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Ücretsiz proxy listesi

Ücretsiz Rusya proxy listesi

Test, tek seferlik sorgular ve geliştirme iş akışları için herkese açık Rusya proxy'lerinin canlı, düzenli doğrulanan listesi.

Durum28 çevrimiçi
Güncellendi2 sa önce
BölgeAvrupa

Canlı Rusya proxy'leri
Her 15 dakikada güncellenir

Hız ve çalışma süresi için düzenli doğruladığımız ücretsiz genel Rusya proxy'leri. Tek bir IP kopyalayın veya güncel listeyi dışa aktarın — kayıt gerekmez.

Protokol
Anonimlik
Port
Son kontrol
28 çevrimiçi·Daha fazlası mı? →
185.50.202.185:1080
IP : Port Puan ProtokollerAnonimlikŞehirHız Çalışma süresi Son kontrol İşlem
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ElitDünya geneli
500 Mbps
99.97%
Az önce
Satın alın
185.50.202.185:1080
Cloud.ru· 175 ms		87
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
9.00 Mbps
84.5%
1 sa önce
81.177.215.51:8080
Global Connectivity Solutions· 256 ms		80
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
7.03 Mbps
86.0%
8 sa önce
46.47.197.210:3128
PJSC MegaFon· 885 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
2.03 Mbps
100.0%
1 sa önce
176.106.241.50:80
NPF SOFTVIDEO Ltd.· 77 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafMytishchi
9.00 Mbps
90.3%
2 gün önce
45.147.179.118:3213
Beget LLC· 846 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonimSt Petersburg
2.13 Mbps
100.0%
12 sa önce
46.148.234.53:8120
JSC Selectel· 312 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
5.77 Mbps
15.5%
2 sa önce
176.99.134.183:8090
Inetcom Carrier LLC· 3803 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitMoscow
473 Kbps
93.6%
1 sa önce
5.143.25.125:10808
Rostelecom· 2558 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitVladivostok
704 Kbps
91.0%
12 sa önce
31.12.75.183:80
Cloudflare London, LLC· 1160 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.55 Mbps
100.0%
1 sa önce
2.56.178.88:808
UFO Hosting LLC· 189 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafMoscow
9.00 Mbps
17.6%
1 sa önce
95.66.138.21:8880
Limited Liability Company· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafVladimir
1.32 Mbps
100.0%
1 sa önce
195.19.217.200:3128
MTS PJSC· 1282 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
93.5%
1 gün önce
46.39.251.233:1080
Iskratelecom JSC· 1139 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.58 Mbps
36.0%
1 sa önce
5.129.254.129:8888
Jsc timeweb· 1224 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafMoscow
1.47 Mbps
86.1%
10 sa önce
31.12.75.145:80
Cloudflare London, LLC· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
185.148.105.13:80
Cloudflare London, LLC· 2279 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
790 Kbps
100.0%
1 sa önce
178.140.3.161:5678
Rostelecom· 2209 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafMoscow
815 Kbps
98.5%
2 gün önce
195.191.158.128:8080
Intelsc Ltd.· 4980 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
361 Kbps
96.4%
2 gün önce
91.202.185.69:80
Globalcom Ltd.· 2573 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
700 Kbps
92.8%
2 gün önce
176.114.203.165:10809
Annet Ltd.· 4902 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitVologda
367 Kbps
41.0%
1 sa önce
188.73.182.140:10808
LLC KomTehCentr· 1985 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
907 Kbps
28.6%
1 sa önce
51.250.99.247:1080
Yandex.Cloud LLC· 6859 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
262 Kbps
62.7%
1 sa önce
109.191.153.43:10808
Intersvyaz-2 JSC· 2088 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitChelyabinsk
862 Kbps
17.3%
20 sa önce
5.101.232.194:10808
LLC Real-net· 5882 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
306 Kbps
16.6%
1 sa önce
176.49.190.206:2080
Rostelecom· 6478 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitZapasnoy Imbezh
278 Kbps
19.0%
17 sa önce
176.114.203.165:10808
Annet Ltd.· 2479 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitVologda
726 Kbps
10.9%
1 sa önce
94.247.244.120:3128
JSC ER-Telecom Holding· 8615 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafSt Petersburg
209 Kbps
18.1%
1 sa önce
194.87.104.62:3128
Jsc timeweb· 5256 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafMoscow
342 Kbps
13.1%
14 sa önce
Gösterilen 15 arasında 28

Rusya proxy havuzuözeti

Canlı Rusya havuzunda şu anda neler var — protokol, anonimlik, konum ve ana makineye göre.

Havuz bileşimi

Güncellendi 100 dakika önce· 28 aktif IP — Rusya
Protokole göre
HTTP27
HTTPS0
SOCKS423
SOCKS524
Anonimliğe göre
Elit13
Anonim1
Şeffaf14
Test edilmedi0
Şehre göre
Moscow5
St Petersburg2
Vologda2
Chelyabinsk1
Medyan gecikme: 2088 msOrtalama çalışma süresi: 65%En hızlı proxy: 77 ms

Başlıca barındırma sağlayıcıları

Canlı Rusya havuzunda şu anda temsil edilen barındırıcılar
1Cloudflare London311%
2Rostelecom311%
3Annet27%
4Jsc timeweb27%
5Beget14%
6Cloud.ru14%

Ciddi iş yükleri için premiumproxy’ler

FineProxy’nin sahip olduğu alt ağlar ve ASN. Gigabayt başına değil, IP başına ödeyin. 24 saatlik para iade garantisiyle anında aktivasyon.

  • 99.97% her konumda hedefinize giden başarılı istekler
  • Her IP'de 500 Mbps değere kadar
  • Desteklenen protokoller: HTTP, HTTPS uç noktası, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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1,000 istekte neler alırsınız

Tipik bir web veri kazıma işinde başarılı yanıt oranı — yukarıdaki tablodaki proxy'ler ile FineProxy premium havuzu karşılaştırması.

Ücretsiz
33%
330 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Ücretsiz ve FineProxy — Dürüstkarşılaştırma

Yukarıdaki canlı havuz ile FineProxy'nin premium teklifinin yan yana karşılaştırması. «Ücretsiz» sütunundaki sayılar doğrudan canlı anlık görüntüden gelir.

ParametreÜcretsiz Rusya proxy'leri ÜCRETSİZFineProxy Premium PREMIUM
Havuz boyutu28Aktif IP'ler85,000+30'dan fazla konumda IP
Ortalama çalışma süresi65%99.97%SLA
Başarılı yanıt oranı(1,000 istek başına)~33%(330 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Medyan gecikme2088ms< 30 ms
IP başına aktarım< 2 Mbps (paylaşımlı)500 Mbps'ye kadar
Eşzamanlı bağlantılar1–5 (sıkça engellenir)1,500'den itibaren (plana bağlı)
Desteklenen protokollerHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Anonimlik güvencesiKarışık: Yüksek anonimlik, Anonim, ŞeffafYalnızca yüksek anonimlik — IP veya DNS sızıntısı yok
IP türüGenel veri merkezi + şeffaf konutVeri merkezi, kendi ASN ve alt ağlar
Kimlik doğrulama× Yok — herkes kullanabilir✓ İzin verilen IP listesi + kullanıcı adı/şifre
Yapışkan oturumlar× Yok✓ 15 dakikaya kadar (dönen planlar)
IP dönüş politikasıSaatlik (listenin tamamı döner)Kararlı IP'ler — isteğe bağlı yenileme (her 8 günde)
Hedef site tarafından yasaklanma riskiYüksek — IP'ler herkese açık, sıkça kötüye kullanılırDüşük — temiz itibar, kendi alt ağlarımız
Kötü niyetli MITM riskiOlası — açık proxy'ler trafiği dinleyebilir✓ Yok — size özel altyapı
DestekYokMühendislerle 7/24 canlı sohbet, e-posta ve destek talebi sistemi
Günlükler ve uyumlulukYokGünlükler, faturalar, sözleşmeler (B2B)
En uygunTek seferlik test, öğrenme, hobi betikleriWeb veri kazıma, reklam doğrulama, SEO, SMM, pazar araştırması, sneaker botlar
Maliyet$0$0.07 / IP / ay'dan itibaren

Şu anda Rusya ücretsiz havuzunda 28 çalışan IP var çoğunlukla şu konumlarda Moscow ve St Petersburg, şu sağlayıcılarca barındırılıyor: Cloudflare London ve Rostelecom. Medyan gecikme yaklaşık 2088 ms ve son saatteki çalışma süresi 65%. Hızlı bir test veya tek seferlik bir betik için yeterlidir; ancak son saatlik kıyaslamamızda yalnızca ~33% tipik web veri kazıma isteği başarılı döndü — ve bu pay her geçen saat düşmeye devam ediyor; bu ücretsiz IP'ler hızla devre dışı kaldığı için genellikle 24 saat içinde 10% altına iner.

Ücretsiz listeyi şu durumda kullanın

Proxy'lerin nasıl çalıştığını öğreniyor, tek seferlik manuel kontroller yapıyor veya 5–10 yeniden denemenin kabul edildiği tek bir uç noktayı test ediyorsunuz.

FineProxy Premium'u şu durumda kullanın

Sürekli web veri kazıması yapıyor, SERP'leri izliyor, reklam kampanyaları yönetiyor veya > 5% başarısızlık oranında bozulan herhangi bir üretim iş yükü çalıştırıyorsunuz.

Proxy’leri 48 saat için yapılandırFiyatlandırmayı görüntüleyin →
Ücretsiz Rusya proxy listesi ne sıklıkla güncellenir?

Genel havuzu her 15 dakikada bir yeniden oluşturup doğrularız. Bu sunucular bağımsız üçüncü taraflarca işletildiği için kontroller arasında kullanılabilirlik değişebilir.

Hiç Rusya proxy'si çevrimiçi olmadığında ne olur?

Sayfa erişilebilir kalır ve kaynak havuzunu kontrol etmeye devam eder. Sonraki yenilemede çalışan bir proxy belirdiğinde otomatik olarak eklenir; sayfa geçici bir sayıya göre oluşturulmaz veya kaldırılmaz.

Ücretsiz Rusya proxy'lerini ne için kullanabilirim?

Genel proxy'ler geçici testler, tek seferlik herkese açık sorgular ve yerelleştirilmiş yanıtları kontrol etmek için uygundur. Parolaları, ödeme bilgilerini veya diğer hassas verileri tanımadığınız genel bir sunucu üzerinden göndermeyin.

Yönetilen bir proxy havuzunu ne zaman kullanmalıyım?

Otomasyon, kimliği doğrulanmış oturumlar, sürekli trafik veya öngörülebilir çalışma süresi, destek ve kontrollü altyapı gerektiren her iş akışı için yönetilen bir havuz kullanın. Kullanılabilir yapılandırmaları şurada karşılaştırın: fiyatlandırma sayfası.

Diğer ülkelerde ücretsizproxy’ler

Başka bir kalıcı ülke sayfası seçin. Canlı havuz sayıları her site güncellemesinde yenilenir.

Üstün performans, müşterilerce doğrulanmış.

Doğrulanmış yorum havuzumuzdan, orijinal kaynaklarına bağlı dört ilgili müşteri yorumu.

2011yılından beri proxy hizmeti

Yük altında hız

Yıllardır müşterisiyim ve Fine en iyi proxy’leri ve hizmeti sundu; her türlü sorunda daima yardımcı oluyor ve hızlı yanıt veriyor.

Anon SuperVIPTrustpilot, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Bu mütevazı incelemenin saygıdeğer okurları, sizleri selamlıyorum. Biraz proxy sunucularından söz edeyim. Bana göre proxy sunucuları farklı durumlarda ve çeşitli amaçlarla çok faydalı olabilir. Fineproxy’nin, özellikle çalışma hızı açısından iyi bir seçim olduğunu düşünüyorum. Kullanımı da rahat. Fineproxy’yi iki aydır kullanıyorum ve ondan içtenlikle memnunum.

Mike MillerFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

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