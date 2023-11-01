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Senarai proksi percuma

Senarai proksi percuma Romania

Senarai proksi awam Romania secara langsung yang disahkan berkala untuk ujian, carian sekali guna dan aliran kerja pembangunan.

Status57 dalam talian
Dikemas kini2 jam lalu
RantauEropah

Proksi Romania Langsung
Dikemas Kini Setiap 15 Minit

Proksi awam Romania percuma yang kami sahkan secara berkala untuk kelajuan dan masa operasi. Salin satu IP atau eksport senarai semasa — pendaftaran tidak diperlukan.

Protokol
Tahap tanpa nama
Port
Semakan terakhir
57 dalam talian·Perlukan lagi? →
45.85.119.127:80
IP : Port Skor ProtocolsTahap tanpa namaBandarKelajuan Masa operasi Semakan terakhir Tindakan
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ElitSeluruh dunia
500 Mbps
99.97%
Sebentar tadi
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45.85.119.127:80
Cloudflare London, LLC· 1481 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.22 Mbps
100.0%
1 h ago
45.85.119.147:80
Cloudflare London, LLC· 1492 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.21 Mbps
100.0%
1 h ago
45.85.119.129:80
Cloudflare London, LLC· 1472 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.22 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.224:80
Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.20 Mbps
100.0%
1 h ago
45.85.119.44:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.10:80
Cloudflare London, LLC· 1239 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.145:80
Cloudflare London, LLC· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.52 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.27:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.209:80
Cloudflare London, LLC· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.26 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.102:80
Cloudflare London, LLC· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.27 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.8:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.147:80
Cloudflare London, LLC· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.61:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.252:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.19:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.208:80
Cloudflare London, LLC· 1250 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.44 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.163:80
Cloudflare London, LLC· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.199:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.29 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.137:80
Cloudflare London, LLC· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.43 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.136:80
Cloudflare London, LLC· 1260 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.43 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.238:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.216:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.161:80
Cloudflare London, LLC· 1364 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.32 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.23:80
Cloudflare London, LLC· 1359 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.32 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.126:80
Cloudflare London, LLC· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.33 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.217:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.220:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.38 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.161:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.251:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.173:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.154:80
Cloudflare London, LLC· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.201:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.41:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.121:80
Cloudflare London, LLC· 1910 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
942 Kbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.219:80
Cloudflare London, LLC· 1852 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
972 Kbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.192:80
Cloudflare London, LLC· 1804 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
998 Kbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.109:80
Cloudflare London, LLC· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
45.85.119.152:80
Cloudflare London, LLC· 1535 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.17 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.233:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
45.85.119.236:80
Cloudflare London, LLC· 1637 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.10 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.116:80
Cloudflare London, LLC· 1620 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.48:80
Cloudflare London, LLC· 1613 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.12 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.165:80
Cloudflare London, LLC· 1660 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.08 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.185:80
Cloudflare London, LLC· 1665 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.08 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.55:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.09 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.208:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.09 Mbps
100.0%
1 h ago
45.85.119.118:80
Cloudflare London, LLC· 1644 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.09 Mbps
100.0%
1 h ago
45.85.119.143:80
Cloudflare London, LLC· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.10 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.158:80
Cloudflare London, LLC· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.09 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.155:80
Cloudflare London, LLC· 1722 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.04 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.74:80
Cloudflare London, LLC· 1738 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.04 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.223:80
Cloudflare London, LLC· 1734 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.04 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.151:80
Cloudflare London, LLC· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.04 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.8:80
Cloudflare London, LLC· 1629 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.10 Mbps
99.6%
1 h ago
45.12.30.70:80
Cloudflare London, LLC· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
888 Kbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.55:80
Cloudflare London, LLC· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
878 Kbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.122:80
Cloudflare London, LLC· 2044 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
881 Kbps
100.0%
1 h ago
Menunjukkan 15 of 57

Petikan kumpulan proksiRomania

Kandungan semasa kumpulan langsung Romania — mengikut protokol, tahap tanpa nama, lokasi dan hos.

Komposisi kumpulan

Dikemas kini 100 minit yang lalu· 57 IP aktif di Romania
Mengikut protokol
HTTP57
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS50
Mengikut tahap tanpa nama
Elit0
Tanpa nama0
Telus57
Belum diuji0
Mengikut bandar
Kependaman median: 1443 msPurata masa operasi: 100%Proksi terpantas: 1180 ms

Penyedia pengehosan utama

Hos yang kini terdapat dalam kolam aktif Romania
1Cloudflare London57100%

Proksi premium untuk beban kerjaserius

Subnet dan ASN milik FineProxy. Bayar per IP, bukan per gigabait. Pengaktifan segera dengan jaminan wang dikembalikan 24 jam.

  • 99.97% permintaan berjaya kepada sasaran anda di semua lokasi
  • Sehingga 500 Mbps pada setiap IP
  • Protokol disokong: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Lihat harga →
Hasil bagi 1,000 permintaan

Kadar respons berjaya untuk tugas pengikisan biasa — proksi daripada jadual di atas berbanding kumpulan premium FineProxy.

Percuma
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Percuma berbanding FineProxy — perbandingantelus

Perbandingan sebelah menyebelah antara kumpulan langsung di atas dengan tawaran premium FineProxy. Angka dalam lajur «Percuma» diambil terus daripada petikan langsung.

ParameterProksi percuma Romania PERCUMAFineProxy Premium PREMIUM
Saiz kumpulan57IP (aktif)85,000+IP di 30+ lokasi
Purata masa operasi100%99.97%SLA
Kadar respons berjaya(per 1,000 permintaan)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Kependaman median1443ms< 30 ms
Daya pemprosesan per IP< 2 Mbps (dikongsi)sehingga 500 Mbps
Sambungan serentak1–5 (sering disekat)daripada 1,500 (bergantung pada pelan)
Protokol disokongHTTPHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Jaminan tanpa namaTelusElit sahaja — tiada kebocoran IP / DNS
Jenis IPPusat data awam + kediaman telusPusat data, ASN & subnet milik sendiri
Pengesahan× Tiada — sesiapa sahaja boleh menggunakan✓ Senarai IP dibenarkan + log masuk/kata laluan
Sesi melekat× Tiada✓ Sehingga 15 min (pelan berputar)
Dasar putaran IPSetiap jam (seluruh senarai berputar)IP stabil — segarkan atas permintaan (setiap 8 hari)
Risiko disekat oleh laman sasaranTinggi — IP bersifat awam dan sering disalahgunakanRendah — reputasi bersih, subnet milik sendiri
Risiko MITM berniat jahatMungkin — proksi terbuka boleh mengintip trafik✓ Tiada — infrastruktur khusus anda
SokonganTiadaSembang langsung, e-mel & sistem tiket bersama jurutera 24/7
Log & pematuhanTiadaLog, invois, kontrak (B2B)
Terbaik untukUjian sekali sahaja, pembelajaran, skrip hobiPengikisan, pengesahan iklan, SEO, SMM, penyelidikan pasaran, bot kasut
Kos$0daripada $0.07 per IP / bulan

Pada masa ini, Romania kumpulan percuma mempunyai 57 IP yang berfungsi dan dihoskan oleh Cloudflare London. Kependaman median adalah sekitar 1443 ms dan masa operasi sepanjang sejam lalu ialah 100%. Ini mencukupi untuk ujian pantas atau skrip sekali guna, tetapi dalam penanda aras sejam terakhir kami hanya ~50% daripada permintaan pengikisan biasa berjaya — dan peratusan itu terus menurun setiap jam, lazimnya jatuh di bawah 10% dalam masa 24 jam kerana IP percuma ini cepat tidak aktif.

Gunakan senarai percuma jika

Anda sedang mempelajari cara proksi berfungsi, melakukan pemeriksaan manual sekali guna atau menguji satu titik akhir yang membenarkan 5–10 percubaan semula.

Gunakan FineProxy Premium jika

Anda mengikis secara berterusan, memantau SERP, mengurus kempen iklan atau menjalankan beban kerja produksi yang terganggu apabila kadar kegagalan melebihi 5%.

Konfigurasikan proksi untuk 48 jamLihat harga →
Berapa kerap senarai proksi percuma Romania dikemas kini?

Kami membina semula dan mengesahkan kumpulan awam setiap 15 minit. Ketersediaan boleh berubah antara pemeriksaan kerana pelayan ini dikendalikan oleh pihak ketiga bebas.

Apakah yang berlaku apabila tiada proksi Romania dalam talian?

Halaman ini kekal tersedia dan terus memeriksa kumpulan sumber. Sebaik sahaja proksi yang berfungsi muncul dalam penyegaran seterusnya, ia ditambahkan secara automatik; halaman tidak pernah diwujudkan atau dibuang berdasarkan bilangan sementara.

Untuk apakah proksi percuma Romania boleh digunakan?

Proksi awam sesuai untuk ujian sementara, carian awam sekali guna dan pemeriksaan respons setempat. Jangan hantar kata laluan, butiran pembayaran atau data sensitif lain melalui pelayan awam yang tidak dikenali.

Bilakah saya patut menggunakan kumpulan proksi terurus?

Gunakan kumpulan terurus untuk automasi, sesi disahkan, trafik berterusan atau aliran kerja yang memerlukan masa operasi boleh dijangka, sokongan dan infrastruktur terkawal. Bandingkan konfigurasi yang tersedia pada halaman harga.

Proksi percuma di negaralain

Pilih halaman negara kekal yang lain. Bilangan kumpulan langsung disegarkan pada setiap kemas kini laman.

Prestasi premium, disahkan oleh pelanggan.

Empat ulasan pelanggan berkaitan daripada kumpulan ulasan kami yang disahkan, dengan pautan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Kelajuan semasa beban tinggi

Saya memang berpeluang membuka laman web yang ditahan di negara kami. Laman web ini memberi peluang untuk menggunakan server proxy dalam situasi yang lebih baik dan sifat - sifat yang baik. Kecepatan Internet sangat tinggi dan saya sangat gembira. Kerja sokongan membantu kita dan memberikan nasihat yang cepat dan layak. Saya menyuruhnya untuk berkhidmat di sidang.

Camron MarshPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Salah satu proxy yang terbaik yang pernah saya gunakan, ada penyampaian 97% dibandingkan dengan kesilapan saya terhadap penyediaan lain, dan kerja penyebaran itu merupakan emas!

Ryan WSaasHub, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Sokongan

FineProx ialah kerja proxy yang sangat baik. Semasa menggunakannya, dia menawarkan banyak tempat dan sokongan pelanggan yang mudah digunakan. Sebagai pilihan yang besar bagi kerja dan keperluan peribadi!

BeilihoDieg, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

FineProxy telah lebih berharap! Proxy mereka sangat cepat, aman, dan sangat dipercayai. Semasa pilihan yang digunakan oleh IPs dan tempat - tempat, saya mudah digunakan untuk memiliki keperluan. Tim sokongan itu bertindak dan membantu, dan memastikan bahawa masalah - masalah tersebut diselesaikan dengan cepat. Sesiapa yang mencari penyebaran yang dipercayai!

tan55633035gNorton Safe Web, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

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