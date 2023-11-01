Právě teď Čína volný pool obsahuje 46 fungujících IP rozložených převážně v Beijing, hostované u Hangzhou Alibaba Advertising a CHINA UNICOM China169 Backbone. Medián latence je přibližně 1873 ms a dostupnost za poslední hodinu je 70%. To stačí na rychlý test nebo jednorázový skript, ale v našem posledním hodinovém benchmarku uspělo jen ~35% typických požadavků na sběr dat se vrátilo úspěšně — a tento podíl s každou další hodinou dál klesá, obvykle pod 10 % do 24 hodin, protože tyto bezplatné IP rychle vypadávají.

Bezplatný seznam použijte, pokud Učíte se, jak proxy fungují, děláte jednorázové ruční kontroly nebo testujete jeden endpoint, kde je 5–10 opakování přijatelných. FineProxy Premium použijte, pokud Sbíráte data nepřetržitě, monitorujete SERP, spravujete reklamní kampaně nebo provozujete jakoukoli produkční zátěž, která selže při chybovosti > 5%.