivaBaixo — boa reputação, sub-redes próprias
Risco de ataque MITM maliciosoPossível — proxies abertos podem interceptar o tráfego✓ Nenhuma — sua infraestrutura dedicada
SuporteNenhumaChat ao vivo, e-mail e sistema de chamados com engenheiros, 24 horas por dia
Logs e conformidadeNenhumaLogs, faturas e contratos (B2B)
Ideal paraTestes pontuais, aprendizado e scripts pessoaisScraping, verificação de anúncios, SEO, SMM, pesquisa de mercado e bots de tênis
Custo$0a partir de US$ 0,07 por IP/mês

No momento, o Índia o pool grátis tem 16 IPs funcionais distribuídos principalmente por Bengaluru e Mumbai, hospedado por DigitalOcean e National Internet Backbone. A latência mediana é de aproximadamente 1330 ms e a disponibilidade na última hora é de 57%. Isso basta para um teste rápido ou script pontual, mas em nosso último benchmark por hora apenas ~29% das solicitações típicas de scraping tiveram sucesso — e essa parcela continua caindo a cada hora, normalmente para menos de 10% em 24 horas, pois esses IPs grátis deixam de funcionar rapidamente.

Use a lista grátis se

Você está aprendendo como os proxies funcionam, fazendo verificações manuais pontuais ou testando um único endpoint em que 5–10 tentativas são aceitáveis.

Use a FineProxy Premium se

Você faz scraping continuamente, monitora SERPs, gerencia campanhas de anúncios ou executa uma carga de produção que não tolera taxa de falha acima de 5%.

Configurar proxies por 48 horasVer preços →
Com que frequência a lista é atualizada e de onde vêm esses IPs da Índia?

Verificamos a lista novamente a cada 15 minutos — velocidade, uptime, resposta do protocolo —, mas são proxies públicos abertos agregados de fontes abertas, não servidores sob nosso controle. Não os operamos, não podemos garantir uptime e não coletamos logs deles. Proxies gratuitos mudam rápido: IPs desaparecem, são bloqueados ou param de responder sem aviso. Use-os como um pool inicial para testar código, consultas pontuais ou verificações rápidas de como um site responde ao tráfego da Índia. Tudo o que precisa rodar a noite toda deve ir para umpool pago— esses IPs não foram feitos para carga contínua.

Proxies IN gratuitos funcionam com Flipkart, Myntra, Amazon.in, OLX India ou 99acres?

O Flipkart (da Walmart, o maior e-commerce da Índia) usa o Akamai Bot Manager e detecção de anomalias própria — faixas de datacenter são sinalizadas imediatamente. A Myntra (vertical de moda, também do grupo Flipkart) usa a mesma stack com verificações mais rígidas nos endpoints de tamanhos e estoque. A Amazon.in aplica a proteção antibot global da Amazon. OLX India e Quikr usam Cloudflare com limites de requisições por IP. 99acres e Magicbricks (imóveis) usam fingerprinting de sessão e limites de frequência que punem a paginação rápida. Para scraping contínuo de qualquer um deles, proxies de datacenter em sub-redes próprias —o pool DC indiano da FineProxy— lidam com páginas individuais de produtos e anúncios com os cabeçalhos corretos (Accept-Language: en-IN ou hi-IN, cookie de INR). A lista gratuita serve para consultas pontuais de preço, verificações de renderização e coleta de dados abertos dos endpoints do data.gov.in.

A Reliance Jio domina a telefonia móvel na Índia — isso afeta a diversidade de IPs?

Significativamente. A Jio foi lançada em 2016 com 4G gratuito e remodelou todo o mercado de telecomunicações indiano — em 2026 tem cerca de 470 milhões de assinantes, mais do que Airtel e Vi (Vodafone-Idea) juntas. Uma grande parte do tráfego móvel indiano sai pelos pools CGNAT da Jio (milhões de assinantes atrás de um conjunto relativamente pequeno de IPs públicos). Implicação prática: IPs da Jio em listas gratuitas carregam uma enorme carga de usuários compartilhados, o que gera um ruído de reputação muito alto nos sistemas antifraude, mas os sites indianos também estão bem ajustados para os padrões intensos de CGNAT dessa operadora. IPs de provedores residenciais como BSNL, MTNL, Hathway, ACT e banda larga JioFiber são mais raros em listas gratuitas, mas parecem tráfego de "usuário único" para o scoring antibot.

A Índia tem 22 idiomas oficiais — o Accept-Language importa para scraping?

Para a maioria dos grandes sites comerciais, não — Flipkart, Myntra, Amazon.in e OLX India usam inglês por padrão, independentemente do Accept-Language, em requisições que não sejam em híndi. O híndi (hi-IN) é suportado na maioria das plataformas de consumo com interfaces paralelas; idiomas regionais (tâmil, telugu, marata, bengali, canarês, guzerate, malaiala, punjabi etc.) estão cada vez mais disponíveis em plataformas bancárias, governamentais e da Jio. Envie Accept-Language: en-IN,en;q=0.9,hi-IN;q=0.8 como padrão prático. Onde os idiomas regionais importam: sites de notícias em línguas locais (Dainik Jagran em híndi, Daily Thanthi em tâmil etc.) — envie o código de idioma específico; os serviços do governo em india.gov.in oferecem mais de 12 variantes de idioma; redes de anúncios voltadas a públicos regionais. Os preços em INR são idênticos em todas as variantes de idioma.

Proxies grátis em outrospaíses

Escolha outra página permanente de país. As contagens do pool ativo são atualizadas a cada atualização do site.

Desempenho premium, verificado por clientes.

Quatro avaliações relevantes de clientes do nosso pool verificado, com links para as fontes originais.

2011fornecendo proxies desde

Velocidade sob carga

Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.

rmds901Norton Safe Web, Este anoFonte

Eu gastei muito dinheiro em serviço de proxy... eu gastei muito dinheiro em serviço de proxy este um dos melhores preços e valor que eu tenho. os proxies trabalhavam muito bem para muitos serviços, Rápido, confiável, estável, linhas ilimitadas. a única coisa que eu não gostei é nenhum controle GEO! você não pode escolher o país de proxies. que .

dvdsvPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

Suporte

ser um cliente durante muito tempo e nunca ter sido falhado por este provedor. serviço e suporte tão grande.

kekzTrustpilot, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

Isto é mãos abaixo o proxy mais rápido que eu já usei! Eu tinha zero problemas acessando conteúdo restrito, e a conexão é super estável. Além disso, o suporte ao cliente foi realmente responsivo. Definitivamente vale a pena o investimento!

Nadeem KhanDieg, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

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