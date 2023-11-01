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Senarai proksi percuma

Senarai proksi percuma Kanada

Senarai proksi awam Kanada secara langsung yang disahkan berkala untuk ujian, carian sekali guna dan aliran kerja pembangunan.

Status505 dalam talian
Dikemas kini2 jam lalu
RantauAmerika Utara

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23.227.39.78:80
IP : Port Skor ProtocolsTahap tanpa namaBandarKelajuan Masa operasi Semakan terakhir Tindakan
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ElitSeluruh dunia
500 Mbps
99.97%
Sebentar tadi
Beli
23.227.39.78:80
Cloudflare, Inc.· 196 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.52:80
Cloudflare, Inc.· 174 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.106:80
Cloudflare, Inc.· 204 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
8.82 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.115:80
Cloudflare, Inc.· 96 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.60:80
Cloudflare, Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
8.61 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.197:80
Cloudflare, Inc.· 216 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
8.33 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.60:80
Cloudflare, Inc.· 231 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
7.79 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.217:80
Cloudflare, Inc.· 226 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
7.96 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.6:80
Cloudflare, Inc.· 256 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
7.03 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.245:80
Cloudflare, Inc.· 325 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
5.54 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.21:80
Cloudflare, Inc.· 413 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
4.36 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.39:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
3.88 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.192:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
3.88 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.205:80
Cloudflare, Inc.· 460 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
3.91 Mbps
100.0%
1 h ago
184.75.221.82:3118
Amanah Tech Inc.· 1145 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Tanpa nama
1.57 Mbps
99.9%
1 h ago
23.227.39.40:80
Cloudflare, Inc.· 544 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
3.31 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.201:80
Cloudflare, Inc.· 541 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
3.33 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.15:80
Cloudflare, Inc.· 616 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
2.92 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.3:80
Cloudflare, Inc.· 634 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
2.84 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.168:80
Cloudflare, Inc.· 626 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
2.88 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.65:80
Cloudflare, Inc.· 565 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
3.19 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.189:80
Cloudflare, Inc.· 621 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
2.90 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.12:80
Cloudflare, Inc.· 618 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
2.91 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.148:80
Cloudflare, Inc.· 568 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
3.17 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.123:80
Cloudflare, Inc.· 589 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
3.06 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.23:80
Cloudflare, Inc.· 595 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
3.02 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.82:80
Cloudflare, Inc.· 668 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
2.69 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.204:80
Cloudflare, Inc.· 738 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
2.44 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.135:80
Cloudflare, Inc.· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
2.60 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.247:80
Cloudflare, Inc.· 747 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
2.41 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.154:80
Cloudflare, Inc.· 725 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
2.48 Mbps
100.0%
1 h ago
38.49.210.79:40000
Rica Web Services· 453 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitMontreal
3.97 Mbps
18.8%
1 h ago
159.203.61.169:3128
DigitalOcean, LLC· 287 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusToronto
6.27 Mbps
46.8%
1 h ago
23.227.38.102:80
Cloudflare, Inc.· 1251 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.44 Mbps
99.6%
1 h ago
23.227.38.246:80
Cloudflare, Inc.· 1254 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.169:80
Cloudflare, Inc.· 1259 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.43 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.45:80
Cloudflare, Inc.· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.43 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.140:80
Cloudflare, Inc.· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.55:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.33:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.33 Mbps
99.6%
1 h ago
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.40 Mbps
99.0%
1 h ago
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.46:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.185:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.137:80
Cloudflare, Inc.· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.5:80
Cloudflare, Inc.· 1357 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.242:80
Cloudflare, Inc.· 1383 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.73:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.88:80
Cloudflare, Inc.· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.159:80
Cloudflare, Inc.· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.173:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.8:80
Cloudflare, Inc.· 1400 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.49:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.207:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.54:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.12:80
Cloudflare, Inc.· 1176 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.53 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.94:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.179:80
Cloudflare, Inc.· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.248:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.135:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.187:80
Cloudflare, Inc.· 1161 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.55 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.109:80
Cloudflare, Inc.· 1379 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.239:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.222:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.11:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.206:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.159:80
Cloudflare, Inc.· 1466 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.23 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.121:80
Cloudflare, Inc.· 1428 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.119:80
Cloudflare, Inc.· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.31 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.30:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.88:80
Cloudflare, Inc.· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.83:80
Cloudflare, Inc.· 1307 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.51:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.50 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.111:80
Cloudflare, Inc.· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.48:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.69:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.7:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.20:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.223:80
Cloudflare, Inc.· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.22 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.50:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.64:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.1:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.211:80
Cloudflare, Inc.· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.48 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.52:80
Cloudflare, Inc.· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.220:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.60.161:80
Cloudflare, Inc.· 1083 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.66 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.93:80
Cloudflare, Inc.· 1123 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.60 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.155:80
Cloudflare, Inc.· 1151 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.56 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.53:80
Cloudflare, Inc.· 1104 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.63 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.195:80
Cloudflare, Inc.· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.150:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.151:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.61:80
Cloudflare, Inc.· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.79:80
Cloudflare, Inc.· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.227:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.80:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.184:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.14:80
Cloudflare, Inc.· 1319 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.197:80
Cloudflare, Inc.· 1105 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.63 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.178:80
Cloudflare, Inc.· 1211 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.83:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.40 Mbps
99.8%
1 h ago
23.227.38.95:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.254:80
Cloudflare, Inc.· 1366 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.147:80
Cloudflare, Inc.· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.70:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.236:80
Cloudflare, Inc.· 1392 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.163:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.167:80
Cloudflare, Inc.· 1396 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.19:80
Cloudflare, Inc.· 1377 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.31 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.156:80
Cloudflare, Inc.· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.56 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.110:80
Cloudflare, Inc.· 1351 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.244:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.96:80
Cloudflare, Inc.· 1174 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.53 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.152:80
Cloudflare, Inc.· 1206 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.98:80
Cloudflare, Inc.· 1202 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.50 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.42:80
Cloudflare, Inc.· 1182 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.196:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.157:80
Cloudflare, Inc.· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.2:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.130:80
Cloudflare, Inc.· 1483 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.190:80
Cloudflare, Inc.· 1455 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.240:80
Cloudflare, Inc.· 1452 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.100:80
Cloudflare, Inc.· 1490 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.244:80
Cloudflare, Inc.· 1449 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.103:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.226:80
Cloudflare, Inc.· 1415 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.27:80
Cloudflare, Inc.· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.164:80
Cloudflare, Inc.· 1499 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.228:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.177:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.105:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.38 Mbps
98.5%
1 h ago
23.227.39.233:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.133:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.81:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.21:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.153:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.136:80
Cloudflare, Inc.· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.98:80
Cloudflare, Inc.· 1311 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.17:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.28 Mbps
98.8%
1 h ago
23.227.38.51:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.138:80
Cloudflare, Inc.· 1421 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.204:80
Cloudflare, Inc.· 1394 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.8:80
Cloudflare, Inc.· 1385 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.170:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.229:80
Cloudflare, Inc.· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.108:80
Cloudflare, Inc.· 1289 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.95:80
Cloudflare, Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.119:80
Cloudflare, Inc.· 1247 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.16:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.74:80
Cloudflare, Inc.· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.114:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.82:80
Cloudflare, Inc.· 1209 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.67:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.44:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.56:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.243:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.42 Mbps
99.6%
1 h ago
23.227.39.156:80
Cloudflare, Inc.· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.199:80
Cloudflare, Inc.· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.38 Mbps
99.9%
1 h ago
23.227.38.202:80
Cloudflare, Inc.· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.174:80
Cloudflare, Inc.· 1248 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.10:80
Cloudflare, Inc.· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.84:80
Cloudflare, Inc.· 1190 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.214:80
Cloudflare, Inc.· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.80:80
Cloudflare, Inc.· 1181 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.190:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.210:80
Cloudflare, Inc.· 1493 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.26:80
Cloudflare, Inc.· 1464 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.23 Mbps
96.1%
1 h ago
23.227.39.137:80
Cloudflare, Inc.· 1443 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.25 Mbps
98.5%
1 h ago
23.227.38.224:80
Cloudflare, Inc.· 1953 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
922 Kbps
99.4%
1 h ago
23.227.38.129:80
Cloudflare, Inc.· 1940 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
928 Kbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.231:80
Cloudflare, Inc.· 1727 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.04 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.57:80
Cloudflare, Inc.· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.06 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.77:80
Cloudflare, Inc.· 1663 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.08 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.54:80
Cloudflare, Inc.· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.10 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.97:80
Cloudflare, Inc.· 1631 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.10 Mbps
100.0%
1 h ago
Menunjukkan 15 of 505

Petikan kumpulan proksiKanada

Kandungan semasa kumpulan langsung Kanada — mengikut protokol, tahap tanpa nama, lokasi dan hos.

Komposisi kumpulan

Dikemas kini 100 minit yang lalu· 505 IP aktif di Kanada
Mengikut protokol
HTTP200
HTTPS0
SOCKS42
SOCKS52
Mengikut tahap tanpa nama
Elit1
Tanpa nama1
Telus198
Belum diuji0
Mengikut bandar
Ottawa196
Montreal1
Toronto1
Kependaman median: 1297 msPurata masa operasi: 99%Proksi terpantas: 96 ms

Penyedia pengehosan utama

Hos yang kini terdapat dalam kolam aktif Kanada
1Cloudflare19739%
2Amanah Tech10%
3DigitalOcean10%
4Rica Web Services10%

Proksi premium untuk beban kerjaserius

Subnet dan ASN milik FineProxy. Bayar per IP, bukan per gigabait. Pengaktifan segera dengan jaminan wang dikembalikan 24 jam.

  • 99.97% permintaan berjaya kepada sasaran anda di semua lokasi
  • Sehingga 500 Mbps pada setiap IP
  • Protokol disokong: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Lihat harga →
Hasil bagi 1,000 permintaan

Kadar respons berjaya untuk tugas pengikisan biasa — proksi daripada jadual di atas berbanding kumpulan premium FineProxy.

Percuma
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Percuma berbanding FineProxy — perbandingantelus

Perbandingan sebelah menyebelah antara kumpulan langsung di atas dengan tawaran premium FineProxy. Angka dalam lajur «Percuma» diambil terus daripada petikan langsung.

ParameterProksi percuma Kanada PERCUMAFineProxy Premium PREMIUM
Saiz kumpulan505IP (aktif)85,000+IP di 30+ lokasi
Purata masa operasi99%99.97%SLA
Kadar respons berjaya(per 1,000 permintaan)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Kependaman median1297ms< 30 ms
Daya pemprosesan per IP< 2 Mbps (dikongsi)sehingga 500 Mbps
Sambungan serentak1–5 (sering disekat)daripada 1,500 (bergantung pada pelan)
Protokol disokongHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Jaminan tanpa namaCampuran: Elit, Tanpa nama, TelusElit sahaja — tiada kebocoran IP / DNS
Jenis IPPusat data awam + kediaman telusPusat data, ASN & subnet milik sendiri
Pengesahan× Tiada — sesiapa sahaja boleh menggunakan✓ Senarai IP dibenarkan + log masuk/kata laluan
Sesi melekat× Tiada✓ Sehingga 15 min (pelan berputar)
Dasar putaran IPSetiap jam (seluruh senarai berputar)IP stabil — segarkan atas permintaan (setiap 8 hari)
Risiko disekat oleh laman sasaranTinggi — IP bersifat awam dan sering disalahgunakanRendah — reputasi bersih, subnet milik sendiri
Risiko MITM berniat jahatMungkin — proksi terbuka boleh mengintip trafik✓ Tiada — infrastruktur khusus anda
SokonganTiadaSembang langsung, e-mel & sistem tiket bersama jurutera 24/7
Log & pematuhanTiadaLog, invois, kontrak (B2B)
Terbaik untukUjian sekali sahaja, pembelajaran, skrip hobiPengikisan, pengesahan iklan, SEO, SMM, penyelidikan pasaran, bot kasut
Kos$0daripada $0.07 per IP / bulan

Pada masa ini, Kanada kumpulan percuma mempunyai 505 IP yang berfungsi yang kebanyakannya tersebar di Ottawa dan Montreal, dan dihoskan oleh Cloudflare dan Amanah Tech. Kependaman median adalah sekitar 1297 ms dan masa operasi sepanjang sejam lalu ialah 99%. Ini mencukupi untuk ujian pantas atau skrip sekali guna, tetapi dalam penanda aras sejam terakhir kami hanya ~50% daripada permintaan pengikisan biasa berjaya — dan peratusan itu terus menurun setiap jam, lazimnya jatuh di bawah 10% dalam masa 24 jam kerana IP percuma ini cepat tidak aktif.

Gunakan senarai percuma jika

Anda sedang mempelajari cara proksi berfungsi, melakukan pemeriksaan manual sekali guna atau menguji satu titik akhir yang membenarkan 5–10 percubaan semula.

Gunakan FineProxy Premium jika

Anda mengikis secara berterusan, memantau SERP, mengurus kempen iklan atau menjalankan beban kerja produksi yang terganggu apabila kadar kegagalan melebihi 5%.

Konfigurasikan proksi untuk 48 jamLihat harga →
Berapa kerap senarai proksi percuma Kanada dikemas kini?

Kami membina semula dan mengesahkan kumpulan awam setiap 15 minit. Ketersediaan boleh berubah antara pemeriksaan kerana pelayan ini dikendalikan oleh pihak ketiga bebas.

Apakah yang berlaku apabila tiada proksi Kanada dalam talian?

Halaman ini kekal tersedia dan terus memeriksa kumpulan sumber. Sebaik sahaja proksi yang berfungsi muncul dalam penyegaran seterusnya, ia ditambahkan secara automatik; halaman tidak pernah diwujudkan atau dibuang berdasarkan bilangan sementara.

Untuk apakah proksi percuma Kanada boleh digunakan?

Proksi awam sesuai untuk ujian sementara, carian awam sekali guna dan pemeriksaan respons setempat. Jangan hantar kata laluan, butiran pembayaran atau data sensitif lain melalui pelayan awam yang tidak dikenali.

Bilakah saya patut menggunakan kumpulan proksi terurus?

Gunakan kumpulan terurus untuk automasi, sesi disahkan, trafik berterusan atau aliran kerja yang memerlukan masa operasi boleh dijangka, sokongan dan infrastruktur terkawal. Bandingkan konfigurasi yang tersedia pada halaman harga.

Proksi percuma di negaralain

Pilih halaman negara kekal yang lain. Bilangan kumpulan langsung disegarkan pada setiap kemas kini laman.

Prestasi premium, disahkan oleh pelanggan.

Empat ulasan pelanggan berkaitan daripada kumpulan ulasan kami yang disahkan, dengan pautan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Kelajuan semasa beban tinggi

Kami bersama adik - adik saya sedang menyewa apartemen dan kami dapat membeli paket proxy untuk pelanggan 3. Hal ini bermaksud kita tidak akan berharga. Hal ini membuatnya lebih murah. Jadi, kami diperintahkan untuk memikul paket yang dibayar oleh 13.9 $ dan kami sangat gembira. Bagusnya! Proxy ini melindungi pc, aplikasi saya dan Internet. Selain itu, kita akan lebih cepat melalui bantuan yang dibaca. Kita sangat kagum. Hasil yang baik.

Monica BlancPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Proxy yang cepat, sedikit bersama paket yang berbeza dan yang sama, tetapi saya akan memeluk kembali kerana saya akan berlaku untuk menggunakannya seperti pembak dan kesilapan lain.

Binasol V.Trustpilot, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Sokongan

Saya menggunakan FineProxy selama beberapa masa dan saya sangat kagum. Kecepatannya kuat, IPs bekerja tidak bermoral, dan sokongan pelanggan sebenarnya segera menjawab. Dia boleh dipercayai dan melakukan apa yang dijanjikannya.

KimDieg, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Inilah salah satu proxy yang terbaik yang saya gunakan. Supoport pelanggan itu stabil dan merupakan harga yang pasti diperlukan. Sudah tentu, mereka akan terus menggunakannya!

yntoygwrldNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

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