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Tasuta puhverserverite loend

Tasuta India proxy nimekiri

Reaalajas ja regulaarselt kontrollitav avalike India puhverserverite loend testimiseks, ühekordseteks päringuteks ja arendustöövoogudeks.

Status16 võrgus
Uuendatud2 t tagasi
PiirkondAasia

Aktiivsed India puhverserverid
uuendatakse iga 15 minuti järel

Tasuta avalikud India puhverserverid, mille kiirust ja tööaega regulaarselt kontrollime. Kopeerige üks IP või eksportige praegune loend — registreerimine pole vajalik.

Protokoll
Anonüümsus
Port
Viimane kontroll
16 võrgus·Kas vajate rohkem? →
219.65.73.80:80
IP : port Hinne ProtokollidAnonüümsusLinnKiirus Tööaeg Viimane kontroll Toiming
PREMIUM FineProxy tasuline teenus
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteÜle maailma
500 Mbps
99.97%
Äsja
Osta
219.65.73.80:80
TATA Communications formerly· 694 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonüümsed
2.59 Mbps
100.0%
1 t tagasi
219.65.73.81:80
TATA Communications formerly· 975 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonüümsed
1.85 Mbps
100.0%
1 t tagasi
64.227.186.105:1080
DigitalOcean, LLC· 734 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBengaluru
2.45 Mbps
71.4%
1 t tagasi
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
3.66 Mbps
85.5%
1 t tagasi
161.118.162.56:3129
Oracle Corporation· 5978 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteMumbai
301 Kbps
100.0%
3 t tagasi
168.144.72.32:1080
DigitalOcean, LLC· 724 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBengaluru
2.49 Mbps
34.6%
1 t tagasi
103.51.223.133:8080
Galaxynet Connections Private· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.35 Mbps
99.6%
2 p tagasi
117.236.124.168:3128
National Internet Backbone· 552 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
3.26 Mbps
53.0%
2 t tagasi
103.231.78.36:80
CtrlS· 875 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
2.06 Mbps
63.2%
15 t tagasi
139.59.1.14:8080
DigitalOcean, LLC· 1437 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevBengaluru
1.25 Mbps
46.8%
1 t tagasi
103.21.54.61:3128
Khetan Cable Network· 459 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIndore
3.92 Mbps
14.0%
19 t tagasi
156.67.110.124:10808
Contabo Asia Private· 5749 ms		8
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevMumbai
313 Kbps
53.7%
1 t tagasi
52.140.40.92:80
Microsoft Corporation· 3163 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevChennai
569 Kbps
30.9%
4 t tagasi
27.116.41.156:8470
RailTel Corporation of· 4018 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
448 Kbps
24.6%
5 t tagasi
103.48.70.200:83
Country Online Services· 4437 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevHyderabad
406 Kbps
17.4%
1 t tagasi
35.207.215.104:8899
Google LLC· 6664 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonüümsedMumbai
270 Kbps
12.3%
5 t tagasi
Kuvatakse 15 of 16

India puhverserveripargiülevaade

Mis on praegu India reaalajas pargis — protokolli, anonüümsuse, asukoha ja majutaja järgi.

Pargi koosseis

Uuendatud 100 minutit tagasi· 16 aktiivset IP-d asukohas India
Protokolli järgi
HTTP16
HTTPS0
SOCKS415
SOCKS514
Anonüümsuse järgi
Elite3
Anonüümsed3
Läbipaistev10
Testimata0
Linna järgi
Bengaluru3
Mumbai3
Chennai1
Hyderabad1
Mediaanlatentsus: 1330 msKeskmine tööaeg: 57%Kiireim puhverserver: 459 ms

Peamised hostinguteenuse pakkujad

Hostid, kes on praegu esindatud India aktiivses poolis
1DigitalOcean319%
2National Internet Backbone213%
3TATA Communications formerly V…213%
4Contabo Asia Private16%
5Country Online Services PVT16%
6CtrlS16%

Tasulised puhverserverid nõudlike töökoormustejaoks

FineProxy enda alamvõrgud ja ASN. Maksate IP, mitte gigabaidi eest. Kohene aktiveerimine ja 24-tunnine raha tagastamise garantii.

  • 99.97% edukaid päringuid teie sihtmärgile kõigis asukohtades
  • Kuni 500 Mbps iga IP kohta
  • Toetatud protokollid: HTTP, HTTPS-i lõpp-punkt, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Mida saate 1000 päringu puhul

Tüüpilise veebikraapimise edukate vastuste määr — ülaltoodud tabeli puhverserverid võrreldes FineProxy tasulise pargiga.

Tasuta
29%
290 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Tasuta vs. FineProxy — ausvõrdlus

Ülaltoodud aktiivse pargi ja FineProxy tasulise teenuse kõrvutav võrdlus. Veeru „Tasuta” arvud pärinevad otse reaalajas ülevaatest.

ParameeterTasuta puhverserverid: India TASUTAFineProxy tasuline teenus TASULINE
Pargi suurus16IP-d (aktiivsed)85,000+IP-d enam kui 30 asukohas
Keskmine tööaeg57%99.97%SLA
Edukate vastuste määr(1000 päringu kohta)~29%(290 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Mediaanlatentsus1330ms< 30 ms
Läbilaskevõime IP kohta< 2 Mbit/s (jagatud)kuni 500 Mbit/s
Samaaegsed ühendused1–5 (sageli blokeeritud)alates 1500 (sõltub paketist)
Toetatud protokollidHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Anonüümsuse garantiiSegatud: Elite, Anonüümsed, LäbipaistevAinult eliit — IP/DNS-lekkeid pole
IP tüüpAvalik andmekeskus + läbipaistev kodukasutaja IPAndmekeskus, meie enda ASN ja alamvõrgud
Autentimine× Puudub — kasutada võib igaüks✓ Lubatud IP-de loend + kasutajanimi/parool
Püsiseansid× No✓ Kuni 15 min (vahelduvad paketid)
IP vahetamise reegelIga tund (kogu loend vahetub)Stabiilsed IP-d — värskendamine nõudmisel (iga 8 päeva järel)
Sihtsaidil blokeerimise ohtKõrge — IP-d on avalikud ja sageli kuritarvitatudMadal — puhas maine ja meie enda alamvõrgud
Pahatahtliku vahendusründe ohtVõimalik — avatud puhverserverid võivad liiklust pealt kuulata✓ Puudub — teie eraldatud taristu
TugiPuudubÖöpäevaringne reaalajavestlus, e-post ja tugipäringud inseneridega
Logid ja nõuetele vastavusPuudubLogid, arved ja lepingud (B2B)
Sobib kõige pareminiÜhekordne testimine, õppimine ja hobiskriptidVeebikraapimine, reklaamide kontroll, SEO, SMM, turu-uuringud ja sneaker-bot'id
Maksumus$0alates 0,07 $ IP kohta kuus

Praegu on India tasuta pargis 16 töötavat IP-d jaotunud peamiselt piirkondades Bengaluru ja Mumbai, majutajad DigitalOcean ja National Internet Backbone. Mediaanlatentsus on umbes 1330 ms ning viimase tunni tööaeg on 57%. Sellest piisab kiireks testiks või ühekordseks skriptiks, kuid meie viimases tunnises võrdlustestis õnnestus vaid ~29% tüüpilistest kraapimispäringutest — ja see osakaal väheneb iga tunniga, langedes 24 tunni jooksul tavaliselt alla 10%, sest need tasuta IP-d kaovad kiiresti.

Kasutage tasuta loendit, kui

Õpite, kuidas puhverserverid töötavad, teete ühekordseid käsitsi kontrolle või testite üksikut lõpp-punkti, kus 5–10 kordust on vastuvõetav.

Kasutage FineProxy tasulist teenust, kui

kraabite pidevalt veebi, jälgite SERP-e, haldate reklaamikampaaniaid või käitate tootmistöökoormust, mis ei talu üle 5% tõrkemäära.

Seadista proksid 48 tunniksVaata hindu →
Kui tihti nimekirja uuendatakse ja kust need India IP-d pärinevad?

Kontrollime nimekirja uuesti iga 15 minuti järel — kiirus, tööaeg, protokolli vastus —, kuid need on avalikud avatud puhverserverid, mis on kogutud avatud allikatest, mitte meie kontrolli all olevad serverid. Me ei halda neid, ei saa tööaega garanteerida ega kogu neilt logisid. Tasuta puhverserverid vahetuvad kiiresti: IP-d kaovad, blokeeritakse või lakkavad hoiatuseta vastamast. Kasutage neid lähtepargina koodi testimiseks, ühekordseteks päringuteks või kiireks kontrolliks, kuidas sait reageerib India liiklusele. Kõik, mis peab töötama terve öö, kuulubtasulisse parki— need IP-d ei ole mõeldud püsivaks koormuseks.

Kas tasuta India puhverserverid sobivad Flipkarti, Myntra, Amazon.in-i, OLX India või 99acresi jaoks?

Flipkart (Walmarti omanduses, India suurim e-pood) kasutab Akamai Bot Managerit ja oma anomaaliate tuvastust — andmekeskuse vahemikud märgistatakse kohe. Myntra (moevaldkond, samuti Flipkarti grupp) kasutab sama tehnoloogiat, kuid suuruste ja laoseisu lõpp-punkte kontrollitakse rangemalt. Amazon.in rakendab Amazoni ülemaailmset robotitõrjet. OLX India ja Quikr on Cloudflare’i taga IP-põhiste päringupiirangutega. 99acres ja Magicbricks (kinnisvara) kasutavad seansi sõrmejälgi ja sagedusepiiranguid, mis karistavad kiiret lehitsemist. Nende saitide püsivaks kraapimiseks sobivad oma alamvõrkudega andmekeskuse puhverserverid —FineProxy India DC-park— see saab hakkama üksikute toote- ja kuulutuselehtedega õigete päistega (Accept-Language: en-IN või hi-IN, INR-küpsis). Tasuta nimekiri sobib ühekordseteks hinnapäringuteks, renderduse kontrolliks ja avaandmete hankimiseks data.gov.in lõpp-punktidest.

Reliance Jio domineerib India mobiilsides — kas see mõjutab IP-de mitmekesisust?

Märkimisväärselt. Jio alustas 2016. aastal tasuta 4G-ga ja kujundas ümber kogu India telekomiturul — 2026. aastaks on sel umbes 470 miljonit klienti, rohkem kui Airtelil ja Vi-l (Vodafone-Idea) kokku. Suur osa India mobiililiiklusest väljub Jio CGNAT-parkide kaudu (miljonid kliendid suhteliselt väikese hulga avalike IP-de taga). Praktiline järeldus: tasuta nimekirjades olevad Jio IP-d kannavad tohutut jagatud kasutajate koormust, mistõttu on nende maine müra pettusetõrjesüsteemides väga kõrge, kuid India saidid on ka hästi harjunud selle operaatori tihedate CGNAT-mustritega. Koduinterneti pakkujate BSNL, MTNL, Hathway, ACT ja JioFiberi IP-d on tasuta nimekirjades haruldasemad, kuid robotitõrje hindamisel näevad need välja pigem „ühe kasutaja“ liiklusena.

Indias on 22 ametlikku keelt — kas Accept-Language on kraapimisel oluline?

Enamiku suurte kommertssaitide puhul mitte — Flipkart, Myntra, Amazon.in ja OLX India kasutavad mitte-hindikeelsete päringute puhul vaikimisi inglise keelt olenemata Accept-Language’ist. Hindi (hi-IN) on toetatud enamikul tarbijaplatvormidel paralleelse liidesega; piirkondlikud keeled (tamili, telugu, marathi, bengali, kannada, gudžarati, malajalami, pandžabi jt) on üha sagedamini saadaval panganduse, riigi ja Jio platvormidel. Praktiline vaikeväärtus on Accept-Language: en-IN,en;q=0.9,hi-IN;q=0.8. Kus piirkondlikud keeled on olulised: kohalikes keeltes uudistesaidid (Dainik Jagran hindi keeles, Daily Thanthi tamili keeles jne) — saatke konkreetne keelekood; india.gov.in riigiteenused pakuvad üle 12 keeleversiooni; piirkondlikule publikule suunatud reklaamivõrgud. Hinnad INR-is on kõigis keeleversioonides samad.

Tasuta puhverserverid teistesriikides

Valige mõni muu püsiv riigileht. Aktiivse pargi arvud värskendatakse saidi iga uuenduse ajal.

Tasulise teenuse jõudlus, mida kinnitavad kliendid.

Neli asjakohast kliendiarvustust meie kinnitatud arvustuste kogumist koos algallika linkidega.

2011puhverservereid alates

Kiirus koormuse all

Ma kulutasin palju raha proxy teenusele... Ma kulutasin palju raha proxy teenusele. See on üks parimaid hinda ja väärtusi, mis mul on. Proxy töötas suurepäraselt paljude teenuste jaoks . Kiire , usaldusväärne , stabiilne , piiramatu . Ainus asi, mis mulle ei meeldinud, oli GEO kontrolli puudumine. Sa ei saa valida volitatud riigi . See on kõik.

dvdsvFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Ma olen juba mitu kuud FineProxy.org'it kasutanud ja ma ei saanud teenusega rohkem rahul olla. Võrgu kiirus on muljetavaldav ja mul pole kunagi olnud hädaajadega probleeme. Nende lai valik proxy-kohtadest üle kogu maailma muudab mul interneti turvaliselt ja anonüümselt kättesaadavaks, olenemata sellest, kus ma olen.

nabeel6294Norton Safe Web, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Tugi

Olen olnud kliend juba pikka aega ja seda pakkuja pole kunagi pettunud . nii suur teenindus ja toetus .

kekzTrustpilot, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

See on kõige kiirem proxy, mida ma olen kunagi kasutanud! Mul oli null probleemi piiratud sisuga ja ühendus on väga stabiilne. Lisaks oli nende klienditeenindus väga vastuvõetav. Kindlasti väärt investeeringut!

Nadeem KhanDieg, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused