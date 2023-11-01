Tasuta India proxy nimekiri

Kontrollime nimekirja uuesti iga 15 minuti järel — kiirus, tööaeg, protokolli vastus —, kuid need on avalikud avatud puhverserverid, mis on kogutud avatud allikatest, mitte meie kontrolli all olevad serverid. Me ei halda neid, ei saa tööaega garanteerida ega kogu neilt logisid. Tasuta puhverserverid vahetuvad kiiresti: IP-d kaovad, blokeeritakse või lakkavad hoiatuseta vastamast. Kasutage neid lähtepargina koodi testimiseks, ühekordseteks päringuteks või kiireks kontrolliks, kuidas sait reageerib India liiklusele. Kõik, mis peab töötama terve öö, kuulubtasulisse parki— need IP-d ei ole mõeldud püsivaks koormuseks.