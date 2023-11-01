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Tasuta puhverserverite loend

Tasuta Saksamaa puhverserverite loend

Reaalajas ja regulaarselt kontrollitav avalike Saksamaa puhverserverite loend testimiseks, ühekordseteks päringuteks ja arendustöövoogudeks.

Status26 võrgus
Uuendatud2 t tagasi
PiirkondEuroopa

Aktiivsed Saksamaa puhverserverid
uuendatakse iga 15 minuti järel

Tasuta avalikud Saksamaa puhverserverid, mille kiirust ja tööaega regulaarselt kontrollime. Kopeerige üks IP või eksportige praegune loend — registreerimine pole vajalik.

Protokoll
Anonüümsus
Port
Viimane kontroll
26 võrgus·Kas vajate rohkem? →
141.98.153.86:80
IP : port Hinne ProtokollidAnonüümsusLinnKiirus Tööaeg Viimane kontroll Toiming
PREMIUM FineProxy tasuline teenus
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteÜle maailma
500 Mbps
99.97%
Äsja
Osta
141.98.153.86:80
Contabo GmbH· 192 ms		96
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteKarlsruhe
9.00 Mbps
100.0%
1 t tagasi
91.107.179.68:10809
Hetzner Online GmbH· 481 ms		67
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFalkenstein
3.74 Mbps
86.6%
1 t tagasi
103.237.102.191:11111
Zenlayer Inc· 815 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFrankfurt am Main
2.21 Mbps
100.0%
1 t tagasi
37.114.41.103:3128
SMARTNET Germany GmbH· 824 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.18 Mbps
91.9%
1 t tagasi
116.202.108.111:3128
Hetzner Online GmbH· 101 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevFalkenstein
9.00 Mbps
99.8%
1 p tagasi
47.91.65.23:3128
Alibaba (US) Technology· 1368 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFrankfurt am Main
1.32 Mbps
99.9%
1 t tagasi
80.74.54.148:3128
Deutsche Glasfaser Wholesale· 889 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonüümsedSonsbeck
2.02 Mbps
100.0%
1 t tagasi
161.35.70.249:80
DigitalOcean, LLC· 820 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevFrankfurt am Main
2.19 Mbps
100.0%
1 t tagasi
49.13.22.249:10803
Hetzner Online GmbH· 1491 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFalkenstein
1.21 Mbps
55.3%
1 t tagasi
212.227.215.109:8128
IONOS SE· 658 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.74 Mbps
31.2%
2 t tagasi
206.81.30.79:3128
DigitalOcean, LLC· 105 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevFrankfurt am Main
9.00 Mbps
19.5%
1 p tagasi
157.90.10.50:80
Hetzner Online GmbH· 1006 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevFalkenstein
1.79 Mbps
98.7%
1 t tagasi
5.42.127.131:80
Timeweb, LLP· 1153 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevFrankfurt am Main
1.56 Mbps
99.8%
1 t tagasi
5.75.133.113:10803
Hetzner Online GmbH· 5098 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteNuremberg
353 Kbps
63.3%
1 t tagasi
5.75.133.113:10812
Hetzner Online GmbH· 1573 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteNuremberg
1.14 Mbps
48.7%
1 t tagasi
5.75.133.113:10807
Hetzner Online GmbH· 2833 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteNuremberg
635 Kbps
55.4%
1 t tagasi
193.58.122.93:8118
Play2go International Limited· 401 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevFrankfurt am Main
4.49 Mbps
23.3%
1 t tagasi
144.76.61.252:3128
Hetzner Online GmbH· 2993 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFalkenstein
601 Kbps
50.5%
1 t tagasi
49.13.22.249:10807
Hetzner Online GmbH· 546 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFalkenstein
3.30 Mbps
11.3%
1 t tagasi
64.188.71.169:3128
Senko Digital LLC· 1706 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevFrankfurt am Main
1.05 Mbps
72.2%
1 t tagasi
72.56.122.5:3128
Timeweb, LLP· 560 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonüümsedFrankfurt am Main
3.21 Mbps
10.0%
1 t tagasi
43.131.47.181:6666
Tencent Building, Kejizhongyi· 6387 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevFrankfurt am Main
282 Kbps
45.6%
1 t tagasi
176.94.224.86:8080
Vodafone GmbH· 729 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevHennef (Sieg)
2.47 Mbps
10.0%
6 t tagasi
144.76.61.252:1080
Hetzner Online GmbH· 5178 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevFalkenstein
348 Kbps
24.1%
1 t tagasi
167.86.86.221:9050
Contabo GmbH· 3001 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevNuremberg
600 Kbps
13.1%
5 t tagasi
193.30.123.172:3128
netcup GmbH· 4237 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevNuremberg
425 Kbps
20.2%
7 t tagasi
Kuvatakse 15 of 26

Saksamaa puhverserveripargiülevaade

Mis on praegu Saksamaa reaalajas pargis — protokolli, anonüümsuse, asukoha ja majutaja järgi.

Pargi koosseis

Uuendatud 100 minutit tagasi· 26 aktiivset IP-d asukohas Saksamaa
Protokolli järgi
HTTP24
HTTPS0
SOCKS422
SOCKS523
Anonüümsuse järgi
Elite12
Anonüümsed2
Läbipaistev12
Testimata0
Linna järgi
Frankfurt am Main9
Falkenstein7
Nuremberg5
Hennef (Sieg)1
Mediaanlatentsus: 1006 msKeskmine tööaeg: 59%Kiireim puhverserver: 101 ms

Peamised hostinguteenuse pakkujad

Hostid, kes on praegu esindatud Saksamaa aktiivses poolis
1Hetzner1038%
2Contabo28%
3DigitalOcean28%
4Timeweb28%
5Alibaba Cloud14%
6Deutsche Glasfaser Wholesale14%

Tasulised puhverserverid nõudlike töökoormustejaoks

FineProxy enda alamvõrgud ja ASN. Maksate IP, mitte gigabaidi eest. Kohene aktiveerimine ja 24-tunnine raha tagastamise garantii.

  • 99.97% edukaid päringuid teie sihtmärgile kõigis asukohtades
  • Kuni 500 Mbps iga IP kohta
  • Toetatud protokollid: HTTP, HTTPS-i lõpp-punkt, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Mida saate 1000 päringu puhul

Tüüpilise veebikraapimise edukate vastuste määr — ülaltoodud tabeli puhverserverid võrreldes FineProxy tasulise pargiga.

Tasuta
30%
300 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Tasuta vs. FineProxy — ausvõrdlus

Ülaltoodud aktiivse pargi ja FineProxy tasulise teenuse kõrvutav võrdlus. Veeru „Tasuta” arvud pärinevad otse reaalajas ülevaatest.

ParameeterTasuta puhverserverid: Saksamaa TASUTAFineProxy tasuline teenus TASULINE
Pargi suurus26IP-d (aktiivsed)85,000+IP-d enam kui 30 asukohas
Keskmine tööaeg59%99.97%SLA
Edukate vastuste määr(1000 päringu kohta)~30%(300 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Mediaanlatentsus1006ms< 30 ms
Läbilaskevõime IP kohta< 2 Mbit/s (jagatud)kuni 500 Mbit/s
Samaaegsed ühendused1–5 (sageli blokeeritud)alates 1500 (sõltub paketist)
Toetatud protokollidHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Anonüümsuse garantiiSegatud: Elite, Anonüümsed, LäbipaistevAinult eliit — IP/DNS-lekkeid pole
IP tüüpAvalik andmekeskus + läbipaistev kodukasutaja IPAndmekeskus, meie enda ASN ja alamvõrgud
Autentimine× Puudub — kasutada võib igaüks✓ Lubatud IP-de loend + kasutajanimi/parool
Püsiseansid× No✓ Kuni 15 min (vahelduvad paketid)
IP vahetamise reegelIga tund (kogu loend vahetub)Stabiilsed IP-d — värskendamine nõudmisel (iga 8 päeva järel)
Sihtsaidil blokeerimise ohtKõrge — IP-d on avalikud ja sageli kuritarvitatudMadal — puhas maine ja meie enda alamvõrgud
Pahatahtliku vahendusründe ohtVõimalik — avatud puhverserverid võivad liiklust pealt kuulata✓ Puudub — teie eraldatud taristu
TugiPuudubÖöpäevaringne reaalajavestlus, e-post ja tugipäringud inseneridega
Logid ja nõuetele vastavusPuudubLogid, arved ja lepingud (B2B)
Sobib kõige pareminiÜhekordne testimine, õppimine ja hobiskriptidVeebikraapimine, reklaamide kontroll, SEO, SMM, turu-uuringud ja sneaker-bot'id
Maksumus$0alates 0,07 $ IP kohta kuus

Praegu on Saksamaa tasuta pargis 26 töötavat IP-d jaotunud peamiselt piirkondades Frankfurt am Main ja Falkenstein, majutajad Hetzner ja Contabo. Mediaanlatentsus on umbes 1006 ms ning viimase tunni tööaeg on 59%. Sellest piisab kiireks testiks või ühekordseks skriptiks, kuid meie viimases tunnises võrdlustestis õnnestus vaid ~30% tüüpilistest kraapimispäringutest — ja see osakaal väheneb iga tunniga, langedes 24 tunni jooksul tavaliselt alla 10%, sest need tasuta IP-d kaovad kiiresti.

Kasutage tasuta loendit, kui

Õpite, kuidas puhverserverid töötavad, teete ühekordseid käsitsi kontrolle või testite üksikut lõpp-punkti, kus 5–10 kordust on vastuvõetav.

Kasutage FineProxy tasulist teenust, kui

kraabite pidevalt veebi, jälgite SERP-e, haldate reklaamikampaaniaid või käitate tootmistöökoormust, mis ei talu üle 5% tõrkemäära.

Seadista proksid 48 tunniksVaata hindu →
Kui sageli tasuta Saksamaa puhverserverite loendit uuendatakse?

Koostame ja kontrollime avalikku parki iga 15 minuti järel. Saadavus võib kontrollide vahel muutuda, sest neid servereid haldavad sõltumatud kolmandad osapooled.

Mis juhtub, kui ükski Saksamaa puhverserver pole võrgus?

Leht jääb kättesaadavaks ja jätkab lähtepargi kontrollimist. Niipea kui järgmisel värskendamisel ilmub töötav puhverserver, lisatakse see automaatselt; lehte ei looda ega eemaldata ajutise arvu põhjal.

Milleks saab tasuta Saksamaa puhverservereid kasutada?

Avalikud puhverserverid sobivad ajutiseks testimiseks, ühekordseteks avalikeks päringuteks ja lokaliseeritud vastuste kontrollimiseks. Ärge saatke tundmatu avaliku serveri kaudu paroole, makseandmeid ega muid tundlikke andmeid.

Millal tuleks kasutada hallatavat puhverserveriparki?

Kasutage hallatavat parki automatiseerimiseks, autenditud seanssideks, pidevaks liikluseks või töövoogudeks, mis vajavad prognoositavat tööaega, tuge ja kontrollitud taristut. Võrrelge saadaolevaid seadistusi hinnalehel.

Tasuta puhverserverid teistesriikides

Valige mõni muu püsiv riigileht. Aktiivse pargi arvud värskendatakse saidi iga uuenduse ajal.

Tasulise teenuse jõudlus, mida kinnitavad kliendid.

Neli asjakohast kliendiarvustust meie kinnitatud arvustuste kogumist koos algallika linkidega.

2011puhverservereid alates

Kiirus koormuse all

Ma proovisin selle veebisaidi proxy. Mulle meeldis, kiirus on suurepärane. Kvaliteet on väga hea, ma olen seda juba 2 kuud kasutanud ja pole üldse probleeme. Kiiresti aitab probleeme lahendada! Tänan, kui vaja, kasutan seda uuesti, hind on suurepärane)

Александр СамсоновFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Ma olen juba mitu kuud FineProxy't kasutanud ja üldiselt on mu kogemus positiivne. Proxy kiirused on järjepidevad ja mitmekesised asukohad aitavad mul hõlpsasti juurdepääsu geograafiliselt piiratud sisule. Proxyde seadmine oli lihtne ja nende klienditeeninduse meeskond oli vastuvõetav ja abivajad, kui ma abi vajasin.

AmirSaasHub, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Tugi

hämmastav proxy-pakkuja 24/7 kasulik toetus

steliosDieg, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Mulle meeldivad FineProxy proxy'id, nad on väga kiired ja detekteerimata. Ma kasutasin seda automaatsusvahendites nagu võtmesõnu tööriistad, ja kraabimisvahendite jaoks, see on nagu mänguvälja, klienditeenindus on tipptasemel, kui vajate abi, nad on 24/7 kättesaadavad teie probleemi lahendamiseks, proxyde kvaliteet on lihtsalt hämmastav.

asdjkakarNorton Safe Web, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

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