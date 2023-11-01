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Seznam proxy zdarma

Seznam proxy Spojené arabské emiráty zdarma

Živý, pravidelně ověřovaný seznam veřejných proxy z Spojené arabské emiráty pro testování, jednorázová vyhledávání a vývojářskou práci.

Stav2 online
Aktualizováno2 hod. zpět
RegionAsie

Živé Spojené arabské emiráty proxy
aktualizace každých 15 minut

Veřejné proxy Spojené arabské emiráty zdarma, pravidelně ověřované námi na rychlost a dostupnost. Zkopírujte jednu IP nebo exportujte aktuální seznam — bez registrace.

Protokol
Anonymita
Port
Poslední kontrola
2 online·Potřebujete víc? →
47.91.104.88:3128
IP : Port Skóre ProtokolyAnonymitaMěstoRychlost Dostupnost Poslední kontrola Akce
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteCelý svět
500 Mbps
99.97%
Právě teď
Koupit
47.91.104.88:3128
Alibaba (US) Technology· 498 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteDubai
3.61 Mbps
100.0%
1 hod.
181.214.1.84:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.40 Mbps
100.0%
1 hod.
Zobrazeno 2 of 2

Snímek proxy poolu Spojené arabskéemiráty

Co je právě teď v živém poolu Spojené arabské emiráty — podle protokolu, anonymity, lokality a hostitele.

Složení poolu

Aktualizováno 100 minut zpět· 2 aktivních IP v Spojené arabské emiráty
Podle protokolu
HTTP2
HTTPS0
SOCKS41
SOCKS51
Podle anonymity
Elite1
Anonymní0
Transparentní1
Netestováno0
Podle města
Dubai1
Medián latence: 1286 msPrůměrná dostupnost: 100%Nejrychlejší proxy: 498 ms

Hlavní poskytovatelé hostingu

Hostitelé aktuálně zastoupení v živém poolu Spojené arabské emiráty
1Alibaba Cloud150%
2Cloudflare London150%

Prémiové proxy pro náročnéúlohy

Vlastní subnety a ASN od FineProxy. Platíte za IP, ne za gigabajt. Okamžitá aktivace s 24hodinovou zárukou vrácení peněz.

  • 99.97% úspěšných požadavků na váš cíl ve všech lokalitách
  • 500 Mbps na každou IP
  • Podporované protokoly: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Co získáte z 1,000 požadavků

Míra úspěšných odpovědí u typické úlohy sběru dat — proxy z tabulky výše versus prémiový pool FineProxy.

Zdarma
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Zdarma vs FineProxy — upřímnésrovnání

Srovnání živého poolu výše s prémiovou nabídkou FineProxy. Čísla ve sloupci «Zdarma» pocházejí přímo z aktuálního snímku.

ParametrProxy Spojené arabské emiráty zdarma FREEFineProxy Premium PREMIUM
Velikost poolu2IP (živé)85,000+IP ve více než 30 lokalitách
Průměrná dostupnost100%99.97%SLA
Míra úspěšných odpovědí(na 1,000 požadavků)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Medián latence1286ms< 30 ms
Propustnost na IP< 2 Mbps (sdílené)až 500 Mbps
Souběžná připojení1–5 (často blokováno)od 1,500 (závisí na tarifu)
Podporované protokolyHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Záruka anonymitySmíšené: Elite, TransparentníPouze elitní — bez úniku IP / DNS
Typ IPVeřejné datacentrové + transparentní rezidenčníDatacentrové, vlastní ASN a subnety
Autentizace× Žádné — může použít kdokoli✓ Seznam povolených IP + jméno/heslo
Pevné relace× No✓ Až 15 min (rotující plány)
Pravidla rotace IPKaždou hodinu (rotuje celý seznam)Stabilní IP — obnovení na vyžádání (každých 8 dní)
Riziko blokace cílovým webemVysoké — IP jsou veřejné, často zneužívanéNízké — čistá reputace, vlastní podsítě
Riziko škodlivého MITMMožné — otevřené proxy mohou odposlouchávat provoz✓ Žádné — vaše vyhrazená infrastruktura
PodporaŽádnéŽivý chat 24/7, e-mail a tiketový systém s inženýry
Logy a complianceŽádnéLogy, faktury, smlouvy (B2B)
Nejlepší proJednorázové testy, učení, hobby skriptySběr dat, ověřování reklam, SEO, SMM, průzkum trhu, sneaker boty
Náklady$0od $0.07 za IP / měsíc

Právě teď Spojené arabské emiráty volný pool obsahuje 2 fungujících IP rozložených převážně v Dubai, hostované u Alibaba Cloud a Cloudflare London. Medián latence je přibližně 1286 ms a dostupnost za poslední hodinu je 100%. To stačí na rychlý test nebo jednorázový skript, ale v našem posledním hodinovém benchmarku uspělo jen ~50% typických požadavků na sběr dat se vrátilo úspěšně — a tento podíl s každou další hodinou dál klesá, obvykle pod 10 % do 24 hodin, protože tyto bezplatné IP rychle vypadávají.

Bezplatný seznam použijte, pokud

Učíte se, jak proxy fungují, děláte jednorázové ruční kontroly nebo testujete jeden endpoint, kde je 5–10 opakování přijatelných.

FineProxy Premium použijte, pokud

Sbíráte data nepřetržitě, monitorujete SERP, spravujete reklamní kampaně nebo provozujete jakoukoli produkční zátěž, která selže při chybovosti > 5%.

Nastavit proxy na 48 hodinZobrazit ceník →
Jak často se aktualizuje bezplatný seznam proxy pro Spojené arabské emiráty?

Veřejný pool znovu sestavujeme a ověřujeme každých 15 minut. Dostupnost se mezi kontrolami může změnit, protože tyto servery provozují nezávislé třetí strany.

Co se stane, když nejsou online žádné proxy Spojené arabské emiráty?

Stránka zůstává dostupná a dál kontroluje zdrojový pool. Jakmile se v dalším obnovení objeví funkční proxy, přidá se automaticky; stránka se nikdy nevytváří ani neodstraňuje podle dočasného počtu.

K čemu mohu použít bezplatné proxy Spojené arabské emiráty?

Veřejné proxy se hodí na jednorázové testy, občasné veřejné dotazy a kontrolu lokalizovaných odpovědí. Hesla, platební údaje ani jiné citlivé informace neposílejte přes neznámý veřejný server.

Kdy je lepší použít spravovaný proxy pool?

Spravovaný pool použijte pro automatizaci, ověřené relace, trvalý provoz nebo jakýkoli workflow, který potřebuje předvídatelnou dostupnost, podporu a kontrolovanou infrastrukturu. Porovnejte dostupné konfigurace na stránce s ceníkem.

Bezplatné proxy v dalšíchzemích

Vyberte jinou stránku stálé země. Aktuální počty v poolu se obnovují při každé aktualizaci webu.

Prémiový výkon, ověřený zákazníky.

Čtyři relevantní recenze zákazníků z ověřeného poolu recenzí, s odkazy na původní zdroje.

2011poskytujeme proxy od

Rychlost pod zátěží

FineProxy byl skutečný průlom. Rychlost je skvělá, dostupnost konstantní a uživatelsky přívětivý rozhraní. Pokaždé, když jsem měl otázky, podpora rychle odpověděla. Opravdu spolehlivá proxy služba.

isaac kipropNorton Safe Web, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Pokud potřebujete ekonomické a zároveň efektivní proxy řešení, FineProxy.org je skvělá volba. V minulosti jsem zkoušel spoustu proxyho dodavatelů, ale většina z nich buď neměla rychlost, nebo si vybírala vysoké ceny. FineProxy se podařilo najít správnou rovnováhu mezi dostupností a kvalitou, takže je dostupný jak studentům, tak startupům, tak i firmám. Dokonce i s jejich levnějšími plány získám dokonalou dostupnost, rychlé spojení a spolehlivou výkonnost. Služba je snadná a jejich zákaznická služba je vždy k dispozici, aby vám pomohla. Ráda bych je doporučila každému, kdo má omezený rozpočet!

omkaarInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Podpora

Líbí se mi FineProxy, rychlost je skvělá, používám ji pro automatizaci, web scraping a prohlížení internetu, připojení jsou stabilní a rychlost je velmi dobrá, nikdy se neodepíná ani neblokuje IP adresy, koupím ji znovu a znovu, podpora je opravdu skvělá a Přijde včas.

7heGoatCR7Dieg, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

FineProxy.org nabízí celou řadu proxy služeb s neuvěřitelnou rychlostí a spolehlivostí. Uživatelsky přívětivý webový rozhraní a rychlá podpora. Ceny jsou vyšší než průměrné, ale je to investice do kvality. Jsem spokojený, že využívám jejich služby.

GuestSaasHub, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

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