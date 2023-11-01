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قائمة بروكسي مجاني

قائمة بروكسي كندا المجانية

قائمة مباشرة ومُتحقَّق منها بانتظام من بروكسيات كندا العامة للاختبار والاستعلامات لمرة واحدة ومسارات التطوير.

الحالة505 متصل
حُدّث2 س مضت
المنطقةأمريكا الشمالية

بروكسيات كندا المباشرة
تُحدَّث كل 15 دقيقة

بروكسيات كندا عامة مجانية، نتحقّق منها بانتظام من حيث السرعة ووقت التشغيل. انسخ عنوان IP واحدًا أو صدّر القائمة الحالية — دون تسجيل.

البروتوكول
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505 متصل·تحتاج المزيد؟ →
23.227.39.78:80
IP : المنفذ الدرجة البروتوكولاتإخفاء الهويةالمدينةالسرعة وقت التشغيل آخر فحص إجراء
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
نخبةعالمي
500 Mbps
99.97%
الآن
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23.227.39.78:80
Cloudflare, Inc.· 196 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.52:80
Cloudflare, Inc.· 174 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.106:80
Cloudflare, Inc.· 204 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
8.82 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.115:80
Cloudflare, Inc.· 96 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.60:80
Cloudflare, Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
8.61 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.197:80
Cloudflare, Inc.· 216 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
8.33 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.60:80
Cloudflare, Inc.· 231 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
7.79 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.217:80
Cloudflare, Inc.· 226 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
7.96 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.6:80
Cloudflare, Inc.· 256 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
7.03 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.245:80
Cloudflare, Inc.· 325 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
5.54 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.21:80
Cloudflare, Inc.· 413 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
4.36 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.39:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
3.88 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.192:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
3.88 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.205:80
Cloudflare, Inc.· 460 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
3.91 Mbps
100.0%
1 س مضت
184.75.221.82:3118
Amanah Tech Inc.· 1145 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
مجهول
1.57 Mbps
99.9%
1 س مضت
23.227.39.40:80
Cloudflare, Inc.· 544 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
3.31 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.201:80
Cloudflare, Inc.· 541 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
3.33 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.15:80
Cloudflare, Inc.· 616 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
2.92 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.3:80
Cloudflare, Inc.· 634 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
2.84 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.168:80
Cloudflare, Inc.· 626 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
2.88 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.65:80
Cloudflare, Inc.· 565 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
3.19 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.189:80
Cloudflare, Inc.· 621 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
2.90 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.12:80
Cloudflare, Inc.· 618 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
2.91 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.148:80
Cloudflare, Inc.· 568 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
3.17 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.123:80
Cloudflare, Inc.· 589 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
3.06 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.23:80
Cloudflare, Inc.· 595 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
3.02 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.82:80
Cloudflare, Inc.· 668 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
2.69 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.204:80
Cloudflare, Inc.· 738 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
2.44 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.135:80
Cloudflare, Inc.· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
2.60 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.247:80
Cloudflare, Inc.· 747 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
2.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.154:80
Cloudflare, Inc.· 725 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
2.48 Mbps
100.0%
1 س مضت
38.49.210.79:40000
Rica Web Services· 453 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةMontreal
3.97 Mbps
18.8%
1 س مضت
159.203.61.169:3128
DigitalOcean, LLC· 287 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافToronto
6.27 Mbps
46.8%
1 س مضت
23.227.38.102:80
Cloudflare, Inc.· 1251 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.44 Mbps
99.6%
1 س مضت
23.227.38.246:80
Cloudflare, Inc.· 1254 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.169:80
Cloudflare, Inc.· 1259 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.43 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.45:80
Cloudflare, Inc.· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.43 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.140:80
Cloudflare, Inc.· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.55:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.33:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.33 Mbps
99.6%
1 س مضت
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.40 Mbps
99.0%
1 س مضت
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.46:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.185:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.137:80
Cloudflare, Inc.· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.5:80
Cloudflare, Inc.· 1357 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.242:80
Cloudflare, Inc.· 1383 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.73:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.88:80
Cloudflare, Inc.· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.159:80
Cloudflare, Inc.· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.173:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.8:80
Cloudflare, Inc.· 1400 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.49:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.207:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.54:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.12:80
Cloudflare, Inc.· 1176 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.53 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.94:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.179:80
Cloudflare, Inc.· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.248:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.135:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.187:80
Cloudflare, Inc.· 1161 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.55 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.109:80
Cloudflare, Inc.· 1379 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.239:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.222:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.11:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.206:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.159:80
Cloudflare, Inc.· 1466 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.23 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.121:80
Cloudflare, Inc.· 1428 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.119:80
Cloudflare, Inc.· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.31 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.30:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.88:80
Cloudflare, Inc.· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.83:80
Cloudflare, Inc.· 1307 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.51:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.50 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.111:80
Cloudflare, Inc.· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.25 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.48:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.69:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.7:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.20:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.223:80
Cloudflare, Inc.· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.22 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.50:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.64:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.1:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.211:80
Cloudflare, Inc.· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.48 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.52:80
Cloudflare, Inc.· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.220:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.60.161:80
Cloudflare, Inc.· 1083 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.66 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.93:80
Cloudflare, Inc.· 1123 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.60 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.155:80
Cloudflare, Inc.· 1151 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.56 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.53:80
Cloudflare, Inc.· 1104 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.63 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.195:80
Cloudflare, Inc.· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.150:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.151:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.61:80
Cloudflare, Inc.· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.79:80
Cloudflare, Inc.· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.227:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.80:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.184:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.14:80
Cloudflare, Inc.· 1319 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.197:80
Cloudflare, Inc.· 1105 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.63 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.178:80
Cloudflare, Inc.· 1211 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.83:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.40 Mbps
99.8%
1 س مضت
23.227.38.95:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.254:80
Cloudflare, Inc.· 1366 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.147:80
Cloudflare, Inc.· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.70:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.236:80
Cloudflare, Inc.· 1392 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.163:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.167:80
Cloudflare, Inc.· 1396 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.19:80
Cloudflare, Inc.· 1377 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.31 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.156:80
Cloudflare, Inc.· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.56 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.110:80
Cloudflare, Inc.· 1351 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.244:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.96:80
Cloudflare, Inc.· 1174 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.53 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.152:80
Cloudflare, Inc.· 1206 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.98:80
Cloudflare, Inc.· 1202 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.50 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.42:80
Cloudflare, Inc.· 1182 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.196:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.157:80
Cloudflare, Inc.· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.2:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.130:80
Cloudflare, Inc.· 1483 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.190:80
Cloudflare, Inc.· 1455 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.240:80
Cloudflare, Inc.· 1452 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.100:80
Cloudflare, Inc.· 1490 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.244:80
Cloudflare, Inc.· 1449 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.103:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.226:80
Cloudflare, Inc.· 1415 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.27:80
Cloudflare, Inc.· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.164:80
Cloudflare, Inc.· 1499 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.228:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.177:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.105:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.38 Mbps
98.5%
1 س مضت
23.227.39.233:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.133:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.81:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.21:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.153:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.136:80
Cloudflare, Inc.· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.25 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.98:80
Cloudflare, Inc.· 1311 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.17:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.28 Mbps
98.8%
1 س مضت
23.227.38.51:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.138:80
Cloudflare, Inc.· 1421 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.204:80
Cloudflare, Inc.· 1394 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.8:80
Cloudflare, Inc.· 1385 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.170:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.229:80
Cloudflare, Inc.· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.108:80
Cloudflare, Inc.· 1289 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.95:80
Cloudflare, Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.119:80
Cloudflare, Inc.· 1247 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.16:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.74:80
Cloudflare, Inc.· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.114:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.82:80
Cloudflare, Inc.· 1209 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.67:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.44:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.56:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.243:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.42 Mbps
99.6%
1 س مضت
23.227.39.156:80
Cloudflare, Inc.· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.199:80
Cloudflare, Inc.· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.38 Mbps
99.9%
1 س مضت
23.227.38.202:80
Cloudflare, Inc.· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.174:80
Cloudflare, Inc.· 1248 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.10:80
Cloudflare, Inc.· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.84:80
Cloudflare, Inc.· 1190 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.214:80
Cloudflare, Inc.· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.80:80
Cloudflare, Inc.· 1181 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.190:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.210:80
Cloudflare, Inc.· 1493 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.26:80
Cloudflare, Inc.· 1464 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.23 Mbps
96.1%
1 س مضت
23.227.39.137:80
Cloudflare, Inc.· 1443 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.25 Mbps
98.5%
1 س مضت
23.227.38.224:80
Cloudflare, Inc.· 1953 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
922 Kbps
99.4%
1 س مضت
23.227.38.129:80
Cloudflare, Inc.· 1940 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
928 Kbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.231:80
Cloudflare, Inc.· 1727 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.04 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.57:80
Cloudflare, Inc.· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.06 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.77:80
Cloudflare, Inc.· 1663 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.08 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.54:80
Cloudflare, Inc.· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.10 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.97:80
Cloudflare, Inc.· 1631 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافOttawa
1.10 Mbps
100.0%
1 س مضت
عرض 15 من 505

لقطة مجموعة بروكسيكندا

ما الموجود حالياً في مجمع كندا الحي — حسب البروتوكول وإخفاء الهوية والموقع والمضيف.

تكوين التجمع

حُدّث 100 دقائق مضت· 505 عنوان IP نشط في كندا
حسب البروتوكول
HTTP200
HTTPS0
SOCKS42
SOCKS52
حسب إخفاء الهوية
نخبة1
مجهول1
شفاف198
لم يُختبر0
حسب المدينة
Ottawa196
Montreal1
Toronto1
متوسط زمن الوصول: 1297 msمتوسط وقت التشغيل: 99%أسرع بروكسي: 96 ms

أبرز مزوّدي الاستضافة

المضيفون الممثَّلون حاليًا في المجمّع النشط لـ كندا
1Cloudflare19739%
2Amanah Tech10%
3DigitalOcean10%
4Rica Web Services10%

بروكسيات مميزة لأحمال العملالجادة

شبكات فرعية وASN مملوكة من FineProxy. ادفع لكل IP، لا لكل غيغابايت. تفعيل فوري مع ضمان استرداد خلال 24 ساعة.

  • 99.97% طلبات ناجحة إلى هدفك عبر كل المواقع
  • حتى 500 Mbps على كل IP
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← عرض الأسعار
ما الذي تحصل عليه في 1,000 طلب

معدل الاستجابات الناجحة في مهمة استخراج بيانات ويب نموذجية — بروكسيات الجدول أعلاه مقابل مجمع FineProxy المميّز.

مجاني
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

المجاني مقابل FineProxy — مقارنةصريحة

مقارنة جنباً إلى جنب بين المجمع الحي أعلاه وعرض FineProxy المميّز. أرقام عمود «Free» مأخوذة مباشرة من اللقطة الحية.

المعياربروكسيات كندا المجانية مجانيFineProxy Premium مميز
حجم التجمع505عنوان IP (نشط)85,000+عناوين IP في أكثر من 30 موقعًا
متوسط وقت التشغيل99%99.97%SLA
معدل الاستجابات الناجحة(لكل 1,000 طلب)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
متوسط زمن الوصول1297ms< 30 ms
الإنتاجية لكل IP< 2 Mbps (مشترك)حتى 500 Mbps
اتصالات متزامنة1–5 (غالبًا محظور)من 1,500 (حسب الخطة)
البروتوكولات المدعومةHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
ضمان إخفاء الهويةمختلط: نخبة, مجهول, شفافإخفاء كامل فقط — بدون تسريب IP أو DNS
نوع IPبروكسي مركز بيانات عام + سكني شفافمركز بيانات، وASN ونطاقات فرعية مملوكة
المصادقة× لا شيء — يمكن لأي كان الاستخدام✓ قائمة عناوين IP المسموح بها + اسم المستخدم/كلمة المرور
جلسات ثابتة× لا✓ حتى 15 دقيقة (خطط دوّارة)
سياسة تدوير IPكل ساعة (تدور القائمة بالكامل)عناوين IP مستقرة — تحديث عند الطلب (كل 8 أيام)
خطر الحظر من الموقع المستهدفعالٍ — عناوين IP عامة ويُساء استخدامها كثيراًمنخفض — سمعة نظيفة وشبكات فرعية مملوكة
خطر MITM خبيثممكن — البروكسيات المفتوحة قد تتنصّت على الحركة✓ لا شيء — بنيتك التحتية المخصصة
الدعملا يوجددردشة مباشرة وبريد إلكتروني ونظام تذاكر على مدار الساعة مع مهندسين
السجلات والامتثاللا يوجدسجلات وفواتير وعقود (B2B)
الأنسباختبارات لمرة واحدة وتعلّم ونصوص هوايةاستخراج بيانات الويب، التحقق من الإعلانات، SEO، SMM، أبحاث السوق، بوتات الأحذية
التكلفة$0من $0.07 لكل IP / شهرياً

حاليًا كندا يضم المجمع المجاني 505 IP عامل موزّعة غالباً على Ottawa و Montreal, تستضيفها Cloudflare و Amanah Tech. متوسط زمن الوصول حوالي 1297 ms ووقت التشغيل خلال الساعة الماضية هو 99%. يكفي هذا لاختبار سريع أو سكربت لمرة واحدة، لكن في آخر قياس ساعي لدينا لم ينجح سوى ~50% من طلبات استخراج بيانات الويب النموذجية عادت ناجحة — ويتراجع هذا النصيب مع كل ساعة، وغالباً يهبط دون 10% خلال 24 ساعة لأن عناوين IP المجانية هذه تتوقف سريعاً.

استخدم القائمة المجانية إذا

تتعلّم كيف تعمل البروكسيات، أو تجري فحوصات يدوية لمرة واحدة، أو تختبر نقطة نهاية واحدة حيث تُقبل 5–10 محاولات إعادة.

استخدم FineProxy Premium إذا

تستخرج البيانات باستمرار، أو تراقب صفحات SERP، أو تدير حملات إعلانية، أو تشغّل أي حمل إنتاجي ينهار عند معدل فشل > 5%.

إعداد الوكلاء لمدة 48 ساعة← عرض الأسعار
كم مرة تُحدَّث قائمة بروكسي كندا المجاني؟

نعيد بناء المجمع العام والتحقق منه كل 15 دقيقة. قد تتغيّر التوفّر بين الفحوصات لأن هذه الخوادم يشغّلها أطراف ثالثة مستقلة.

ماذا يحدث عندما لا يكون أي بروكسي من كندا متصلاً؟

تبقى الصفحة متاحة وتواصل فحص المجمع المصدر. وما إن يظهر بروكسي عامل في التحديث التالي يُضاف تلقائياً؛ لا تُنشأ الصفحة ولا تُحذف بناءً على عدد مؤقت.

ما استخدامات بروكسيات كندا المجانية؟

تناسب البروكسيات العامة الاختبارات المؤقتة، والاستعلامات العامة لمرة واحدة، والتحقق من الاستجابات المحلية. لا تُرسل كلمات المرور أو بيانات الدفع أو أي معلومات حسّاسة عبر خادم عام مجهول.

متى ينبغي استخدام مجمع بروكسي مُدار بدلاً من ذلك؟

استخدم مجمعاً مُداراً للأتمتة أو الجلسات المصادَق عليها أو الحركة المستمرة أو أي سير عمل يحتاج وقت تشغيل متوقع ودعاً وبنية تحتية مضبوطة. قارن الإعدادات المتاحة في صفحة التسعير.

بروكسيات مجانية في دولأخرى

اختر صفحة دولة دائمة أخرى. تُحدَّث أعداد المجمع الحي مع كل تحديث للموقع.

أداء متميّز، موثّق من العملاء.

أربع تقييمات عملاء ذات صلة من مجموعتنا الموثَّقة، مع روابط إلى مصادرها الأصلية.

2011نقدّم بروكسي منذ

السرعة تحت الحمل

نحن مع 2 أخواتي يستأجرون شقة ولدينا إمكانية شراء حزمة الوكيل لعملاء 3. وهذا يعني – تقسيم السعر الأساسي بيننا جميعًا. يجعلها أرخص بكثير. لذلك، طلبنا الحزمة التي تبلغ تكلفتها 13.9 دولارًا وقد سعدنا بها كثيرًا. انها رائعة! يحمي هذا الوكيل جهاز الكمبيوتر والتطبيقات والإنترنت الخاص بي. بالإضافة إلى ذلك، بمساعدة سرعة التنزيل، أصبحت سرعة التنزيل أسرع بكثير. نحن ببساطة مندهشون. منتج جيد حقا.

Monica Blancالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

الوكلاء السريعون، كانوا متوترين بعض الشيء مع بعض حزم زمن الوصول وما شابه ذلك ولكن تم حلها بسرعة، سأفكر في التجديد نظرًا لوجود خصم على هذا وحالات الاستخدام المشابهة مثل التخريد وغيرها

Binasol V.Trustpilot, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

الدعم

لقد كنت أستخدم FineProxy لفترة من الوقت وأنا معجب حقًا. السرعات قوية، ويعمل IPs بشكل لا تشوبه شائبة، ويستجيب دعم العملاء بسرعة. إنها موثوقة وتفعل بالضبط ما تعد به.

KimDieg, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

هذا حقًا أحد أفضل الوكلاء الذين استخدمتهم. إنه مستقر، ودعم العملاء في محله والسعر في المتناول حقًا. بالتأكيد سوف تستمر في استخدامها!

yntoygwrldNorton Safe Web, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

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