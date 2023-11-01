جديد! |استدعاء API واحد وبيانات نظيفة. بلا حاجة لأدوات استخراج.← احصل على 10,000 توكن مجاني

قائمة بروكسي مجاني

قائمة بروكسي إسبانيا المجانية

قائمة مباشرة ومُتحقَّق منها بانتظام من بروكسيات إسبانيا العامة للاختبار والاستعلامات لمرة واحدة ومسارات التطوير.

الحالة1 متصل
حُدّث2 س مضت
المنطقةأوروبا

بروكسيات إسبانيا المباشرة
تُحدَّث كل 15 دقيقة

بروكسيات إسبانيا عامة مجانية، نتحقّق منها بانتظام من حيث السرعة ووقت التشغيل. انسخ عنوان IP واحدًا أو صدّر القائمة الحالية — دون تسجيل.

البروتوكول
إخفاء الهوية
المنفذ
آخر فحص
1 متصل·تحتاج المزيد؟ →
195.114.209.50:80
IP : المنفذ الدرجة البروتوكولاتإخفاء الهويةالمدينةالسرعة وقت التشغيل آخر فحص إجراء
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
نخبةعالمي
500 Mbps
99.97%
الآن
اشترِ
195.114.209.50:80
Gigas Hosting S.A.· 950 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
1.90 Mbps
100.0%
1 س مضت
عرض 1 من 1

لقطة مجموعة بروكسيإسبانيا

ما الموجود حالياً في مجمع إسبانيا الحي — حسب البروتوكول وإخفاء الهوية والموقع والمضيف.

تكوين التجمع

حُدّث 100 دقائق مضت· 1 عنوان IP نشط في إسبانيا
حسب البروتوكول
HTTP1
HTTPS0
SOCKS41
SOCKS51
حسب إخفاء الهوية
نخبة1
مجهول0
شفاف0
لم يُختبر0
حسب المدينة
متوسط زمن الوصول: 950 msمتوسط وقت التشغيل: 100%أسرع بروكسي: 950 ms

أبرز مزوّدي الاستضافة

المضيفون الممثَّلون حاليًا في المجمّع النشط لـ إسبانيا
1Gigas Hosting1100%

بروكسيات مميزة لأحمال العملالجادة

شبكات فرعية وASN مملوكة من FineProxy. ادفع لكل IP، لا لكل غيغابايت. تفعيل فوري مع ضمان استرداد خلال 24 ساعة.

  • 99.97% طلبات ناجحة إلى هدفك عبر كل المواقع
  • حتى 500 Mbps على كل IP
  • البروتوكولات المدعومة: نقطة نهاية HTTP وHTTPS وSOCKS4 وSOCKS5 وUDP
← عرض الأسعار
ما الذي تحصل عليه في 1,000 طلب

معدل الاستجابات الناجحة في مهمة استخراج بيانات ويب نموذجية — بروكسيات الجدول أعلاه مقابل مجمع FineProxy المميّز.

مجاني
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

المجاني مقابل FineProxy — مقارنةصريحة

مقارنة جنباً إلى جنب بين المجمع الحي أعلاه وعرض FineProxy المميّز. أرقام عمود «Free» مأخوذة مباشرة من اللقطة الحية.

المعياربروكسيات إسبانيا المجانية مجانيFineProxy Premium مميز
حجم التجمع1عنوان IP (نشط)85,000+عناوين IP في أكثر من 30 موقعًا
متوسط وقت التشغيل100%99.97%SLA
معدل الاستجابات الناجحة(لكل 1,000 طلب)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
متوسط زمن الوصول950ms< 30 ms
الإنتاجية لكل IP< 2 Mbps (مشترك)حتى 500 Mbps
اتصالات متزامنة1–5 (غالبًا محظور)من 1,500 (حسب الخطة)
البروتوكولات المدعومةHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
ضمان إخفاء الهويةنخبةإخفاء كامل فقط — بدون تسريب IP أو DNS
نوع IPبروكسي مركز بيانات عام + سكني شفافمركز بيانات، وASN ونطاقات فرعية مملوكة
المصادقة× لا شيء — يمكن لأي كان الاستخدام✓ قائمة عناوين IP المسموح بها + اسم المستخدم/كلمة المرور
جلسات ثابتة× لا✓ حتى 15 دقيقة (خطط دوّارة)
سياسة تدوير IPكل ساعة (تدور القائمة بالكامل)عناوين IP مستقرة — تحديث عند الطلب (كل 8 أيام)
خطر الحظر من الموقع المستهدفعالٍ — عناوين IP عامة ويُساء استخدامها كثيراًمنخفض — سمعة نظيفة وشبكات فرعية مملوكة
خطر MITM خبيثممكن — البروكسيات المفتوحة قد تتنصّت على الحركة✓ لا شيء — بنيتك التحتية المخصصة
الدعملا يوجددردشة مباشرة وبريد إلكتروني ونظام تذاكر على مدار الساعة مع مهندسين
السجلات والامتثاللا يوجدسجلات وفواتير وعقود (B2B)
الأنسباختبارات لمرة واحدة وتعلّم ونصوص هوايةاستخراج بيانات الويب، التحقق من الإعلانات، SEO، SMM، أبحاث السوق، بوتات الأحذية
التكلفة$0من $0.07 لكل IP / شهرياً

حاليًا إسبانيا يضم المجمع المجاني 1 IP عامل تستضيفها Gigas Hosting. متوسط زمن الوصول حوالي 950 ms ووقت التشغيل خلال الساعة الماضية هو 100%. يكفي هذا لاختبار سريع أو سكربت لمرة واحدة، لكن في آخر قياس ساعي لدينا لم ينجح سوى ~50% من طلبات استخراج بيانات الويب النموذجية عادت ناجحة — ويتراجع هذا النصيب مع كل ساعة، وغالباً يهبط دون 10% خلال 24 ساعة لأن عناوين IP المجانية هذه تتوقف سريعاً.

استخدم القائمة المجانية إذا

تتعلّم كيف تعمل البروكسيات، أو تجري فحوصات يدوية لمرة واحدة، أو تختبر نقطة نهاية واحدة حيث تُقبل 5–10 محاولات إعادة.

استخدم FineProxy Premium إذا

تستخرج البيانات باستمرار، أو تراقب صفحات SERP، أو تدير حملات إعلانية، أو تشغّل أي حمل إنتاجي ينهار عند معدل فشل > 5%.

إعداد الوكلاء لمدة 48 ساعة← عرض الأسعار
كم مرة تُحدَّث قائمة بروكسي إسبانيا المجاني؟

نعيد بناء المجمع العام والتحقق منه كل 15 دقيقة. قد تتغيّر التوفّر بين الفحوصات لأن هذه الخوادم يشغّلها أطراف ثالثة مستقلة.

ماذا يحدث عندما لا يكون أي بروكسي من إسبانيا متصلاً؟

تبقى الصفحة متاحة وتواصل فحص المجمع المصدر. وما إن يظهر بروكسي عامل في التحديث التالي يُضاف تلقائياً؛ لا تُنشأ الصفحة ولا تُحذف بناءً على عدد مؤقت.

ما استخدامات بروكسيات إسبانيا المجانية؟

تناسب البروكسيات العامة الاختبارات المؤقتة، والاستعلامات العامة لمرة واحدة، والتحقق من الاستجابات المحلية. لا تُرسل كلمات المرور أو بيانات الدفع أو أي معلومات حسّاسة عبر خادم عام مجهول.

متى ينبغي استخدام مجمع بروكسي مُدار بدلاً من ذلك؟

استخدم مجمعاً مُداراً للأتمتة أو الجلسات المصادَق عليها أو الحركة المستمرة أو أي سير عمل يحتاج وقت تشغيل متوقع ودعاً وبنية تحتية مضبوطة. قارن الإعدادات المتاحة في صفحة التسعير.

بروكسيات مجانية في دولأخرى

اختر صفحة دولة دائمة أخرى. تُحدَّث أعداد المجمع الحي مع كل تحديث للموقع.

أداء متميّز، موثّق من العملاء.

أربع تقييمات عملاء ذات صلة من مجموعتنا الموثَّقة، مع روابط إلى مصادرها الأصلية.

2011نقدّم بروكسي منذ

السرعة تحت الحمل

سهل الاستخدام للغاية وسريع وجودة عالية، ومورد وكيل جدير بالثقة

Aaleeالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

FineProxy تجاوز توقعاتي! وكلائهم سريعون وآمنون وموثوقون بشكل لا يصدق. مجموعة واسعة من الخيارات لـ IPs والمواقع تجعل من السهل تخصيصها حسب احتياجاتي. فريق الدعم سريع الاستجابة ومفيد، مما يضمن حل أي مشكلات بسرعة. موصى به للغاية لأي شخص يبحث عن خدمة وكيل جديرة بالثقة!

tan55633035gNorton Safe Web, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

الدعم

يقدم موقع Fineproxy.org مجموعة كاملة من خدمات الوكيل بسرعة وموثوقية مذهلة. واجهة موقع سهلة الاستخدام وخدمة دعم سريعة. الأسعار أعلى من المتوسط، لكنها استثمار في الجودة. أنا راضٍ عن استخدام خدماتهم.

MatveyDieg, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

FineProxy هي خدمة ممتازة لأولئك الذين يقدرون الاستقرار والأمان. يعمل الوكلاء دون انقطاع، وفريق الدعم متاح دائمًا ويقوم بحل أي مشكلات بسرعة. التسعير في متناول الجميع سارة!

DarrelFaulknerSaasHub, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء