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قائمة بروكسي مجاني

قائمة بروكسي الإمارات العربية المتحدة المجانية

قائمة مباشرة ومُتحقَّق منها بانتظام من بروكسيات الإمارات العربية المتحدة العامة للاختبار والاستعلامات لمرة واحدة ومسارات التطوير.

الحالة2 متصل
حُدّث2 س مضت
المنطقةآسيا

بروكسيات الإمارات العربية المتحدة المباشرة
تُحدَّث كل 15 دقيقة

بروكسيات الإمارات العربية المتحدة عامة مجانية، نتحقّق منها بانتظام من حيث السرعة ووقت التشغيل. انسخ عنوان IP واحدًا أو صدّر القائمة الحالية — دون تسجيل.

البروتوكول
إخفاء الهوية
المنفذ
آخر فحص
2 متصل·تحتاج المزيد؟ →
47.91.104.88:3128
IP : المنفذ الدرجة البروتوكولاتإخفاء الهويةالمدينةالسرعة وقت التشغيل آخر فحص إجراء
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
نخبةعالمي
500 Mbps
99.97%
الآن
اشترِ
47.91.104.88:3128
Alibaba (US) Technology· 498 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةDubai
3.61 Mbps
100.0%
1 س مضت
181.214.1.84:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
عرض 2 من 2

لقطة مجموعة بروكسي الإمارات العربيةالمتحدة

ما الموجود حالياً في مجمع الإمارات العربية المتحدة الحي — حسب البروتوكول وإخفاء الهوية والموقع والمضيف.

تكوين التجمع

حُدّث 100 دقائق مضت· 2 عنوان IP نشط في الإمارات العربية المتحدة
حسب البروتوكول
HTTP2
HTTPS0
SOCKS41
SOCKS51
حسب إخفاء الهوية
نخبة1
مجهول0
شفاف1
لم يُختبر0
حسب المدينة
Dubai1
متوسط زمن الوصول: 1286 msمتوسط وقت التشغيل: 100%أسرع بروكسي: 498 ms

أبرز مزوّدي الاستضافة

المضيفون الممثَّلون حاليًا في المجمّع النشط لـ الإمارات العربية المتحدة
1Alibaba Cloud150%
2Cloudflare London150%

بروكسيات مميزة لأحمال العملالجادة

شبكات فرعية وASN مملوكة من FineProxy. ادفع لكل IP، لا لكل غيغابايت. تفعيل فوري مع ضمان استرداد خلال 24 ساعة.

  • 99.97% طلبات ناجحة إلى هدفك عبر كل المواقع
  • حتى 500 Mbps على كل IP
  • البروتوكولات المدعومة: نقطة نهاية HTTP وHTTPS وSOCKS4 وSOCKS5 وUDP
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ما الذي تحصل عليه في 1,000 طلب

معدل الاستجابات الناجحة في مهمة استخراج بيانات ويب نموذجية — بروكسيات الجدول أعلاه مقابل مجمع FineProxy المميّز.

مجاني
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

المجاني مقابل FineProxy — مقارنةصريحة

مقارنة جنباً إلى جنب بين المجمع الحي أعلاه وعرض FineProxy المميّز. أرقام عمود «Free» مأخوذة مباشرة من اللقطة الحية.

المعياربروكسيات الإمارات العربية المتحدة المجانية مجانيFineProxy Premium مميز
حجم التجمع2عنوان IP (نشط)85,000+عناوين IP في أكثر من 30 موقعًا
متوسط وقت التشغيل100%99.97%SLA
معدل الاستجابات الناجحة(لكل 1,000 طلب)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
متوسط زمن الوصول1286ms< 30 ms
الإنتاجية لكل IP< 2 Mbps (مشترك)حتى 500 Mbps
اتصالات متزامنة1–5 (غالبًا محظور)من 1,500 (حسب الخطة)
البروتوكولات المدعومةHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
ضمان إخفاء الهويةمختلط: نخبة, شفافإخفاء كامل فقط — بدون تسريب IP أو DNS
نوع IPبروكسي مركز بيانات عام + سكني شفافمركز بيانات، وASN ونطاقات فرعية مملوكة
المصادقة× لا شيء — يمكن لأي كان الاستخدام✓ قائمة عناوين IP المسموح بها + اسم المستخدم/كلمة المرور
جلسات ثابتة× لا✓ حتى 15 دقيقة (خطط دوّارة)
سياسة تدوير IPكل ساعة (تدور القائمة بالكامل)عناوين IP مستقرة — تحديث عند الطلب (كل 8 أيام)
خطر الحظر من الموقع المستهدفعالٍ — عناوين IP عامة ويُساء استخدامها كثيراًمنخفض — سمعة نظيفة وشبكات فرعية مملوكة
خطر MITM خبيثممكن — البروكسيات المفتوحة قد تتنصّت على الحركة✓ لا شيء — بنيتك التحتية المخصصة
الدعملا يوجددردشة مباشرة وبريد إلكتروني ونظام تذاكر على مدار الساعة مع مهندسين
السجلات والامتثاللا يوجدسجلات وفواتير وعقود (B2B)
الأنسباختبارات لمرة واحدة وتعلّم ونصوص هوايةاستخراج بيانات الويب، التحقق من الإعلانات، SEO، SMM، أبحاث السوق، بوتات الأحذية
التكلفة$0من $0.07 لكل IP / شهرياً

حاليًا الإمارات العربية المتحدة يضم المجمع المجاني 2 IP عامل موزّعة غالباً على Dubai, تستضيفها Alibaba Cloud و Cloudflare London. متوسط زمن الوصول حوالي 1286 ms ووقت التشغيل خلال الساعة الماضية هو 100%. يكفي هذا لاختبار سريع أو سكربت لمرة واحدة، لكن في آخر قياس ساعي لدينا لم ينجح سوى ~50% من طلبات استخراج بيانات الويب النموذجية عادت ناجحة — ويتراجع هذا النصيب مع كل ساعة، وغالباً يهبط دون 10% خلال 24 ساعة لأن عناوين IP المجانية هذه تتوقف سريعاً.

استخدم القائمة المجانية إذا

تتعلّم كيف تعمل البروكسيات، أو تجري فحوصات يدوية لمرة واحدة، أو تختبر نقطة نهاية واحدة حيث تُقبل 5–10 محاولات إعادة.

استخدم FineProxy Premium إذا

تستخرج البيانات باستمرار، أو تراقب صفحات SERP، أو تدير حملات إعلانية، أو تشغّل أي حمل إنتاجي ينهار عند معدل فشل > 5%.

إعداد الوكلاء لمدة 48 ساعة← عرض الأسعار
كم مرة تُحدَّث قائمة بروكسي الإمارات العربية المتحدة المجاني؟

نعيد بناء المجمع العام والتحقق منه كل 15 دقيقة. قد تتغيّر التوفّر بين الفحوصات لأن هذه الخوادم يشغّلها أطراف ثالثة مستقلة.

ماذا يحدث عندما لا يكون أي بروكسي من الإمارات العربية المتحدة متصلاً؟

تبقى الصفحة متاحة وتواصل فحص المجمع المصدر. وما إن يظهر بروكسي عامل في التحديث التالي يُضاف تلقائياً؛ لا تُنشأ الصفحة ولا تُحذف بناءً على عدد مؤقت.

ما استخدامات بروكسيات الإمارات العربية المتحدة المجانية؟

تناسب البروكسيات العامة الاختبارات المؤقتة، والاستعلامات العامة لمرة واحدة، والتحقق من الاستجابات المحلية. لا تُرسل كلمات المرور أو بيانات الدفع أو أي معلومات حسّاسة عبر خادم عام مجهول.

متى ينبغي استخدام مجمع بروكسي مُدار بدلاً من ذلك؟

استخدم مجمعاً مُداراً للأتمتة أو الجلسات المصادَق عليها أو الحركة المستمرة أو أي سير عمل يحتاج وقت تشغيل متوقع ودعاً وبنية تحتية مضبوطة. قارن الإعدادات المتاحة في صفحة التسعير.

بروكسيات مجانية في دولأخرى

اختر صفحة دولة دائمة أخرى. تُحدَّث أعداد المجمع الحي مع كل تحديث للموقع.

أداء متميّز، موثّق من العملاء.

أربع تقييمات عملاء ذات صلة من مجموعتنا الموثَّقة، مع روابط إلى مصادرها الأصلية.

2011نقدّم بروكسي منذ

السرعة تحت الحمل

لقد غير Fineproxy قواعد اللعبة. السرعات ممتازة، ووقت التشغيل ثابت، والواجهة سهلة الاستخدام. كلما كان لدي أسئلة، استجاب الدعم بسرعة. حقا خدمة وكيل يمكن الاعتماد عليها.

isaac kipropNorton Safe Web, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

إذا كنت بحاجة إلى حل وكيل فعال من حيث التكلفة وعالي الأداء، فإن FineProxy.org هو الخيار الأمثل. لقد قمت بتجربة العديد من موفري خدمة البروكسي في الماضي، لكن معظمهم إما كان يفتقر إلى السرعة أو يفرض أسعارًا مرتفعة. تمكن FineProxy من تحقيق التوازن الصحيح بين القدرة على تحمل التكاليف والجودة، مما يجعله في متناول الطلاب والشركات الناشئة والشركات على حدٍ سواء. حتى في خططهم ذات المستوى الأدنى، أحصل على وقت تشغيل ممتاز واتصالات سريعة وأداء موثوق. الخدمة سهلة الاستخدام، ودعم العملاء متاح دائمًا للمساعدة. أوصي بهم بشدة لأي شخص بميزانية محدودة!

omkaarالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

الدعم

أنا أحب خدمة Fineproxy، والسرعة رائعة، وأستخدمها في أدوات التشغيل الآلي، ونسخ الويب، والتصفح، والاتصال مستقر والسرعة جيدة جدًا، ولا يتم قطع الاتصال أبدًا ولا يتم حظر ips، سأشتريه مرارًا وتكرارًا، فريق الدعم يستجيب حقًا في الوقت المحدد

7heGoatCR7Dieg, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

يقدم موقع Fineproxy.org مجموعة كاملة من خدمات الوكيل بسرعة وموثوقية مذهلة. واجهة موقع سهلة الاستخدام وخدمة دعم سريعة. الأسعار أعلى من المتوسط، ولكنها استثمار في الجودة. أنا راضٍ عن استخدام خدماتهم.

GuestSaasHub, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

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