NEW! |一次 API 调用即可获得干净数据，无需自行抓取。免费领取 10,000 个令牌 →

免费代理列表

德国免费代理列表

定期验证的实时德国公共代理列表，适用于测试、一次性查询和开发工作流。

状态26 在线
已更新2 小时前
地区欧洲

实时德国代理
每 15 分钟更新

免费的德国公共代理，由我们定期验证速度和可用率。可复制单个 IP 或导出当前列表，无需注册。

协议
匿名性
端口
最后检查
26 在线·需要更多？ →
141.98.153.86:80
IP : 端口 评分 协议匿名性城市速度 可用率 最后检查 操作
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
精英全球
500 Mbps
99.97%
刚刚
购买
141.98.153.86:80
Contabo GmbH· 192 ms		96
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Karlsruhe
9.00 Mbps
100.0%
1 小时前
91.107.179.68:10809
Hetzner Online GmbH· 481 ms		67
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Falkenstein
3.74 Mbps
86.6%
1 小时前
103.237.102.191:11111
Zenlayer Inc· 815 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Frankfurt am Main
2.21 Mbps
100.0%
1 小时前
37.114.41.103:3128
SMARTNET Germany GmbH· 824 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
2.18 Mbps
91.9%
1 小时前
116.202.108.111:3128
Hetzner Online GmbH· 101 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Falkenstein
9.00 Mbps
99.8%
1 天前
47.91.65.23:3128
Alibaba (US) Technology· 1368 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Frankfurt am Main
1.32 Mbps
99.9%
1 小时前
80.74.54.148:3128
Deutsche Glasfaser Wholesale· 889 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
匿名Sonsbeck
2.02 Mbps
100.0%
1 小时前
161.35.70.249:80
DigitalOcean, LLC· 820 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Frankfurt am Main
2.19 Mbps
100.0%
1 小时前
49.13.22.249:10803
Hetzner Online GmbH· 1491 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Falkenstein
1.21 Mbps
55.3%
1 小时前
212.227.215.109:8128
IONOS SE· 658 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
2.74 Mbps
31.2%
2 小时前
206.81.30.79:3128
DigitalOcean, LLC· 105 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Frankfurt am Main
9.00 Mbps
19.5%
1 天前
157.90.10.50:80
Hetzner Online GmbH· 1006 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Falkenstein
1.79 Mbps
98.7%
1 小时前
5.42.127.131:80
Timeweb, LLP· 1153 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Frankfurt am Main
1.56 Mbps
99.8%
1 小时前
5.75.133.113:10803
Hetzner Online GmbH· 5098 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Nuremberg
353 Kbps
63.3%
1 小时前
5.75.133.113:10812
Hetzner Online GmbH· 1573 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Nuremberg
1.14 Mbps
48.7%
1 小时前
5.75.133.113:10807
Hetzner Online GmbH· 2833 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Nuremberg
635 Kbps
55.4%
1 小时前
193.58.122.93:8118
Play2go International Limited· 401 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Frankfurt am Main
4.49 Mbps
23.3%
1 小时前
144.76.61.252:3128
Hetzner Online GmbH· 2993 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Falkenstein
601 Kbps
50.5%
1 小时前
49.13.22.249:10807
Hetzner Online GmbH· 546 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Falkenstein
3.30 Mbps
11.3%
1 小时前
64.188.71.169:3128
Senko Digital LLC· 1706 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Frankfurt am Main
1.05 Mbps
72.2%
1 小时前
72.56.122.5:3128
Timeweb, LLP· 560 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
匿名Frankfurt am Main
3.21 Mbps
10.0%
1 小时前
43.131.47.181:6666
Tencent Building, Kejizhongyi· 6387 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Frankfurt am Main
282 Kbps
45.6%
1 小时前
176.94.224.86:8080
Vodafone GmbH· 729 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Hennef (Sieg)
2.47 Mbps
10.0%
6 小时前
144.76.61.252:1080
Hetzner Online GmbH· 5178 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Falkenstein
348 Kbps
24.1%
1 小时前
167.86.86.221:9050
Contabo GmbH· 3001 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Nuremberg
600 Kbps
13.1%
5 小时前
193.30.123.172:3128
netcup GmbH· 4237 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Nuremberg
425 Kbps
20.2%
7 小时前
正在显示 15 页，共 26

德国代理池概况

当前实时德国代理池的构成 — 按协议、匿名性、位置和主机分类。

代理池构成

已更新 100 分钟前· 26 个活跃 IP，位于 德国
按协议
HTTP24
HTTPS0
SOCKS422
SOCKS523
按匿名性
精英12
匿名2
透明12
未测试0
按城市
Frankfurt am Main9
Falkenstein7
Nuremberg5
Hennef (Sieg)1
延迟中位数: 1006 ms平均可用率: 59%最快代理: 101 ms

主要托管服务商

当前在实时德国代理池中出现的托管服务商
1Hetzner1038%
2Contabo28%
3DigitalOcean28%
4Timeweb28%
5Alibaba Cloud14%
6Deutsche Glasfaser Wholesale14%

适用于重要工作负载的高级代理

FineProxy 自有子网和 ASN。按 IP 而非按 GB 付费。即时激活，并提供 24 小时退款保证。

  • 99.97% 在所有位置向目标发出的成功请求
  • 每个 IP 最多 500 Mbps
  • 支持的协议：HTTP, HTTPS 端点, SOCKS4, SOCKS5, UDP
查看价格 →
1,000 次请求的结果

常规抓取任务的成功响应率 — 对比上表代理与 FineProxy 高级代理池。

免费
30%
300 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

免费代理与 FineProxy —客观对比

并列比较上方实时代理池与 FineProxy 高级服务。“免费”列中的数据直接来自实时快照。

参数免费德国代理 FREEFineProxy Premium PREMIUM
代理池规模26个实时 IP85,000+个 IP，覆盖 30 多个位置
平均可用率59%99.97%SLA
成功响应率（每 1,000 次请求）~30%(300 / 1000)99.7%(997 / 1000)
延迟中位数1006ms< 30 ms
每个 IP 吞吐量< 2 Mbps（共享）最高 500 Mbps
并发连接1–5（经常被封锁）1,500 起（取决于套餐）
支持的协议HTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
匿名保证混合: 高匿, 匿名, 透明仅高匿代理 — 无 IP 或 DNS 泄漏
IP 类型公共数据中心 + 透明住宅代理数据中心、自有 ASN 和子网
认证× 无 — 任何人均可使用✓ IP 白名单 + 用户名/密码
粘性会话× No✓ 最长 15 分钟（轮换套餐）
IP 轮换策略每小时（整个列表轮换）稳定 IP — 可按需刷新（每 8 天）
被目标网站封禁的风险高 — IP 公开且常被滥用低 — 信誉良好，自有子网
恶意中间人攻击风险可能 — 开放代理可能嗅探流量✓ 无 — 您的独享基础设施
支持全天候在线聊天、电子邮件和工程师工单支持
日志与合规日志、发票、合同（B2B）
最适合一次性测试、学习和业余脚本数据抓取、广告验证、SEO、SMM、市场研究、球鞋机器人
成本$0每个 IP 每月 $0.07 起

当前 德国 免费代理池包含 26 个可用 IP 主要分布于 Frankfurt am MainFalkenstein, 托管方 HetznerContabo. 延迟中位数约为 1006 ms ，过去一小时的可用率为 59%. 这足以用于快速测试或一次性脚本，但在最近一次每小时基准测试中，只有 ~30% 的常规抓取请求成功返回。随着免费 IP 快速失效，该比例会逐小时下降，通常在 24 小时内降至 10% 以下。

以下情况使用免费列表

您正在学习代理原理、执行一次性手动检查，或测试允许重试 5–10 次的单个端点。

以下情况使用 FineProxy Premium

您需要持续抓取、监控 SERP、管理广告活动，或运行无法接受超过 5% 失败率的生产工作负载。

配置 48 小时代理查看价格 →
免费德国代理列表多久更新一次？

我们每 15 分钟重建并验证公共代理池。由于这些服务器由独立第三方运营，两次检查之间的可用性可能发生变化。

没有德国代理在线时会怎样？

此页面会保持可用并持续检查源代理池。下次刷新出现可用代理后将自动添加；页面不会因临时数量而创建或删除。

免费德国代理适合哪些用途？

公共代理适用于临时测试、一次性公开查询和检查本地化响应。请勿通过未知公共服务器传输密码、付款信息或其他敏感数据。

何时应该改用托管代理池？

对于自动化、认证会话、持续流量或任何需要稳定可用率、支持和可控基础设施的工作流，请使用托管代理池。可在以下页面比较配置：价格页面.

其他国家/地区的免费代理

选择其他固定国家/地区页面。每次网站更新时都会刷新实时代理池数量。

高级代理性能， 经客户验证。

来自已验证评价池的四条相关客户评价，并链接到原始来源。

2011提供代理服务始于

负载下速度

我试过这个网站的代理——我很喜欢，速度非常快。质量非常好，我已经用了2个月，完全没有任何问题。快速解决问题！谢谢，如果需要我还会再用，价格很划算）

Александр СамсоновFineProxy 内部平台译自英语来源

我已经用FineProxy好几个月了，总体来说体验很积极。代理速度稳定，且多样的代理位置帮助我顺利访问地理限制内容。设置代理很简单，他们的客服团队在我需要帮助时响应迅速且乐于助人。

AmirSaasHub, 去年译自英语来源

支持

出色的代理服务提供商，提供24/7的实用支持

steliosDieg, 今年译自英语来源

我很喜欢FineProxy的代理，速度非常快，而且不容易被检测到。我将它用于关键词工具等自动化任务和数据抓取，效果带来了质的提升。客服也非常出色，无论何时需要帮助，都能提供24/7全天候支持，为你解决问题。代理质量确实很棒。

asdjkakarNorton Safe Web, 去年译自英语来源

评价均完整引用。如果客户提出了我们可以回应的问题，还会显示原平台上的回复。

所有客户评价