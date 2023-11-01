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無料プロキシリスト

韓国の無料プロキシリスト

テスト、単発の検索、開発ワークフローに使える、定期検証済みの公開韓国プロキシの最新リストです。

ステータス2 オンライン
更新済み2 時間前
地域アジア

稼働中の韓国プロキシ
15分ごとに更新

速度と稼働状況を定期的に検証している、韓国の無料公開プロキシです。IPを1件コピーすることも、最新リストをエクスポートすることもできます。登録は不要です。

プロトコル
匿名性
ポート
最終確認
2 オンライン·さらに必要ですか？ →
8.213.151.128:3128
IP : ポート スコア プロトコル匿名性都市速度 稼働率 最終確認 操作
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
エリート世界各国
500 Mbps
99.97%
たった今
購入
8.213.151.128:3128
Alibaba (US) Technology· 759 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートSeoul
2.37 Mbps
100.0%
1 時間前
183.110.216.159:8090
Korea Telecom· 687 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
匿名
2.62 Mbps
31.2%
1 時間前
表示中 2 ／ 2

韓国プロキシプールの概要

現在利用可能な韓国プールの内訳を、プロトコル、匿名性、所在地、ホスト別に表示します。

プール構成

更新済み 100 分前· 2 有効なIP数： 韓国
プロトコル別
HTTP2
HTTPS0
SOCKS42
SOCKS52
匿名性別
エリート1
匿名1
透過型0
未テスト0
都市別
Seoul1
遅延の中央値: 759 ms平均稼働率: 66%最速プロキシ: 687 ms

主要ホスティングプロバイダー

韓国のライブプールに現在含まれるホスト
1Alibaba Cloud150%
2Korea150%

本格的なワークロード向けのプレミアムプロキシ

FineProxyが所有するサブネットとASNを使用。GB単位ではなくIP単位の料金です。即時開通し、24時間返金保証が付いています。

  • 99.97% 全ロケーションから対象へのリクエスト成功数
  • 各IPで最大500 Mbps
  • 対応プロトコル：HTTP、HTTPSエンドポイント、SOCKS4、SOCKS5、UDP
料金を見る →
1,000リクエストで得られるもの

一般的なスクレイピング処理のレスポンス成功率 — 上記の表のプロキシとFineProxyプレミアムプールを比較。

無料
33%
330 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

無料プロキシとFineProxyを率直に比較

上記の稼働中プールとFineProxyのプレミアムサービスを並べて比較しています。「無料」列の数値は、稼働状況の最新スナップショットから直接取得したものです。

パラメーター無料韓国プロキシ 無料FineProxy Premium プレミアム
プール規模2IP（稼働中）85,000+30以上の拠点のIP
平均稼働率66%99.97%SLA
リクエスト成功率（1,000リクエストあたり）~33%(330 / 1000)99.7%(997 / 1000)
遅延の中央値759ms< 30 ms
IPあたりのスループット< 2 Mbps（共有）最大500 Mbps
同時接続数1～5（頻繁にブロック）1,500件〜（プランにより異なります）
対応プロトコルHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
匿名性を保証混在: エリート, 匿名エリートのみ — IP / DNS漏れなし
IPタイプ公開データセンター＋透過型レジデンシャルデータセンター、自社所有のASNとサブネット
認証× なし — 誰でも利用可能✓ IP許可リスト + ログイン名/パスワード
固定セッション× なし✓ 最大15分（ローテーティングプラン）
IPローテーションポリシー1時間ごと（リスト全体をローテーション）安定したIP — オンデマンドで更新可能（8日ごと）
対象サイトでBANされるリスク高 — IPが公開され、悪用されることも多い低い — 良好なレピュテーション、自社所有サブネット
悪意あるMITMのリスク可能です — オープンプロキシは通信を傍受できます✓ なし — お客様専用のインフラ
サポートなしエンジニアによる24時間365日のライブチャット、メール、チケットサポート
ログとコンプライアンスなしログ、請求書、契約書（B2B）
最適な用途単発テスト、学習、趣味のスクリプトスクレイピング、広告検証、SEO、SMM、市場調査、スニーカーボット
コスト$0IP 1個あたり月額$0.07から

現在、 韓国 無料プールには 2 稼働中のIP 主に以下に分散： Seoul, ホスト元： Alibaba CloudKorea. 遅延の中央値は約 759 ms 、過去1時間の稼働率は 66%. 簡単なテストや単発スクリプトには十分ですが、直近1時間のベンチマークではわずか ~33% の一般的なスクレイピングリクエストが成功しました。ただし、無料IPはすぐに利用できなくなるため、成功率は時間とともに低下し続け、通常24時間以内に10%未満になります。

無料リストがおすすめ：

プロキシの仕組みを学ぶ場合、単発の手動チェックを行う場合、または5～10回の再試行を許容できる単一エンドポイントをテストする場合に適しています。

FineProxy Premiumがおすすめ：

継続的なスクレイピング、SERP監視、広告キャンペーン管理、または失敗率が5%を超えると支障が出る本番ワークロードに最適です。

プロキシを48時間で構成料金を見る →
無料の韓国プロキシリストはどのくらいの頻度で更新されますか？

公開プールは15分ごとに再構築し、検証しています。これらのサーバーは独立した第三者が運用しているため、検証の合間に利用状況が変わる場合があります。

韓国のプロキシが1件もオンラインでない場合はどうなりますか？

このページは常時公開され、元のプールを継続的に確認します。次回の更新で稼働中のプロキシが見つかると自動的に追加されます。一時的な件数に基づいてページが作成・削除されることはありません。

無料の韓国プロキシは何に使えますか？

公開プロキシは、使い捨てのテスト、単発の公開情報検索、地域別レスポンスの確認に適しています。パスワード、決済情報、その他の機密データを不明な公開サーバー経由で送信しないでください。

マネージドプロキシプールを使用すべきケースは？

自動化、認証済みセッション、継続的なトラフィックなど、安定した稼働率、サポート、管理されたインフラが必要なワークフローには、マネージドプールをご利用ください。利用可能な構成は次のページで比較できます： 料金ページ.

その他の国の無料プロキシ

別の常設国ページを選択してください。ライブプールの件数はサイト更新のたびに更新されます。

プレミアムな性能、 お客様による検証済み。

検証済みレビューの中から関連性の高い4件を、元の掲載先へのリンク付きで紹介します。

2011プロキシ提供開始：

高負荷時の速度

このサービスを長い間使っています。高速で安価なプロキシサービスなので、おすすめします。

Best Proxy ServiceFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

素晴らしいサービスです。FineProxyの2つのプランを2か月以上利用していますが、とてもよく機能し、一度も問題がありません。この安定した利用体験に感謝しています。

zupienTrustpilot, 2年以上前英語から翻訳ソース

サポート

FineProxyのサービスは、正直かなり良いです。サポートは速く、さまざまなロケーションが多数あります。このサービスの唯一の欠点は、プロキシリクエスト数が600に制限されていることです。人によってはこれでは足りず、もっと増やしてほしいと思うでしょうが、会社は「これが当社の方針です」と言っています。

kristina1999SaasHub, 2年以上前英語から翻訳ソース

FineProxyのことは以前から知っています。FineProxyはインターネットからのデータ抽出で抱えていた問題を解決してくれました。このサービスの良いところは、安定性と可用性、そして保有するプロキシの数です。料金が非常に手頃なプロキシルーティングサービスのおかげで、インターネットからデータを抽出するコストを削減できました。また、FineProxyの良いところはサポートで、私たちの質問に答え、問題を可能な限り短時間で解決してくれます。自分のサービスにプロキシが必要なら、FineProxyのプロキシルーティングサービスを購入することをぜひおすすめします。このサービスを使ってください。

reza bhmDieg, 2年以上前英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

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