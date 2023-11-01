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무료 프록시 목록

무료 중국 프록시 목록

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상태46 온라인
업데이트2 시간 전
지역아시아

실시간 중국 프록시
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프로토콜
익명성
포트
마지막 확인
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203.19.38.114:1080
IP : 포트 점수 프로토콜익명성도시속도 업타임 마지막 확인 작업
PREMIUM FineProxy 프리미엄
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500 Mbps
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구매
203.19.38.114:1080
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엘리트
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1 시간 전
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엘리트
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엘리트
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4 시간 전
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1 일 전
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17 시간 전
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4 시간 전
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엘리트
1.13 Mbps
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1 시간 전
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엘리트
1.12 Mbps
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1 시간 전
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2 시간 전
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6 시간 전
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1 시간 전
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4 시간 전
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Hangzhou Alibaba Advertising· 2898 ms		4
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엘리트Beijing
621 Kbps
10.0%
2 일 전
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중국 프록시 풀스냅샷

현재 중국 실시간 풀의 구성을 프로토콜, 익명성, 위치 및 호스트별로 확인하십시오.

풀 구성

업데이트 100 분 전· 46 활성 IP: 중국
프로토콜별
HTTP46
HTTPS0
SOCKS442
SOCKS542
익명성별
엘리트37
익명0
투명9
테스트되지 않음0
도시별
Beijing30
중앙 지연 시간: 1873 ms평균 업타임: 70%가장 빠른 프록시: 450 ms

주요 호스팅 제공업체

현재 실시간 중국 풀에 포함된 호스트
1Hangzhou Alibaba Advertising2759%
2CHINA UNICOM China169 Backbone511%
3China Unicom Beijing Province49%
4China Mobile Communications Gr…24%
5AS Number for CHINANET jiangsu…12%
6China Mobile communications co…12%

중요한 워크로드를 위한 프리미엄프록시

FineProxy가 소유한 서브넷과 ASN을 제공합니다. 기가바이트가 아닌 IP 단위로 결제하며, 즉시 활성화와 24시간 환불 보장을 지원합니다.

  • 99.97% 모든 위치에서 대상에 성공한 요청
  • 각 IP에서 최대 500 Mbps
  • 지원 프로토콜: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
요금 보기 →
1,000회 요청 결과

일반적인 스크래핑 작업의 요청 성공률 — 위 표의 프록시와 FineProxy 프리미엄 풀을 비교합니다.

무료
35%
350 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

무료 프록시와 FineProxy — 솔직한비교

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항목무료 중국 프록시 무료FineProxy 프리미엄 프리미엄
풀 크기46IP(실시간)85,000+30곳 이상 위치의 IP
평균 업타임70%99.97%SLA
요청 성공률(1,000회 요청 기준)~35%(350 / 1000)99.7%(997 / 1000)
중앙 지연 시간1873ms< 30 ms
IP당 처리량< 2 Mbps(공유)최대 500 Mbps
동시 연결1–5(자주 차단됨)1,500개부터(플랜에 따라 다름)
지원 프로토콜HTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
익명성 보장혼합: 높은 익명성, 투명높은 익명성만 제공 — IP 또는 DNS 유출 없음
IP 유형공개 데이터센터 + 투명 주거용데이터센터, 소유 ASN 및 서브넷
인증× 없음 — 누구나 사용 가능✓ IP allowlist + 로그인/비밀번호
스티키 세션× 없음✓ 최대 15분(로테이션 플랜)
IP 로테이션 정책매시간(전체 목록 로테이션)안정적인 IP — 요청 시 갱신(8일마다)
대상 사이트 차단 위험높음 — 공개되어 있고 남용되는 경우가 많음낮음 — 깨끗한 평판과 소유 서브넷
악성 MITM 위험가능 — 공개 프록시가 트래픽을 가로챌 수 있음✓ 없음 — 전용 인프라
지원없음엔지니어가 제공하는 24/7 실시간 채팅, 이메일 및 티켓 지원
로그 및 규정 준수없음로그, 청구서, 계약(B2B)
적합한 용도일회성 테스트, 학습, 취미용 스크립트스크래핑, 광고 검증, SEO, SMM, 시장 조사, 스니커 봇
비용$0IP당 월 $0.07부터

현재 중국 무료 풀에는 46 개의 작동 IP가 있으며 주로 다음 지역에 분산되어 있습니다: Beijing, 호스팅 제공자: Hangzhou Alibaba AdvertisingCHINA UNICOM China169 Backbone. 중앙 지연 시간은 약 1873 ms 이며 지난 1시간 업타임은 70%. 빠른 테스트나 일회성 스크립트에는 충분하지만 최근 시간별 벤치마크에서는 일반적인 스크래핑 요청 중 ~35% 만 성공했습니다. 무료 IP는 빠르게 작동을 중단하므로 성공률은 매시간 하락하며 보통 24시간 내에 10% 미만으로 떨어집니다.

무료 목록이 적합한 경우

프록시 작동 방식을 학습하거나 일회성 수동 확인을 수행하거나 5–10회 재시도가 허용되는 단일 엔드포인트를 테스트하는 경우입니다.

FineProxy 프리미엄이 필요한 경우

지속적으로 스크래핑하거나 SERP를 모니터링하거나 광고 캠페인을 관리하거나 실패율 5% 초과 시 중단되는 프로덕션 워크로드를 운영하는 경우입니다.

프록시를 48시간으로 구성요금 보기 →
무료 중국 프록시 목록은 얼마나 자주 업데이트됩니까?

15분마다 공개 풀을 다시 구성하고 검증합니다. 서버가 독립적인 제3자에 의해 운영되므로 확인 사이에 가용성이 달라질 수 있습니다.

온라인 상태인 중국 프록시가 없으면 어떻게 됩니까?

페이지는 계속 제공되며 소스 풀을 지속적으로 확인합니다. 다음 갱신에서 작동하는 프록시가 확인되는 즉시 자동으로 추가되며 일시적인 개수에 따라 페이지가 생성되거나 삭제되지 않습니다.

무료 중국 프록시는 어디에 사용할 수 있습니까?

공개 프록시는 일회성 테스트, 공개 정보 조회 및 지역별 응답 확인에 적합합니다. 알 수 없는 공개 서버를 통해 비밀번호, 결제 정보 또는 기타 민감한 데이터를 전송하지 마십시오.

관리형 프록시 풀은 언제 사용해야 합니까?

자동화, 인증 세션, 지속적인 트래픽 또는 예측 가능한 업타임, 지원 및 관리형 인프라가 필요한 워크플로에는 관리형 풀을 사용하십시오. 사용 가능한 구성을 확인하려면 요금 페이지.

다른 국가의 무료프록시

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2011프록시 제공 시작:

부하 상태의 속도

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Binasol V.Trustpilot, 올해영어에서 번역됨출처

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JakubFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

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CralosDieg, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

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konkea208Norton Safe Web, 작년영어에서 번역됨출처

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