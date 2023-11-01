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45.85.119.127:80
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|IP : Port ▾
|Skor ▾
|Protocols
|Tahap tanpa nama
|Bandar
|Kelajuan ▾
|Masa operasi ▾
|Semakan terakhir ▾
|Tindakan
PREMIUM FineProxy PremiumASN: FineProxy · 50 ms
|100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
|Elit
|Seluruh dunia
500 Mbps
99.97%
|Sebentar tadi
45.85.119.127:80Cloudflare London, LLC· 1481 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Telus
|—
1.22 Mbps
100.0%
|1 h ago
ProtocolsHTTP
Tahap tanpa namaTelus
Bandar—
Kelajuan1.22 Mbps
Masa operasi100.0%
Semakan terakhir1 h ago
45.85.119.147:80Cloudflare London, LLC· 1492 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Telus
|—
1.21 Mbps
100.0%
|1 h ago
ProtocolsHTTP
Tahap tanpa namaTelus
Bandar—
Kelajuan1.21 Mbps
Masa operasi100.0%
Semakan terakhir1 h ago
45.85.119.129:80Cloudflare London, LLC· 1472 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Telus
|—
1.22 Mbps
100.0%
|1 h ago
ProtocolsHTTP
Tahap tanpa namaTelus
Bandar—
Kelajuan1.22 Mbps
Masa operasi100.0%
Semakan terakhir1 h ago
45.12.31.224:80Cloudflare London, LLC· 1496 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Telus
|—
1.20 Mbps
100.0%
|1 h ago
ProtocolsHTTP
Tahap tanpa namaTelus
Bandar—
Kelajuan1.20 Mbps
Masa operasi100.0%
Semakan terakhir1 h ago
45.85.119.44:80Cloudflare London, LLC· 1226 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Telus
|—
1.47 Mbps
100.0%
|1 h ago
ProtocolsHTTP
Tahap tanpa namaTelus
Bandar—
Kelajuan1.47 Mbps
Masa operasi100.0%
Semakan terakhir1 h ago
45.12.31.10:80Cloudflare London, LLC· 1239 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Telus
|—
1.45 Mbps
100.0%
|1 h ago
ProtocolsHTTP
Tahap tanpa namaTelus
Bandar—
Kelajuan1.45 Mbps
Masa operasi100.0%
Semakan terakhir1 h ago
45.12.31.145:80Cloudflare London, LLC· 1180 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Telus
|—
1.52 Mbps
100.0%
|1 h ago
ProtocolsHTTP
Tahap tanpa namaTelus
Bandar—
Kelajuan1.52 Mbps
Masa operasi100.0%
Semakan terakhir1 h ago
45.12.31.27:80Cloudflare London, LLC· 1435 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Telus
|—
1.25 Mbps
100.0%
|1 h ago
ProtocolsHTTP
Tahap tanpa namaTelus
Bandar—
Kelajuan1.25 Mbps
Masa operasi100.0%
Semakan terakhir1 h ago
45.12.31.209:80Cloudflare London, LLC· 1425 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Telus
|—
1.26 Mbps
100.0%
|1 h ago
ProtocolsHTTP
Tahap tanpa namaTelus
Bandar—
Kelajuan1.26 Mbps
Masa operasi100.0%
Semakan terakhir1 h ago
45.12.30.102:80Cloudflare London, LLC· 1412 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Telus
|—
1.27 Mbps
100.0%
|1 h ago
ProtocolsHTTP
Tahap tanpa namaTelus
Bandar—
Kelajuan1.27 Mbps
Masa operasi100.0%
Semakan terakhir1 h ago
45.12.30.8:80Cloudflare London, LLC· 1443 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Telus
|—
1.25 Mbps
100.0%
|1 h ago
ProtocolsHTTP
Tahap tanpa namaTelus
Bandar—
Kelajuan1.25 Mbps
Masa operasi100.0%
Semakan terakhir1 h ago
45.12.31.147:80Cloudflare London, LLC· 1442 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Telus
|—
1.25 Mbps
100.0%
|1 h ago
ProtocolsHTTP
Tahap tanpa namaTelus
Bandar—
Kelajuan1.25 Mbps
Masa operasi100.0%
Semakan terakhir1 h ago
45.12.30.61:80Cloudflare London, LLC· 1281 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Telus
|—
1.41 Mbps
100.0%
|1 h ago
ProtocolsHTTP
Tahap tanpa namaTelus
Bandar—
Kelajuan1.41 Mbps
Masa operasi100.0%
Semakan terakhir1 h ago
45.12.30.252:80Cloudflare London, LLC· 1225 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Telus
|—
1.47 Mbps
100.0%
|1 h ago
ProtocolsHTTP
Tahap tanpa namaTelus
Bandar—
Kelajuan1.47 Mbps
Masa operasi100.0%
Semakan terakhir1 h ago
45.12.30.19:80Cloudflare London, LLC· 1228 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Telus
|—
1.47 Mbps
100.0%
|1 h ago
ProtocolsHTTP
Tahap tanpa namaTelus
Bandar—
Kelajuan1.47 Mbps
Masa operasi100.0%
Semakan terakhir1 h ago
45.12.31.208:80Cloudflare London, LLC· 1250 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Telus
|—
1.44 Mbps
100.0%
|1 h ago
ProtocolsHTTP
Tahap tanpa namaTelus
Bandar—
Kelajuan1.44 Mbps
Masa operasi100.0%
Semakan terakhir1 h ago
45.12.30.163:80Cloudflare London, LLC· 1331 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Telus
|—
1.35 Mbps
100.0%
|1 h ago
ProtocolsHTTP
Tahap tanpa namaTelus
Bandar—
Kelajuan1.35 Mbps
Masa operasi100.0%
Semakan terakhir1 h ago
45.12.30.199:80Cloudflare London, LLC· 1391 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Telus
|—
1.29 Mbps
100.0%
|1 h ago
ProtocolsHTTP
Tahap tanpa namaTelus
Bandar—
Kelajuan1.29 Mbps
Masa operasi100.0%
Semakan terakhir1 h ago
45.12.31.137:80Cloudflare London, LLC· 1262 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Telus
|—
1.43 Mbps
100.0%
|1 h ago
ProtocolsHTTP
Tahap tanpa namaTelus
Bandar—
Kelajuan1.43 Mbps
Masa operasi100.0%
Semakan terakhir1 h ago
45.12.31.136:80Cloudflare London, LLC· 1260 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Telus
|—
1.43 Mbps
100.0%
|1 h ago
ProtocolsHTTP
Tahap tanpa namaTelus
Bandar—
Kelajuan1.43 Mbps
Masa operasi100.0%
Semakan terakhir1 h ago
45.12.30.238:80Cloudflare London, LLC· 1271 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Telus
|—
1.42 Mbps
100.0%
|1 h ago
ProtocolsHTTP
Tahap tanpa namaTelus
Bandar—
Kelajuan1.42 Mbps
Masa operasi100.0%
Semakan terakhir1 h ago
45.12.30.216:80Cloudflare London, LLC· 1287 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Telus
|—
1.40 Mbps
100.0%
|1 h ago
ProtocolsHTTP
Tahap tanpa namaTelus
Bandar—
Kelajuan1.40 Mbps
Masa operasi100.0%
Semakan terakhir1 h ago
45.12.30.161:80Cloudflare London, LLC· 1364 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Telus
|—
1.32 Mbps
100.0%
|1 h ago
ProtocolsHTTP
Tahap tanpa namaTelus
Bandar—
Kelajuan1.32 Mbps
Masa operasi100.0%
Semakan terakhir1 h ago
45.12.31.23:80Cloudflare London, LLC· 1359 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Telus
|—
1.32 Mbps
100.0%
|1 h ago
ProtocolsHTTP
Tahap tanpa namaTelus
Bandar—
Kelajuan1.32 Mbps
Masa operasi100.0%
Semakan terakhir1 h ago
45.12.30.126:80Cloudflare London, LLC· 1353 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Telus
|—
1.33 Mbps
100.0%
|1 h ago
ProtocolsHTTP
Tahap tanpa namaTelus
Bandar—
Kelajuan1.33 Mbps
Masa operasi100.0%
Semakan terakhir1 h ago
45.12.31.217:80Cloudflare London, LLC· 1346 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Telus
|—
1.34 Mbps
100.0%
|1 h ago
ProtocolsHTTP
Tahap tanpa namaTelus
Bandar—
Kelajuan1.34 Mbps
Masa operasi100.0%
Semakan terakhir1 h ago
45.12.31.220:80Cloudflare London, LLC· 1306 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Telus
|—
1.38 Mbps
100.0%
|1 h ago
ProtocolsHTTP
Tahap tanpa namaTelus
Bandar—
Kelajuan1.38 Mbps
Masa operasi100.0%
Semakan terakhir1 h ago
45.12.31.161:80Cloudflare London, LLC· 1281 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Telus
|—
1.41 Mbps
100.0%
|1 h ago
ProtocolsHTTP
Tahap tanpa namaTelus
Bandar—
Kelajuan1.41 Mbps
Masa operasi100.0%
Semakan terakhir1 h ago
45.12.30.251:80Cloudflare London, LLC· 1280 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Telus
|—
1.41 Mbps
100.0%
|1 h ago
ProtocolsHTTP
Tahap tanpa namaTelus
Bandar—
Kelajuan1.41 Mbps
Masa operasi100.0%
Semakan terakhir1 h ago
45.12.30.173:80Cloudflare London, LLC· 1268 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Telus
|—
1.42 Mbps
100.0%
|1 h ago
ProtocolsHTTP
Tahap tanpa namaTelus
Bandar—
Kelajuan1.42 Mbps
Masa operasi100.0%
Semakan terakhir1 h ago
45.12.31.154:80Cloudflare London, LLC· 1243 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Telus
|—
1.45 Mbps
100.0%
|1 h ago
ProtocolsHTTP
Tahap tanpa namaTelus
Bandar—
Kelajuan1.45 Mbps
Masa operasi100.0%
Semakan terakhir1 h ago
45.12.30.201:80Cloudflare London, LLC· 1241 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Telus
|—
1.45 Mbps
100.0%
|1 h ago
ProtocolsHTTP
Tahap tanpa namaTelus
Bandar—
Kelajuan1.45 Mbps
Masa operasi100.0%
Semakan terakhir1 h ago
45.12.31.41:80Cloudflare London, LLC· 1226 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Telus
|—
1.47 Mbps
100.0%
|1 h ago
ProtocolsHTTP
Tahap tanpa namaTelus
Bandar—
Kelajuan1.47 Mbps
Masa operasi100.0%
Semakan terakhir1 h ago
45.12.31.121:80Cloudflare London, LLC· 1910 ms
|19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Telus
|—
942 Kbps
100.0%
|1 h ago
ProtocolsHTTP
Tahap tanpa namaTelus
Bandar—
Kelajuan942 Kbps
Masa operasi100.0%
Semakan terakhir1 h ago
45.12.30.219:80Cloudflare London, LLC· 1852 ms
|19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Telus
|—
972 Kbps
100.0%
|1 h ago
ProtocolsHTTP
Tahap tanpa namaTelus
Bandar—
Kelajuan972 Kbps
Masa operasi100.0%
Semakan terakhir1 h ago
45.12.30.192:80Cloudflare London, LLC· 1804 ms
|19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Telus
|—
998 Kbps
100.0%
|1 h ago
ProtocolsHTTP
Tahap tanpa namaTelus
Bandar—
Kelajuan998 Kbps
Masa operasi100.0%
Semakan terakhir1 h ago
45.12.30.109:80Cloudflare London, LLC· 1617 ms
|19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Telus
|—
1.11 Mbps
100.0%
|1 h ago
ProtocolsHTTP
Tahap tanpa namaTelus
Bandar—
Kelajuan1.11 Mbps
Masa operasi100.0%
Semakan terakhir1 h ago
45.85.119.152:80Cloudflare London, LLC· 1535 ms
|19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Telus
|—
1.17 Mbps
100.0%
|1 h ago
ProtocolsHTTP
Tahap tanpa namaTelus
Bandar—
Kelajuan1.17 Mbps
Masa operasi100.0%
Semakan terakhir1 h ago
45.12.31.233:80Cloudflare London, LLC· 1616 ms
|19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Telus
|—
1.11 Mbps
100.0%
|1 h ago
ProtocolsHTTP
Tahap tanpa namaTelus
Bandar—
Kelajuan1.11 Mbps
Masa operasi100.0%
Semakan terakhir1 h ago
45.85.119.236:80Cloudflare London, LLC· 1637 ms
|19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Telus
|—
1.10 Mbps
100.0%
|1 h ago
ProtocolsHTTP
Tahap tanpa namaTelus
Bandar—
Kelajuan1.10 Mbps
Masa operasi100.0%
Semakan terakhir1 h ago
45.12.30.116:80Cloudflare London, LLC· 1620 ms
|19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Telus
|—
1.11 Mbps
100.0%
|1 h ago
ProtocolsHTTP
Tahap tanpa namaTelus
Bandar—
Kelajuan1.11 Mbps
Masa operasi100.0%
Semakan terakhir1 h ago
45.12.30.48:80Cloudflare London, LLC· 1613 ms
|19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Telus
|—
1.12 Mbps
100.0%
|1 h ago
ProtocolsHTTP
Tahap tanpa namaTelus
Bandar—
Kelajuan1.12 Mbps
Masa operasi100.0%
Semakan terakhir1 h ago
45.12.31.165:80Cloudflare London, LLC· 1660 ms
|19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Telus
|—
1.08 Mbps
100.0%
|1 h ago
ProtocolsHTTP
Tahap tanpa namaTelus
Bandar—
Kelajuan1.08 Mbps
Masa operasi100.0%
Semakan terakhir1 h ago
45.12.30.185:80Cloudflare London, LLC· 1665 ms
|19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Telus
|—
1.08 Mbps
100.0%
|1 h ago
ProtocolsHTTP
Tahap tanpa namaTelus
Bandar—
Kelajuan1.08 Mbps
Masa operasi100.0%
Semakan terakhir1 h ago
45.12.30.55:80Cloudflare London, LLC· 1647 ms
|19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Telus
|—
1.09 Mbps
100.0%
|1 h ago
ProtocolsHTTP
Tahap tanpa namaTelus
Bandar—
Kelajuan1.09 Mbps
Masa operasi100.0%
Semakan terakhir1 h ago
45.12.30.208:80Cloudflare London, LLC· 1647 ms
|19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Telus
|—
1.09 Mbps
100.0%
|1 h ago
ProtocolsHTTP
Tahap tanpa namaTelus
Bandar—
Kelajuan1.09 Mbps
Masa operasi100.0%
Semakan terakhir1 h ago
45.85.119.118:80Cloudflare London, LLC· 1644 ms
|19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Telus
|—
1.09 Mbps
100.0%
|1 h ago
ProtocolsHTTP
Tahap tanpa namaTelus
Bandar—
Kelajuan1.09 Mbps
Masa operasi100.0%
Semakan terakhir1 h ago
45.85.119.143:80Cloudflare London, LLC· 1636 ms
|19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Telus
|—
1.10 Mbps
100.0%
|1 h ago
ProtocolsHTTP
Tahap tanpa namaTelus
Bandar—
Kelajuan1.10 Mbps
Masa operasi100.0%
Semakan terakhir1 h ago
45.12.31.158:80Cloudflare London, LLC· 1649 ms
|19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Telus
|—
1.09 Mbps
100.0%
|1 h ago
ProtocolsHTTP
Tahap tanpa namaTelus
Bandar—
Kelajuan1.09 Mbps
Masa operasi100.0%
Semakan terakhir1 h ago
45.12.31.155:80Cloudflare London, LLC· 1722 ms
|19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Telus
|—
1.04 Mbps
100.0%
|1 h ago
ProtocolsHTTP
Tahap tanpa namaTelus
Bandar—
Kelajuan1.04 Mbps
Masa operasi100.0%
Semakan terakhir1 h ago
45.12.30.74:80Cloudflare London, LLC· 1738 ms
|19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Telus
|—
1.04 Mbps
100.0%
|1 h ago
ProtocolsHTTP
Tahap tanpa namaTelus
Bandar—
Kelajuan1.04 Mbps
Masa operasi100.0%
Semakan terakhir1 h ago
45.12.31.223:80Cloudflare London, LLC· 1734 ms
|19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Telus
|—
1.04 Mbps
100.0%
|1 h ago
ProtocolsHTTP
Tahap tanpa namaTelus
Bandar—
Kelajuan1.04 Mbps
Masa operasi100.0%
Semakan terakhir1 h ago
45.12.30.151:80Cloudflare London, LLC· 1733 ms
|19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Telus
|—
1.04 Mbps
100.0%
|1 h ago
ProtocolsHTTP
Tahap tanpa namaTelus
Bandar—
Kelajuan1.04 Mbps
Masa operasi100.0%
Semakan terakhir1 h ago
45.12.31.8:80Cloudflare London, LLC· 1629 ms
|19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Telus
|—
1.10 Mbps
99.6%
|1 h ago
ProtocolsHTTP
Tahap tanpa namaTelus
Bandar—
Kelajuan1.10 Mbps
Masa operasi99.6%
Semakan terakhir1 h ago
45.12.30.70:80Cloudflare London, LLC· 2028 ms
|16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Telus
|—
888 Kbps
100.0%
|1 h ago
ProtocolsHTTP
Tahap tanpa namaTelus
Bandar—
Kelajuan888 Kbps
Masa operasi100.0%
Semakan terakhir1 h ago
45.12.31.55:80Cloudflare London, LLC· 2051 ms
|16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Telus
|—
878 Kbps
100.0%
|1 h ago
ProtocolsHTTP
Tahap tanpa namaTelus
Bandar—
Kelajuan878 Kbps
Masa operasi100.0%
Semakan terakhir1 h ago
45.12.31.122:80Cloudflare London, LLC· 2044 ms
|16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Telus
|—
881 Kbps
100.0%
|1 h ago
ProtocolsHTTP
Tahap tanpa namaTelus
Bandar—
Kelajuan881 Kbps
Masa operasi100.0%
Semakan terakhir1 h ago
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