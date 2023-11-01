|Saiz kumpulan
|0IP (aktif)
|85,000+IP di 30+ lokasi
|Purata masa operasi
|0%
|99.97%SLA
|Kadar respons berjaya(per 1,000 permintaan)
|~38%(380 / 1000)
|99.7%(997 / 1000)
|Kependaman median
|0ms
|< 30 ms
|Daya pemprosesan per IP
|< 2 Mbps
|sehingga 500 Mbps
|Sambungan serentak
|1–5
|daripada 1,500
|Protokol disokong
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
|Jaminan tanpa nama
|Tidak diketahui
|Elit sahaja — tiada kebocoran IP / DNS
|Jenis IP
|Pusat data awam + kediaman telus
|Pusat data, ASN & subnet milik sendiri
|Pengesahan
|× Tiada — sesiapa sahaja boleh menggunakan
|✓ Senarai IP dibenarkan + log masuk/kata laluan
|Sesi melekat
|× Tiada
|✓ Sehingga 15 min
|Dasar putaran IP
|Setiap jam
|IP stabil — segarkan atas permintaan
|Risiko disekat oleh laman sasaran
|Tinggi — IP bersifat awam dan sering disalahgunakan
|Rendah — reputasi bersih, subnet milik sendiri
|Risiko MITM berniat jahat
|Mungkin — proksi terbuka boleh mengintip trafik
|✓ Tiada — infrastruktur khusus anda
|Sokongan
|Tiada
|Sembang langsung, e-mel & sistem tiket bersama jurutera 24/7
|Log & pematuhan
|Tiada
|Log, invois, kontrak
|Terbaik untuk
|Ujian sekali sahaja, pembelajaran, skrip hobi
|Pengikisan, pengesahan iklan, SEO, SMM, penyelidikan pasaran, bot kasut
|Kos
|$0
|daripada $0.07 per IP / bulan