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Ücretsiz proxy listesi

Ücretsiz Almanya proxy listesi

Test, tek seferlik sorgular ve geliştirme iş akışları için herkese açık Almanya proxy'lerinin canlı, düzenli doğrulanan listesi.

Durum26 çevrimiçi
Güncellendi2 sa önce
BölgeAvrupa

Canlı Almanya proxy'leri
Her 15 dakikada güncellenir

Hız ve çalışma süresi için düzenli doğruladığımız ücretsiz genel Almanya proxy'leri. Tek bir IP kopyalayın veya güncel listeyi dışa aktarın — kayıt gerekmez.

Protokol
Anonimlik
Port
Son kontrol
26 çevrimiçi·Daha fazlası mı? →
141.98.153.86:80
IP : Port Puan ProtokollerAnonimlikŞehirHız Çalışma süresi Son kontrol İşlem
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ElitDünya geneli
500 Mbps
99.97%
Az önce
Satın alın
141.98.153.86:80
Contabo GmbH· 192 ms		96
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitKarlsruhe
9.00 Mbps
100.0%
1 sa önce
91.107.179.68:10809
Hetzner Online GmbH· 481 ms		67
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitFalkenstein
3.74 Mbps
86.6%
1 sa önce
103.237.102.191:11111
Zenlayer Inc· 815 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitFrankfurt am Main
2.21 Mbps
100.0%
1 sa önce
37.114.41.103:3128
SMARTNET Germany GmbH· 824 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
2.18 Mbps
91.9%
1 sa önce
116.202.108.111:3128
Hetzner Online GmbH· 101 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafFalkenstein
9.00 Mbps
99.8%
1 gün önce
47.91.65.23:3128
Alibaba (US) Technology· 1368 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitFrankfurt am Main
1.32 Mbps
99.9%
1 sa önce
80.74.54.148:3128
Deutsche Glasfaser Wholesale· 889 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonimSonsbeck
2.02 Mbps
100.0%
1 sa önce
161.35.70.249:80
DigitalOcean, LLC· 820 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafFrankfurt am Main
2.19 Mbps
100.0%
1 sa önce
49.13.22.249:10803
Hetzner Online GmbH· 1491 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitFalkenstein
1.21 Mbps
55.3%
1 sa önce
212.227.215.109:8128
IONOS SE· 658 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
2.74 Mbps
31.2%
2 sa önce
206.81.30.79:3128
DigitalOcean, LLC· 105 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafFrankfurt am Main
9.00 Mbps
19.5%
1 gün önce
157.90.10.50:80
Hetzner Online GmbH· 1006 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafFalkenstein
1.79 Mbps
98.7%
1 sa önce
5.42.127.131:80
Timeweb, LLP· 1153 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafFrankfurt am Main
1.56 Mbps
99.8%
1 sa önce
5.75.133.113:10803
Hetzner Online GmbH· 5098 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitNuremberg
353 Kbps
63.3%
1 sa önce
5.75.133.113:10812
Hetzner Online GmbH· 1573 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitNuremberg
1.14 Mbps
48.7%
1 sa önce
5.75.133.113:10807
Hetzner Online GmbH· 2833 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitNuremberg
635 Kbps
55.4%
1 sa önce
193.58.122.93:8118
Play2go International Limited· 401 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafFrankfurt am Main
4.49 Mbps
23.3%
1 sa önce
144.76.61.252:3128
Hetzner Online GmbH· 2993 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitFalkenstein
601 Kbps
50.5%
1 sa önce
49.13.22.249:10807
Hetzner Online GmbH· 546 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitFalkenstein
3.30 Mbps
11.3%
1 sa önce
64.188.71.169:3128
Senko Digital LLC· 1706 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafFrankfurt am Main
1.05 Mbps
72.2%
1 sa önce
72.56.122.5:3128
Timeweb, LLP· 560 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonimFrankfurt am Main
3.21 Mbps
10.0%
1 sa önce
43.131.47.181:6666
Tencent Building, Kejizhongyi· 6387 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafFrankfurt am Main
282 Kbps
45.6%
1 sa önce
176.94.224.86:8080
Vodafone GmbH· 729 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafHennef (Sieg)
2.47 Mbps
10.0%
6 sa önce
144.76.61.252:1080
Hetzner Online GmbH· 5178 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafFalkenstein
348 Kbps
24.1%
1 sa önce
167.86.86.221:9050
Contabo GmbH· 3001 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafNuremberg
600 Kbps
13.1%
5 sa önce
193.30.123.172:3128
netcup GmbH· 4237 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafNuremberg
425 Kbps
20.2%
7 sa önce
Gösterilen 15 arasında 26

Almanya proxy havuzuözeti

Canlı Almanya havuzunda şu anda neler var — protokol, anonimlik, konum ve ana makineye göre.

Havuz bileşimi

Güncellendi 100 dakika önce· 26 aktif IP — Almanya
Protokole göre
HTTP24
HTTPS0
SOCKS422
SOCKS523
Anonimliğe göre
Elit12
Anonim2
Şeffaf12
Test edilmedi0
Şehre göre
Frankfurt am Main9
Falkenstein7
Nuremberg5
Hennef (Sieg)1
Medyan gecikme: 1006 msOrtalama çalışma süresi: 59%En hızlı proxy: 101 ms

Başlıca barındırma sağlayıcıları

Canlı Almanya havuzunda şu anda temsil edilen barındırıcılar
1Hetzner1038%
2Contabo28%
3DigitalOcean28%
4Timeweb28%
5Alibaba Cloud14%
6Deutsche Glasfaser Wholesale14%

Ciddi iş yükleri için premiumproxy’ler

FineProxy’nin sahip olduğu alt ağlar ve ASN. Gigabayt başına değil, IP başına ödeyin. 24 saatlik para iade garantisiyle anında aktivasyon.

  • 99.97% her konumda hedefinize giden başarılı istekler
  • Her IP'de 500 Mbps değere kadar
  • Desteklenen protokoller: HTTP, HTTPS uç noktası, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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1,000 istekte neler alırsınız

Tipik bir web veri kazıma işinde başarılı yanıt oranı — yukarıdaki tablodaki proxy'ler ile FineProxy premium havuzu karşılaştırması.

Ücretsiz
30%
300 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Ücretsiz ve FineProxy — Dürüstkarşılaştırma

Yukarıdaki canlı havuz ile FineProxy'nin premium teklifinin yan yana karşılaştırması. «Ücretsiz» sütunundaki sayılar doğrudan canlı anlık görüntüden gelir.

ParametreÜcretsiz Almanya proxy'leri ÜCRETSİZFineProxy Premium PREMIUM
Havuz boyutu26Aktif IP'ler85,000+30'dan fazla konumda IP
Ortalama çalışma süresi59%99.97%SLA
Başarılı yanıt oranı(1,000 istek başına)~30%(300 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Medyan gecikme1006ms< 30 ms
IP başına aktarım< 2 Mbps (paylaşımlı)500 Mbps'ye kadar
Eşzamanlı bağlantılar1–5 (sıkça engellenir)1,500'den itibaren (plana bağlı)
Desteklenen protokollerHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Anonimlik güvencesiKarışık: Yüksek anonimlik, Anonim, ŞeffafYalnızca yüksek anonimlik — IP veya DNS sızıntısı yok
IP türüGenel veri merkezi + şeffaf konutVeri merkezi, kendi ASN ve alt ağlar
Kimlik doğrulama× Yok — herkes kullanabilir✓ İzin verilen IP listesi + kullanıcı adı/şifre
Yapışkan oturumlar× Yok✓ 15 dakikaya kadar (dönen planlar)
IP dönüş politikasıSaatlik (listenin tamamı döner)Kararlı IP'ler — isteğe bağlı yenileme (her 8 günde)
Hedef site tarafından yasaklanma riskiYüksek — IP'ler herkese açık, sıkça kötüye kullanılırDüşük — temiz itibar, kendi alt ağlarımız
Kötü niyetli MITM riskiOlası — açık proxy'ler trafiği dinleyebilir✓ Yok — size özel altyapı
DestekYokMühendislerle 7/24 canlı sohbet, e-posta ve destek talebi sistemi
Günlükler ve uyumlulukYokGünlükler, faturalar, sözleşmeler (B2B)
En uygunTek seferlik test, öğrenme, hobi betikleriWeb veri kazıma, reklam doğrulama, SEO, SMM, pazar araştırması, sneaker botlar
Maliyet$0$0.07 / IP / ay'dan itibaren

Şu anda Almanya ücretsiz havuzunda 26 çalışan IP var çoğunlukla şu konumlarda Frankfurt am Main ve Falkenstein, şu sağlayıcılarca barındırılıyor: Hetzner ve Contabo. Medyan gecikme yaklaşık 1006 ms ve son saatteki çalışma süresi 59%. Hızlı bir test veya tek seferlik bir betik için yeterlidir; ancak son saatlik kıyaslamamızda yalnızca ~30% tipik web veri kazıma isteği başarılı döndü — ve bu pay her geçen saat düşmeye devam ediyor; bu ücretsiz IP'ler hızla devre dışı kaldığı için genellikle 24 saat içinde 10% altına iner.

Ücretsiz listeyi şu durumda kullanın

Proxy'lerin nasıl çalıştığını öğreniyor, tek seferlik manuel kontroller yapıyor veya 5–10 yeniden denemenin kabul edildiği tek bir uç noktayı test ediyorsunuz.

FineProxy Premium'u şu durumda kullanın

Sürekli web veri kazıması yapıyor, SERP'leri izliyor, reklam kampanyaları yönetiyor veya > 5% başarısızlık oranında bozulan herhangi bir üretim iş yükü çalıştırıyorsunuz.

Proxy’leri 48 saat için yapılandırFiyatlandırmayı görüntüleyin →
Ücretsiz Almanya proxy listesi ne sıklıkla güncellenir?

Genel havuzu her 15 dakikada bir yeniden oluşturup doğrularız. Bu sunucular bağımsız üçüncü taraflarca işletildiği için kontroller arasında kullanılabilirlik değişebilir.

Hiç Almanya proxy'si çevrimiçi olmadığında ne olur?

Sayfa erişilebilir kalır ve kaynak havuzunu kontrol etmeye devam eder. Sonraki yenilemede çalışan bir proxy belirdiğinde otomatik olarak eklenir; sayfa geçici bir sayıya göre oluşturulmaz veya kaldırılmaz.

Ücretsiz Almanya proxy'lerini ne için kullanabilirim?

Genel proxy'ler geçici testler, tek seferlik herkese açık sorgular ve yerelleştirilmiş yanıtları kontrol etmek için uygundur. Parolaları, ödeme bilgilerini veya diğer hassas verileri tanımadığınız genel bir sunucu üzerinden göndermeyin.

Yönetilen bir proxy havuzunu ne zaman kullanmalıyım?

Otomasyon, kimliği doğrulanmış oturumlar, sürekli trafik veya öngörülebilir çalışma süresi, destek ve kontrollü altyapı gerektiren her iş akışı için yönetilen bir havuz kullanın. Kullanılabilir yapılandırmaları şurada karşılaştırın: fiyatlandırma sayfası.

Diğer ülkelerde ücretsizproxy’ler

Başka bir kalıcı ülke sayfası seçin. Canlı havuz sayıları her site güncellemesinde yenilenir.

Üstün performans, müşterilerce doğrulanmış.

Doğrulanmış yorum havuzumuzdan, orijinal kaynaklarına bağlı dört ilgili müşteri yorumu.

2011yılından beri proxy hizmeti

Yük altında hız

Bu sitedeki proxy’yi denedim — beğendim, hızı mükemmel. Kalitesi çok iyi, 2 aydır kullanıyorum ve hiçbir sorun yok. Sorunları çözmeye hızla yardımcı oluyor! Teşekkürler, gerekirse tekrar kullanacağım, fiyatı mükemmel)

Александр СамсоновFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

FineProxy’yi birkaç aydır kullanıyorum ve genel olarak deneyimim olumlu oldu. Proxy hızları tutarlı ve sunulan proxy konumlarının çeşitliliği, coğrafi olarak kısıtlanmış içeriklere sorunsuzca erişmeme yardımcı oluyor. Proxy’lerin kurulumu basitti; yardıma ihtiyaç duyduğumda müşteri destek ekipleri hızlı yanıt verdi ve yardımcı oldu.

AmirSaasHub, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Destek

7/24 yardımsever destek sunan muhteşem bir proxy sağlayıcısı

steliosDieg, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

FineProxy proxy’lerine bayılıyorum; gerçekten hızlılar ve tespit edilemiyorlar. Anahtar kelime araçları gibi otomasyon araçlarında ve veri kazıma araçlarında kullandım; oyunun kurallarını değiştiriyorlar. Yardıma ihtiyaç duyduğunuzda müşteri desteği birinci sınıf; sorununuzu çözmek için 7/24 ulaşılabilirler. Proxy’lerin kalitesi tek kelimeyle muhteşem.

asdjkakarNorton Safe Web, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

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