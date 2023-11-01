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無料プロキシリスト

ドイツの無料プロキシリスト

テスト、単発の検索、開発ワークフローに使える、定期検証済みの公開ドイツプロキシの最新リストです。

ステータス26 オンライン
更新済み2 時間前
地域ヨーロッパ

稼働中のドイツプロキシ
15分ごとに更新

速度と稼働状況を定期的に検証している、ドイツの無料公開プロキシです。IPを1件コピーすることも、最新リストをエクスポートすることもできます。登録は不要です。

プロトコル
匿名性
ポート
最終確認
26 オンライン·さらに必要ですか？ →
141.98.153.86:80
IP : ポート スコア プロトコル匿名性都市速度 稼働率 最終確認 操作
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
エリート世界各国
500 Mbps
99.97%
たった今
購入
141.98.153.86:80
Contabo GmbH· 192 ms		96
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートKarlsruhe
9.00 Mbps
100.0%
1 時間前
91.107.179.68:10809
Hetzner Online GmbH· 481 ms		67
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートFalkenstein
3.74 Mbps
86.6%
1 時間前
103.237.102.191:11111
Zenlayer Inc· 815 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートFrankfurt am Main
2.21 Mbps
100.0%
1 時間前
37.114.41.103:3128
SMARTNET Germany GmbH· 824 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
2.18 Mbps
91.9%
1 時間前
116.202.108.111:3128
Hetzner Online GmbH· 101 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Falkenstein
9.00 Mbps
99.8%
1 日前
47.91.65.23:3128
Alibaba (US) Technology· 1368 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートFrankfurt am Main
1.32 Mbps
99.9%
1 時間前
80.74.54.148:3128
Deutsche Glasfaser Wholesale· 889 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
匿名Sonsbeck
2.02 Mbps
100.0%
1 時間前
161.35.70.249:80
DigitalOcean, LLC· 820 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Frankfurt am Main
2.19 Mbps
100.0%
1 時間前
49.13.22.249:10803
Hetzner Online GmbH· 1491 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートFalkenstein
1.21 Mbps
55.3%
1 時間前
212.227.215.109:8128
IONOS SE· 658 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
2.74 Mbps
31.2%
2 時間前
206.81.30.79:3128
DigitalOcean, LLC· 105 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Frankfurt am Main
9.00 Mbps
19.5%
1 日前
157.90.10.50:80
Hetzner Online GmbH· 1006 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Falkenstein
1.79 Mbps
98.7%
1 時間前
5.42.127.131:80
Timeweb, LLP· 1153 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Frankfurt am Main
1.56 Mbps
99.8%
1 時間前
5.75.133.113:10803
Hetzner Online GmbH· 5098 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートNuremberg
353 Kbps
63.3%
1 時間前
5.75.133.113:10812
Hetzner Online GmbH· 1573 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートNuremberg
1.14 Mbps
48.7%
1 時間前
5.75.133.113:10807
Hetzner Online GmbH· 2833 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートNuremberg
635 Kbps
55.4%
1 時間前
193.58.122.93:8118
Play2go International Limited· 401 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Frankfurt am Main
4.49 Mbps
23.3%
1 時間前
144.76.61.252:3128
Hetzner Online GmbH· 2993 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートFalkenstein
601 Kbps
50.5%
1 時間前
49.13.22.249:10807
Hetzner Online GmbH· 546 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートFalkenstein
3.30 Mbps
11.3%
1 時間前
64.188.71.169:3128
Senko Digital LLC· 1706 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Frankfurt am Main
1.05 Mbps
72.2%
1 時間前
72.56.122.5:3128
Timeweb, LLP· 560 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
匿名Frankfurt am Main
3.21 Mbps
10.0%
1 時間前
43.131.47.181:6666
Tencent Building, Kejizhongyi· 6387 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Frankfurt am Main
282 Kbps
45.6%
1 時間前
176.94.224.86:8080
Vodafone GmbH· 729 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Hennef (Sieg)
2.47 Mbps
10.0%
6 時間前
144.76.61.252:1080
Hetzner Online GmbH· 5178 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Falkenstein
348 Kbps
24.1%
1 時間前
167.86.86.221:9050
Contabo GmbH· 3001 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Nuremberg
600 Kbps
13.1%
5 時間前
193.30.123.172:3128
netcup GmbH· 4237 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Nuremberg
425 Kbps
20.2%
7 時間前
表示中 15 ／ 26

ドイツプロキシプールの概要

現在利用可能なドイツプールの内訳を、プロトコル、匿名性、所在地、ホスト別に表示します。

プール構成

更新済み 100 分前· 26 有効なIP数： ドイツ
プロトコル別
HTTP24
HTTPS0
SOCKS422
SOCKS523
匿名性別
エリート12
匿名2
透過型12
未テスト0
都市別
Frankfurt am Main9
Falkenstein7
Nuremberg5
Hennef (Sieg)1
遅延の中央値: 1006 ms平均稼働率: 59%最速プロキシ: 101 ms

主要ホスティングプロバイダー

ドイツのライブプールに現在含まれるホスト
1Hetzner1038%
2Contabo28%
3DigitalOcean28%
4Timeweb28%
5Alibaba Cloud14%
6Deutsche Glasfaser Wholesale14%

本格的なワークロード向けのプレミアムプロキシ

FineProxyが所有するサブネットとASNを使用。GB単位ではなくIP単位の料金です。即時開通し、24時間返金保証が付いています。

  • 99.97% 全ロケーションから対象へのリクエスト成功数
  • 各IPで最大500 Mbps
  • 対応プロトコル：HTTP、HTTPSエンドポイント、SOCKS4、SOCKS5、UDP
料金を見る →
1,000リクエストで得られるもの

一般的なスクレイピング処理のレスポンス成功率 — 上記の表のプロキシとFineProxyプレミアムプールを比較。

無料
30%
300 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

無料プロキシとFineProxyを率直に比較

上記の稼働中プールとFineProxyのプレミアムサービスを並べて比較しています。「無料」列の数値は、稼働状況の最新スナップショットから直接取得したものです。

パラメーター無料ドイツプロキシ 無料FineProxy Premium プレミアム
プール規模26IP（稼働中）85,000+30以上の拠点のIP
平均稼働率59%99.97%SLA
リクエスト成功率（1,000リクエストあたり）~30%(300 / 1000)99.7%(997 / 1000)
遅延の中央値1006ms< 30 ms
IPあたりのスループット< 2 Mbps（共有）最大500 Mbps
同時接続数1～5（頻繁にブロック）1,500件〜（プランにより異なります）
対応プロトコルHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
匿名性を保証混在: エリート, 匿名, 透過型エリートのみ — IP / DNS漏れなし
IPタイプ公開データセンター＋透過型レジデンシャルデータセンター、自社所有のASNとサブネット
認証× なし — 誰でも利用可能✓ IP許可リスト + ログイン名/パスワード
固定セッション× なし✓ 最大15分（ローテーティングプラン）
IPローテーションポリシー1時間ごと（リスト全体をローテーション）安定したIP — オンデマンドで更新可能（8日ごと）
対象サイトでBANされるリスク高 — IPが公開され、悪用されることも多い低い — 良好なレピュテーション、自社所有サブネット
悪意あるMITMのリスク可能です — オープンプロキシは通信を傍受できます✓ なし — お客様専用のインフラ
サポートなしエンジニアによる24時間365日のライブチャット、メール、チケットサポート
ログとコンプライアンスなしログ、請求書、契約書（B2B）
最適な用途単発テスト、学習、趣味のスクリプトスクレイピング、広告検証、SEO、SMM、市場調査、スニーカーボット
コスト$0IP 1個あたり月額$0.07から

現在、 ドイツ 無料プールには 26 稼働中のIP 主に以下に分散： Frankfurt am MainFalkenstein, ホスト元： HetznerContabo. 遅延の中央値は約 1006 ms 、過去1時間の稼働率は 59%. 簡単なテストや単発スクリプトには十分ですが、直近1時間のベンチマークではわずか ~30% の一般的なスクレイピングリクエストが成功しました。ただし、無料IPはすぐに利用できなくなるため、成功率は時間とともに低下し続け、通常24時間以内に10%未満になります。

無料リストがおすすめ：

プロキシの仕組みを学ぶ場合、単発の手動チェックを行う場合、または5～10回の再試行を許容できる単一エンドポイントをテストする場合に適しています。

FineProxy Premiumがおすすめ：

継続的なスクレイピング、SERP監視、広告キャンペーン管理、または失敗率が5%を超えると支障が出る本番ワークロードに最適です。

プロキシを48時間で構成料金を見る →
無料のドイツプロキシリストはどのくらいの頻度で更新されますか？

公開プールは15分ごとに再構築し、検証しています。これらのサーバーは独立した第三者が運用しているため、検証の合間に利用状況が変わる場合があります。

ドイツのプロキシが1件もオンラインでない場合はどうなりますか？

このページは常時公開され、元のプールを継続的に確認します。次回の更新で稼働中のプロキシが見つかると自動的に追加されます。一時的な件数に基づいてページが作成・削除されることはありません。

無料のドイツプロキシは何に使えますか？

公開プロキシは、使い捨てのテスト、単発の公開情報検索、地域別レスポンスの確認に適しています。パスワード、決済情報、その他の機密データを不明な公開サーバー経由で送信しないでください。

マネージドプロキシプールを使用すべきケースは？

自動化、認証済みセッション、継続的なトラフィックなど、安定した稼働率、サポート、管理されたインフラが必要なワークフローには、マネージドプールをご利用ください。利用可能な構成は次のページで比較できます： 料金ページ.

その他の国の無料プロキシ

別の常設国ページを選択してください。ライブプールの件数はサイト更新のたびに更新されます。

プレミアムな性能、 お客様による検証済み。

検証済みレビューの中から関連性の高い4件を、元の掲載先へのリンク付きで紹介します。

2011プロキシ提供開始：

高負荷時の速度

このサイトのプロキシを試してみて、気に入りました。速度は抜群です。品質も非常に良く、すでに2か月使っていますが、まったく問題ありません。問題を素早く解決するのに役立ちます！ありがとうございます。必要になればまた使います。価格も素晴らしいです）

Александр СамсоновFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

FineProxyを数か月利用していますが、全体として良い体験ができています。プロキシの速度は安定しており、利用できるロケーションも多様なので、地域制限のあるコンテンツへスムーズにアクセスできます。プロキシの設定は簡単で、助けが必要だったときにはカスタマーサポートチームが迅速かつ親切に対応してくれました。

AmirSaasHub, 昨年英語から翻訳ソース

サポート

24/7で親切なサポートを受けられる、素晴らしいプロキシプロバイダーです。

steliosDieg, 今年英語から翻訳ソース

FineProxyのプロキシが大好きです。本当に高速で検出されません。キーワードツールなどの自動化ツールやスクレイピングツールで使いましたが、まさに状況を一変させる存在です。カスタマーサポートは一流で、助けが必要なときはいつでも24/7で問題を解決してくれます。プロキシの品質は本当に素晴らしいです。

asdjkakarNorton Safe Web, 昨年英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー