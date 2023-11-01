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Gratis proxylijst

Gratis proxylijst voor Verenigde Arabische Emiraten

Een actuele, regelmatig gecontroleerde lijst met openbare proxy’s uit Verenigde Arabische Emiraten voor tests, eenmalige raadplegingen en ontwikkelworkflows.

Status2 online
Bijgewerkt2 u geleden
RegionAzië

Actieve proxy’s uit Verenigde Arabische Emiraten
elke 15 minuten bijgewerkt

Gratis openbare proxy’s uit Verenigde Arabische Emiraten, regelmatig door ons gecontroleerd op snelheid en uptime. Kopieer één IP of exporteer de actuele lijst — registratie is niet nodig.

Protocol
Anonimiteit
Poort
Laatste controle
2 online·Meer nodig? →
47.91.104.88:3128
IP : poort Score ProtocollenAnonimiteitPlaatsSnelheid Uptime Laatste controle Actie
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteWereldwijd
500 Mbps
99.97%
Zojuist
Kopen
47.91.104.88:3128
Alibaba (US) Technology· 498 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteDubai
3.61 Mbps
100.0%
1 u geleden
181.214.1.84:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
Weergegeven 2 van 2

Momentopname van de proxypool voor Verenigde ArabischeEmiraten

Wat momenteel in de actieve pool voor Verenigde Arabische Emiraten zit — op protocol, anonimiteit, locatie en host.

Samenstelling van pool

Bijgewerkt 100 min geleden· 2 actieve IP’s in Verenigde Arabische Emiraten
Op protocol
HTTP2
HTTPS0
SOCKS41
SOCKS51
Op anonimiteit
Elite1
Anoniem0
Transparant1
Niet getest0
Op plaats
Dubai1
Mediane latentie: 1286 msGemiddelde uptime: 100%Snelste proxy: 498 ms

Belangrijkste hostingproviders

Hosts die momenteel in de actieve pool voor Verenigde Arabische Emiraten voorkomen
1Alibaba Cloud150%
2Cloudflare London150%

Premium proxy’s voor veeleisendeworkloads

Eigen subnetten en ASN van FineProxy. Betaal per IP, niet per gigabyte. Directe activering met 24 uur geld-terug-garantie.

  • 99.97% geslaagde aanvragen naar uw doel vanuit elke locatie
  • Tot 500 Mbps op elk IP
  • Ondersteunde protocollen: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Prijzen bekijken →
Resultaten bij 1.000 aanvragen

Percentage geslaagde antwoorden bij een typische scrapingtaak — proxy’s uit de tabel tegenover de premium pool van FineProxy.

Gratis
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Gratis versus FineProxy — eerlijkevergelijking

Vergelijking van de actieve pool hierboven met het premium aanbod van FineProxy. De cijfers in de kolom ‘Gratis’ komen rechtstreeks uit de actuele momentopname.

ParameterGratis proxy’s uit Verenigde Arabische Emiraten FREEFineProxy Premium PREMIUM
Poolomvang2IP’s (actief)85,000+IP’s op meer dan 30 locaties
Gemiddelde uptime100%99.97%SLA
Percentage geslaagde antwoorden(per 1,000 requests)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Mediane latentie1286ms< 30 ms
Doorvoer per IP< 2 Mbps (gedeeld)tot 500 Mbps
Gelijktijdige verbindingen1–5 (vaak geblokkeerd)vanaf 1.500 (afhankelijk van abonnement)
Ondersteunde protocollenHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
AnonimiteitsgarantieGemengd: Elite, TransparantAlleen elite — geen IP- of DNS-lekken
IP-typeOpenbaar datacenter + transparant residentieelDatacenter, eigen ASN en subnetten
Authenticatie× Geen — iedereen kan deze gebruiken✓ IP-toelatingslijst + gebruikersnaam/wachtwoord
Persistente sessies× No✓ Tot 15 min (roterende abonnementen)
IP-rotatiebeleidElk uur (volledige lijst roteert)Stabiele IP’s — vernieuwing op aanvraag (elke 8 dagen)
Risico op blokkering door doelsiteHoog — IP’s zijn openbaar en vaak misbruiktLaag — goede reputatie, eigen subnetten
Risico op kwaadwillende MITMMogelijk — open proxy’s kunnen verkeer onderscheppen✓ Geen — uw dedicated infrastructuur
OndersteuningGeen24/7 livechat, e-mail en ticketsysteem met engineers
Logboeken en complianceGeenLogboeken, facturen en contracten (B2B)
Ideaal voorEenmalige tests, leren en hobbyscriptsScraping, advertentieverificatie, SEO, SMM, marktonderzoek en sneakerbots
Kosten$0vanaf $ 0,07 per IP/maand

Momenteel heeft Verenigde Arabische Emiraten een gratis pool met 2 werkende IP’s voornamelijk verspreid over Dubai, gehost door Alibaba Cloud en Cloudflare London. De mediane latentie is ongeveer 1286 ms en de uptime in het afgelopen uur is 100%. Dit volstaat voor een snelle test of een eenmalig script, maar bij onze laatste uurlijkse benchmark was slechts ~50% van de typische scrapingaanvragen was succesvol — en dat aandeel daalt elk uur, doorgaans tot minder dan 10% binnen 24 uur omdat deze gratis IP’s snel uitvallen.

Gebruik de gratis lijst als

U leert hoe proxy’s werken, voert eenmalige controles uit of test één eindpunt waarbij 5–10 pogingen acceptabel zijn.

Gebruik FineProxy Premium als

U scrapet continu, bewaakt SERP’s, beheert advertentiecampagnes of draait productiewerk dat niet tegen meer dan 5% fouten kan.

Proxy’s voor 48 uur configurerenPrijzen bekijken →
Hoe vaak wordt de gratis proxylijst voor Verenigde Arabische Emiraten bijgewerkt?

We bouwen en controleren de openbare pool elke 15 minuten opnieuw. De beschikbaarheid kan tussentijds veranderen omdat onafhankelijke derden deze servers beheren.

Wat gebeurt er als er geen proxy’s uit Verenigde Arabische Emiraten online zijn?

De pagina blijft beschikbaar en controleert de bronpool. Zodra bij een volgende vernieuwing een werkende proxy verschijnt, wordt deze automatisch toegevoegd.

Waarvoor kan ik gratis proxy’s uit Verenigde Arabische Emiraten gebruiken?

Openbare proxy’s zijn geschikt voor tijdelijke tests, eenmalige openbare raadplegingen en controle van lokale antwoorden. Verstuur geen wachtwoorden, betaalgegevens of andere gevoelige informatie via een onbekende openbare server.

Wanneer kan ik beter een beheerde proxypool gebruiken?

Gebruik een beheerde pool voor automatisering, geauthenticeerde sessies, continu verkeer of workflows die voorspelbare uptime, ondersteuning en gecontroleerde infrastructuur vereisen. Vergelijk configuraties op de prijzenpagina.

Gratis proxy’s in anderelanden

Kies een andere permanente landpagina. De aantallen in de actieve pool worden bij elke site-update vernieuwd.

Premium prestaties, geverifieerd door klanten.

Vier relevante klantbeoordelingen uit onze geverifieerde pool, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Snelheid onder belasting

FineProxy is een game-changer. Snelheiden zijn uitstekend, uptime is consistent, en de interface is gebruiksvriendelijk. Wanneer ik vragen had, ondersteuning snel gereageerd. Echt een betrouwbare proxy service.

isaac kipropNorton Safe Web, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Als u behoefte hebt aan een kosteneffectieve maar high-performance proxy oplossing, fineproxy.org is de perfecte keuze. Ik heb geprobeerd verschillende proxy providers in het verleden, maar de meeste van hen hetzij ontbrak snelheid of opgeladen hoge prijzen. FineProxy slaagt erin om de juiste balans te vinden tussen betaalbaarheid en kwaliteit, waardoor het toegankelijk voor studenten, startups, en bedrijven zowel. Zelfs op hun lagere niveaus plannen, krijg ik uitstekende uptime, snelle verbindingen en betrouwbare prestaties. De service is gemakkelijk te gebruiken, en hun klantenservice is altijd beschikbaar om te helpen. Ik beveel ze aan iedereen op een budget!

omkaarIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Ondersteuning

Ik hou van FineProxy de snelheid is geweldig ik gebruik het op automatiseringstools, webscrapping en voor het browsen, de verbinding zijn stabiel en de snelheid is zeer goed, nooit loskoppelen en niet verboden ips, ik zal het kopen opnieuw en opnieuw, de ondersteuning team is echt geweldig antwoord op tijd

7heGoatCR7Dieg, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

fineproxy.org presenteert het hele scala van proxy diensten met geweldige snelheid en betrouwbaarheid. Gebruikersvriendelijke website interface en snelle support service. De prijzen zijn boven het gemiddelde, maar het is een investering in kwaliteit. Ik ben tevreden om hun diensten te gebruiken.

GuestSaasHub, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

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