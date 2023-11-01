جديد! |استدعاء API واحد وبيانات نظيفة. بلا حاجة لأدوات استخراج.← احصل على 10,000 توكن مجاني

قائمة بروكسي مجاني

قائمة بروكسي ألمانيا المجانية

قائمة مباشرة ومُتحقَّق منها بانتظام من بروكسيات ألمانيا العامة للاختبار والاستعلامات لمرة واحدة ومسارات التطوير.

الحالة26 متصل
حُدّث2 س مضت
المنطقةأوروبا

بروكسيات ألمانيا المباشرة
تُحدَّث كل 15 دقيقة

بروكسيات ألمانيا عامة مجانية، نتحقّق منها بانتظام من حيث السرعة ووقت التشغيل. انسخ عنوان IP واحدًا أو صدّر القائمة الحالية — دون تسجيل.

البروتوكول
إخفاء الهوية
المنفذ
آخر فحص
26 متصل·تحتاج المزيد؟ →
141.98.153.86:80
IP : المنفذ الدرجة البروتوكولاتإخفاء الهويةالمدينةالسرعة وقت التشغيل آخر فحص إجراء
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
نخبةعالمي
500 Mbps
99.97%
الآن
اشترِ
141.98.153.86:80
Contabo GmbH· 192 ms		96
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةKarlsruhe
9.00 Mbps
100.0%
1 س مضت
91.107.179.68:10809
Hetzner Online GmbH· 481 ms		67
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةFalkenstein
3.74 Mbps
86.6%
1 س مضت
103.237.102.191:11111
Zenlayer Inc· 815 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةFrankfurt am Main
2.21 Mbps
100.0%
1 س مضت
37.114.41.103:3128
SMARTNET Germany GmbH· 824 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
2.18 Mbps
91.9%
1 س مضت
116.202.108.111:3128
Hetzner Online GmbH· 101 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافFalkenstein
9.00 Mbps
99.8%
1 يومًا
47.91.65.23:3128
Alibaba (US) Technology· 1368 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةFrankfurt am Main
1.32 Mbps
99.9%
1 س مضت
80.74.54.148:3128
Deutsche Glasfaser Wholesale· 889 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
مجهولSonsbeck
2.02 Mbps
100.0%
1 س مضت
161.35.70.249:80
DigitalOcean, LLC· 820 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافFrankfurt am Main
2.19 Mbps
100.0%
1 س مضت
49.13.22.249:10803
Hetzner Online GmbH· 1491 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةFalkenstein
1.21 Mbps
55.3%
1 س مضت
212.227.215.109:8128
IONOS SE· 658 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
2.74 Mbps
31.2%
2 س مضت
206.81.30.79:3128
DigitalOcean, LLC· 105 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافFrankfurt am Main
9.00 Mbps
19.5%
1 يومًا
157.90.10.50:80
Hetzner Online GmbH· 1006 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافFalkenstein
1.79 Mbps
98.7%
1 س مضت
5.42.127.131:80
Timeweb, LLP· 1153 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافFrankfurt am Main
1.56 Mbps
99.8%
1 س مضت
5.75.133.113:10803
Hetzner Online GmbH· 5098 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةNuremberg
353 Kbps
63.3%
1 س مضت
5.75.133.113:10812
Hetzner Online GmbH· 1573 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةNuremberg
1.14 Mbps
48.7%
1 س مضت
5.75.133.113:10807
Hetzner Online GmbH· 2833 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةNuremberg
635 Kbps
55.4%
1 س مضت
193.58.122.93:8118
Play2go International Limited· 401 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافFrankfurt am Main
4.49 Mbps
23.3%
1 س مضت
144.76.61.252:3128
Hetzner Online GmbH· 2993 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةFalkenstein
601 Kbps
50.5%
1 س مضت
49.13.22.249:10807
Hetzner Online GmbH· 546 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةFalkenstein
3.30 Mbps
11.3%
1 س مضت
64.188.71.169:3128
Senko Digital LLC· 1706 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافFrankfurt am Main
1.05 Mbps
72.2%
1 س مضت
72.56.122.5:3128
Timeweb, LLP· 560 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
مجهولFrankfurt am Main
3.21 Mbps
10.0%
1 س مضت
43.131.47.181:6666
Tencent Building, Kejizhongyi· 6387 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافFrankfurt am Main
282 Kbps
45.6%
1 س مضت
176.94.224.86:8080
Vodafone GmbH· 729 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافHennef (Sieg)
2.47 Mbps
10.0%
6 س مضت
144.76.61.252:1080
Hetzner Online GmbH· 5178 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافFalkenstein
348 Kbps
24.1%
1 س مضت
167.86.86.221:9050
Contabo GmbH· 3001 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافNuremberg
600 Kbps
13.1%
5 س مضت
193.30.123.172:3128
netcup GmbH· 4237 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافNuremberg
425 Kbps
20.2%
7 س مضت
عرض 15 من 26

لقطة مجموعة بروكسيألمانيا

ما الموجود حالياً في مجمع ألمانيا الحي — حسب البروتوكول وإخفاء الهوية والموقع والمضيف.

تكوين التجمع

حُدّث 100 دقائق مضت· 26 عنوان IP نشط في ألمانيا
حسب البروتوكول
HTTP24
HTTPS0
SOCKS422
SOCKS523
حسب إخفاء الهوية
نخبة12
مجهول2
شفاف12
لم يُختبر0
حسب المدينة
Frankfurt am Main9
Falkenstein7
Nuremberg5
Hennef (Sieg)1
متوسط زمن الوصول: 1006 msمتوسط وقت التشغيل: 59%أسرع بروكسي: 101 ms

أبرز مزوّدي الاستضافة

المضيفون الممثَّلون حاليًا في المجمّع النشط لـ ألمانيا
1Hetzner1038%
2Contabo28%
3DigitalOcean28%
4Timeweb28%
5Alibaba Cloud14%
6Deutsche Glasfaser Wholesale14%

بروكسيات مميزة لأحمال العملالجادة

شبكات فرعية وASN مملوكة من FineProxy. ادفع لكل IP، لا لكل غيغابايت. تفعيل فوري مع ضمان استرداد خلال 24 ساعة.

  • 99.97% طلبات ناجحة إلى هدفك عبر كل المواقع
  • حتى 500 Mbps على كل IP
  • البروتوكولات المدعومة: نقطة نهاية HTTP وHTTPS وSOCKS4 وSOCKS5 وUDP
← عرض الأسعار
ما الذي تحصل عليه في 1,000 طلب

معدل الاستجابات الناجحة في مهمة استخراج بيانات ويب نموذجية — بروكسيات الجدول أعلاه مقابل مجمع FineProxy المميّز.

مجاني
30%
300 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

المجاني مقابل FineProxy — مقارنةصريحة

مقارنة جنباً إلى جنب بين المجمع الحي أعلاه وعرض FineProxy المميّز. أرقام عمود «Free» مأخوذة مباشرة من اللقطة الحية.

المعياربروكسيات ألمانيا المجانية مجانيFineProxy Premium مميز
حجم التجمع26عنوان IP (نشط)85,000+عناوين IP في أكثر من 30 موقعًا
متوسط وقت التشغيل59%99.97%SLA
معدل الاستجابات الناجحة(لكل 1,000 طلب)~30%(300 / 1000)99.7%(997 / 1000)
متوسط زمن الوصول1006ms< 30 ms
الإنتاجية لكل IP< 2 Mbps (مشترك)حتى 500 Mbps
اتصالات متزامنة1–5 (غالبًا محظور)من 1,500 (حسب الخطة)
البروتوكولات المدعومةHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
ضمان إخفاء الهويةمختلط: نخبة, مجهول, شفافإخفاء كامل فقط — بدون تسريب IP أو DNS
نوع IPبروكسي مركز بيانات عام + سكني شفافمركز بيانات، وASN ونطاقات فرعية مملوكة
المصادقة× لا شيء — يمكن لأي كان الاستخدام✓ قائمة عناوين IP المسموح بها + اسم المستخدم/كلمة المرور
جلسات ثابتة× لا✓ حتى 15 دقيقة (خطط دوّارة)
سياسة تدوير IPكل ساعة (تدور القائمة بالكامل)عناوين IP مستقرة — تحديث عند الطلب (كل 8 أيام)
خطر الحظر من الموقع المستهدفعالٍ — عناوين IP عامة ويُساء استخدامها كثيراًمنخفض — سمعة نظيفة وشبكات فرعية مملوكة
خطر MITM خبيثممكن — البروكسيات المفتوحة قد تتنصّت على الحركة✓ لا شيء — بنيتك التحتية المخصصة
الدعملا يوجددردشة مباشرة وبريد إلكتروني ونظام تذاكر على مدار الساعة مع مهندسين
السجلات والامتثاللا يوجدسجلات وفواتير وعقود (B2B)
الأنسباختبارات لمرة واحدة وتعلّم ونصوص هوايةاستخراج بيانات الويب، التحقق من الإعلانات، SEO، SMM، أبحاث السوق، بوتات الأحذية
التكلفة$0من $0.07 لكل IP / شهرياً

حاليًا ألمانيا يضم المجمع المجاني 26 IP عامل موزّعة غالباً على Frankfurt am Main و Falkenstein, تستضيفها Hetzner و Contabo. متوسط زمن الوصول حوالي 1006 ms ووقت التشغيل خلال الساعة الماضية هو 59%. يكفي هذا لاختبار سريع أو سكربت لمرة واحدة، لكن في آخر قياس ساعي لدينا لم ينجح سوى ~30% من طلبات استخراج بيانات الويب النموذجية عادت ناجحة — ويتراجع هذا النصيب مع كل ساعة، وغالباً يهبط دون 10% خلال 24 ساعة لأن عناوين IP المجانية هذه تتوقف سريعاً.

استخدم القائمة المجانية إذا

تتعلّم كيف تعمل البروكسيات، أو تجري فحوصات يدوية لمرة واحدة، أو تختبر نقطة نهاية واحدة حيث تُقبل 5–10 محاولات إعادة.

استخدم FineProxy Premium إذا

تستخرج البيانات باستمرار، أو تراقب صفحات SERP، أو تدير حملات إعلانية، أو تشغّل أي حمل إنتاجي ينهار عند معدل فشل > 5%.

إعداد الوكلاء لمدة 48 ساعة← عرض الأسعار
كم مرة تُحدَّث قائمة بروكسي ألمانيا المجاني؟

نعيد بناء المجمع العام والتحقق منه كل 15 دقيقة. قد تتغيّر التوفّر بين الفحوصات لأن هذه الخوادم يشغّلها أطراف ثالثة مستقلة.

ماذا يحدث عندما لا يكون أي بروكسي من ألمانيا متصلاً؟

تبقى الصفحة متاحة وتواصل فحص المجمع المصدر. وما إن يظهر بروكسي عامل في التحديث التالي يُضاف تلقائياً؛ لا تُنشأ الصفحة ولا تُحذف بناءً على عدد مؤقت.

ما استخدامات بروكسيات ألمانيا المجانية؟

تناسب البروكسيات العامة الاختبارات المؤقتة، والاستعلامات العامة لمرة واحدة، والتحقق من الاستجابات المحلية. لا تُرسل كلمات المرور أو بيانات الدفع أو أي معلومات حسّاسة عبر خادم عام مجهول.

متى ينبغي استخدام مجمع بروكسي مُدار بدلاً من ذلك؟

استخدم مجمعاً مُداراً للأتمتة أو الجلسات المصادَق عليها أو الحركة المستمرة أو أي سير عمل يحتاج وقت تشغيل متوقع ودعاً وبنية تحتية مضبوطة. قارن الإعدادات المتاحة في صفحة التسعير.

بروكسيات مجانية في دولأخرى

اختر صفحة دولة دائمة أخرى. تُحدَّث أعداد المجمع الحي مع كل تحديث للموقع.

أداء متميّز، موثّق من العملاء.

أربع تقييمات عملاء ذات صلة من مجموعتنا الموثَّقة، مع روابط إلى مصادرها الأصلية.

2011نقدّم بروكسي منذ

السرعة تحت الحمل

لقد قمت بتجربة البروكسي من هذا الموقع – أعجبني، السرعة ممتازة. الجودة جيدة جدًا، لقد كنت أستخدمها منذ 2 أشهر ولا توجد أي مشاكل على الإطلاق. يساعد بسرعة على حل المشاكل! شكرا لك، إذا لزم الأمر سأستخدمه مرة أخرى، السعر ممتاز)

Александр Самсоновالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

لقد كنت أستخدم FineProxy منذ عدة أشهر، وبشكل عام، كانت تجربتي إيجابية. سرعات الوكيل متسقة ويساعدني تنوع مواقع الوكيل المتاحة في الوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا بسلاسة. كان إعداد الوكلاء أمرًا سهلاً، وكان فريق دعم العملاء لديهم سريع الاستجابة ومفيدًا عندما كنت بحاجة إلى المساعدة.

AmirSaasHub, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

الدعم

مزود وكيل مذهل مع دعم مفيد 24/7

steliosDieg, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

أنا أحب وكلاء FineProxy، فهو سريع حقًا ولا يمكن اكتشافه. لقد استخدمته في أدوات التشغيل الآلي مثل أدوات الكلمات الرئيسية، وبالنسبة لأدوات الاستخراج، فهي مثل أداة تغيير قواعد اللعبة، حيث يكون دعم العملاء من الدرجة الأولى عندما تحتاج إلى بعض المساعدة، فهم 24/7 متاحون لحل مشكلتك، وجودة الوكلاء مذهلة للغاية.

asdjkakarNorton Safe Web, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء