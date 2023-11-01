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Gratis proxylijst

Gratis proxylijst voor Roemenië

Een actuele, regelmatig gecontroleerde lijst met openbare proxy’s uit Roemenië voor tests, eenmalige raadplegingen en ontwikkelworkflows.

Status57 online
Bijgewerkt2 u geleden
RegionEuropa

Actieve proxy’s uit Roemenië
elke 15 minuten bijgewerkt

Gratis openbare proxy’s uit Roemenië, regelmatig door ons gecontroleerd op snelheid en uptime. Kopieer één IP of exporteer de actuele lijst — registratie is niet nodig.

Protocol
Anonimiteit
Poort
Laatste controle
57 online·Meer nodig? →
45.85.119.127:80
IP : poort Score ProtocollenAnonimiteitPlaatsSnelheid Uptime Laatste controle Actie
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteWereldwijd
500 Mbps
99.97%
Zojuist
Kopen
45.85.119.127:80
Cloudflare London, LLC· 1481 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.22 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.85.119.147:80
Cloudflare London, LLC· 1492 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.21 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.85.119.129:80
Cloudflare London, LLC· 1472 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.22 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.224:80
Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.20 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.85.119.44:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.10:80
Cloudflare London, LLC· 1239 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.145:80
Cloudflare London, LLC· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.52 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.27:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.209:80
Cloudflare London, LLC· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.26 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.102:80
Cloudflare London, LLC· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.27 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.8:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.147:80
Cloudflare London, LLC· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.61:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.252:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.19:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.208:80
Cloudflare London, LLC· 1250 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.44 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.163:80
Cloudflare London, LLC· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.199:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.29 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.137:80
Cloudflare London, LLC· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.43 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.136:80
Cloudflare London, LLC· 1260 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.43 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.238:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.216:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.161:80
Cloudflare London, LLC· 1364 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.32 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.23:80
Cloudflare London, LLC· 1359 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.32 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.126:80
Cloudflare London, LLC· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.33 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.217:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.220:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.38 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.161:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.251:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.173:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.154:80
Cloudflare London, LLC· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.201:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.41:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.121:80
Cloudflare London, LLC· 1910 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
942 Kbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.219:80
Cloudflare London, LLC· 1852 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
972 Kbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.192:80
Cloudflare London, LLC· 1804 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
998 Kbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.109:80
Cloudflare London, LLC· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.85.119.152:80
Cloudflare London, LLC· 1535 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.17 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.233:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.85.119.236:80
Cloudflare London, LLC· 1637 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.10 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.116:80
Cloudflare London, LLC· 1620 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.48:80
Cloudflare London, LLC· 1613 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.12 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.165:80
Cloudflare London, LLC· 1660 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.08 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.185:80
Cloudflare London, LLC· 1665 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.08 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.55:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.208:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.85.119.118:80
Cloudflare London, LLC· 1644 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.85.119.143:80
Cloudflare London, LLC· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.10 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.158:80
Cloudflare London, LLC· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.155:80
Cloudflare London, LLC· 1722 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.04 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.74:80
Cloudflare London, LLC· 1738 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.04 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.223:80
Cloudflare London, LLC· 1734 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.04 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.151:80
Cloudflare London, LLC· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.04 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.8:80
Cloudflare London, LLC· 1629 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.10 Mbps
99.6%
1 u geleden
45.12.30.70:80
Cloudflare London, LLC· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
888 Kbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.55:80
Cloudflare London, LLC· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
878 Kbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.122:80
Cloudflare London, LLC· 2044 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
881 Kbps
100.0%
1 u geleden
Weergegeven 15 van 57

Momentopname van de proxypool voorRoemenië

Wat momenteel in de actieve pool voor Roemenië zit — op protocol, anonimiteit, locatie en host.

Samenstelling van pool

Bijgewerkt 100 min geleden· 57 actieve IP’s in Roemenië
Op protocol
HTTP57
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS50
Op anonimiteit
Elite0
Anoniem0
Transparant57
Niet getest0
Op plaats
Mediane latentie: 1443 msGemiddelde uptime: 100%Snelste proxy: 1180 ms

Belangrijkste hostingproviders

Hosts die momenteel in de actieve pool voor Roemenië voorkomen
1Cloudflare London57100%

Premium proxy’s voor veeleisendeworkloads

Eigen subnetten en ASN van FineProxy. Betaal per IP, niet per gigabyte. Directe activering met 24 uur geld-terug-garantie.

  • 99.97% geslaagde aanvragen naar uw doel vanuit elke locatie
  • Tot 500 Mbps op elk IP
  • Ondersteunde protocollen: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Resultaten bij 1.000 aanvragen

Percentage geslaagde antwoorden bij een typische scrapingtaak — proxy’s uit de tabel tegenover de premium pool van FineProxy.

Gratis
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Gratis versus FineProxy — eerlijkevergelijking

Vergelijking van de actieve pool hierboven met het premium aanbod van FineProxy. De cijfers in de kolom ‘Gratis’ komen rechtstreeks uit de actuele momentopname.

ParameterGratis proxy’s uit Roemenië FREEFineProxy Premium PREMIUM
Poolomvang57IP’s (actief)85,000+IP’s op meer dan 30 locaties
Gemiddelde uptime100%99.97%SLA
Percentage geslaagde antwoorden(per 1,000 requests)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Mediane latentie1443ms< 30 ms
Doorvoer per IP< 2 Mbps (gedeeld)tot 500 Mbps
Gelijktijdige verbindingen1–5 (vaak geblokkeerd)vanaf 1.500 (afhankelijk van abonnement)
Ondersteunde protocollenHTTPHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
AnonimiteitsgarantieTransparantAlleen elite — geen IP- of DNS-lekken
IP-typeOpenbaar datacenter + transparant residentieelDatacenter, eigen ASN en subnetten
Authenticatie× Geen — iedereen kan deze gebruiken✓ IP-toelatingslijst + gebruikersnaam/wachtwoord
Persistente sessies× No✓ Tot 15 min (roterende abonnementen)
IP-rotatiebeleidElk uur (volledige lijst roteert)Stabiele IP’s — vernieuwing op aanvraag (elke 8 dagen)
Risico op blokkering door doelsiteHoog — IP’s zijn openbaar en vaak misbruiktLaag — goede reputatie, eigen subnetten
Risico op kwaadwillende MITMMogelijk — open proxy’s kunnen verkeer onderscheppen✓ Geen — uw dedicated infrastructuur
OndersteuningGeen24/7 livechat, e-mail en ticketsysteem met engineers
Logboeken en complianceGeenLogboeken, facturen en contracten (B2B)
Ideaal voorEenmalige tests, leren en hobbyscriptsScraping, advertentieverificatie, SEO, SMM, marktonderzoek en sneakerbots
Kosten$0vanaf $ 0,07 per IP/maand

Momenteel heeft Roemenië een gratis pool met 57 werkende IP’s gehost door Cloudflare London. De mediane latentie is ongeveer 1443 ms en de uptime in het afgelopen uur is 100%. Dit volstaat voor een snelle test of een eenmalig script, maar bij onze laatste uurlijkse benchmark was slechts ~50% van de typische scrapingaanvragen was succesvol — en dat aandeel daalt elk uur, doorgaans tot minder dan 10% binnen 24 uur omdat deze gratis IP’s snel uitvallen.

Gebruik de gratis lijst als

U leert hoe proxy’s werken, voert eenmalige controles uit of test één eindpunt waarbij 5–10 pogingen acceptabel zijn.

Gebruik FineProxy Premium als

U scrapet continu, bewaakt SERP’s, beheert advertentiecampagnes of draait productiewerk dat niet tegen meer dan 5% fouten kan.

Proxy’s voor 48 uur configurerenPrijzen bekijken →
Hoe vaak wordt de gratis proxylijst voor Roemenië bijgewerkt?

We bouwen en controleren de openbare pool elke 15 minuten opnieuw. De beschikbaarheid kan tussentijds veranderen omdat onafhankelijke derden deze servers beheren.

Wat gebeurt er als er geen proxy’s uit Roemenië online zijn?

De pagina blijft beschikbaar en controleert de bronpool. Zodra bij een volgende vernieuwing een werkende proxy verschijnt, wordt deze automatisch toegevoegd.

Waarvoor kan ik gratis proxy’s uit Roemenië gebruiken?

Openbare proxy’s zijn geschikt voor tijdelijke tests, eenmalige openbare raadplegingen en controle van lokale antwoorden. Verstuur geen wachtwoorden, betaalgegevens of andere gevoelige informatie via een onbekende openbare server.

Wanneer kan ik beter een beheerde proxypool gebruiken?

Gebruik een beheerde pool voor automatisering, geauthenticeerde sessies, continu verkeer of workflows die voorspelbare uptime, ondersteuning en gecontroleerde infrastructuur vereisen. Vergelijk configuraties op de prijzenpagina.

Gratis proxy’s in anderelanden

Kies een andere permanente landpagina. De aantallen in de actieve pool worden bij elke site-update vernieuwd.

Premium prestaties, geverifieerd door klanten.

Vier relevante klantbeoordelingen uit onze geverifieerde pool, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Snelheid onder belasting

Voor mij, de proxy is een kans om de sites die zijn geblokkeerd in ons land te openen. Deze site geeft zo'n kans om proxy servers te gebruiken onder betere voorwaarden en met uitstekende kenmerken. De snelheid van het internet is hoog en ik ben er heel blij mee. De support service werkt goed en biedt snel en gekwalificeerd advies. Dit is een uitstekende service en ik beveel het.

Camron MarshIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

een van de beste proxies die ik ooit heb gebruikt, had 97% succespercentage in vergelijking met minder dan 50% had ik voor mijn zaak op andere aanbieders, hun service is goud!

Ryan WSaasHub, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Ondersteuning

FineProx is een uitstekende proxy service die indruk maakt met de stabiliteit van de verbinding en hoge snelheid. Gemakkelijk te gebruiken, het biedt een breed scala aan locaties en responsieve klantenservice. Een geweldige keuze voor werk en persoonlijke behoeften!

BeilihoDieg, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

FineProxy heeft mijn verwachtingen overtroffen! Hun proxies zijn snel, veilig en ongelooflijk betrouwbaar. Het brede scala aan opties voor IP's en locaties maakt het gemakkelijk om aan te passen aan mijn behoeften. Het support team is responsief en behulpzaam, zodat eventuele problemen snel worden opgelost. Zeer aanbevolen voor iedereen die op zoek is naar een betrouwbare proxy service!

tan55633035gNorton Safe Web, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

Alle klantbeoordelingen