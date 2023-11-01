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Danh sách proxy miễn phí

Danh sách proxy Ấn Độ miễn phí

Danh sách trực tiếp, được kiểm tra thường xuyên gồm proxy công cộng Ấn Độ cho thử nghiệm, tra cứu một lần và quy trình phát triển.

Trạng thái16 trực tuyến
Cập nhật2 giờ trước
Khu vựcChâu Á

Proxy Ấn Độ trực tiếp
cập nhật mỗi 15 phút

Proxy công cộng Ấn Độ miễn phí, chúng tôi thường xuyên kiểm tra tốc độ và thời gian hoạt động. Sao chép một IP hoặc xuất danh sách hiện tại — không cần đăng ký.

Giao thức
Ẩn danh
Cổng
Kiểm tra gần nhất
16 trực tuyến·Cần thêm? →
219.65.73.80:80
IP : Cổng Điểm Giao thứcẨn danhThành phốTốc độ Thời gian hoạt động Kiểm tra gần nhất Thao tác
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteToàn cầu
500 Mbps
99.97%
Vừa xong
Mua
219.65.73.80:80
TATA Communications formerly· 694 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Ẩn danh
2.59 Mbps
100.0%
1 giờ trước
219.65.73.81:80
TATA Communications formerly· 975 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Ẩn danh
1.85 Mbps
100.0%
1 giờ trước
64.227.186.105:1080
DigitalOcean, LLC· 734 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBengaluru
2.45 Mbps
71.4%
1 giờ trước
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
3.66 Mbps
85.5%
1 giờ trước
161.118.162.56:3129
Oracle Corporation· 5978 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteMumbai
301 Kbps
100.0%
3 giờ trước
168.144.72.32:1080
DigitalOcean, LLC· 724 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBengaluru
2.49 Mbps
34.6%
1 giờ trước
103.51.223.133:8080
Galaxynet Connections Private· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.35 Mbps
99.6%
2 ngày trước
117.236.124.168:3128
National Internet Backbone· 552 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
3.26 Mbps
53.0%
2 giờ trước
103.231.78.36:80
CtrlS· 875 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.06 Mbps
63.2%
15 giờ trước
139.59.1.14:8080
DigitalOcean, LLC· 1437 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtBengaluru
1.25 Mbps
46.8%
1 giờ trước
103.21.54.61:3128
Khetan Cable Network· 459 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtIndore
3.92 Mbps
14.0%
19 giờ trước
156.67.110.124:10808
Contabo Asia Private· 5749 ms		8
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtMumbai
313 Kbps
53.7%
1 giờ trước
52.140.40.92:80
Microsoft Corporation· 3163 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtChennai
569 Kbps
30.9%
4 giờ trước
27.116.41.156:8470
RailTel Corporation of· 4018 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
448 Kbps
24.6%
5 giờ trước
103.48.70.200:83
Country Online Services· 4437 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtHyderabad
406 Kbps
17.4%
1 giờ trước
35.207.215.104:8899
Google LLC· 6664 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Ẩn danhMumbai
270 Kbps
12.3%
5 giờ trước
Hiển thị 15 trên 16

Tổng quan pool proxy ẤnĐộ

Hiện có gì trong nhóm Ấn Độ trực tiếp — theo giao thức, mức ẩn danh, vị trí và máy chủ.

Cấu phần pool

Cập nhật 100 phút trước· 16 IP đang hoạt động tại Ấn Độ
Theo giao thức
HTTP16
HTTPS0
SOCKS415
SOCKS514
Theo mức ẩn danh
Elite3
Ẩn danh3
Trong suốt10
Chưa kiểm tra0
Theo thành phố
Bengaluru3
Mumbai3
Chennai1
Hyderabad1
Độ trễ trung vị: 1330 msThời gian hoạt động trung bình: 57%Proxy nhanh nhất: 459 ms

Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ hàng đầu

Máy chủ hiện có trong nhóm trực tiếp Ấn Độ
1DigitalOcean319%
2National Internet Backbone213%
3TATA Communications formerly V…213%
4Contabo Asia Private16%
5Country Online Services PVT16%
6CtrlS16%

Proxy cao cấp cho tác vụnặng

Subnet và ASN do FineProxy sở hữu. Trả theo IP, không theo gigabyte. Kích hoạt ngay với đảm bảo hoàn tiền trong 24 giờ.

  • 99.97% yêu cầu thành công tới đích trên mọi vị trí
  • Tối đa 500 Mbps trên mỗi IP
  • Giao thức hỗ trợ: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Xem giá →
Bạn nhận gì với 1,000 yêu cầu

Tỷ lệ phản hồi thành công trên tác vụ thu thập dữ liệu web điển hình — proxy trong bảng trên so với nhóm cao cấp FineProxy.

Miễn phí
29%
290 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Miễn phí và FineProxy — So sánh thẳngthắn

So sánh cạnh nhau nhóm trực tiếp phía trên với gói cao cấp của FineProxy. Số trong cột «Miễn phí» lấy thẳng từ ảnh chụp trực tiếp.

Thông sốProxy miễn phí Ấn Độ MIỄN PHÍFineProxy Premium CAO CẤP
Quy mô pool16Địa chỉ IP đang hoạt động85,000+Địa chỉ IP tại hơn 30 vị trí
Thời gian hoạt động trung bình57%99.97%SLA
Tỷ lệ phản hồi thành công(mỗi 1,000 yêu cầu)~29%(290 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Độ trễ trung vị1330ms< 30 ms
Lưu lượng mỗi IP< 2 Mbps (dùng chung)tới 500 Mbps
Kết nối đồng thời1–5 (thường bị chặn)từ 1,500 (tùy gói)
Giao thức hỗ trợHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Bảo đảm ẩn danhHỗn hợp: Ẩn danh cao, Ẩn danh, Trong suốtChỉ ẩn danh cao — không rò rỉ IP hoặc DNS
Loại IPProxy trung tâm dữ liệu công cộng + dân cư trong suốtTrung tâm dữ liệu, ASN và subnet sở hữu
Xác thực× Không — ai cũng dùng được✓ Danh sách IP cho phép + tên đăng nhập/mật khẩu
Phiên cố định× Không✓ Tối đa 15 phút (gói xoay vòng)
Chính sách xoay vòng IPTheo giờ (cả danh sách xoay vòng)IP ổn định — làm mới theo yêu cầu (mỗi 8 ngày)
Nguy cơ bị trang đích cấmCao — IP công khai, thường bị lạm dụngThấp — danh tiếng sạch, subnet sở hữu
Nguy cơ MITM độc hạiCó thể — proxy mở có thể nghe lén lưu lượng✓ Không — hạ tầng riêng của bạn
Hỗ trợKhông cóChat trực tiếp 24/7, email và hệ thống ticket với kỹ sư
Nhật ký & tuân thủKhông cóNhật ký, hóa đơn, hợp đồng (B2B)
Phù hợp nhấtThử nghiệm một lần, học tập, script sở thíchThu thập dữ liệu web, xác minh quảng cáo, SEO, SMM, nghiên cứu thị trường, bot giày
Chi phí$0từ $0.07 mỗi IP / tháng

Hiện tại Ấn Độ pool miễn phí có 16 IP đang hoạt động phân bố chủ yếu tại BengaluruMumbai, lưu trữ bởi DigitalOceanNational Internet Backbone. Độ trễ trung vị khoảng 1330 ms và thời gian hoạt động trong giờ qua là 57%. Đủ cho kiểm tra nhanh hoặc script dùng một lần, nhưng trong bài đo hàng giờ gần nhất chỉ ~29% yêu cầu thu thập dữ liệu web thông thường thành công — và tỷ lệ này tiếp tục giảm theo từng giờ, thường xuống dưới 10% trong 24 giờ vì các IP miễn phí này nhanh chóng ngừng hoạt động.

Dùng danh sách miễn phí nếu

Bạn đang tìm hiểu cách proxy hoạt động, kiểm tra thủ công một lần, hoặc thử một endpoint mà 5–10 lần thử lại vẫn chấp nhận được.

Dùng FineProxy Premium nếu

Bạn thu thập dữ liệu web liên tục, theo dõi SERP, quản lý chiến dịch quảng cáo hoặc chạy bất kỳ tác vụ vận hành thật nào hỏng khi tỷ lệ lỗi > 5%.

Cấu hình proxy trong 48 giờXem giá →
Danh sách này cập nhật bao lâu một lần, và các IP Ấn Độ này đến từ đâu?

Chúng tôi kiểm tra lại danh sách mỗi 15 phút — tốc độ, thời gian hoạt động, phản hồi giao thức — nhưng đây là proxy mở công khai được tổng hợp từ nguồn mở, không phải máy chủ do chúng tôi kiểm soát. Chúng tôi không vận hành chúng, không thể đảm bảo thời gian hoạt động và không thu thập log từ chúng. Proxy miễn phí thay đổi rất nhanh: IP biến mất, bị chặn hoặc ngừng phản hồi mà không báo trước. Hãy xem đây là pool khởi đầu để kiểm thử mã, tra cứu một lần, hoặc xem nhanh trang phản hồi thế nào với lưu lượng từ Ấn Độ. Mọi thứ cần chạy xuyên đêm nên dùngpool trả phí— những IP này không chịu được tải kéo dài.

Proxy IN miễn phí có xử lý được Flipkart, Myntra, Amazon.in, Olx India hoặc 99acres không?

Flipkart (thuộc Walmart, thương mại điện tử số 1 Ấn Độ) chạy Akamai Bot Manager cùng phát hiện bất thường nội bộ của Flipkart — dải datacenter bị gắn cờ ngay. Myntra (mảng thời trang, cũng thuộc nhóm Flipkart) dùng cùng stack với kiểm tra chặt hơn trên endpoint size/inventory. Amazon.in áp dụng stack anti-bot toàn cầu của Amazon. Olx India và Quikr dùng Cloudflare với giới hạn tốc độ theo IP. 99acres và Magicbricks (bất động sản) triển khai fingerprint phiên cùng trần tốc độ phạt phân trang nhanh. Để thu thập dữ liệu web liên tục trên bất kỳ nền tảng nào trong số này, hãy dùng datacenter trên subnet riêng —pool DC Ấn Độ của FineProxy— xử lý từng trang sản phẩm/listing với header phù hợp (Accept-Language: en-IN hoặc hi-IN, cookie INR). Danh sách miễn phí đủ cho tra giá một lần, kiểm tra hiển thị và lấy dữ liệu mở từ endpoint data.gov.in.

Reliance Jio thống trị di động Ấn Độ — điều đó có ảnh hưởng đến sự đa dạng IP không?

Rõ rệt. Jio ra mắt năm 2016 với 4G miễn phí và định hình lại toàn bộ thị trường viễn thông Ấn Độ — đến 2026 nhà mạng này phục vụ khoảng 470M thuê bao, nhiều hơn Airtel và Vi (Vodafone-Idea) cộng lại. Một phần lớn lưu lượng di động Ấn Độ đi ra qua các pool CGNAT của Jio (hàng triệu thuê bao đứng sau một tập IP công khai tương đối nhỏ). Hệ quả thực tế: IP gốc Jio trên danh sách miễn phí chịu tải người dùng dùng chung rất lớn, nên hệ thống chống gian lận thấy nhiễu danh tiếng nền rất cao, nhưng các trang Ấn Độ cũng đã quen với mẫu CGNAT dày từ nhà mạng này. IP ISP tiêu dùng từ BSNL, MTNL, Hathway, ACT, JioFiber broadband hiếm hơn trên danh sách proxy miễn phí nhưng hệ thống chấm anti-bot đọc chúng giống lưu lượng "một người dùng" hơn.

Ấn Độ có 22 ngôn ngữ chính thức — Accept-Language có quan trọng khi thu thập dữ liệu web không?

Với hầu hết trang thương mại lớn, không — Flipkart, Myntra, Amazon.in, OLX India mặc định tiếng Anh bất kể Accept-Language với yêu cầu không phải Hindi. Hindi (hi-IN) được hỗ trợ trên hầu hết nền tảng tiêu dùng với giao diện song song; ngôn ngữ vùng (Tamil, Telugu, Marathi, Bengali, Kannada, Gujarati, Malayalam, Punjabi, v.v.) ngày càng có trên ngân hàng, chính phủ và nền tảng Jio. Gửi Accept-Language: en-IN,en;q=0.9,hi-IN;q=0.8 làm mặc định thực tế. Nơi ngôn ngữ vùng thực sự quan trọng: báo địa phương (Dainik Jagran bằng Hindi, Daily Thanthi bằng Tamil, v.v.) — gửi đúng mã ngôn ngữ; dịch vụ chính phủ trên india.gov.in có 12+ biến thể ngôn ngữ; mạng quảng cáo nhắm khán giả vùng. Giá bằng INR giống nhau ở mọi biến thể ngôn ngữ.

Proxy miễn phí ở các quốc giakhác

Chọn trang quốc gia cố định khác. Số lượng pool trực tiếp được làm mới mỗi lần cập nhật site.

Hiệu năng cao cấp, được khách hàng xác nhận.

Bốn đánh giá khách hàng phù hợp từ pool đã xác minh, liên kết về nguồn gốc.

2011là năm bắt đầu cung cấp proxy

Tốc độ khi tải cao

tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!

Nguyễn Thành NamNền tảng nội bộ FineProxyNguồn

Tôi đã sử dụng FineProxy.org được vài tháng và tôi không thể hài lòng hơn với dịch vụ này. Tốc độ kết nối rất ấn tượng và tôi chưa bao giờ gặp bất kỳ vấn đề nào về thời gian ngừng hoạt động. Việc lựa chọn rộng rãi các vị trí proxy trên toàn thế giới giúp tôi dễ dàng truy cập Internet một cách an toàn và ẩn danh, bất kể tôi ở đâu.

nabeel6294Norton Safe Web, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Hỗ trợ

Tôi đã là khách hàng trong một thời gian dài và tôi chưa bao giờ bị nhà cung cấp này thất bại. dịch vụ và hỗ trợ tuyệt vời như vậy.

kekzTrustpilot, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Đây thực sự là proxy nhanh nhất tôi từng sử dụng! Tôi không gặp vấn đề gì khi truy cập nội dung bị hạn chế và kết nối cực kỳ ổn định. Thêm vào đó, bộ phận hỗ trợ khách hàng của họ thực sự phản hồi nhanh chóng. Chắc chắn có giá trị đầu tư!

Nadeem KhanDieg, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Đánh giá được trích nguyên văn. Khi khách nêu điều chúng tôi có thể trả lời, phản hồi trên nền tảng gốc được hiện kèm theo.

Tất cả đánh giá khách hàng