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無料プロキシリスト

中国の無料プロキシリスト

テスト、単発の検索、開発ワークフローに使える、定期検証済みの公開中国プロキシの最新リストです。

ステータス46 オンライン
更新済み2 時間前
地域アジア

稼働中の中国プロキシ
15分ごとに更新

速度と稼働状況を定期的に検証している、中国の無料公開プロキシです。IPを1件コピーすることも、最新リストをエクスポートすることもできます。登録は不要です。

プロトコル
匿名性
ポート
最終確認
46 オンライン·さらに必要ですか？ →
203.19.38.114:1080
IP : ポート スコア プロトコル匿名性都市速度 稼働率 最終確認 操作
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
エリート世界各国
500 Mbps
99.97%
たった今
購入
203.19.38.114:1080
CTGNet· 450 ms		76
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
4.00 Mbps
100.0%
1 時間前
113.204.79.230:9091
CHINA UNICOM China169· 914 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
1.97 Mbps
99.9%
1 時間前
122.246.112.107:7890
Chinanet· 817 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
2.20 Mbps
90.9%
1 時間前
47.95.206.224:45074
Hangzhou Alibaba Advertising· 1021 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートBeijing
1.76 Mbps
100.0%
4 時間前
47.95.206.224:45056
Hangzhou Alibaba Advertising· 1118 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートBeijing
1.61 Mbps
100.0%
1 日前
125.34.218.175:10909
China Unicom Beijing· 1354 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートBeijing
1.33 Mbps
100.0%
17 時間前
47.95.206.224:45094
Hangzhou Alibaba Advertising· 1079 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートBeijing
1.67 Mbps
91.0%
4 時間前
120.232.115.57:17981
China Mobile Communications· 1587 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
1.13 Mbps
99.8%
1 時間前
61.158.175.38:9002
CHINA UNICOM China169· 1612 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
1.12 Mbps
100.0%
1 時間前
47.95.206.224:45248
Hangzhou Alibaba Advertising· 1380 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートBeijing
1.30 Mbps
84.6%
2 時間前
47.95.206.224:45078
Hangzhou Alibaba Advertising· 808 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートBeijing
2.23 Mbps
66.2%
6 時間前
27.185.218.213:17981
Shijiazhuang IDC network,· 1505 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
1.20 Mbps
94.7%
1 時間前
47.95.206.224:45180
Hangzhou Alibaba Advertising· 814 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートBeijing
2.21 Mbps
62.1%
1 日前
120.232.115.170:17981
China Mobile Communications· 1569 ms		36
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
1.15 Mbps
92.2%
1 時間前
47.95.206.224:45184
Hangzhou Alibaba Advertising· 1810 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートBeijing
994 Kbps
85.3%
4 時間前
119.188.131.55:17981
CHINA UNICOM China169· 2028 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
888 Kbps
99.9%
1 時間前
47.95.206.224:45208
Hangzhou Alibaba Advertising· 2284 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートBeijing
788 Kbps
100.0%
2 時間前
47.95.206.224:45211
Hangzhou Alibaba Advertising· 1927 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートBeijing
934 Kbps
82.6%
1 日前
153.0.171.163:8085
CHINA UNICOM China169· 6730 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
267 Kbps
100.0%
1 時間前
47.95.206.224:45091
Hangzhou Alibaba Advertising· 1621 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートBeijing
1.11 Mbps
78.0%
3 時間前
47.95.206.224:45022
Hangzhou Alibaba Advertising· 1892 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートBeijing
951 Kbps
79.5%
3 時間前
47.95.206.224:45165
Hangzhou Alibaba Advertising· 3289 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートBeijing
547 Kbps
91.0%
1 日前
47.95.206.224:45062
Hangzhou Alibaba Advertising· 4201 ms		26
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートBeijing
428 Kbps
84.4%
2 時間前
116.196.150.180:17981
Jinhua Weian InfoTech· 1730 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
1.04 Mbps
61.8%
1 時間前
114.242.9.56:3128
China Unicom Beijing· 581 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Beijing
3.10 Mbps
82.0%
6 時間前
47.95.206.224:45122
Hangzhou Alibaba Advertising· 3225 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートBeijing
558 Kbps
69.0%
2 時間前
101.206.186.99:8080
CHINA UNICOM China169· 3013 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
597 Kbps
62.8%
1 時間前
47.95.206.224:45143
Hangzhou Alibaba Advertising· 1323 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートBeijing
1.36 Mbps
38.0%
4 時間前
39.106.170.168:8080
Hangzhou Alibaba Advertising· 1873 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Beijing
961 Kbps
96.3%
1 日前
47.95.206.224:45060
Hangzhou Alibaba Advertising· 3344 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートBeijing
538 Kbps
52.8%
4 時間前
47.95.206.224:45128
Hangzhou Alibaba Advertising· 1816 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートBeijing
991 Kbps
40.9%
4 時間前
47.95.206.224:45030
Hangzhou Alibaba Advertising· 3862 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートBeijing
466 Kbps
52.6%
4 時間前
101.251.204.174:8080
China Unicom Beijing· 3085 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
583 Kbps
100.0%
1 時間前
47.95.206.224:45034
Hangzhou Alibaba Advertising· 3002 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートBeijing
600 Kbps
49.1%
2 日前
183.215.23.242:9091
China Mobile communications· 3131 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
575 Kbps
99.5%
1 時間前
47.95.206.224:45220
Hangzhou Alibaba Advertising· 3224 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートBeijing
558 Kbps
43.9%
4 時間前
103.213.97.78:80
AS Number for· 6570 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
274 Kbps
81.6%
1 日前
223.85.21.195:8080
The Internet Data· 5911 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
305 Kbps
75.3%
1 時間前
47.95.206.224:45054
Hangzhou Alibaba Advertising· 1548 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートBeijing
1.16 Mbps
20.9%
4 時間前
47.95.206.224:45157
Hangzhou Alibaba Advertising· 1709 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートBeijing
1.05 Mbps
10.0%
4 時間前
47.95.206.224:45110
Hangzhou Alibaba Advertising· 2899 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートBeijing
621 Kbps
17.3%
1 日前
14.103.201.137:3128
China Telecom (Group)· 2622 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
686 Kbps
20.5%
2 時間前
221.217.54.222:9000
China Unicom Beijing· 1552 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Beijing
1.16 Mbps
14.3%
2 時間前
47.95.206.224:45028
Hangzhou Alibaba Advertising· 2660 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートBeijing
677 Kbps
10.0%
4 時間前
47.95.206.224:45160
Hangzhou Alibaba Advertising· 3725 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Beijing
483 Kbps
25.3%
14 時間前
47.95.206.224:45079
Hangzhou Alibaba Advertising· 2898 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートBeijing
621 Kbps
10.0%
2 日前
表示中 15 ／ 46

中国プロキシプールの概要

現在利用可能な中国プールの内訳を、プロトコル、匿名性、所在地、ホスト別に表示します。

プール構成

更新済み 100 分前· 46 有効なIP数： 中国
プロトコル別
HTTP46
HTTPS0
SOCKS442
SOCKS542
匿名性別
エリート37
匿名0
透過型9
未テスト0
都市別
Beijing30
遅延の中央値: 1873 ms平均稼働率: 70%最速プロキシ: 450 ms

主要ホスティングプロバイダー

中国のライブプールに現在含まれるホスト
1Hangzhou Alibaba Advertising2759%
2CHINA UNICOM China169 Backbone511%
3China Unicom Beijing Province49%
4China Mobile Communications Gr…24%
5AS Number for CHINANET jiangsu…12%
6China Mobile communications co…12%

本格的なワークロード向けのプレミアムプロキシ

FineProxyが所有するサブネットとASNを使用。GB単位ではなくIP単位の料金です。即時開通し、24時間返金保証が付いています。

  • 99.97% 全ロケーションから対象へのリクエスト成功数
  • 各IPで最大500 Mbps
  • 対応プロトコル：HTTP、HTTPSエンドポイント、SOCKS4、SOCKS5、UDP
料金を見る →
1,000リクエストで得られるもの

一般的なスクレイピング処理のレスポンス成功率 — 上記の表のプロキシとFineProxyプレミアムプールを比較。

無料
35%
350 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

無料プロキシとFineProxyを率直に比較

上記の稼働中プールとFineProxyのプレミアムサービスを並べて比較しています。「無料」列の数値は、稼働状況の最新スナップショットから直接取得したものです。

パラメーター無料中国プロキシ 無料FineProxy Premium プレミアム
プール規模46IP（稼働中）85,000+30以上の拠点のIP
平均稼働率70%99.97%SLA
リクエスト成功率（1,000リクエストあたり）~35%(350 / 1000)99.7%(997 / 1000)
遅延の中央値1873ms< 30 ms
IPあたりのスループット< 2 Mbps（共有）最大500 Mbps
同時接続数1～5（頻繁にブロック）1,500件〜（プランにより異なります）
対応プロトコルHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
匿名性を保証混在: エリート, 透過型エリートのみ — IP / DNS漏れなし
IPタイプ公開データセンター＋透過型レジデンシャルデータセンター、自社所有のASNとサブネット
認証× なし — 誰でも利用可能✓ IP許可リスト + ログイン名/パスワード
固定セッション× なし✓ 最大15分（ローテーティングプラン）
IPローテーションポリシー1時間ごと（リスト全体をローテーション）安定したIP — オンデマンドで更新可能（8日ごと）
対象サイトでBANされるリスク高 — IPが公開され、悪用されることも多い低い — 良好なレピュテーション、自社所有サブネット
悪意あるMITMのリスク可能です — オープンプロキシは通信を傍受できます✓ なし — お客様専用のインフラ
サポートなしエンジニアによる24時間365日のライブチャット、メール、チケットサポート
ログとコンプライアンスなしログ、請求書、契約書（B2B）
最適な用途単発テスト、学習、趣味のスクリプトスクレイピング、広告検証、SEO、SMM、市場調査、スニーカーボット
コスト$0IP 1個あたり月額$0.07から

現在、 中国 無料プールには 46 稼働中のIP 主に以下に分散： Beijing, ホスト元： Hangzhou Alibaba AdvertisingCHINA UNICOM China169 Backbone. 遅延の中央値は約 1873 ms 、過去1時間の稼働率は 70%. 簡単なテストや単発スクリプトには十分ですが、直近1時間のベンチマークではわずか ~35% の一般的なスクレイピングリクエストが成功しました。ただし、無料IPはすぐに利用できなくなるため、成功率は時間とともに低下し続け、通常24時間以内に10%未満になります。

無料リストがおすすめ：

プロキシの仕組みを学ぶ場合、単発の手動チェックを行う場合、または5～10回の再試行を許容できる単一エンドポイントをテストする場合に適しています。

FineProxy Premiumがおすすめ：

継続的なスクレイピング、SERP監視、広告キャンペーン管理、または失敗率が5%を超えると支障が出る本番ワークロードに最適です。

プロキシを48時間で構成料金を見る →
無料の中国プロキシリストはどのくらいの頻度で更新されますか？

公開プールは15分ごとに再構築し、検証しています。これらのサーバーは独立した第三者が運用しているため、検証の合間に利用状況が変わる場合があります。

中国のプロキシが1件もオンラインでない場合はどうなりますか？

このページは常時公開され、元のプールを継続的に確認します。次回の更新で稼働中のプロキシが見つかると自動的に追加されます。一時的な件数に基づいてページが作成・削除されることはありません。

無料の中国プロキシは何に使えますか？

公開プロキシは、使い捨てのテスト、単発の公開情報検索、地域別レスポンスの確認に適しています。パスワード、決済情報、その他の機密データを不明な公開サーバー経由で送信しないでください。

マネージドプロキシプールを使用すべきケースは？

自動化、認証済みセッション、継続的なトラフィックなど、安定した稼働率、サポート、管理されたインフラが必要なワークフローには、マネージドプールをご利用ください。利用可能な構成は次のページで比較できます： 料金ページ.

その他の国の無料プロキシ

別の常設国ページを選択してください。ライブプールの件数はサイト更新のたびに更新されます。

プレミアムな性能、 お客様による検証済み。

検証済みレビューの中から関連性の高い4件を、元の掲載先へのリンク付きで紹介します。

2011プロキシ提供開始：

高負荷時の速度

高速なプロキシです。多少挙動が不安定で、遅延のあるパケットなどもありましたが、すぐに解決しました。更新時には割引があるので、スクレイピングなど同様の用途での更新を検討したいと思います。

Binasol V.Trustpilot, 今年英語から翻訳ソース

最近このウェブサイトを利用しましたが、サービスに大変満足しています。プロキシは高速で信頼性が高く、設定も簡単です。カスタマーサポートの対応は迅速で親切なので、すべての手続きがスムーズに進みます。質の高いプロキシソリューションを必要とする方には強くおすすめします！

JakubFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

サポート

数年前から顧客ですが、このサービスに期待を裏切られたことは一度もありません。それ以来ずっと品質は変わらず、スタッフはとても親切で感じが良く、サポートはいつも非常に積極的に対応してくれます。強くおすすめします 😀

CralosDieg, 2年以上前英語から翻訳ソース

FineProxy.Orgは、優れた速度、安定した稼働率、対応の早いカスタマーサポートを備えた卓越したプロキシサービスを提供しています。料金も手頃で、信頼できます！

konkea208Norton Safe Web, 昨年英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー