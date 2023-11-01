Danh sách proxy Ấn Độ miễn phí

Rõ rệt. Jio ra mắt năm 2016 với 4G miễn phí và định hình lại toàn bộ thị trường viễn thông Ấn Độ — đến 2026 nhà mạng này phục vụ khoảng 470M thuê bao, nhiều hơn Airtel và Vi (Vodafone-Idea) cộng lại. Một phần lớn lưu lượng di động Ấn Độ đi ra qua các pool CGNAT của Jio (hàng triệu thuê bao đứng sau một tập IP công khai tương đối nhỏ). Hệ quả thực tế: IP gốc Jio trên danh sách miễn phí chịu tải người dùng dùng chung rất lớn, nên hệ thống chống gian lận thấy nhiễu danh tiếng nền rất cao, nhưng các trang Ấn Độ cũng đã quen với mẫu CGNAT dày từ nhà mạng này. IP ISP tiêu dùng từ BSNL, MTNL, Hathway, ACT, JioFiber broadband hiếm hơn trên danh sách proxy miễn phí nhưng hệ thống chấm anti-bot đọc chúng giống lưu lượng "một người dùng" hơn.