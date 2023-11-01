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Lista darmowych proxy

Lista darmowych proxy — Kanada

Aktualna, regularnie weryfikowana lista publicznych proxy z Kanada do testów, jednorazowych zapytań i pracy deweloperskiej.

Status505 online
Zaktualizowano2 godz. temu
RegionAmeryka Północna

Działające proxy
Kanada · aktualizacja co 15 minut

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Port
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505 online·Potrzebujesz więcej? →
23.227.39.78:80
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ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
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500 Mbps
99.97%
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23.227.39.78:80
Cloudflare, Inc.· 196 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.52:80
Cloudflare, Inc.· 174 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.106:80
Cloudflare, Inc.· 204 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
8.82 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.115:80
Cloudflare, Inc.· 96 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.60:80
Cloudflare, Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
8.61 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.197:80
Cloudflare, Inc.· 216 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
8.33 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.60:80
Cloudflare, Inc.· 231 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
7.79 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.217:80
Cloudflare, Inc.· 226 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
7.96 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.6:80
Cloudflare, Inc.· 256 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
7.03 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.245:80
Cloudflare, Inc.· 325 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
5.54 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.21:80
Cloudflare, Inc.· 413 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
4.36 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.39:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
3.88 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.192:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
3.88 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.205:80
Cloudflare, Inc.· 460 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
3.91 Mbps
100.0%
1 godz. temu
184.75.221.82:3118
Amanah Tech Inc.· 1145 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonimowe
1.57 Mbps
99.9%
1 godz. temu
23.227.39.40:80
Cloudflare, Inc.· 544 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
3.31 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.201:80
Cloudflare, Inc.· 541 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
3.33 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.15:80
Cloudflare, Inc.· 616 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
2.92 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.3:80
Cloudflare, Inc.· 634 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
2.84 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.168:80
Cloudflare, Inc.· 626 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
2.88 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.65:80
Cloudflare, Inc.· 565 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
3.19 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.189:80
Cloudflare, Inc.· 621 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
2.90 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.12:80
Cloudflare, Inc.· 618 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
2.91 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.148:80
Cloudflare, Inc.· 568 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
3.17 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.123:80
Cloudflare, Inc.· 589 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
3.06 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.23:80
Cloudflare, Inc.· 595 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
3.02 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.82:80
Cloudflare, Inc.· 668 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
2.69 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.204:80
Cloudflare, Inc.· 738 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
2.44 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.135:80
Cloudflare, Inc.· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
2.60 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.247:80
Cloudflare, Inc.· 747 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
2.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.154:80
Cloudflare, Inc.· 725 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
2.48 Mbps
100.0%
1 godz. temu
38.49.210.79:40000
Rica Web Services· 453 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteMontreal
3.97 Mbps
18.8%
1 godz. temu
159.203.61.169:3128
DigitalOcean, LLC· 287 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneToronto
6.27 Mbps
46.8%
1 godz. temu
23.227.38.102:80
Cloudflare, Inc.· 1251 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.44 Mbps
99.6%
1 godz. temu
23.227.38.246:80
Cloudflare, Inc.· 1254 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.169:80
Cloudflare, Inc.· 1259 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.43 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.45:80
Cloudflare, Inc.· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.43 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.140:80
Cloudflare, Inc.· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.55:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.33:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.33 Mbps
99.6%
1 godz. temu
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.40 Mbps
99.0%
1 godz. temu
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.46:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.185:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.137:80
Cloudflare, Inc.· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.5:80
Cloudflare, Inc.· 1357 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.242:80
Cloudflare, Inc.· 1383 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.73:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.88:80
Cloudflare, Inc.· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.159:80
Cloudflare, Inc.· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.173:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.8:80
Cloudflare, Inc.· 1400 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.49:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.207:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.54:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.12:80
Cloudflare, Inc.· 1176 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.53 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.94:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.179:80
Cloudflare, Inc.· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.248:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.135:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.187:80
Cloudflare, Inc.· 1161 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.55 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.109:80
Cloudflare, Inc.· 1379 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.239:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.222:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.11:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.206:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.159:80
Cloudflare, Inc.· 1466 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.23 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.121:80
Cloudflare, Inc.· 1428 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.119:80
Cloudflare, Inc.· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.31 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.30:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.88:80
Cloudflare, Inc.· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.83:80
Cloudflare, Inc.· 1307 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.51:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.50 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.111:80
Cloudflare, Inc.· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.25 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.48:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.69:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.7:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.20:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.223:80
Cloudflare, Inc.· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.22 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.50:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.64:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.1:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.211:80
Cloudflare, Inc.· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.48 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.52:80
Cloudflare, Inc.· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.220:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.60.161:80
Cloudflare, Inc.· 1083 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.66 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.93:80
Cloudflare, Inc.· 1123 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.60 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.155:80
Cloudflare, Inc.· 1151 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.56 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.53:80
Cloudflare, Inc.· 1104 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.63 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.195:80
Cloudflare, Inc.· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.150:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.151:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.61:80
Cloudflare, Inc.· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.79:80
Cloudflare, Inc.· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.227:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.80:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.184:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.14:80
Cloudflare, Inc.· 1319 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.197:80
Cloudflare, Inc.· 1105 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.63 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.178:80
Cloudflare, Inc.· 1211 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.83:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.40 Mbps
99.8%
1 godz. temu
23.227.38.95:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.254:80
Cloudflare, Inc.· 1366 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.147:80
Cloudflare, Inc.· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.70:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.236:80
Cloudflare, Inc.· 1392 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.163:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.167:80
Cloudflare, Inc.· 1396 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.19:80
Cloudflare, Inc.· 1377 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.31 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.156:80
Cloudflare, Inc.· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.56 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.110:80
Cloudflare, Inc.· 1351 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.244:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.96:80
Cloudflare, Inc.· 1174 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.53 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.152:80
Cloudflare, Inc.· 1206 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.98:80
Cloudflare, Inc.· 1202 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.50 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.42:80
Cloudflare, Inc.· 1182 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.196:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.157:80
Cloudflare, Inc.· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.2:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.130:80
Cloudflare, Inc.· 1483 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.190:80
Cloudflare, Inc.· 1455 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.240:80
Cloudflare, Inc.· 1452 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.100:80
Cloudflare, Inc.· 1490 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.244:80
Cloudflare, Inc.· 1449 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.103:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.226:80
Cloudflare, Inc.· 1415 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.27:80
Cloudflare, Inc.· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.164:80
Cloudflare, Inc.· 1499 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.228:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.177:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.105:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.38 Mbps
98.5%
1 godz. temu
23.227.39.233:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.133:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.81:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.21:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.153:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.136:80
Cloudflare, Inc.· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.25 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.98:80
Cloudflare, Inc.· 1311 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.17:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.28 Mbps
98.8%
1 godz. temu
23.227.38.51:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.138:80
Cloudflare, Inc.· 1421 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.204:80
Cloudflare, Inc.· 1394 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.8:80
Cloudflare, Inc.· 1385 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.170:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.229:80
Cloudflare, Inc.· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.108:80
Cloudflare, Inc.· 1289 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.95:80
Cloudflare, Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.119:80
Cloudflare, Inc.· 1247 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.16:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.74:80
Cloudflare, Inc.· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.114:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.82:80
Cloudflare, Inc.· 1209 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.67:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.44:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.56:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.243:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.42 Mbps
99.6%
1 godz. temu
23.227.39.156:80
Cloudflare, Inc.· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.199:80
Cloudflare, Inc.· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.38 Mbps
99.9%
1 godz. temu
23.227.38.202:80
Cloudflare, Inc.· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.174:80
Cloudflare, Inc.· 1248 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.10:80
Cloudflare, Inc.· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.84:80
Cloudflare, Inc.· 1190 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.214:80
Cloudflare, Inc.· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.80:80
Cloudflare, Inc.· 1181 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.190:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.210:80
Cloudflare, Inc.· 1493 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.26:80
Cloudflare, Inc.· 1464 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.23 Mbps
96.1%
1 godz. temu
23.227.39.137:80
Cloudflare, Inc.· 1443 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.25 Mbps
98.5%
1 godz. temu
23.227.38.224:80
Cloudflare, Inc.· 1953 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
922 Kbps
99.4%
1 godz. temu
23.227.38.129:80
Cloudflare, Inc.· 1940 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
928 Kbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.231:80
Cloudflare, Inc.· 1727 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.04 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.57:80
Cloudflare, Inc.· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.06 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.77:80
Cloudflare, Inc.· 1663 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.08 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.54:80
Cloudflare, Inc.· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.10 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.97:80
Cloudflare, Inc.· 1631 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneOttawa
1.10 Mbps
100.0%
1 godz. temu
Wyświetlanie 15 z 505

Przegląd puli proxy —Kanada

Aktualna zawartość puli Kanada — według protokołu, anonimowości, lokalizacji i hosta.

Skład puli

Zaktualizowano 100 min temu· 505 aktywnych IP w Kanada
Wg protokołu
HTTP200
HTTPS0
SOCKS42
SOCKS52
Według anonimowości
Elite1
Anonimowe1
Transparentne198
Nie testowano0
Według miasta
Ottawa196
Montreal1
Toronto1
Mediana opóźnienia: 1297 msŚredni uptime: 99%Najszybsze proxy: 96 ms

Najwięksi dostawcy hostingu

Hosty obecnie dostępne w aktywnej puli Kanada
1Cloudflare19739%
2Amanah Tech10%
3DigitalOcean10%
4Rica Web Services10%

Proxy premium do poważnychobciążeń

Własne podsieci i ASN FineProxy. Płacisz za IP, a nie za gigabajt. Natychmiastowa aktywacja i 24-godzinna gwarancja zwrotu pieniędzy.

  • 99.97% udanych żądań do celu we wszystkich lokalizacjach
  • Do 500 Mbps na każdym IP
  • Obsługiwane protokoły: HTTP, endpoint HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Zobacz cennik →
Co otrzymujesz przy 1 000 zapytań

Odsetek udanych odpowiedzi w typowym zadaniu scrapingowym — proxy z powyższej tabeli vs. pula premium FineProxy.

Darmowe
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Darmowe vs FineProxy — uczciweporównanie

Bezpośrednie porównanie powyższej aktywnej puli z ofertą premium FineProxy. Dane w kolumnie „Darmowe” pochodzą z aktualnego zrzutu.

ParametrDarmowe proxy — Kanada FREEFineProxy Premium PREMIUM
Rozmiar puli505Aktywne adresy IP85,000+Adresy IP w ponad 30 lokalizacjach
Średni uptime99%99.97%SLA
Wskaźnik udanych odpowiedzi(na 1 000 zapytań)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Mediana opóźnienia1297ms< 30 ms
Przepustowość na IP< 2 Mbps (współdzielone)do 500 Mbps
Jednoczesne połączenia1–5 (często blokowane)od 1 500 (zależnie od planu)
Obsługiwane protokołyHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Gwarancja anonimowościMieszane: Wysoka anonimowość, Anonimowe, TransparentneTylko wysoka anonimowość — bez wycieków IP ani DNS
Typ IPPubliczne datacenter + transparentne rezydenckieDatacenter, własny ASN i podsieci
Uwierzytelnianie× Brak — każdy może korzystać✓ Lista dozwolonych IP + login/hasło
Sesje sticky× Nie✓ Do 15 min (plany rotacyjne)
Zasady rotacji IPCo godzinę (rotuje cała lista)Stabilne IP — odświeżanie na żądanie (co 8 dni)
Ryzyko blokady przez witrynę docelowąWysokie — IP są publiczne i często nadużywaneNiskie — dobra reputacja, własne podsieci
Ryzyko złośliwego ataku MITMMożliwe — otwarte proxy mogą przechwytywać ruch✓ Brak — Twoja dedykowana infrastruktura
WsparcieBrakCzat na żywo 24/7, e-mail i zgłoszenia obsługiwane przez inżynierów
Logi i zgodnośćBrakLogi, faktury i umowy (B2B)
Najlepsze doJednorazowe testy, nauka i skrypty hobbystyczneScraping, weryfikacja reklam, SEO, SMM, badania rynku, boty zakupowe
Koszt$0od $0.07 za IP / miesiąc

Obecnie Kanada darmowa pula zawiera 505 działających IP rozłożonych głównie między Ottawa i Montreal, hostowane przez Cloudflare i Amanah Tech. Mediana opóźnienia wynosi około 1297 ms a uptime w ostatniej godzinie wynosi 99%. To wystarczy do szybkiego testu lub jednorazowego skryptu, ale w naszym ostatnim godzinnym benchmarku tylko ~50% typowych żądań scrapingowych zakończyło się powodzeniem — a odsetek ten spada z każdą godziną i zwykle w ciągu 24 godzin maleje poniżej 10%, ponieważ darmowe IP szybko przestają działać.

Skorzystaj z darmowej listy, jeśli

Uczysz się działania proxy, wykonujesz jednorazowe kontrole ręczne albo testujesz pojedynczy endpoint, dla którego dopuszczalne jest 5–10 ponowień.

Wybierz FineProxy Premium, jeśli

Prowadzisz ciągły scraping, monitorujesz SERP, zarządzasz kampaniami reklamowymi lub obsługujesz zadanie produkcyjne, które nie toleruje wskaźnika błędów powyżej 5%.

Skonfiguruj proxy na 48 godzinZobacz cennik →
Jak często aktualizowana jest lista darmowych proxy z Kanada?

Odbudowujemy i weryfikujemy publiczną pulę co 15 minut. Dostępność może zmieniać się między kontrolami, ponieważ serwery są obsługiwane przez niezależne podmioty zewnętrzne.

Co się dzieje, gdy żadne proxy z Kanada nie jest online?

Strona pozostaje dostępna i nadal sprawdza pulę źródłową. Gdy podczas kolejnego odświeżenia pojawi się działające proxy, zostanie dodane automatycznie. Strona nie jest tworzona ani usuwana na podstawie chwilowej liczby proxy.

Do czego mogę używać darmowych proxy z Kanada?

Publiczne proxy nadają się do jednorazowych testów, publicznych zapytań i sprawdzania odpowiedzi lokalizowanych. Nie przesyłaj haseł, danych płatniczych ani innych poufnych informacji przez nieznany publiczny serwer.

Kiedy lepiej wybrać zarządzaną pulę proxy?

Używaj zarządzanej puli do automatyzacji, uwierzytelnionych sesji, ciągłego ruchu i każdego zadania wymagającego przewidywalnego uptime’u, wsparcia oraz kontrolowanej infrastruktury. Porównaj dostępne konfiguracje na stronie z cennikiem.

Darmowe proxy w innychkrajach

Wybierz stronę innego kraju. Liczebność aktywnych pul jest odświeżana przy każdej aktualizacji serwisu.

Wydajność premium, potwierdzona przez klientów.

Cztery powiązane opinie klientów z naszej zweryfikowanej puli, z odnośnikami do oryginalnych źródeł.

2011świadczymy usługi proxy od

Szybkość pod obciążeniem

FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.

NiskoniskiDieg, W ubiegłym rokuŹródło

Jesteśmy z 2, moje siostry wynajmują mieszkanie i mamy możliwość zakupu pakietu proxy dla klientów 3. To oznacza – podzielić podstawową cenę między nas wszystkich. To sprawia, że jest to znacznie tańsze. Więc zamówiliśmy pakiet, który kosztuje 13.9 $ i jesteśmy z niego bardzo zadowoleni. To genialne! Ten proxy chroni mój komputer, aplikacje i nasz internet. Dodatkowo z jego pomocą prędkość pobierania jest jakoś znacznie szybsza. Jesteśmy po prostu zachwyceni. Naprawdę dobry produkt.

Monica BlancWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Wsparcie

To naprawdę jeden z najlepszych proxy, jakich używałem. Jest stabilny, obsługa klienta jest na odpowiednim poziomie, a cena jest naprawdę przystępna. Zdecydowanie będę kontynuował korzystanie z nich!

yntoygwrldNorton Safe Web, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Znam FineProxy od pewnego czasu. FineProxy rozwiązał moje problemy z pobieraniem danych z Internetu, a dobrą stroną tej usługi jest jej stabilność, dostępność oraz liczba dostępnych proxy. Usługa routingu proxy, która ma niezwykle rozsądną cenę, zmniejszyła moje koszty związane z pobieraniem danych z Internetu. A dobrą stroną FineProxy jest jej wsparcie, które odpowiada na nasze pytania i rozwiązuje nasze problemy w jak najkrótszym czasie. Jeśli potrzebujesz proxy dla swoich usług, zdecydowanie polecam zakup usługi routingu proxy od FineProxy.

reza bhmSaasHub, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

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